Matthias Richter an der Gitarre und Frank Fischer am Bass legen... Foto: privat​

Von Hans-Joachim Of

Mannheim. Sogar die Konkurrenz zollte Alias Eye nach einer einmaligen Performance Respekt und Anerkennung: "An euch führt kein Weg vorbei. Ihr gewinnt das Ding." Das "Ding" ist das SPH Music Masters, Europas größter Live-Musikwettbewerb, der im Herbst 2021 in Montabaur über die Bühne ging.

Die Mannheimer Artrocker überzeugten sowohl die prominent besetzte fünfköpfige Jury als auch das Publikum und wurden nicht nur als beste Band ausgezeichnet. Frontmann Philip Griffiths ergatterte auch noch die Trophäe für den besten Sänger. Matthias Richter mit seiner speziellen Tapping-Technik wurde zum besten Gitarristen gekürt. "Wir sind froh und stolz, diesen renommierten Preis gewonnen zu haben", resümierte der 45-jährige Griffiths, Sohn der Beggar’s Opera-Legende Martin Griffiths, nach dem Wettbewerb.

Der promovierte Anglist ist im Hauptberuf Dozent an der Mannheimer Uni. Doch seine große Liebe gilt der Musik. Im Proberaum in Ludwigshafen hatten sich die Fünf, alle zwischen 40 und 50, intensiv vorbereitet. Ein seit der Gründung unverändertes und eingespieltes Team: Frank Fischer aus Brühl am Bass, Ludwig Benedek aus Viernheim am Schlagzeug, Vytas Lemke, der heute in Norddeutschland lebt, an den Tasten, Matthias Richter aus Karlsruhe an der Gitarre und eben Sänger Philip Griffiths aus Meckesheim.

Die SPH Music Masters sind mit mehr als 1500 teilnehmenden Acts und rund 500 Events im Jahr der größte Live-Wettbewerb Europas. "Für das Deutschlandfinale hatten sich neun Bands aus verschiedenen Bundesländern qualifiziert, die mehrere Vorrunden für sich entscheiden konnten", erklärt Griffiths. Wegen Corona wurde die Auswahl zweimal verschoben. "Deshalb steht auf der Urkunde noch das Jahr 2019", so die Band.

Wie es zum Namen Alias Eye kam? "Es war in den Anfangsmonaten des Jahres 1998", erinnert sich Griffiths, "wir hatten schon ein paar Songs komponiert, doch noch keinen richtigen Bandnamen. Zusammen mit Keyboarder Vytas Lemke waren wir als Studenten der anglistischen Literaturwissenschaft zu dieser Zeit voll auf dem Postmoderne-Trip". Der Name sei spontan in einem Lift entstanden und sollte die Mehrdeutigkeit von Identität darstellen. "Wenn man ehrlich ist, tat der Name das nicht wirklich, er hörte sich lediglich intellektuell und cool an", erzählt der Sänger lachend.

... für Sänger Philip Griffiths den Klangteppich aus. Foto: privat​

Lange war von der vor über zwei Jahrzehnten gegründeten Gruppe nichts zu hören. Dabei hatte sie mit ihrem Debüt-Album "Field Of Names" in der internationalen Art-Rock- und Progressive-Rock-Szene mit anspruchsvoller Musik und eingängigen Melodien Aufsehen erregt. Mit "A Different Point Of You" legte die Band nach. "Wir hatten eine gute Zeit und großartige Momente. Es lief prima", sagt Griffiths im Rückblick.

2004 waren Alias Eye mal mit der kanadischen Band Saga auf großer Deutschlandtour – 16 Städte, mehr als 17.000 begeisterte Besucher. Es gab Auftritte mit den Flower Kings. "Sicher sind das Highlights unserer Bandgeschichte", sagt Griffiths.

2006 verließ der aus Mannheim stammende Gitarrist Matthias Richter die Band, um sich anderen Projekten zu widmen. 2011 stieg der Sänger, der auch bei der Art-Rock-Formation Poor Genetic Material am Mikrofon steht, bei Alias Eye aus.

"2018 fanden wir bei unserem Reunion-Konzert zum 20-jährigen Bestehen im 7er-Club Mannheim wieder zusammen", berichten die beiden Musiker. Und die alte Magie von früher sei wieder da gewesen. So kam die Band wieder zusammen. "Wir sind schnell wieder zusammengewachsen", sagt Gitarrist Richter

Bei den SPH Music Masters spielten Alias Eye fünf Songs aus ihren ersten beiden Alben. Der Preis für die Gewinner: eine Album-Aufnahme mit CD-Pressung und eine PA-Anlage samt Studiomikrofon. Einem neuen Alias-Eye-Longplayer mehr als zehn Jahre nach dem bislang letzten steht also nichts mehr im Wege.

Erste Ideen schwirren bereits in den Köpfen der Band, sagt Griffiths. Songschnipsel werden hin und hergeschickt. Bald soll es wieder gemeinsam in den Proberaum gehen.

"Hold On" vom Album "In Fokus" soll auf jeden Fall in neuem Arrangement aufgenommen werden. Und: "Wir wollen neue Stücke schreiben und aufnehmen. Ob und wann es dann ein Album geben wird oder zunächst mehrere Singles herauskommen, muss man abwarten."

Mathias Richter (l,) und Philip Griffiths zeigen die Gewinnerurkunden. Foto: privat

Alias Eye

Gegründet: 1998

Besetzung: Matthias "Tissi" Richter (Gitarren), Philip Griffiths (Vocals), Vytas Lemke (Keyboards), Ludwig Benedek (Drums), Frank Fischer (Bass)

Musikstil: Art-Rock, Progressive Rock

Alben: "Field Of Names" (2001), "A Different Point Of You" (2003), "In Fokus" (2007), "In Between" (2011)

Live: in Planung