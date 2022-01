Von Klaus Welzel

David Bowie war kein Superstar. Keiner, der die Hitparaden dominierte. Keiner, der für Geld alles tat. Dennoch war er der prägendste Musiker des 20. Jahrhunderts. Werden seine Kollegen Anfang des Jahrtausends über ihn sagen. Er war ein höchst disziplinierter Künstler, einer, der stets perfekt den Ton traf. Der sich bis zur Selbstaufgabe inszenierte – als androgynes Wesen, als "Thin White Duke", als "Young American", als Rocker, als Dandy. Der so viele Projektionsflächen bot, bis in ihm selbst die Hoffnung keimte, dass die Leute durch seine Show, seine Musik "mehr Persönlichkeiten in sich entdecken, als sie je zu finden glaubten".

Hintergrund BIOGRAFIE Name: David Robert Jones, geb. 8. Januar 1947. In den 60ern nannte sich der Künstler u.a. Tom Jones, 1966 entschied er sich für Bowie. Familie: Zweimal verheiratet: 1970 – 1980 mit Angela; ein gemeinsamer Sohn: der Filmregisseur Duncan Jones. 1992 Hochzeit [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: David Robert Jones, geb. 8. Januar 1947. In den 60ern nannte sich der Künstler u.a. Tom Jones, 1966 entschied er sich für Bowie. Familie: Zweimal verheiratet: 1970 – 1980 mit Angela; ein gemeinsamer Sohn: der Filmregisseur Duncan Jones. 1992 Hochzeit mit dem sudan-stämmigen Model Iman Abdulmajid; eine Tochter. Erfolge: Bowie verkaufte weltweit über 140 Millionen Tonträger. Er spielte in mehr als 20 Filmen mit (Kinospielfilme und Dokumentationen) und wurde mit fünf Grammys ausgezeichnet – davon vier posthum für sein letztes Album "Black Star". Bowies Erben verkauften vor wenigen Tagen die Rechte an seinen Songs für umgerechnet 220 Millionen Euro an den US-Musikverlag Warner Chappell Music. Der Deal umfasst mehr als 25 Studioalben mit Songklassikern wie "Space Oddity", "Changes", "Heroes", "Rebel, Rebel" oder "Let’s Dance". Zu den Erben gehören laut US-Medien die beiden Kinder, die Witwe Iman, eine Haushälterin sowie Bowies Assistentin. Neues Album Toy Box: 2001 spielte Bowie nach einer Tour mit seiner Band alte Songs aus den Jahren 1964 – 1971 ein, die als Drei-CD-Box (sechs LPs) erschienen. Hörtipp: "Silly Boy Blue" und "Karma Man".

Okay, das war 1974. Ziggy Stardust hatte da längst abgehoben. Die Drogen. Der Koks. Neue Zeiten. Bowie, der unter dem Namen David Robert Jones 27 Jahre zuvor in Brixton, London, geboren worden war, lebte längst in den USA. Hollywood Hills. Die Groupies gingen ein uns aus, die Dealer ebenfalls. High Life. Aber der, der den ganzen Hype ausgelöst hatte, konnte seinen Triumph gar nicht so richtig genießen. Hatte etwa Angst, Fahrstühle zu betreten, redete komisches Zeugs, das niemand verstand.

Siebenundzwanzig? Das gefährlichste aller Alter für einen Rockstar. Und Bowie lebte den Weg, der ins Aus führte. Den Weg, den auch Jimi Hendrix, Jim Morrison und Janis Joplin gegangen waren. Später sagt er über diese Zeit: "Ich bezahlte dafür mit der schlimmsten manischen Depression meines Lebens. Meine Psyche zerfiel in 1000 Stücke."

Eines dieser Stücke: Bowie ging in Nazi-Uniform auf die Bühne, weil er einmal gelesen hatte, Hitlers Schergen hätten vor dem Krieg Stonehenge besucht, auf der Suche nach dem heiligen Gral. Alles passte irgendwie: Die Ästhetik des Grauens als Bühneninszenierung. Kann man dran glauben. Wenn die Drogen nur hart genug sind.

Rauchend 1983. Foto: dpa

Bowies damalige Welt: Theater, Travestie, "Diamonds and Dogs", bunte Haare und viel Schminke, die Erfindung des Glamrocks. Sind wir nicht alle ein bisschen bi? Angela Barnett hatte diese Frage für Bowie beantwortet. Seine erste Ehefrau. Mit der der Künstler eine so offene Beziehung führte, dass sie nach zehn Jahren mit einer Scheidung enden musste. Angeblich hat sie ihren Gatten mit Mick Jagger im Bett erwischt, wovon der Stones-Song "Angie" zeugen soll. So deutete es Angela Bowie an, als sie ihre Autobiografie in Talk-Shows promotete. Dem Verkauf des Buches taten die Andeutungen jedenfalls gut. Angela Bowie sang übrigens auch selbst einen kleinen Hit, der nicht nur bei David durchfiel: "Just Want To Have Something To Do". Die Flirtphase hielt wiederum Bowie in dem Song "The Prettiest Star" fest – seine zweite Single; vollkommen erfolglos. Was aber für den Perfektionisten nur eines bedeutete: sich noch mehr anzustrengen.

Gerade hatte er mit "Space Oddity" international debütiert. Das Lied über Major Tom, der in den Weiten des Weltalls verloren geht. Die britische BBC verwendete den Song witzigerweise für Nachrichten zur Apollo-11-Mission, der ersten bemannten Mondfahrt. Es dauerte einige Sendungen, bis jemand auf den düsteren Text achtete – der Song flog aus dem Programm, war zu diesem Zeitpunkt aber längst den Herzen der Fans zugeflogen. Einer von Bowies größten Erfolgen. Das war 1969.

Bühnenkostüm. Foto: dpa

Seit drei Jahren hatte der Sänger bereits unter seinem Künstlernamen Musik gemacht (den er einem US-amerikanischen Militär entlehnte, der das berühmte "Bowie-Messer" gefunden hatte). Zuvor hatte er es in fünf verschiedenen Bands zu sehr bescheidenen Erfolgen gebracht. Nichts zündete richtig. Wie auch, bei diesen Voraussetzungen: Werbetexter, Gelegenheitsjobber, schlechter Schüler. Aber, so haben es viele Wegbegleiter der frühen Phase versichert, der spätere Weltstar war schon damals immer am Besonderen brennend interessiert. Also auch an Drogen, als sie ihn in den USA gefeiert haben, wie sonst nur Elvis.

Aber Bowie war nie Elvis. Er war Underground. Er produzierte für Lou Reed dessen besten Song "Walk On The Wilde Side", schrieb für Mott The Hoople "All The Young Dudes", half Iggy Pop and The Stooges – und beeindruckte als Schauspieler in dem Science-Fiction-Drama "The Man Who Sold The World". Bowies Kreativität war kaum zu bändigen – ein "Gesamtkunstwerkkünstler", der an seinem Ruhm zu scheitern drohte.

Die frühen 70er, das war das tiefste Tief des David Bowie. Sie führten ihn im Anschluss nach Berlin, wo er drei seiner besten Alben aufnahm, darunter "Heroes", das durch die Drogenstory der Christiane F. noch einmal einen Schub erfuhr. Es war die Zeit der gemeinsamen Wohngemeinschaft mit Iggy Pop im Stadtteil Schöneberg. Es war die Zeit des kalten Entzugs. Es war das zweite Mal, dass der Brite Popmusik völlig gegen den Trend der Zeit machte. Politische Einflüsse, wie den Kalten Krieg, setzte er in Töne um. Von der Produktion über den Gesang bis hin zu den verschiedenen Melodien innerhalb eines Songs – alles neu, fremd klingend. Eher Stockhausen und Kraftwerk oder Tangerine Dream – als Beatles. Es war die Zeit, in der sich Bowie als wandelbares Genie inszenierte, dessen Lebensmotto in der Veränderung bestand. All das, was ihm damals gelang, wiederholte er niemals.

David Bowie mit Iman. Foto: dpa

Angefangen hatte er in kleinen Verhältnissen in einem Londoner Vorort, Bromley, von wo aus die City lockte. Aber jeden Abend ging der letzte Zug um 22.30 Uhr zurück. Die Alternativen: Bleiben, ein Mädchen aufgabeln, notfalls am Bahnhof übernachten – oder zurück in die Enge des strengen Elternhauses. Die Mutter, eine Kellnerin, die weder ihn noch seinen Halbbruder Terry je in den Arm nahm (über den Suizid des Bruders schrieb er in den 90er den erschreckenden Song "Jump They Say"), war prägender als der Vater, der eine führend Position beim Kinderhilfswerk innehatte.

Bowie beklagte sich einmal in einem Interview, weder er noch sein Bruder hätten je einen Kuss der Mutter erhalten. Fehlende Küsse, die er sich später in allen denkbaren Variationen holte? Eine Erklärung für die emotionale Kälte daheim: Die Familie der Mutter war psychotisch geprägt, weshalb Bowie keine Angst hatte, dass er krank wird, sondern: wann. Labilität als Lebensbegleiter. Und vielleicht als Antrieb, vieles so lange zu machen, so lange es möglich ist. Und immer die anderen überraschen. Eine seiner schönsten Pointen schrieb der Künstler mit dem Song "Ashes To Ashes", in dem er den Weltraumflug aus "Space Oddity" als Drogentrip eines Junkies entzaubert. Grandioser Einfall!

Nach Berlin begann eine Phase kreativen Stillstands. Die Songs wurden trotz einiger erfolgreicher Duette mit Queen und Mick Jagger blasser, popartig – bis er Anfang der 80er sein erfolgreichstes Album "Let’s Dance" einspielte. Darauf auch sein ganz großer Hit "China Girl", den er sechs Jahre zuvor Iggy Pop geschenkt und der ihn verhunzt hatte. Die Welt war mit einem Mal sehr rund, sehr satt, wenig Neues. Wohnsitz in der Schweiz. Dann gab es noch die vielen Filmrollen, die das Allroundtalent übernahm. In "Merry Christmas, Mr. Lawrence" ließ er sich allerdings vom Musikerkollegen Ryuichi Sakamoto nicht nur die umwerfend gute Filmmusik wegnehmen, sondern auch als Schauspieler an die Wand spielen. Anders die Broadway-Inszenierung des "Elephant Man", die einen überzeugenden Bowie in der Hauptrolle bot. Schauspieltalent hatte er schon.

David Bowie als Wandgemälde vor dem Geburtshaus in Brixon. Foto: dpa

Ende der 80er ging der "alte" David Bowie noch einmal auf Tour. Mit "Sound and Visions" präsentierte er "zum letzten Mal Ziggy und die alten Songs". Es war – nicht nur bezogen auf die großartige Bühnenpräsenz – seine beste Tournee. Ein krönender Abschluss des Künstlers, der das Glitzerkostüm längst gegen einen Anzug getauscht hatte. Während des Intro der Show kämpft der leibhaftige Bowie mit einem auf eine Leinwand projizierten Schatten-Bowie, etwas zehnmal so groß wie das Original. Welch Theaterkunst!

Changes. Wieder einmal. Gemeinsam mit der Band Tin Machine spielte Bowie zwei Alben ein, tourte sehr viel. Hartes Zeug. Eher langweiliger Rock. Heiratete das Model Iman. Wurde irgendwie netter. Umgänglicher. Denn Letzteres war die ersten Jahrzehnte nie sein Markenzeichen gewesen. Eine Zeitschrift schrieb einmal über ihn: "Man mag ihn einen widerwärtigen Egozentriker nennen, aber er ist niemals langweilig." Das war als Kompliment gemeint.

An der Seite der politisch aktiven Iman zeigte auch Bowie geistige Reife. Nach den Tin Machine-Ergüssen folgten die Alben, die Bowies Ruf als ernsthaften Künstler festigten. Sehr düster. Aber gesellschafts- und konsumkritisch. Ein neuer Star ward geboren. Ganz nebenbei wandte sich Bowie auch von der Musikindustrie ab, gründete sein eigenes Label, veröffentlichte als erster Musiker ein neues Album zuerst online und danach als CD. Und er brachte Bowie-Bonds an die Börse, die Anleger kauften die Rechte an künftigen Songs. 55 Millionen Dollar kamen zusammen. Weniger als gedacht.

David Bowie mit Elizabeth Taylor. Foto: dpa

Zu Beginn des Jahrtausends verwaltete Bowie bereits sein Erbe. Auch sein musikalisches. Theatralische Auftritte, Tourneen, dann der Zusammenbruch auf der "Reality-Tour" im Juni 2004 in Hannover. Das Herz. Bowie und Iman zogen nach New York, wo er 2013 das reife Spätwerk "The Next Day" veröffentlichte, nicht nur bezüglich des Cover-Artworks eine Verbeugung vor "Heroes". Noch einmal der große Erfolg. Ein famoses Video mit Tilda Swinton in der Hauptrolle: "The Stars (Are Out Tonight)." Und dann kam noch eine ganze Menge: Ein Bowie-Ausstellung, kuratiert in London, ein Bowie-Musical ("Lazarus"), ein allerletztes Album "Black Star", das er diesmal nicht mit seiner Begleitband einspielte, sondern mit dem New Yorker Jazzmusiker Donnie McCalsin und dessen Drummer. Düsterer geht es kaum. Drei Tage nach der Veröffentlichung anlässlich Bowies 69. Geburtstag stirbt er – nach 18-monatigem Krebsleiden. "Black Star". Erloschen.

Bowie verfügte, dass seine Asche nach einem buddhistischen Ritual auf der Insel Bali verteilt wird. Zu Lebzeiten sagte er einmal: "Ich finde es absolut unfair, dass wir sterben müssen". Widerspruch? Nein. Heute würde er 75.