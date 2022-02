Von Roland Mischke

Am Teich im Park wird im Februar gebalzt. Die weiblichen Stockenten sind privilegiert, sie können die Sache wählerisch angehen. Es gibt mehr Erpel als Enten, in Ruhe suchen sie sich jene mit dem glänzend gelben Schnäbeln und dem smaragdgrünen Gefieder aus. Sobald das entschieden ist, wird gezeugt. Danach sieht man zufriedene Enten beiderlei Geschlechts, die fröhlich zusammen schwimmen. Bis zum Frühsommer, dann kommen die Küken. Jahr für Jahr schlüpfen sie aus dem Ei, drei, vier oder mehr. Dann wirkt die Evolution: Die besten Gene haben sich durchgesetzt, die gemeinsamen Schwimmrunden werden eingestellt. Der Erpel paddelt davon, die Ente schaut ihm kaum hinterher.

Stockenten-Erpel sind aber keine Einzelschwimmer. Sie tragen ihr strahlendes Prachtgefieder, wackeln keck mit den Köpfen. Das macht auf ihre männlichen Brüder Eindruck, aber noch mehr auf die Weibchen. Tierexperten beobachten immer mehr Mischpaarungen, Erpel bandeln sogar mit den größeren weiblichen Schwänen an. Es wird geflirtet auf dem Wasser. Es kommt auf die Schönheit an, aber auch auf das aggressive Balzverhalten. Die Erpel sind die Hübschen im Teich, sie können lässig warten. Nächstes Jahr geht’s wieder ran an die Entenmädels.

Junges Glück: Im Frühling finden Enten und Menschen leicht zueinander. Fotos: Getty

Das menschliche Balzverhalten verläuft anders. Über Frühlingsgefühle, es passiert etwas in den Körpern. Fangen die ersten Knospen bunter Blüten zu sprießen an, weicht die Frühjahrsmüdigkeit, die Glückshormone Serotonin und Endorphin vertreiben sie. Spaziergänger sehen die bewegte Natur um sich herum. Schneeglöckchen und Krokusse strecken sich aus Wiesen, Buschwindröschen und Scharbockskraut bedecken als Blütenteppiche den Waldboden. Ein Signal für die Vögel, die mit dem Brutgeschäft beginnen. Am Himmel kehren die Zugvögel zurück, die Kröten und Frösche drehen fast durch in Teichen und Bächen. Wo es wächst, verändert sich die Natur.

Zur Natur gehören die Menschen. Sie haben in den Pandemiewochen unter wolkenverhangenen Himmeln durchgehalten, der Winter war diesmal ausgesprochen hässlich. Regen statt Schnee, Matsch und Dreck, schlechte Stimmung statt Aufbruch ins neue Jahr. Das lange Mistwetter hatte aber Vorteile, das belegt der Dürremotor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung: Die Deutschlandkarten zeigen viel trockene Erde, aber im Oberboden, bis in rund 1,80 Meter Tiefe, arbeiten schon viele Baumwurzeln, machen die Pflanzen sich startklar. Es herrscht noch Dürre hier und da, aber mit jedem lästigen Regentag wird der Boden mehr genässt. Der Februarregen ist emsig als Vorfrühling, da blüht die Hasel, strecken sich die gelben Forsythien, regen sich Pflanzen. Und am 1. März beginnt der Frühling meteorologisch, im Kalender erst am 20. März – in rund vier Wochen. Bis dahin bereitet die Natur den "Vollfrühling" auf, bis der mit den Apfelbäumen blüht.

Hormonbiologen fanden heraus, dass die Frühlingsgefühle den menschlichen Körper vom Winter erholen. Die Temperaturen steigen, Schals bleiben an der Garderobe hängen, Flirtlaune setzt ein. Matthias Weber von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie betont die stärkere Lichteinwirkung, die über das Auge in die Zirbeldrüse im Gehirn gelangt und das Schlafhormon Melatonin reduziert. Mit jedem Sonnenstrahl stärker, was die Laune anhebt.

Im Frühling arbeiten die Hormone Schicht. Serotonin reguliert unsere Emotionen und den Schlaf-Wach-Rhythmus. Endorphine wecken den Tatendrang im Körper, sie verringern Stress, unterstützen die gute Laune und setzen Sexualhormone in Gang. Noradrenalin steuert den Herzschlag, hat eine Schutzfunktion. Dopamin wird ausgeschüttet, es macht Menschen aktiv und sorgt für Zufriedenheit.

Wir gelangen im Frühjahr in eine beliebte Zeit, sie animiert uns, mehr raus zu gehen, den Duft der Natur wahrzunehmen, was das positive Denken stärkt. Wir gehören zur Welt. Es ist wie eine Boosterimpfung, ein wunderbarer Effekt.