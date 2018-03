Von Florian Haupt

PyeongChang. Eines haben die XXIII. Olympischen Winterspiele ihrer Ausrichterstadt schon gebracht: Man schreibt sie jetzt anders: PyeongChang statt Pyeongchang - der Unterschied mag marginal erscheinen, ist er aber nicht, wie die folgende Anekdote eines kenianischen Gesandten veranschaulicht, der vor einigen Jahren zu einer UN-Konferenz in die Stadt geladen war. Wer auch immer es vermasselte, er selbst, ein Sekretariat, die Regierung: der Mann flog versehentlich nach Pyongyang. Zu deutsch: Pjöngjang - bekanntlich die Hauptstadt des international isolierten und mit dem Süden verfeindeten Nordkorea. Dort wurde der Kenianer fünf Stunden lang verhört, um 500 Dollar Strafe erleichtert und schließlich in ein Flugzeug zurück nach Peking gesetzt.

"Um weitere Verwirrung zu vermeiden, haben wir beschlossen, PyeongChang mit einem hochgestellten ‚C’ zu rebranden", verkündete vor den Spielen Provinzgouverneur Choi Moon-Soon. Die Episode verrät zweierlei über diese Spiele: Wer von Olympia eine Scheinwelt erwartet, liegt mal wieder nicht ganz falsch. Und: Nordkorea ist überall.

Der so irre wie wohl genau kalkulierende Diktator Kim Jong-Un aus Pjöngjang hat sich nun also auch zum Protagonisten der Sportwelt aufgeschwungen. Da empfängt der Süden der geteilten Halbinsel zum zweiten Mal nach den Sommerspielen von Seoul 1988 die Jugend der Welt, und geredet wird trotzdem über den Norden. 22 Athleten, darunter Spielerinnen für eine pankoreanische Frauen-Eishockeymannschaft, schickte er nach langem Zögern, etlichen Raketendrohungen und Verstreichen sämtlicher Fristen doch noch über die am schärfsten bewachte Grenze der Welt. Dazu kommen hunderte Funktionäre, Claqueure - und Cheerleader. In der sogenannten "Armee der Schönheit" tanzte einst auch die heutige Diktatorengattin Ri Sol-Ju.

Unterkünfte: In den Wohntürmen gibt es spartanische Apartments für die Athleten, im Vordergrund die Mensa des Olympischen Dorfs von Pyeongchang.

Hardliner in Südkorea (und anderswo) sehen die in jahrelanger Vorbereitung mühsam herausgeputzte Olympiabühne für einen billigen Propagandacoup gekapert, und haben damit womöglich nicht ganz Unrecht. Die Mehrheit der Bevölkerung (wie der Welt) begrüßt das Manöver laut Umfragen jedoch als Chance zur Entspannung nach monatelangem Säbelrasseln. Wandel durch Annäherung. Und ein bisschen Frieden - "Pyeong" auf koreanisch. "Chang" wiederum heißt Wachstum, doch solche Begriffe umschreiben oft ja weniger, wie es ist, als wie es sein soll. Sie drücken eine Sehnsucht aus, ein Versprechen. Möge Frieden wachsen!

Ähnlich verhält es sich bis zur Beweisführung der nächsten zwei Wochen mit den Schlagwörtern, die die Veranstalter für ihre Spiele ausgeben. "Kompakt" und "effizient" soll es zugehen. Dank einer neuen Schnellzuglinie ist aus Pyeongchang, wo die Schneewettbewerbe stattfinden, die Küstenstadt Gangneung (Eissporthallen) in 20 Minuten erreichbar, der Großraum Seoul, in dem die Hälfte der 50 Millionen Koreaner lebt, in einer Stunde. Der ganze Olympiaspaß kostet offiziell "nur" zehn Milliarden Dollar - der Bombast von Sotschi 2014 war fünfmal so teuer.

Alles im wohl organisierten Griff, das ist die Botschaft aus dem Hightech-Land Südkorea. Die Ticketpreise wurden anhand von Marktstudien über das ermittelte Interesse festgelegt (Rodeln und Biathlon sind am billigsten), die Olympische Flamme auf ihrem Weg durch das Land streckenweise von Robotern getragen. Derweil soll hundertprozentige LED-Ausleuchtung sogar das betuliche Curling zum Spektakel aufpeppen sowie für nie da gewesene Eisqualität sorgen.

Der Technikhype spiegelt sich auch im offiziellen Motto der Spiele: "Passion. Connected". Verbunden durch Leidenschaft hätte man früher wohl übersetzt, aber mit dem Punkt klingt es natürlich zeitgemäßer: Leidenschaft. Verbunden.

Allerdings hielt sich die Leidenschaft für "your games" (noch so eine Parole) bei den Einheimischen lange in Grenzen. Der Kartenverkauf verlief so schleppend, dass das Organisationskomitee zuletzt "Notmaßnahmen" ankündigte, um volle Wettkampfstätten zu garantieren. Der Restbestand, rund ein Viertel aller Tickets, stammte vor allem aus der teuersten Kategorie. Ein Wink an die Herren der Ringe, erneut, wie jener aus all den Städten, die eine Ausrichtung zuletzt ablehnten: Das persönliche Erlebnis dieses Hochglanzproduktes ist längst nicht mehr so wichtig. Seine Popularität bezieht Olympia vor allem aus dem Fernsehen.

Dem Zuschauer werden zweieinhalb Wochen Hochleistung abverlangt. Um alles live mitzuerleben, muss ein Mitteleuropäer von ein Uhr nachts bis vier Uhr nachmittags "connected" sein und sich durch 102 Entscheidungen manövrieren. Während 1984 in Sarajevo 39 Goldmedaillen zu holen waren, wurden 1994 bei den bis heute als Nonplusultra geltenden Spielen von Lillehammer 61 vergeben. Jetzt wird es also erstmals dreistellig. Auch, weil neue Disziplinen aufgenommen wurden: Snowboarder springen von der Schanze (Big Air), Mann und Frau schleudern gemeinsam Steine (Mixed Curling), Eisschnellläufer kreisen im Pulk (Massenstart) und die überschaubare Zahl echter Alpinskinationen misst sich in einem Teamwettbewerb.

Natürlich handelt es sich um das größte Winterolympia aller Zeiten, alles andere wäre ja auch noch schöner. 92 Nationen, 2925 Athleten - Teilnehmerrekord. Eine bunte Mischung aus Favoriten und Exoten, Veteranen und Newcomern, was die Spiele ja erst so spannend macht. Aber ein paar Dinge werden auch anders sein. Als Highlight könnte sich herausstellen, was in Europa eher eine Nischenexistenz fristet: Short Track, der rasantere Eisschnelllauf, gilt in Südkorea als Nationalsport.

Für Diskussion dürfte sorgen: Als Deutschlands bekannteste Figur geht Claudia Pechstein auf die Bühne. Sieben olympische Teilnahmen sind so beeindruckend wie ihr mögliches Dopingvergehen und ihr jahrelanger Feldzug vor den Gerichten stellvertretend für den Zustand der Olympischen Bewegung unter dem deutschen Präsidenten Thomas Bach. Noch stärker als zuvor schwebt das Manipulationsthema über dem Sport, weniger denn je scheint es eine klare Strategie im schwierigen Umgang damit zu geben. Auf der Suche nach der Quadratur des Kreises verliert man sich im juristischen Gestrüpp. Zuletzt hebelte der Internationale Sportgerichtshof die Sowohl-als-auch-Lösung im Fall des russischen Staatsdopings aus und sprach 28 gesperrte Athleten aus Mangel an Beweisen frei. Zu einer Kollektivstrafe der Sotschi-Gastgeber hatte sich das IOC nur insoweit durchringen können, als die Russen nicht als Nation starten dürfen, sondern bloß unter neutraler Flagge als "Olympische Athleten aus Russland".

Aber: Sind es schon gute Spiele, wenn sie nur besser werden als Sotschi? Auslegungssache. Raubbau hat es auch in Korea gegeben, für die Abfahrtsstrecke wurde ein Wald gerodet, der den Bewohnern als heilig galt. Er befand sich eben leider auf dem einzigen olympiatauglichen Hang im flachen Gebirge um Pyeongchang, weshalb ihn die zuständige Behörde kurzerhand von der Naturschutzliste nahm. Familien wurden umgesiedelt. Aber immerhin beließ man es letztlich bei einer Schneise - weshalb sich nun erstmals in der Olympiageschichte Männer und Frauen auf derselben Strecke zu Tal stürzen.

Die Nachnutzung der Alpinstation ist noch unklar. Wo der Auslauf der Skischanze zum Fußballplatz werden soll und die Loipen zu Golfplätzen, beschenkt Pyeongchang die Welt auch mit einer Absurdität, die wie eine Persiflage auf den olympischen Bauwahn wirkt. Obwohl es in Gangneung ein Stadion gegeben hätte, wurde in Pyeongchang für 75 Millionen Dollar noch eines errichtet. Weil aber eine Region mit 43.000 Einwohnern logischerweise keine solche Arena braucht, wird diese nach der Nutzung für Eröffnungs- und Schlussfeier wieder abgerissen.

Ist das kompakt und effizient? Wird es wenigstens durch Leidenschaft verbunden? In zwei Wochen wird man es wissen.