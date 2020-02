Wer Spaghetti liebt, der kennt das Problem: Für eine gepflegte Unterhaltung bei Tisch bleibt kaum Zeit, weil alle Tischnachbarn damit beschäftigt sind, ihre Nudeln aufzudrehen. Da wäre es doch schön, wenn es eine elektrische rotierende Gabel gäbe, die einem das Aufwickeln der italienischen Teigspezialität abnehmen würde. Auf eine solche Erfindung hat die Welt doch noch gewartet, oder?

Naja, andererseits wäre auch beim vollautomatischen Nudelaufdrehen ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit notwendig, denn sonst würde die schöne motorische Gabel die gesamten Spaghetti auf dem Teller zu einem großen Nudelknäuel aufwickeln. Also doch nicht so toll, die Innovation? In Japan gibt es für derartig lustige Erfindungen einen Begriff: "Chindogu", was soviel bedeutet wie "seltsamer Gegenstand" oder auch "merkwürdiges Gerät".

"Chindogus sind Produkte, die wir haben wollen, sobald wir sie sehen", meint der japanische Erfinder Kenji Kawakami. "Sie versprechen, uns zu helfen, was sie aber nicht tun – nur leider bemerken wir das erst auf den zweiten Blick." Und dann ist es vielleicht schon zu spät, man hat das "seltsame Ding" schon gekauft.

Raumerfrischer Bacon.

Der aufrollbare und transportable Zebrastreifen ist so ein Produkt. Auf den ersten Blick ist das doch eine tolle Idee: Vielbefahrenen Straßen könnte damit der Schrecken genommen werden, oder? Naja, nicht wirklich, denn einmal abgesehen davon, dass das Ganze ohnehin verboten ist, bliebe ja die Frage zu klären, wie man diesen schönen Zebrastreifen denn verlegen wollte. Wer über eine viel befahrene Straße bis zur anderen Straßenseite gehen kann, um einen transportablen Zebrastreifen auszurollen, der hat die Straße ja bereits überquert. Wozu braucht er dann noch den Zebrastreifen?

Und wie sieht es mit der Trichterbrille aus, einer der ersten Erfindungen Kawakamis? Sie hat die Form einer ganz normalen Brille, nur dass in der Mitte der Gläser jeweils ein Trichter angebracht ist, um Augenmedizin gezielt in die Augen tropfen lassen zu können. Inzwischen gibt es Tausende derartiger Innovationen, die uns gerade noch gefehlt haben. Erfunden werden sie heute längst nicht mehr nur von Kawakami selbst, sondern von unzähligen Spaßvögeln aus aller Welt.

Eine doppelte Zahnbürste.

Zusammen mit seinem Weggefährten Dan Papia, der 1995 die Internationale Chindogu-Gesellschaft gründete, hat Kawakami sogar zehn Goldene Regeln erarbeitet, die jeder seltsame Gegenstand erfüllen muss, um als echtes Chindogu anerkannt zu werden. Die Richtlinien besagen, dass die Innovationen auch wirklich zu nichts zu gebrauchen sein dürfen. Dennoch müssen die seltsamen Gegenstände funktionstüchtig sein und ihr Einsatzzweck auch für jeden sofort ersichtlich, ganz ohne komplizierte Erklärungen und Bedienungsanleitungen.

Ferner muss es sie wirklich geben, sie dürfen also nicht nur als Idee auf dem Papier existieren. Ein Beweisfoto, auf dem zu sehen ist, dass das Chindogu wirklich existiert, ist also Pflicht. Und sollte man selbst mit auf dem Foto zu sehen sein: Bloß nicht lachen!

"Wozu das Ganze?", könnte man ganz humorlos fragen. Eine Frage, die sich auch schon so mancher Dadaist, Surrealist und anderer Künstler anhören musste. Was um alles in der Welt hat sich Marcel Duchamp bloß bei seinem "Bicycle Wheel" gedacht oder Meret Oppenheim mit ihrer "Pelztasse" gewollt? Die Antworten darauf füllen ganze Bücher. "In Europa sieht man mich eher als Künstler, als Neo-Dadaisten", sagt der Alt-68er, der mit seinen Chindogus dafür plädiert, eingefahrene Pfade des Denkens zu verlassen.

In Nordamerika und in China hingegen würden sie ihn völlig missverstehen, meint Kawakami, und schüttelt den Kopf darüber, dass man ihn in den USA lediglich als "Erfinder lustiger Party-Späße" sehe und sich in China sogar ernsthaft frage, warum er mit seinen Erfindungen partout kein Geld verdienen wolle, ja nicht einmal Honorare aus Fernsehauftritten und Buchveröffentlichungen annehme.

Ein Keks-Präsentator.

Dabei käme es ihm als Materialismuskritiker doch gerade ganz im Gegenteil darauf an, überflüssige Produkte lächerlich zu machen und als vollkommen nutzlos bloßzustellen. "Chindogus werden gemacht, um die Vorstellungskraft zu stimulieren und nicht, um Produkte zu entwickeln", sagt Kenji Kawakami. "Ich möchte die Menschen zum Nachdenken bringen." Tja, das dürfte ihm dann ja wohl auch gelungen sein, denn was wollte man sonst schon tun, angesichts nutzloser Innovationen wie etwa der Solar-Taschenlampe, die ganz ohne Akkus und Batterien auskommt? Da geht einem doch ein Licht auf, oder?