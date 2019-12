Auch eine Weltreise beginnt mit der ersten Etappe. Etwa so: "Von Heidelberg aus gehts nach Schwetzingen, dann bei Ketsch über den Rhein und danach über Weinberge und den Pfälzer Wald immer exakt auf immer der gleichen Linie in Richtung Westen …". Diese Linie hat eine Nummer. Es ist der Grad 49,3987524 nördlicher Breite.

Genau auf sieben Stellen hinter dem Komma haben ihn die Geologen des Potsdamer Helmholtz-Zentrum für Heidelberg errechnet. "Wer auf diesem Breitenkreis in Heidelberg eine Umrundung der nördlichen Welthälfte beginnt, kommt nach exakt 26080,449 Kilometern wieder nach Heidelberg." Und zwar genau dorthin, wo diese Weltumrundung begann. So die Potsdamer Berechnung.

Hintergrund Die "geografische Breite", auch Breitengrad, Breitenkreis oder Höhe, wird per Winkelmaß bestimmt. Dabei zählt der Winkel zwischen dem Radius aus vom Erdmittelpunkt zum Äquator und der Verbindungslinie zu einem Ort auf der jeweiligen Erdhälfte. Entsprechend gilt für den Äquator die Breite Null und den Nordpol die nördliche Breite 90. Die südliche Breite [+] Lesen Sie mehr Die "geografische Breite", auch Breitengrad, Breitenkreis oder Höhe, wird per Winkelmaß bestimmt. Dabei zählt der Winkel zwischen dem Radius aus vom Erdmittelpunkt zum Äquator und der Verbindungslinie zu einem Ort auf der jeweiligen Erdhälfte. Entsprechend gilt für den Äquator die Breite Null und den Nordpol die nördliche Breite 90. Die südliche Breite beschreibt Breitengrade auf der Südhalbkugel der Welt. Zusammen mit den je 12 östlichen und westlichen Längengraden kann so jeder Fleck auf der Erde punktgenau beschrieben werden. Für die Kurpfalz gilt Grad 8,7 östlicher Länge. Der Nordpol ist von Heidelberg 4514 und der Äquator 5475 Kilometer entfernt.

[-] Weniger anzeigen

Es ist eine spannende "Reise", die man, nebenbei gesagt, mit dem Zeigefinger auf einer Weltkarte – oder besser noch mit Hilfe eines Globus – problemlos zuhause unternehmen kann. Es geht durch fruchtbare Landschaften, quer über den Atlantik und den Pazifik, Steppen, Inseln und dazu Gebirge, höher als die Alpen. Entlang des Breitenkreises 49,4 leben Pfälzer, Saarländer. Franzosen, Kanadier, Indianer, Russen, Chinesen, Mongolen, Kasachen, Ukrainer, Polen, Tschechen, Bayern, Franken, Württemberger – und Nordbadener sowieso. Man trifft entlang dieses Breitenkreises auf Lastenkamele, sieht Wale, Bären und Yaks und unzählige andere Tiere.

Eine erste Station auf solch einer Weltreise könnte die Champagne sein. Wein wächst in vielen Regionen links und rechts der Heidelberg-Kurpfälzer Breite – selbst da, wo man es nie und nimmer vermutet hätte. Aus der Champagne aber kommt der Champagner: Schäumender Wein von edelster (und teuerster) Art. Etwas weiter westlich wird der Apfelschnaps Calvados – ein Kultgetränk – destilliert und in der Normandie wird der beste Camembert der Welt produziert. Dass England bei dieser Weltumrundung außen vor bleibt, liegt am Heidelberger Grad, der zuvor schon in den Ärmelkanal abtaucht. Er verfehlt also knapp die äußerste Südecke des Vereinigten Königreichs. Das stört aber nicht. Lizard Point – so heißt das Südende Groß Britanniens – gehört wirklich nicht zu den Orten, die man gesehen haben muss. In der Grafschaft Cornwall gibt es schönere Küstenstreifen.

Der kanadischen Waterton Lakes-Nationalpark

Hinter Lizard Point erreicht Grad 49,4 das offene Meer. 3433 Kilometer weit geht es jetzt einmal über den Atlantik, um schließlich auf ein stets kaltes oft stürmisches karges Stück Kanada zu treffen: Neufundland. Hier leben die Menschen vom Fischfang und – neuerdings – von der Ölförderung. Dass in den Gewässern vor den Fischersiedlungen hin und wieder Eisberge treiben, ist nichts Außergewöhnliches. Die Insel ist stolz darauf, dass genau hier die einzige durchgehende Ost-Weststraße Kanadas, der Trans Canada Highway, kurz TCH genannt, beginnt. Der TCH endet nach 8030 Kilometern in Victoria, der wichtigsten Stadt auf Vancouver Island, der Pazifikinsel vor der westkanadischen Metropole Vancouver.

Der Kurpfälzer Breitengrad folgt in der Westhälfte Kanadas der längsten schnurgeraden Grenze der Welt in einem Abstand von etwa 40 Kilometern. Vor 172 Jahren stritten sich US-Amerikaner und Briten darum, wie Nordamerika aufgeteilt werden sollte. Im Osten des Kontinents einigte man sich weitgehend auf natürliche Grenzlinien wie Flüsse, Berge und Seen. Das funktionierte aber im noch kaum erschlossenen Westen nicht. Deshalb wurde der 49. Breitengrad – das ist die geographische Höhe von Karlsruhe – kurzerhand auf 2043 Kilometer zur amerikanisch-kanadischen Grenze erklärt.

Dass dadurch Prärieland und Gebirge – wie etwa die Rocky Mountains – zerschnitten wurden, störte niemand, wo es sich anbot, arbeiteten US-Amerikaner und Kanadier zusammen – etwa beim amerikanischen Glacier-Nationalpark, dessen kanadische Fortsetzung Waterton-Lakes-Nationalpark heißt. Hier berührt der Kurpfälzer Breitenkreis die Ausläufer von 2900 Meter hohen Bergen. Über 200 Seen und einige Gletscher können besucht werden. Die Nationalparks sind auch wegen ihrer Schmuggelpfade berühmt. Als in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Alkohol in den USA verboten war, wurde Kanada-Whiskey hier über versteckte Wege über die Grenze geschafft. Nicht nur von Zöllnern drohte dabei Gefahr, auch vor Wildtieren mussten sie sich in Acht nehmen. Bären können ebenso wie etwa Hirsche gefährlich werden. "Hüte dich vor Tieren, wenn sie Junge haben", wird in den Parks gewarnt.

Solche Probleme sind den Gehringer-Brüdern fremd. Ihren Teil der Rocky Mountains meiden die Tiere. Es gibt zu viele Menschen hier. Im Osoyoostal in den Rockys wächst nahe Grad 49,4 mit der beste Wein Kanadas. "Bei uns scheint die Sonne häufiger und länger, als sogar in unserer Nordwürttemberger Heimat", erklären die in Deutschland ausgebildeten Winzer die Qualität ihrer Erzeugnisse. "Wir profitieren von einem besonderen Mikroklima". Es erinnert etwas an die Kurpfalz.

Die Mongolei

Der Kurpfälzer Grad erreicht den Pazifik etwa in der Mitte von Vancouver Island. Es ist der Teil der Insel, in dem es nur noch Schotterstraßen gibt, auf denen man zu den Anlegestellen kommt, von denen aus die Boote zur Wal-Beobachtung auf das Meer hinausfahren. Genau hier leben Indianer des Nuu-chah-nulth-Indianerstamms vom Fischfang. Die aufgewühlte See mit ihren hohen Wellen zieht hier harte Sportler an. "Ideal fürs Surfen", sagen sie und stürzen sich in das eiskalte Pazifikwasser. "Sind Luft und Wasser nicht zu kalt?" "Nein, dafür gibt’s doch Neoprenanzüge. Die halten warm."

Das nächste Stück Land, auf das der Kurpfälzer Breitenkreis nach weiteren 6700 Kilometern im Pazifik trifft, ist die Insel Sachalin. Hierhin verbannten schon die russischen Zaren Schwerverbrecher und politische Gegner. Diese Sitte übernahmen danach die kommunistischen Herrscher der Sowjetunion. Heute arbeiten auch zahlreiche Ölarbeiter auf Sachalin, meist j aber nur ein paar Monate lang. "Es ist der trostlose Ferne Osten unseres Landes", fürchten die Russen diese Insel. Da will man nicht hin. Touristen gibt es hier keine.

Mit dem Zeigefinger überquert man danach den Tatarensund, kreuzt den Amur-Strom und erreicht den Norden Chinas und danach die Nordspitze der Mongolei. Dies ist einer der kältesten Punkte der Welt, hier werden im Winter Rekord-Minustemperaturen erreicht. Die Nomaden in der mongolischen Steppe und der anschließenden riesigen Wüste Gobi sind darauf eingerichtet, wie auch auf heiße Sommer. Tierfelle schützen vor Kälte und Hitze. Kamele ziehen mit den Mongolen durch das karge Land und tragen die Ausrüstung. Das Altai-Gebirge mit seinen bis zu 4000 Meter hohen Bergen grenzt die Mongolei von Kasachstan ab.

Nochmal über Russland, die Nord-Ukraine, Süd-Polen und schließlich die Slowakei, Tschechien geht es zurück nach Deutschland und hier erst Mal nach Nürnberg. Das ist neben Heidelberg die andere große deutsche Stadt entlang der Kurpfälzer Höhe bevor dann diese Welterkundung genau dort endet, wo sie begonnen hat: mitten in Heidelberg.