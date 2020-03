Was der Kindergartenalltag an Aufgaben mit sich bringt, hat Laura Fröhlich für ihren Blog „Heute ist Musik“ sichtbar gemacht. Grafik: Fröhlich

Von Stephanie Kern

Die Geschichte von Laura Fröhlich ist klassisch: Drei Kinder, dreimal Elternzeit für je ein Jahr. In dieser Zeit kümmerte sich die junge Mutter um alles, was so anfiel. "Ich habe die Familie gemanagt, weil ich ja eh zu Hause war", erzählt Laura Fröhlich. Das Problem: Als die dreifache Mutter wieder in den Beruf einstieg, behielt sie den Managerposten zuhause bei. "Ich wurde immer erschöpfter und müder, hatte das Gefühl, ich bekomme nichts wirklich hin." Für dieses Gefühl, für diese Lebenssituation gibt es einen Begriff, der derzeit in aller Munde ist: "Mental Load".

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) belegt: In den sieben Jahren nach der Geburt eines Kindes verschlechtert sich das mentale Wohlbefinden von einem Drittel aller Mütter deutlich. Das Unwohlsein der befragten Mütter äußert sich in drei Dimensionen: mentaler Stress, stressbedingter und sozialer Rückzug, depressive Verstimmungen und Angstgefühle. Auch bei Laura Fröhlich war das so. "Man wird wütend und teilt diese Sorgen nicht mit anderen. Und dann lässt man diese Gefühle an den Kindern und am Partner aus." Über ihre journalistische Tätigkeit setzte sie sich damit auseinander, gründete den Blog "Heute ist Musik" und schrieb ein Buch.

"Mental Load" beschreibt die Bloggerin als "mentale Belastung, die Mütter verspüren, weil sie an alles denken müssen". Die Last des Dran-Denkens. Von Toilettenpapier bis Arzttermin oder Freundebuch. "Es geht nicht nur um die Ausführung der vielen Aufgaben, sondern auch ums Planen", meint Laura Fröhlich. "Das Toilettenpapier an sich ist bestimmt nicht das Problem, sondern die 100.000 kleinen Dinge, die die Mutter alle im Kopf hat – weil sie sich dafür verantwortlich fühlt und weil es auch an sie herangetragen wird."

Das Problem dieser mentalen Überlastung mit Dingen der Familienorganisation: Es bleiben zu wenig (mentale) Kapazitäten für andere Aufgaben frei, die Leistungsfähigkeit nimmt ab. "Für eine berufliche Führungsposition wird man so nicht in Erwägung gezogen", meint Fröhlich. Eine neue Studie der Boston Consulting Group bestätige das. Aber das Thema betreffe nicht nur privilegierte Frauen, sondern auch solche, die gar nicht arbeiten gehen (können) und deren mentale Arbeit weder wertgeschätzt noch bezahlt wird. "Nach einer Trennung oder dem Tod des Partners kann das Frauen in soziale Armut führen."

Vielen Männern sei das Problem aber gar nicht bewusst. Für sie ist es normal, dass Frauen sich kümmern, den Mann erinnern, den Müll rauszustellen, die Familientermine im Griff haben. "Wir müssen uns gleichberechtigter kümmern", lautet deshalb Laura Fröhlichs Appell. Das Argument, Frauen hätten solche Dinge besser im Griff, seien dazu geboren, die Familie zu organisieren, stimme so nicht, ist Fröhlich überzeugt. "Frauen hatten nur mehr Gelegenheit, zu trainieren."

Um das zu verdeutlichen, bedient sich Laura Fröhlich eines Beispiels aus der Arbeitswelt: Sie vergleicht die Familie mit einem kleinen Unternehmen. Auch dort habe jeder Mitarbeiter seinen Aufgabenbereich, den er – nach einer kurzen Einarbeitungszeit – selbstständig wahrnehme. Auch im Familienalltag könne man Aufgaben so aufteilen. So ist Laura Fröhlichs Mann für alle Aufgaben rund um den Kindergarten zuständig. "Dabei kann man auch viel von seinem Partner lernen." Zum Beispiel, dass der Hefezopf fürs Mitbring-Buffet nicht selbst gebacken sein muss. Oder dass man eben nicht auf jede Nachricht im Gruppenchat reagieren muss. "Ich bin viel weniger perfektionistisch geworden", beschreibt Laura Fröhlich, was sich bei ihr persönlich geändert hat. Eins sei aber klar: Jede Familie müsse für sich selbst entscheiden, ob und wie Aufgaben aufgeteilt werden (können). "Was für eine Familie gut ist, weiß nur eine Familie selbst."

Aber sie gibt zu bedenken: "Man muss weniger von sich verlangen und mehr vom Partner – und gemeinsam die Strukturen dafür schaffen." Fröhlichs Tipp lautet, dass Mütter (und Väter) über eine gewisse Zeit einfach mal alle Dinge notieren, an die sie denken müssen. "Das kann man dann mit dem Partner durchsprechen." Dabei gehe es nicht darum, dem anderen vorzuhalten, was man selbst alles tut. Sondern darum, zu zeigen: "Das ist mir zu viel."

Ohne gesellschaftlichen Wandel gehe es aber nicht. "Die langfristige Lösung liegt natürlich in den politischen Strukturen: Eltern brauchen mehr Möglichkeiten, in Teilzeit zu arbeiten, ohne gleich auf dem Abstellgleis zu landen; es muss mehr und bessere Betreuungsplätze geben; die Arbeitszeit-Modelle müssen sich ändern", fasst Laura Fröhlich zusammen. Bevor all das umgesetzt wird, müsse die Revolution zu Hause gestartet werden. Und dazu gehöre auch der Mut der Frauen, ihre Männer auf die Probleme anzusprechen: "Mental Load hindert uns daran, uns selbst zu verwirklichen, uns um uns selbst zu kümmern." Dafür bekomme man die Quittung – und die sollten Frauen nicht alleine bezahlen.