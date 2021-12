Von Michael Ossenkopp

Berlin. Vor 150 Jahren wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet – und mit dem Streben nach nationaler Einheit stand noch 1871 fest: Nun muss auch eine einheitliche Währung geschaffen werden. Die Mark sollte die zahlreichen vorher bestehenden Zahlungsmittel wie Gulden und Taler ablösen und den Zahlungsverkehr im Nationalstaat vereinfachen.

Am 4. Dezember 1871 erließ der Reichstag ein 13 Artikel umfassendes Münzgesetz für das gesamte Deutsche Kaiserreich. Damit wurde eine goldgedeckte Währung etabliert. Schon 1873 erfuhr das Gesetz eine Ergänzung, damit die Ausprägung von Silber- und Kupfermünzen nach einem bestimmten Rohstoffverhältnis angeordnet werden konnte. Die zuvor auf dem Reichsgebiet gebräuchlichen Währungen sollten nur noch für eine Übergangszeit ihre Gültigkeit behalten und zu einem festen Kurs in die Mark getauscht werden.

Die war die Rechnungseinheit des neuen Systems. Sie bestand aus 100 Pfennigen und entsprach einem Gegenwert von 0,3584 Gramm Feingold (heutiger Wert etwa 16 Euro). Für den täglichen Zahlungsverkehr wurden Gold-, Silber- und Kupfermünzen geprägt. Sie deckten die Werte von einem Pfennig bis 20 Mark ab. Auch die Gestaltung der Münzen war streng reglementiert. Bei der sogenannten "Goldmark" musste auf der Vorderseite zwingend der Reichsadler sowie die Aufschrift "Deutsches Reich" geprägt sein. Auf der Rückseite konnte sich der jeweilige Landesfürst oder die Stadt verewigen. Hinzu kamen bis heute genutzte Bezeichnungen für die Prägestätten, darunter "A" für Berlin und "J" für Hamburg.

Kinder spielen mit wertlosem Inflationsgeld. Foto: akg images

Zur Beschaffung der Rohstoffe für dieses Mammutprojekt dienten die Reparationszahlungen, die Frankreich nach dem verloren Krieg 1871 an das Deutsche Reich leisten musste. Diese beliefen sich auf die gigantische Summe von fünf Milliarden Goldfranc (das entsprach etwa 1450 Tonnen Feingold). Daneben wurden immer neue Goldvorkommen in Kalifornien und Australien entdeckt, die eine Steigung der Rohstoffpreise verlangsamten.

Der Nationalökonom und Historiker Wilhelm Roscher erkannte bereits 1872 die enorme Bedeutung der Münzreform und resümierte: "Unter den zahlreichen Gesetzen, welche die Zentralgewalt erst des Norddeutschen Bundes, nachher des neuen Deutschen Reiches erlassen hat, findet sich schwerlich eins, wodurch Wohl und Wehe des Volkes im Ganzen sowie aller Einzelnen im Volke tiefer berührt würden, als die mit der 1871 eingeleiteten Münzreform." Mit dieser Aussage sollte er recht behalten, Probleme bei der Umrechnung gehörten der Vergangenheit an. Der Waren-, Rohstoff- und Finanzverkehr im Deutschen Reich konnte nun effizienter gestaltet werden. Auch für Transaktionen mit anderen Staaten gab es fortan eine solide Basis.

Der Wirtschaftsboom schlug sich auch in den Gründungen von über 750 Aktiengesellschaften nieder, dazu gehörten die heute noch bestehenden Geldinstitute Deutsche Bank, Dresdner Bank und Commerzbank. Die anfängliche Euphorie wich jedoch schnell einer Ernüchterung, denn bereits 1873 schlitterte das junge Kaiserreich in eine Finanzkrise. Doch die fast noch in den Kinderschuhen steckende Mark erwies sich als krisensicher, einen großen Anteil daran hatte die solide Finanzpolitik des Kaiserreichs. Zwar waren die Schulden schon 1876 auf einen Betrag von 16 Millionen Mark angewachsen und steigerten sich bis zur Jahrhundertwende sogar auf 2,5 Milliarden Mark, dennoch machte das damals lediglich knapp acht Prozent des Staatshaushaltes aus. So konnte die Golddeckung der Mark bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs stabil gehalten werden. Zum Vergleich: Heute beträgt die Staatsverschuldung satte 65 Prozent.

Im Mittelalter erstreckte sich das Heilige Römische Reich über weite Bereiche Kontinentaleuropas. Auch das heutige Gebiet Deutschlands war Teil dieses Kolosses. Der Staatenbund splitterte sich in unzählige Fürstentümer, Grafschaften, Herzogtümer und freie Städte auf. Die jeweiligen Landesfürsten ließen ihre eigenen Währungen prägen und verhängten Zollgebühren auf Waren, die ihren Einflussbereich passierten. Nach dem Wiener Kongress 1815 gab es immer noch mehr als 30 lokale Herrscher, die berechtigt waren, ihre eigenen Münzen prägen zu lassen. Im Deutschen Bund gab es deshalb weiter verschiedene Währungen wie Taler, Gulden, Kreuzer, Groschen und Schilling.

Sammler Eberhard Wühle mit einem Hundert-Billionen-Mark-Schein, der höchsten Banknote des Deutschen Reichs von 1924. Foto: dpa

1837 gelang den regionalen Regenten ein erster Durchbruch auf dem Weg zu einem einheitlichen Währungssystem. Die Staaten in Süddeutschland einigen sich auf einen gemeinsamen Münzfuß und Gulden wurden zur Hauptwährung bestimmt. Im Norden des Deutschen Bundes war zu jener Zeit der Taler am weitesten verbreitet. Daneben setzte Preußen unter seinem Ministerpräsidenten Otto von Bismarck das Metrische System als Berechnungsgrundlage durch. Am 17. August 1868 wurde die "Maß- und Gewichtsordnung" erlassen. Nach der Gründung des Kaiserreichs galt das neue System ab dem 1. Januar 1872 im gesamten Nationalstaat.

Mit Beginn des Krieges 1914 bröckelte die Stabilität der Mark. Die Bürger tauschten in Panik ihre Geldscheine gegen Gold ein und horteten Münzen aus Edelmetall. Zwei Wochen nach Kriegsbeginn wurde deshalb das Umtauschrecht ausgesetzt. Herbert Rittmann, Jurist und Währungsexperte, stellte dazu fest: "Die Deckungsvorschriften der Reichsbank wurden dahin gelockert, dass als Grundlage der Notenausgabe auch Zahlungsversprechen des Reiches genügten." Durch die Auflösung der Goldbindung konnte das Kaiserreich den Ersten Weltkrieg mit Krediten finanzieren.

Nach der Niederlage hinterließ dieses Vorgehen einen enormen Schuldenberg von über 130 Milliarden Mark. Dazu belasteten die Reparationsforderungen des Versailler Vertrages die Wirtschaft. Um die enormen Schulden zu tilgen, produzierte der Staat immer mehr "Papiermark". Das massive Ausweiten der Geldmenge führte schnell zu einer galoppierenden Hyperinflation. Im Februar 1920 kosteten zehn Eier noch etwa vier Mark, drei Jahre später bereits 500.000 Mark. Damit war das Ende der ersten gesamtdeutschen Währung besiegelt. 1923 wurde die Rentenmark als Übergangslösung eingeführt. Ihr Wechselkurs lautete: eine Billion "Papiermark" gegen eine Rentenmark. Daneben führte die Weimarer Regierung auch die Reichsmark ein, die bis zur Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 Bestand hatte.

Auch in der DDR wurde der Name "Mark" – der übrigens von einer alten mittelalterlichen Gewichtseinheit stammt – als Währungseinheit beibehalten. In der Bundesrepublik trug die D-Mark massiv zum Wirtschaftsaufschwung bei. Deshalb ist sie wohl auch heute noch bei vielen Bundesbürgern beliebt. Obwohl der Euro nun schon seit über 20 Jahren die in Deutschland gültige Währung ist, gilt die Mark immer noch als krisenfest und sicher. Nach Schätzungen der Bundesbank schlummern in den Privathaushalten hierzulande noch Vermögen in Höhe von zwölf Milliarden Mark.