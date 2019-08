Von Christian Satorius

Am 27. Dezember des Jahres 1900 machten die Jütländer an der Westküste Dänemarks einen Fehler: In der Nähe des Dörfchens Lönstrup weihten sie ihren funkelnagelneuen 23 Meter hohen Leuchtturm mitsamt Nebengebäuden feierlich ein - ohne dabei dem kleinen, nur etwa zwei Meter hohen Sandhäufchen am Strand unweit des Leuchtturms ausreichend Aufmerksamkeit zu schenken. Das sollte sich rächen. Damals konnten die Dänen natürlich noch nicht wissen, dass der Leuchtturm zu diesem Zeitpunkt schon verloren war, denn das unscheinbare Häufchen Sand am Strand wuchs sich in nur wenigen Jahren zu einer der größten Wanderdünen Europas aus, "Rubjerg Knude" genannt, mit einer Höhe von bis zu 100 Metern, einer Breite von 400 Metern und einer atemberaubenden Länge von fast zwei Kilometern.

Die Dänen nahmen anfangs noch den Kampf auf und schaufelten den Sand weg, so gut es nur ging. Aber der Wind brachte der Düne immer wieder neue Nahrung, immer mehr Sand, um zu wachsen und zu wachsen. Der Wind ist es auch, der die Dünen wandern lässt, von einer Verwüstung zur nächsten. Ja, ohne ihn könnten sie gar nicht erst entstehen. Überall dort, wo Winde auf große Sandmengen treffen, wo es trocken ist und kaum Vegetation gibt, finden sie beste Voraussetzungen, in Wüsten oder an Stränden etwa. Je nach Zusammenspiel und Ausprägung dieser Faktoren entstehen ganz unterschiedliche Dünentypen (siehe auch Infokasten): Einige sehen aus wie riesige Sicheln, andere wie Pyramiden. Manche von ihnen können mehrere Hundert Meter hoch werden und es gibt sogar welche, die singen oder brummen - 15 Minuten lang mit bis zu 110 Dezibel.

Welche Dünen gibt es? Neben Korngröße, -menge und -beschaffenheit spielen Hindernisse, Untergründe, Windstärke und Windrichtung eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Dünen. Hier die wichtigsten Arten: Leedünen: Sie entstehen an der Leeseite eines Hindernisses, beispielsweise im Windschatten eines Felsens. Sie können mehrere Kilometer lang werden. Kupsten/Nebkas: Kleinere Sandhügel, die sich an Pflanzen bilden, deren Wurzeln ihnen zusätzlichen Halt geben. Sie sind meist unregelmäßig gestaltet und verändern sich ständig. Nebka (Nebcha) ist die arabische Bezeichnung für Kupste. Sicheldünen/Barchane: Sichelförmige Düne. Da an den Rändern weniger Sand bewegt werden muss, eilen die Ränder dem Hauptteil der Düne etwas voraus, die typische Sichelform entsteht. Parabeldünen: Im Prinzip eine Sicheldüne, deren Mittelteil sich allerdings schneller bewegt als die Ausläufer, da diese - etwa durch rauen Untergrund - in ihrer Bewegung behindert werden. Pyramiden-/Sterndünen: Sie stellen die höchsten Dünen der Welt (in der Sahara oft über 100 Meter hoch) und entstehen durch Winde, die aus verschiedenen Richtungen blasen.

Typischerweise beginnt alles mit einem Hindernis, einem Stein oder einer kleinen Pflanze, einem Strauch vielleicht. Der Wind löst nun kleinste Partikel vom Boden und weht sie zu eben diesem Hindernis. Ralph A. Bagnold, englischer Ingenieur und Pionier der Dünenforschung, geht davon aus, dass für die Bildung von Dünen vor allem Teilchen in einer Größe von etwa 80 bis 300, maximal 400 Mikrometern eine Rolle spielen. Kleinerer Staub ist so leicht, dass er viele Kilometer hoch und weit durch die Luft transportiert wird und sich dabei viel zu sehr verteilt. Größere Körner aber sind in der Regel zu schwer, um vom Wind getragen zu werden.

Angekommen am Hindernis, trennt dieses nun den Luftstrom mitsamt seiner Sandfracht, sodass hinter der Barriere ein Windschatten entsteht, in dem die Wirbel schwächer sind. In der Folge fällt das Sediment dort zu Boden und lagert sich ab, ein kleines Sandhäufchen entsteht. Weitere Teilchen werden nun auf der flachen windzugewandten Seite (Luvseite) hochtransportiert - der Fachmann spricht von Saltation - und fallen hinter dem Dünenkamm (höchste Stelle) den steilen windabgewandten Hang (Leehang) herunter. Die Düne wächst durch weiteren Sand, der herangeweht wird. Im Detail ist der ganze Vorgang allerdings wesentlich komplizierter, so kompliziert, dass Fachleute sich ihm nur mit Hilfe umfangreicher Formeln nähern können.

Auf ähnliche Weise wandern Dünen übrigens auch. Hierbei wird nun allerdings nicht immer neuer Sand für das Höhenwachstum verwendet, sondern vielmehr werden die Sedimente, die am Leehang angelagert werden, zuvor an der Luvseite abtransportiert - wieder durch Saltation. Das kann sogar so weit gehen, dass sich eine Düne quasi selbst beseitigt. An der Rückseite (Leeseite) können nämlich starke Luftwirbel entstehen, die nicht nur Partikel der Vorderseite (Luvseite) ansaugen, sondern auch Teilchen abtransportieren helfen, die vor der Düne liegen. Ist dort der Untergrund besonders locker, kann ein Loch entstehen, in dem sich die Düne im Extremfall selbst auslöscht. Es ist sogar möglich, dass Wanderdünen durch andere Dünen hindurchwandern oder über sie hinweg. Auch hier sind die Details komplex, nicht zuletzt aufgrund der vielen Verwirbelungen.

Eine weitere Frage, die sich den Wissenschaftlern bis heute stellt, ist, wie und warum manche Dünen "singen". Einige von ihnen sind nämlich in der Lage, Töne zu erzeugen, und zwar bis zu 110 Dezibel laut, manchmal 15 Minuten lang. Auch wenn man vom Singen der Dünen spricht, ist das wohl nicht der richtige Ausdruck, um alle Geräusche passend zu beschreiben. Einige brummen nämlich auch oder knallen wie Kanonen, von 50 bis hin zu 2500 Hertz ist alles möglich. Doch woher kommen diese Töne? Eine der diskutierten Theorien besagt, dass abrutschende Sandlawinen die angrenzende Luftschicht durch ihre Bewegung in Schwingung versetzen, wobei kleine Druckwellen entstehen. Diese summieren sich bei vielen Hunderten Sandkornschichten zu eben den geschilderten Tönen.

Leuchtturm vom Sand abgetragen

Menge, Größe und Beschaffenheit der Körner spielen hierbei eine wichtige Rolle. In der Regel lagern sich größere und somit schwerere Körner eher am Fuß der Düne ab, wohingegen kleine und leichte Sedimente sich eher am Kamm finden. Prof. Dr. Helga Besler vom Geographischen Institut der Universität Köln fand sogar heraus, dass es einen Zusammenhang zwischen der Korngröße und dem Alter der Dünen gibt. Junge Dünen bestehen demnach meist aus kleineren Körnern der Größe 0,063 bis 0,125 Millimeter, wohingegen alte, große Dünen viele grobe Sedimente oberhalb von 0,125 Millimetern aufweisen. Diese sind Besler zufolge in Zeiten stärkerer Luftströmungen entstanden, wohl vor über 10.000 Jahren. Da bliesen die Winde nämlich immerhin noch eineinhalb bis zweimal so stark wie heute. Die größten Dünen könnten demnach also in der letzten Eiszeit (Kaltzeit) entstanden sein.

"Rubjerg Knude" in Dänemark übrigens verschluckte besagten Jütländer Leuchtturm mitsamt Nebengebäuden komplett. Inzwischen ist ein Großteil der Düne über die Gebäude hinweggewandert und der Leuchtturm ist unter dem Sand wieder zum Vorschein gekommen. Die Nebengebäude sind heute jedoch vollständig zerstört.