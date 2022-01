Von Timo Teufert

Walldorf/St. Leon-Rot. Während der Versuch in Heidelberg, an den Adventswochenenden das kostenlose Fahren mit Bussen und Bahnen anzubieten, im Gemeinderat scheiterte, ist es in zwei Kommunen im südlichen Rhein-Neckar-Kreis seit genau zwei Wochen Realität: Sowohl in Walldorf als auch in St. Leon-Rot können die Busse für Fahrten innerhalb des jeweiligen Ortes vollkommen kostenlos genutzt werden.

Das Angebot gilt sowohl für Einheimische als auch für Besucher. Beide Kommunen können sich das aber auch leisten: Dank sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen durch den Softwareriesen SAP ist das finanzielle Polster so stark, dass sich beide die berechneten Ausfälle, die sie an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) erstatten müssen, ohne Probleme leisten können.

Denn für die Nutzer, die mit dem neuen Angebot animiert werden sollen, für kurze Strecken innerhalb der Orte ihre Autos stehen zu lassen, ist die Busfahrt kostenlos. Die Differenz zum Normaltarif von 1,70 Euro muss aber die Kommune tragen. Während man in Walldorf mit 60.000 bis 70.000 Euro pro Jahr für die Gratisfahrten rechnet, sind es in St. Leon-Rot etwa 20.000 Euro. Sollten mehr Personen als gedacht fahren, würden sich die Kosten entsprechend erhöhen. Doch in beiden Gemeinderäten gab es bereits Signale, dass man auch bereit ist, höhere Kosten für das Angebot zu schultern.

In der Walldorf bestand schon länger der Wunsch, den Nahverkehr innerhalb der Stadtgrenzen kostenlos zu machen. Einen ersten Antrag hatte die SPD-Fraktion schon 2004 gestellt, doch der Verkehrsverbund hatte damals noch etwas dagegen, im Juni 2021 wurde er dann einstimmig angenommen. Zwischenzeitlich wurde – ebenfalls auf Antrag der Sozialdemokraten – 2012 beschlossen, dass die Stadt ab Mai 2013 die Hälfte des Fahrpreises der Mehrfahrtenkarten übernahm.

Seine bislang ablehnende Haltung hat der VRN mittlerweile aufgegeben, da zum 1. Januar eine Tarifreform in Kraft getreten ist, bei der das bisherige Wabensystem verschlankt wurde. Die Preisstufen 0 bis 2 wurden dabei zu "Orts- und Stadttarifen" zusammengefasst. Das ermöglicht den Kommunen, Ortstarife günstiger zu gestalten, sofern sie bereit sind, die Mindereinnahmen auszugleichen. Die neue Regelung macht es aber auch möglich, den Fahrpreis vollständig zu subventionieren – so wie jetzt in Walldorf und St. Leon-Rot.

Beide Kommunen wollen die Entwicklung der Fahrgastzahlen im Auge behalten und haben deshalb das Angebot zunächst auf zwei Jahre befristet. Im bayerischen Pfaffenhofen, einem Vorreiter des kostenlosen Nahverkehrs, gibt es seit 2018 einen Stadtbus, der gratis genutzt werden kann. Dort hat sich die Zahl der Fahrgäste innerhalb kürzester Zeit mehr als verdoppelt. Auch in Augsburg und Monheim in Nordrhein-Westfalen gibt es ein kostenloses Cityticket.

In Baden-Württemberg sind Walldorf und St. Leon-Rot mit ihrem Angebot Vorreiter – und auch sichtlich stolz darauf. Im Land gibt es zwar schon kostenfreie Angebote, allerdings beschränken sich diese nur auf bestimmte Wochentage – wie etwa in Tübingen auf Samstage. Auch in der Landeshauptstadt Stuttgart experimentierte man mit Gratisfahrten an Wochenenden, nachdem der Nahverkehr in der Pandemie deutlich an Beliebtheit verloren hatte. In Ulm und Neu-Ulm konnten seit April 2019 Busse und Bahnen an Samstagen zum Nulltarif genutzt werden – der Versuch wurde zum Jahreswechsel beendet.

"Mit dem kostenlosen Angebot wollen wir die Bürger zum Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr bewegen", erklärt Walldorfs Bürgermeister Matthias Renschler. Dort kann auch der S-Bahnhof Wiesloch/Walldorf gratis erreicht werden, in St. Leon-Rot der S-Bahnhof Rot/Malsch. "Ich hoffe, dass die Bürger das Angebot fleißig nutzen und ihren PKW mal stehen lassen", sagt sein Amtskollege Alexander Eger aus St. Leon-Rot.

Einziger Wermutstropfen: Die Busfahrten zwischen den beiden Kommunen, deren Gemarkungen direkt aneinandergrenzen, sind weiterhin kostenpflichtig: Wer in den Nachbarort fahren will, braucht einen normalen Fahrschein, da zwei VRN-Waben durchfahren werden. Ein einfaches Ticket kostet dann 3,10 Euro. Renschlers Ziel ist es, auch eine kostenlose Busverbindung zu den Nachbargemeinden zu etablieren. Und auch Landrat Stefan Dallinger hat im Kreisrat die Zusage gegeben, sich dieser Fragestellung annehmen zu wollen.