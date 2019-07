RNZ-Redakteur Michael Abschlag zerstreut die gängigen Zweifel

Dieses Argument ist besonders häufig zu hören: Auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre wie auf der Erde und deshalb auch keinen Wind, die Fahne dürfte also nicht wehen. Allerdings tut sie das auch nicht – sie schwingt lediglich. Denn tatsächlich hängt sie an einer Querstange, die man am oberen Rand der Flagge auch erkennen kann, wenn man genau hinsieht. Als Neil Armstrong und Buzz Aldrin das Sternenbanner in den Boden rammten, gerieten Fahnenmast und Querstange in leichte Erschütterung, und das übertrug sich auf die US-Flagge.

Tatsächlich ist das vermeintliche „Wehen“ sogar ein Beweis dafür, dass die Aufnahmen nicht im Studio entstanden sein können. Gäbe es eine Atmosphäre, wäre die Schwingung nämlich viel früher ausgebremst worden und verschwunden. Da es im All aber eben keinen Luftwiderstand gibt, schwang die Fahne besonders lange hin und her. Genau das ist auf dem Foto zu sehen.

Hinzu kommt, dass die Flagge bewusst so präpariert wurde, dass sie aussieht, als würde sie wehen. Es birgt eine gewisse Ironie, dass ausgerechnet diese durchaus pathetische Inszenierung später zu einem Hauptargument von Verschwörungstheoretikern wurde. Gäbe es tatsächlich Wind, wäre übrigens auch der Staub am Boden aufgewirbelt worden.

Einen weiteren Beweis für die Echtheit der Aufnahme liefert die Nasa: Sie hat mehrere Fotos veröffentlicht, die nacheinander gemacht wurden. Auf ihnen sieht die Flagge jedes Mal genau gleich aus – was nicht der Fall wäre, wenn sie tatsächlich wehen würde.

Mitten im Weltall müsste es vor Sternen am Himmel eigentlich nur so wimmeln. Tatsächlich sind im Hintergrund jede Menge Sterne, die nah genug wären, um sie zu erkennen, und die Astronauten dürften auch ein paar davon gesehen haben. Auf dem Bild sind sie aber nicht zu erkennen. Das liegt zum einen daran, dass auch der Mondtag relativ hell ist: Die von der Sonne angestrahlte Seite des Mondes reflektiert das Licht (deshalb ist auch der Boden so hell) und überblendet einen großen Teil der Sterne – ähnlich wie in der Großstadt, wo die Lichtverschmutzung einen ähnlichen Effekt hat.

Hinzu kommt die kurze Blendezeit, die damals verwendet wurde. Sie sorgt gerade angesichts des hellen Vordergrunds dafür, dass der Hintergrund dunkler erscheint und die relativ kleinen Lichtpunkte nicht zu sehen sind. Wegen der kurzen Blende können unmöglich gleichzeitig sehr helle und nur schwach leuchtende Objekte abgelichtet werden. Und lange Blenden hätten zu einer Überbelichtung geführt. Wer schon einmal versucht hat, den Sternenhimmel zu fotografieren, kennt das Problem. In der Regel sind nämlich auf dem Bild selbst bei gutem Blick auf die Milchstraße keine oder kaum Sterne zu erkennen – das Phänomen gibt es also auch hier auf der Erde.

Das Fehlen der Sterne ist im Grunde sogar ein ganz gutes Indiz dafür, dass die Aufnahme tatsächlich auf dem Mond entstand: Im Studio, so kann man annehmen, hätten die Amerikaner mit Sicherheit an Sterne gedacht!

Eigentlich könnte man einen Krater erwarten: Der Mond ist mit einer meterdicken Staubschicht bedeckt, die sehr leicht und flockig ist (weshalb auch die Fußabdrücke so gut sichtbar sind), und der Ausstoß aus den Triebwerken ist so stark, dass er den Staub wegwehen müsste. Trotzdem ist, wie auf dem Bild gut zu erkennen, keine wirkliche Vertiefung da. Wo also ist der Landekrater?

Dass er nicht zu sehen ist, dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens gibt es auf dem Mond – wie bereits erwähnt – keine Atmosphäre und damit auch keine Luft, die dem Ausstoß aus den Düsen Widerstand entgegenbringen und ihn in eine bestimmte Richtung lenken könnte. Deshalb verfliegt das ausströmende Gas sehr schnell in alle Richtungen und bildet nicht, wie auf der Erde, einen Strahl.

Zweitens ist der Druck aus den Düsen weniger stark, als man denken könnte. So nutzte die Landefähre noch kurz vor der Landung nur ein Drittel der normalen Landeschubkraft. Der Ausstoß wird nicht zuletzt gebraucht, um den Aufprall abzufedern, aber wegen der geringeren Schwerkraft ist dafür weniger Gas nötig als auf der Erde. Und außerdem wollte man Treibstoff sparen. Schließlich landete die Fähre auch nicht direkt von oben, sondern schräg horizontal. Der Ausstoß war dadurch so schwach, dass er anstelle eines Kraters nur eine leichte Spur hinterließ. Interessanterweise fiel schon Armstrong kurz nach dem Ausstieg der fehlende Krater auf. Er meldete sich deshalb bei Houston, wo man die Beobachtung zur Kenntnis nahm.

Die Schatten sind irgendwie schief, denkt sich so manch einer beim Blick auf die Bilder der Mondlandung. Tatsächlich sind die Schatten auf den Bildern nicht so gleichmäßig, wie man erwarten könnte, sondern leicht verzerrt: Einige sind länger als andere, oft verlaufen sie nicht parallel zueinander. Verschwörungstheoretiker sehen auch darin einen Beweis für eine Aufnahme im Studio: Auf dem Mond, so erklären sie, gebe es nur eine Lichtquelle, nämlich die Sonne – also müssten auch alle Schatten regelmäßig sein. Die verzerrten Schatten, heißt es, kämen von den vielen Strahlern und Lampen im Studio.

In Wahrheit gibt es aber auch auf dem Mond zwei Lichtquellen: die Sonne und die Reflexion des Mondbodens. Da der Staub sehr hell ist, strahlt er das Sonnenlicht besonders gut ab. Das Wechselspiel von Sonne und Reflexion des Bodens sorgt für die unterschiedlichen Schattenwürfe. Und noch etwas bewirkt die Verzerrung der Schatten: der unebene Boden. Da die Mondoberfläche nicht glatt ist, sondern voller Erhebungen und Senkungen, deren Größe auch schwer einzuschätzen ist, werden Schatten zusätzlich ver-zerrt. Hügel und Senken verkürzen beziehungsweise verlängern sie und verändern teilweise die Richtung. Die Perspektive der Fotografie trägt dazu bei, diesen Effekt noch zu verstärken.

Wäre das Foto im Studio mit mehreren Scheinwerfern entstanden, würde zudem jedes Objekt mehrere Schatten werfen – was nicht der Fall ist.