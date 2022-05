Von Peter Wiest

Heidelberg. Phil Lesh war beeindruckt. "Das ist die schönste Open-Air-Bühne, die ich jemals in Europa gesehen habe", sagte der Bassist der Kult-Band Grateful Dead und ließ den Blick über die Heidelberger Thingstätte schweifen. "Meine Jungs und ich würden hier furchtbar gerne ein Konzert geben. Und wenn das klappt, dann machen wir das ganz umsonst und bei freiem Eintritt. Könnt ihr das für uns in die Wege leiten?"

"Ihr", das waren damals meine amerikanische Freundin Sharon, mein Freund Hanno und ich. Fast auf den Tag genau 50 Jahre ist es her, dass das Grateful-Dead-Gründungsmitglied mit uns hoch auf den Heiligenberg fuhr. Kennengelernt hatten wir ihn einen Tag vorher, am 26. April 1972. Nach dem Auftritt seiner Band in der Frankfurter Jahrhunderthalle hatten wir ihn nach Heidelberg eingeladen. Phil sagte zu und zu viert verbrachten wir einen wunderbaren Tag in der Stadt, die wir ihm in all ihren Facetten zeigten, bevor wir uns dann auf den Weg hinauf auf die Thingstätte machten.

Als Lesh dort spontan das Angebot machte, ein "Free Concert" zu geben, schluckten wir erst mal: Das hätten wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können! Aber er meinte es ernst; daran ließ er keine Zweifel. "Ihr könnt davon ausgehen, dass auch Jerry Garcia und die anderen Dead-Mitglieder das so toll finden werden, dass sie unbedingt hier spielen wollen", bekräftigte er sein Versprechen. Und fügte noch noch mal hinzu: "Also kümmert euch darum und macht es möglich, bitte!"

Ein Free Concert mit den Grateful Dead auf der Thingstätte! Absolut unglaublich! Hanno und ich waren natürlich sofort fest entschlossen, dieses einmalige Angebot in die Tat umzusetzen: "Das wäre der totale Knüller", waren wir uns einig. Also machten wir uns gleich am nächsten Tag, nachdem Phil nach Hamburg zum nächsten Dead-Concert im Rahmen ihrer "Europe 72"-Tour weitergereist war, auf in Richtung Heidelberger Rathaus. Und dort begann etwas, was uns bis heute vorkommt wie der sprichwörtliche Gang von Pontius bis Pilatus. Mit unserer Anfrage wurden wir von Amt zu Amt geschickt und immer wieder woanders hin verwiesen. Der Tenor dabei stets: "Dafür sind wir nicht zuständig." Oder auch mal etwas klarer: "Auf der Thingstätte gibt es solche Konzerte nicht mehr. Das wisst ihr doch sicher auch, oder?"

Ja, sicher, das wussten wir. Aber wir wollten es nicht wahrhaben und es trotzdem versuchen, zumal das Ganze ja "Free" gewesen wäre. Immerhin hatte es Ende der 60er-Jahre und dann auch nochmals 1970 und 1971 Auftritte von regionalen Gruppen wie Guru Guru auf dem Heiligenberg gegeben. Damals hätten allerdings im Umfeld "Woodstockartige Zustände" geherrscht, wie es später hieß. Und das gefiel den Anwohnern und vielen anderen eher konservativ angehauchten Zeitgenossen in der damaligen Zeit so gar nicht. Also gab es dann eben keine Konzerte mehr dort oben; basta! Geblieben ist das bekanntlich bis heute so, auch wenn in den 80er-Jahren zwischendurch immerhin mal das eine oder andere Klassik-Konzert auf dem Berg stattfand.

Als "Klassiker" gilt längst auch die "Europe 72"-Tour von Grateful Dead, bei der die Band in halb Europa für ausverkaufte Konzerte sorgte. Bei ihren Auftritten, etwa in der Frankfurter Jahrhunderthalle, standen sie meist über vier Stunden auf der Bühne und brachten die Fans in Ekstase. Sharon, Hanno und ich waren davon natürlich auch hin und weg – und umso niedergeschlagener, als wir Phil Lesh mitteilen mussten, dass es nichts werden würde mit der Thingstätte. Wir würden jedoch bestimmt einen anderen Ort finden für ein Grateful Dead Free Concert, sagten wir ihm. Vielleicht in einer Halle in Mannheim oder Ludwigshafen? Das allerdings war dann doch nicht, was die Band wollte, wie mir Phil auf einer Postkarte mitteilte, die mich im Mai 1972 zu Hause in Eppelheim erreichte (siehe Foto). "Danke Peter für Deine Bemühungen, für uns eine Halle zu finden", schrieb er darauf, "aber für uns ist es entweder das Amphitheater auf dem Heiligenberg oder gar nichts".

Foto: privat

Da war leider nichts zu machen. Aber immerhin: Für meine Freunde und mich hatte Phil Lesh dann noch ein fantastisches Dankeschön bereit. Er lud uns ein nach Luxemburg, wo die Grateful Dead am 16. Mai ab Mitternacht im Studio von Radio Luxemburg vor vielleicht 300 geladenen Gästen eine Live-Übertragung starteten, die sich bis in den frühen Morgen zog. Und damit nicht genug: Danach ging es auch noch in ein Hotel zum gemeinsamen Frühstück mit der Band – einfach unvergesslich!

Auch der heute 81 Jahre alte Phil Lesh erinnert sich im Übrigen noch an das Heidelberg von damals und die Thingstätte, wie er dieser Tage einem lange hier lebenden amerikanischen Freund von mir versicherte, der Gelegenheit hatte, ihn auf seiner derzeitigen USA-Tournee darauf anzusprechen. Ob er nochmals in Europa auftreten wird, bezweifelte Phil Lesh zwar nach dessen Worten. "Aber falls doch", so habe er gesagt, "dann sehr gerne auch in Heidelberg!"