Von Martina Scheffler

Es gibt Dinge, die machen die meisten nicht so gern allein. Eine Weltreise, Weihnachten feiern oder eben ins Restaurant gehen. In den 1950er Jahren wäre es sogar undenkbar gewesen, dass eine Frau alleine ins Restaurant geht. "Da hätte man gesagt, das ist wohl eine Prostituierte", meint Hans-Peter Erb. Erb ist Sozialpsychologe und Professor an der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr. Noch heute sei es so: "Wenn ich alleine ausgehe als Frau, riskiere ich, dass ich bestimmte Absichten hervorrufe."

Tatsächlich gehen in Deutschland mehr Männer als Frauen alleine essen, wobei das viele verschiedene Gründe haben kann. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Online-Reservierungsportals OpenTable gaben 72 Prozent der Männer an, regelmäßig oder zumindest ab und zu alleine eine Gaststätte aufzusuchen. Bei den Frauen waren es nur 57 Prozent. Tendenziell sind Solo-Restaurantbesucher zudem eher älter. 45 Prozent aller Befragten gaben an, selten alleine essen zu gehen, fast jeder Fünfte tut dies regelmäßig. Ein Drittel der Befragten ist noch nie alleine im Restaurant gewesen. Zumeist, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage, gehen die Allein-Besucher in ihrer Freizeit ins Restaurant (56 Prozent) - oder in ihrer Mittagspause (49 Prozent).

Es sind viele Gründe vorstellbar, warum Menschen alleine ins Restaurant gehen. Zum Beispiel, um unter Leuten zu sein. Oder aus genau dem gegenteiligen Grund: um für zwei Stunden seine Ruhe zu haben. Oder weil man zu faul zum Kochen ist. Wissenschaftliche Studien zum "Solo Dining" gebe es nicht, doch ließen sich die Ergebnisse der Umfrage mit Trends wie Vereinzelung und Individualisierung in Einklang bringen, sagt Erb. "Es gibt immer mehr Single-Haushalte und auch ein großes Problem mit Einsamkeit, was die Menschen sehr stark belastet."

Beim Online-Reservierungsportal OpenTable sind laut Unternehmen die Reservierungen für eine Person von 2014 bis 2018 um sagenhafte 321 Prozent gestiegen. Für viele ist "Solo Dining" aber wohl immer noch eine Hürde. Auf Reiseportalen aus aller Welt finden sich viele Hinweise fürs sogenannte "Solo Dining". "VisitMelbourne" etwa empfiehlt Restaurants in der australischen Stadt, die Solo-Essern einen Platz an der Bar bieten.

Die irische Tourismus-Organisation Tourism Ireland rät für den Fall, dass man auf sich gestellt in ein Pub hineinplatzt: "Kommen Sie einfach herein, begrüßen Sie die Leute hinter der Bar und schon kann eine ganz ungezwungene Unterhaltung zu fantastischen Geschichten führen." Dass es aber für viele Menschen immer noch eine Überwindung bedeutet, eine Gaststätte ohne Begleitung aufzusuchen, zeigt die Existenz eines Wortes für die Panik davor: Solomangarephobia. Der Begriff geistert durch das Internet. Das Reiseportal TripAdvisor beschreibt die Gefühle mancher Einzel-Esser so: "Sie können nirgendwo hinschauen, ohne unhöflich zu wirken, und gehen gleichzeitig davon aus, dass sie von anderen beobachtet werden und diese sich ein Urteil über sie bilden, weil sie alleine essen."

Während die eine Tourismusorganisation Angebote fürs "Solo Dining" macht, will die andere helfen, solche eventuell einsamen Momente zu vermeiden. Caroline Schmitt vom Kur- und Gewerbeverein Bad Füssing in Bayern hat das Projekt "Gemeinsam ’isst’ man glücklicher!" entwickelt. Wechselnde Restaurants bieten einmal pro Woche einen gemeinsamen Abend für jene, "die sich nach mehr Geselligkeit in den Wirtshäusern sehnen". Nun soll die Aktion auf ganz Bayern ausgedehnt werden. Auch Matthias Artmeier, Geschäftsführer des Fachbereichs Gastronomie beim Dehoga Bayern, spricht von einer zunehmenden Vereinsamung, der man begegnen wolle. Was dem Dehoga vorschwebe, sei die "Wiederbelebung eines alten Stammtischs", quasi der "Stammtisch 4.0".