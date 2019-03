Ein Streckenprotokoll von Frauke Gans

Pilotin Andrea Amberge, konkret Airbus-A 340-Kapitänin der Lufthansa, erinnert sich noch gut an den Passagier auf Sitzplatz 2 C, der beim Betreten des Flugzeugs durch die offene Cockpittür nur ihre Hand erspäht hatte.

Sie war damit beschäftigt, für den Start alle Checks durchzugehen. In der Luft tauchte ein Flugbegleiter lachend bei ihr auf. "Der Passagier hatte ihn entrüstet gefragt, warum die Kapitäne der Lufthansa heute rot lackierte Fingernägel hätten. Die Vorstellung war für ihn naheliegender als eine Kapitänin."

Diesen Ausdruck hat sich die Lufthansa extra von der Deutschen Gesellschaft für Sprache absegnen lassen. Denn erst seit 20 Jahren gibt es die weibliche Version dieses Berufs im Cockpit. Da die frisch gebackenen Kapitäninnen vor knapp 20 Jahren sich angemessen über das Bordmikro melden wollten, erfand die Fluglinie das feminisierte Wort.

Bis heute gibt es nur wenige Pilotinnen, privat wie beruflich. Dabei ist die Weltbevölkerung ziemlich gleichmäßig aufgeteilt: 49 Prozent Männer, 51 Prozent Frauen.

Betrachtet man Statistiken, sind Frauen im Verkehr umsichtiger, verursachen weniger Unfälle. Man kann sich im Prinzip besonders vertrauensvoll zu Frauen ins Fahr- oder Flugzeug setzen.

Und trotzdem: Frauen beruflich am Steuer sind die Ausnahme. Vor allem im Cockpit. Lässt man die Pilotinnen aus der Fliegerriege hervortreten, machen nur ungefähr sieben Prozent einen Schritt nach vorne. Der männliche Rest von 93 Prozent bleibt stehen und wird sich vielleicht fragen: "Was ist los? Warum sind wir an Flugschulen immer noch fast unter uns?" Oder sind Männer mit ein Grund?

Fragt man unter Pilotinnen, haben Sie meist eine oder mehrere Geschichten wie Andrea Amberge dazu parat. Die Kapitänin hört auch häufiger bei Angabe ihres Berufs, sie sehe gar nicht danach aus. "Ich frage mich, welchen Look man als Frau im Cockpit denn klassischerweise haben muss." Vielleicht den eines Mannes?

Privatpilotin Ursula Hammer aus Wertheim fliegt seit über 30 Jahren. Ihr Mann hat seinen Flugschein erst seit fünf Jahren. "Steigen wir aus der Maschine, wird meistens er als Pilot begrüßt." Das liege vermutlich zum einen an Vorurteilen. "Doch zugegeben, wir Pilotinnen sind so wenige, dass es wahrscheinlicher wäre, dass mein Mann geflogen ist."

Die Pilotin hätte ihr Hobby gerne zum Beruf gemacht. Aber als sie sich für ein Studium entscheiden musste, waren Frauen in Deutschland an Flugberufsschulen noch nicht zugelassen. "Also studierte ich Jura, wurde Richterin und flog privat." Frauen durften zwar Recht sprechen, aber nicht für Fluglinien am Steuer sitzen. Zehn Jahre später ließ Lufthansa die ersten ins Cockpit.

Ursula Hammer war dafür bis vor kurzem Präsidentin der deutschen Sektion der 99s (sprich ninety nines): eine amerikanische Vereinigung der Pilotinnen mit Gründungsdatum 1929, die heute in 44 Ländern vertreten ist.

Andrea Amberge ist ebenfalls Mitglied. Der Gründungsgrund hat bis heute wenig an Aktualität verloren. Ursula Hammer: "Auf einem 99s Treffen in Jordanien fiel mir auf, dass beim Hinflug mit Co-Pilotin nur der Kapitänsname genannt wurde. Beim Rückflug mit zwei Männern wurden beide Namen durchgegeben." Wer auf Religionen und Historie verweist, irrt. In arabischen Ländern gibt es ähnlich viele Pilotinnen wie in der westlichen Welt, und dort sitzen seit weit längerer Zeit Frauen im Cockpit als beispielsweise in Deutschland.

Auch einigen Orts in der Helikopterszene scheint man noch mit der Weiblichkeit zu hadern. Es ist allerdings eher die ältere Generation, die das Cockpit lieber in Männerhand sieht in ihrem Fliegerverein. "Die jüngeren Männer scheinen stolz, eine Frau im Team zu haben. Bei älteren Semestern muss ich mich immer wieder behaupten. Allerdings ist das wenig dramatisch. Ein Beispiel: Eine Journalistin hatte über mich geschrieben und einer meiner jüngeren Kollegen hatte den Artikel im Fliegerstüberl aufgehängt. Am Tag darauf hing der Ausschnitt plötzlich in der hintersten Ecke, dann verschwand er schnell."

Schaut man auf den Beginn der weiblichen deutschen Fluggeschichte, sind heutige Anekdoten zu Reaktionen auf Pilotinnen harmlos.

Die erste Frau, die in Deutschland die Prüfung zum Erwerb eines Privatpilotenscheins ablegte, war Melli Beese. Sie musste sich Ende des 19. Jahrhunderts Fluglehrer suchen, die überhaupt bereit, waren Frauen zu unterrichten. Ihr Flugzeug wurde zudem von Männern immer wieder manipuliert, in Kauf nehmend, dass sie bei einem Absturz ihr Leben verlieren könnte. Einmal entdeckte sie die Sabotage rechtzeitig, ein anderes Mal konnte sie notlanden.

Im Vergleich kann man beruhigt fest stellen: Die Zeiten haben sich gebessert.

Trotz erwähnter Reaktionen werden Frauen am Steuer allgemein akzeptiert. Andrea Amberge nimmt bis auf jene Ausnahmen hauptsächlich Begeisterung wahr, wenn sie von ihrem Beruf erzählt oder Passagiere begreifen, dass eine Frau sie fliegt. "Wir bekommen Rückmeldung durch unseren Service. Demnach freuen sich viele, wenn eine weibliche Stimme Fakten zum Flug durchgibt. Wir sind eben noch relativ selten, also ein bisschen etwas Besonderes."

Aber wo bleibt denn nun der weibliche Nachwuchs? Andrea Amberge hat darauf eine Antwort: "Es ist immer noch die Sorge um die Familienplanung. Was ist, wenn ich schwanger werde? Wie mache ich das mit der Kinderbetreuung, wenn ich um die Welt jette?"

Diese Fragen stellen sich zwar viele berufstätige Frauen. Denn das Thema Kinderbetreuung ist wahrhaftig nicht zufriedenstellend geregelt in der Arbeitswelt. Aber es ist natürlich noch schwieriger, ein fieberndes Kind früher von der Kita abzuholen, wenn man grade ans andere Ende Deutschlands geflogen ist. Die Statistik zeigt: Es sind in Deutschland immer noch hauptsächlich Frauen, die mit den Babys zu Hause bleiben und dann in Teilzeit arbeiten.

Halbtagsarbeit ließe sich jedoch durchaus auf Männer und Frauen verteilen. Hieß es nicht, immer mehr Männer nähmen Erziehungsurlaub? Immer mehr bedeutet allerdings einen Anstieg von 0,6 auf 1,5 Prozent. Und dann meist nur für drei Monate.

Aber ist das der einzige Grund für die wenigen Pilotinnen in der Welt? Warum fliegen nicht mehr Frauen privat?

Schockierenderweise scheint es im Zeitalter von MetToo und lange nach BH-Verbrennungen in den 60ern auch die Furcht vor Stereotypen zu sein. "Ich denke, eine Rolle spielt unter anderem noch die Berührungsangst mit Mathematik, Physik oder der Gedanke, Frauen könnten nicht so gut räumlich sehen." Bisher hat Kapitänin Amberge allerdings noch jede Landebahn gut getroffen, und weder Mathe noch Physik bereiten ihr ein Problem. Eine Ausnahme? Wohl kaum. Es fehlt scheinbar immer noch an Selbstbewusstsein unter Frauen.

Denn es ist nicht so, dass sie sich für die Fliegerei nicht interessierten. Amberge wird oft von Frauen angesprochen. Auch von Mädchen, die sie befragen über Arbeitszeiten, Verdienst, die Ausbildung. Es ist die Gesellschaft, die Frauen immer noch vermittelt, sie seien technisch unbegabter als Männer.

An der Lufthansa-Flugschule ist inzwischen ein Pilotinnenanstieg zu verzeichnen, zurzeit 15 Prozent der Auszubildenden. Etliche Fluglinien, wie auch die Lufthansa, starten im Moment Kampagnen, um Frauen für den Beruf zu begeistern. Laut der deutschen Airline, "um Potenzial nicht ungenutzt zu lassen." Denn Bewerber hätten sie eigentlich mehr als ausreichend.

Ursula Hammer betrachtet das Engagement der Fluglinien noch mit etwas skeptischem Humor: "Das ist wie in Kriegszeiten. Fehlt’s an Personal, erinnert man sich, dass Frauen das auch können." Ein bisschen Ernst mag hinter dem Augenzwinkern liegen: "Ich bin froh, dass Frauen endlich mehr motiviert werden, Fliegen als Beruf zu ergreifen."

Andrea Amberge möchte jungen Frauen klarmachen, wie schön ihr Arbeitsplatz ist und dass sie alles können, was sie möchten. Deshalb ihr Aufruf: "Ihr wollt Pilotin werden? Fragt mich! Ich stehe jederzeit Rede und Antwort. Fliegt! Es ist ein Traumberuf!"