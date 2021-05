Von Helmuth Bischoff

Grünstadt. Die Koppel am Ortsrand von Blankenborn bei Bad Bergzabern liegt im milden Frühabendlicht. Etwa dreihundert Schafe stehen wie gemalt dort, wo der Waldrand der Wiese viel Schatten gibt. Ein Dutzend Tiere grast abseits der Herde. Ungeduldig springen die Hütehunde Susi und Kitty aus dem Kofferraum des Kombi und warten auf ein Kommando. "Susi, hol die Herde!" Ein Fingerdeut in Richtung Waldrand, und der Hund läuft los. "Kitty, hol die paar Schafe da vorne!" Auch sie lässt sich nicht zweimal bitten. Wanderschäfer Georg Dauber ist stolz auf Susi und Kitty. Sie sind ein eingeschworenes Team. Mit seinen Tieren hat der 62-Jährige schon viele Kilometer hinter sich gebracht.

Dauber ist ein großer Kerl. Starke Arme, wacher Blick. Er erzählt über die Zeit, als er noch klein war: "Mein Großvater war Landwirt, mein Vater Hobbylandwirt und ich von Kind an mit den Tieren vertraut. So vertraut, dass ich morgens, wenn andere Kinder das Zubinden ihrer Schuhbändel übten, schon drei Kühe gemolken hatte." Jahrelang veranstaltete er Kutschfahrten; seit 2004 ist er Schäfer. Er und seine 300 Schafe haben im Pfälzerwald neuerdings eine wichtige Umweltaufgabe.

In den kommenden zehn Jahren sollen zwischen dem Dahner Felsenland und der Unterhaardt bei Grünstadt mehr als 8000 Hektar neuer Offenlandbiotope entstehen und miteinander vernetzt werden. Verbuschte und zugewachsene Flächen wünscht man sich als das zurück, was sie einmal waren: Wiesen und Auen mit großer Artenvielfalt. Bienen, Libellen, Schmetterlinge, Heuschrecken, Orchideen und Wildkräuter gehörten einst dazu und sollen auch künftig wieder dazugehören. Georg Dauber hat zugesagt, 160 Hektar mit seinen Schafen zu beweiden. "Bei kleinen Bäumen fressen Schafe die Triebe ab und verhindern, dass Täler und Wiesen zuwachsen", erzählt er. "Die Schafe ziehen durch hohes Gras und nehmen dabei Samen in die Wolle auf. So transportieren sie Millionen von Samen in andere Gebiete. Damit entsteht mehr Lebensraum für Insekten, die wiederum Vögel anlocken." Organisiert wird das Projekt "Neue Hirtenwege im Pfälzerwald" vom Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen in Lambrecht.

Schäfer Dauber befindet sich am unteren Ende der Wohlfühlskala. Von den Regularien der Behörden, Veterinärämtern und Förderstellen fühlt er sich gegängelt. Geld verdient er über Fleischverkauf und Wolle. Doch die Preise befinden sich im Sinkflug. "Vor 15 Jahren gab es für ein Kilo Schafswolle einen Euro", berichtet er. "Heute sind es noch zehn Cent. Wenn man dann noch die Kosten für den Scherer berücksichtigt, bleibt für uns Schäfer so gut wie nichts mehr übrig."

Der naturnahe Beruf droht auszusterben. Junge Leute, die Schäfer werden wollen, sind selten. Nach Angaben des Bundesverbands geben immer mehr Berufsschäfer auf. In Rheinlandpfalz soll es inzwischen nur noch sechzig davon geben. 1200 netto im Monat verdienen sich woanders einfach leichter als beim Umherwandern mit 700 Schafen. Die Frage, ob man von der Schafzucht oder der Wanderschäferei leben kann, wird von vielen Schäfern oft einsilbig beantwortet: schwer.

Für Tiere und Umwelt: Schäfer Georg Dauber Foto: Norman P. Krauß

Einer, der besser klarkommt, ist Sven Keller. Er führt die "Wasgauschäferei" in Busenberg im Dahner Felsenland. Die Hobby-Schafzucht, die sein Vater 1983 gründete, hat der Sohn in den letzten vier Jahren zu einem erfolgreichen Betrieb ausgebaut: 600 Muttertiere und 300 Lämmer. Im Gehöft der Familie setzen wir uns an einen großen Holztisch vor die Scheune. Sven Kellers Betrieb hat eine Größe erreicht, bei der Aufwand und Ertrag in ein wirtschaftlich vertretbares Verhältnis kommen. Er kennt die Regeln und richtet sich danach. Die mit dem Beruf verbundenen Nachteile nimmt er ohne Murren in Kauf: "Ich bin dreizehn Stunden am Tag für den Beitrieb da, an sieben Tagen in der Woche", erzählt er. "Mein Urlaubsrhythmus heißt nicht ‚alle vier Monate‘, sondern ‚alle sechs bis acht Jahre‘." Er hat das Glück, dass seine Frau und die beiden Töchter da mitziehen.

Keller ist zwar kein Wanderschäfer, hält das Projekt "Neue Hirtenwege" aber für wichtig. Als Kooperationspartner will er sich daran beteiligen. Neue Weideflächen zu öffnen und offen zu halten sei eine gute Chance, "selten gewordene Pflanzen zu erhalten und wieder zu vermehren". Verschiedene Kleesorten zum Beispiel und viele Gräserarten. "Damit wird auch die Vielfalt an Insekten auf den Wiesen wieder größer", ist Keller überzeugt.

Im Gegensatz zur rückläufigen Berufsschäferei nimmt die Zahl der Hobby- oder Nebenerwerbsschäferinnen und -schäfer in den letzten Jahren zu, auch in der Pfalz. Ein gutes Beispiel ist Anne Laux. Nach ihrem Studium in Landau wollte sie raus aus der Stadt, mit ihrer Familie auf dem Land leben. Jetzt hat die Pädagogin 24 Schafe und elf Walliser Schwarz- und Kupferhalsziegen, mit denen sie seit 2018 drei Hektar Land bei Albersweiler und zwei Hektar in Eußertal beweidet. Diese Biotoppflege wird durch staatliche Prämien unterstützt. So genannte Biotopbetreuer legen entsprechende Flächen fest und weisen sie den Schäfern zu.

Für Tiere und Umwelt: Schäferin Anne Laux Foto: Laux

Es gefällt ihr, das Leben mit den Schafen: "Unser Alltag ist durch das Landleben und die Tiere deutlich weniger entfremdet als in der Stadt", findet Laux. "Mit den Tieren erleben wir alle Zyklen des Lebens ganz anschaulich und konkret. Unsere Kinder teilen diese Erfahrungen sehr gerne, und sie spüren täglich, was der Begriff ‚Tierwohl‘ bedeutet." Ein wirtschaftliches Risiko geht die Familie mit der Schafzucht nicht ein, weil das Einkommen aus den Hauptberufen kommt. Laux weiß, dass Berufsschäfer, deren Tierbestände eine wirtschaftlich rentable Größe nicht erreichen, nur kümmerliche Erwerbsgrundlagen haben. Anfang 2021 hat Rheinland-Pfalz eine von Schäfern lange geforderte Weidetierprämie eingeführt: 20 Euro pro Jahr und Mutterschaf. Dies hält Laux für ein "richtiges Signal".

Ob Berufs- oder Hobbyschäfer: Beim Projekt der "Neuen Hirtenwege" sind alle Tierhalter willkommen, die sich an der Freihaltung von Flächen beteiligen. Die einzelnen Schritte dieser Landschaftsentwicklung erläutert Projektleiter Helmut Schuler: "Die Kartierung verschiedener Tier- und Pflanzenartengruppen und eine Biotopkartierung im Fördergebiet sind inzwischen fertiggestellt. Jetzt geht es um das Pflanzen und Schneiden von Streuobstbäumen, den Wiederaufbau von Trockenmauern und die Reaktivierung von Buckel- und Schemelwiesen. Nach dem Aufbau der Weidezäune kann dann die aktive Beweidung beginnen."

Parallel wird die Vernetzung der ausgewählten Teilflächen vorangetrieben. Schuler: "Wir müssen an einigen Stellen Brücken über Bäche legen, Beweidungszäune bauen, Komplett- und Teilentbuschungen vornehmen, dass die Tiere überhaupt auf die Flächen geführt werden können." Einige Flächen müssen erworben oder gepachtet werden, wenn darauf beispielsweise ein Unterstand gebaut werden soll. Das sei oft aufwendig, weil manchmal auf sechs Hektar Fläche 50 bis 60 Eigentümer kommen, sagt Schuler. Er ist aber wie die Schäfer im Pfälzerwald überzeugt, dass sich der Aufwand lohnt – zugunsten der Artenvielfalt in der Region.