Sinsheim. Zwar ist der Sommer der Zeitraum, in dem Menschen zu Zitrus-, maritimen oder Blütendüften greifen, weil die ja so unaufdringlich leicht sind. Tatsächlich sind Zitrusgewächse aber – da können Sie Italiener, den Chef vom Supermarkt oder den Weihnachtsmann fragen – ja Winterfrüchte.

Winter ist die Zeit, in der flüchtige Moleküle in bestimmten Parfüms länger brauchen, bis sie verduften. Deshalb sind die kühlen Monate keine schlechte Gelegenheit, solche Düfte zu benutzen. Antizyklisch hat man mehr vom Parfüm.

Eau de Rochas pour Homme ist eins der Besten aus dem Zitrus-Genre und noch dazu unschlagbar günstig für das, was es bietet. Wenn es warm ist, verfliegt seine saftige Cedrat-Note in zwei Stunden. Im Winter aber wirkt der Duft wie in Zeitlupe abgespielt. Man spürt die meisterliche Arbeit von Parfümeur Gilles Romey, sein Spiel mit Hölzern, dunklen Myrrhe- und salzigen Ambra-Noten. Preise zwischen 40 und 70 Euro.

Beliebt aber fast schon legendär schwach auf der Brust ist Dolce & Gabbanas Klassiker The One for Him. Ihm kommen Minusgrade aber auch entgegen: Wer schon auf den unverwechselbaren – bei Frauen nachweislich sehr beliebten – Mix aus süßem Tabak mit salzigen Ambergris-Noten seht, trage The One bei Kälte. Und: Das Eau de Toilette gibt es auch als kräftigeres Eau de Parfum – Finger weg, es taugt aber nichts! Preise zwischen 50 und 90 Euro.

Bvlgaris mythisches Black wird zwar ständig totgesagt, verschwindet aus Regalen und Webshops und ist permanent ausverkauft. Wir wissen aus guter Quelle, dass es zuletzt noch produziert wurde. Wer sucht, der findet. Black mit seinen dunkelgrünen Tee-Noten, seinem Geruch nach Talkum, Bubblegum und rauchiger Vanille erscheint nur vordergründig schwer, ist aber federleicht. Die Komposition wird aber nur erfahrbar, wenn es langsam verduften kann – im Winter eben oder auf Kleidung gesprüht. Preise ab 40 Euro.

Total verkannt als eines der kreativsten Parfüms der letzten Jahre ist Sisleys Eau d’Ikar. Ihm haftet aber der Makel vieler Sisley-Produkte an: sein exorbitanter Preis. Wer für ein derart filigranes Wässerlein dreistellige Beträge hinlegt, tut gut daran, auch etwas für die "Performance" zu tun: Im Kalten entwickelt sich das "Ikarus-Wasser" kaleidoskop-artig von einem strahlenden Zitrus in einen dunkel-maskulinen Weihrauch-Amber-Duft. Dazwischen poppen pudrige Iriswurzel- und ungewöhnliche Noten von Mastix auf, dem Harz von Wildpistazien, das an Honig und warmen Stein erinnert. Zwischen 80 und 120 Euro.

Vom Tragen im Winter profitiert auch der beste Vetiver aller Zeiten, der aus dem Hause Carven: Seit den 50er Jahren wird er immer wieder neu aufgelegt und leicht dem Zeitgeist angepasst. Die aktuelle Version in mintgrüner Flasche zeichnet sich durch ein urbanes Gefühl aus, das entsteht, wenn dem zitrisch-herben Auftakt ein düsteres Element von Zedernholz und süßen Harzen und Balsamen folgt. Preise zwischen 70 und 100 Euro.

Grundsätzlich alle Parfüms zeigen – das ist Physik – im Jahreslauf verschiedene Charakteristiken, verdampfen auf warmer Haut schneller, benötigen im Winter mehr Zeit dafür. Speziell Eaux de Cologne, die zum Erfrischen und zum reichlichen Gebrauch gedacht sind, ändern bei Kälte ihre Charakteristik oft völlig.

Das altbekannte "4711" wird im Dezember zum Pinienduft mit viel pudrigem Moschus. Ein besonderes Eau de Cologne wird von Atelier Cologne in Paris produziert – Mistral Patchouli, neuerdings in Patchouli Riviera umgetauft. Herz des Dufts ist Sternanis, der sich mit kühlem Patchouliöl und dem holzigen Meergeruch des Stoffs Ambroxan verbindet. Den Auftakt bildet Grapefruit. Ein besonderer Tipp als Winterduft. Preise um 100 Euro.