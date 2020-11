Von Friedemann Orths

Sinsheim. Plötzlich steht da ein Bär. Das Maul halb geöffnet, seine Augen funkeln unter dem dichten braunen Fell. Doch das Tier aus Kamtschatka ist präpariert, "ausgestopft", wie Laien es nennen würden. Schon auf dem Weg in Kurt Kellermanns Atelier starren sie einen an: Hirsche, ein Keiler, ein schwarzes Kätzchen fläzt auf dem Schreibtisch. Kellermann ist einer der besten seines Fachs, hat schon so gut wie jede Tierart präpariert. Immer mit dem einen Ziel: "oberste Natürlichkeit", sonst ist er nicht zufrieden. Egal ob der Kunde das überhaupt merkt. "Sehen Sie mal den Rehbock da – der schaut", sagt Kellermann, als er erklärt, wie man dem toten Tier wieder Leben einhaucht. Bloß nicht das Fell "draufklatschen", sagt Kellermann: "Ich muss eine Plastik machen, die lebt. Wenn das nicht stimmt, sieht das ein Jäger."

In dem großen, lichtdurchfluteten Raum im Sinsheimer Ortsteil Weiler stapeln sich Farbeimer, Lackdosen, Werkzeuge, Plastikbehälter. Auf den alten Holzdielen zeugen Farbflecken, Kunstharztropfen und PU-Schaum-Reste von der Arbeit, die der Präparator hier leistet. Es riecht nach Farbe. Glasaugen liegen neben Schraubenziehern, Fuchspelze hängen gebündelt an der Wand. Weiter oben, unter der hohen Decke, sitzen Fasan und Rabe. Ein paar Dachse hocken neben Waschbären.

Aus dem Loch im Menschenschädel, den der Kopfjäger zeigt, wurde das Gehirn gegessen. Foto: Kurt Kellermann

Hinter Glas, in einer Vitrine, präsentiert Kellermann ganz besondere Trophäen: Eine davon ist ein menschlicher Schädel, schwarz durch Feuer, mit einem großen Loch darin. Der stammt aus dem indonesischen Westneuguinea. Wie kommt man an einen Menschenschädel? "Ich bin ein Abenteurer." Kellermann hat ihn als 23-Jähriger von einem Stamm der Asmat mitgebracht. Er war einer der ersten, die überhaupt Kontakt zu den Ureinwohnern hatten. Sie leben entlang des Brazza-Flusses.

In Einbäumen mit Außenbootmotoren tuckerte die Expedition der Uni Heidelberg 1971 den Fluss hinauf, um die seltene Tier- und Pflanzenwelt und die Einheimischen zu erforschen. Erst zehn Jahre zuvor war ein Forscher an der Küste totgeschlagen worden. "Wir dachten, mit unseren Gewehren können wir uns sicher fühlen", erzählt Kellermann. "Doch die wussten ja gar nicht, was Gewehre sind", fügt er hinzu und lacht.

Doch die Wissenschaftler verstehen sich gut mit dem Stamm. Kellermann schlägt sich bei einem Einbaum-Paddelrennen an der Küste gut, wird von einem Stamm dort "adoptiert": "Ich habe rote Farbe ins Gesicht bekommen und musste symbolisch aus der Brust einer alten Frau trinken." Und er bekommt den schwarzen Schädel mit dem Loch geschenkt. Bei den Asmat werde man erst dann zum Mann, wenn man einen anderen Mann getötet hat, erzählt Kellermann.

Kellermann im Alter von 23 Jahren beim Stamm der Asmat im Brazza-Gebiet. Foto: Kurt Kellermann

Bei den damals unentdeckten Asmat im Brazza war die Kopfjagd zu dieser Zeit noch verbreitet. Kellermann erklärt, dass man diese Stämme in den 1970er-Jahren noch in die Jungsteinzeit einordnen konnte. Hatte man einen Feind getötet, schlug man ihm den Kopf ab und aß das Gehirn. So kommt das Loch in den Schädel, der jetzt in Kellermanns Vitrine ruht.

Aber nicht nur die Schädel getöteter Mitglieder feindlicher Stämme, auch die Schädel der Ahnen haben eine große Bedeutung für die Asmat. Einen dieser reich verzierten Schädel hat Kellermann ebenfalls mitgebracht. Weitere Mitbringsel Kellermanns sind 30 mannshohe Schilde, reich verziert mit Schnitzereien. Sie sollen Feinde einschüchtern und schützen vor Pfeilhagel und Speerstößen.

Auch die Schilde aus Mangrovenholz haben einen Bezug zu den Ahnen und dienen quasi als "Kampfgefährten".

Momentan arbeitet Kellermann, der ein Lehrbuch über das Präparieren geschrieben hat, in seinem Atelier an einer Rappenantilopen-Trophäe. Kopf und Fell "hingen zwei Jahre am Zoll" in Südafrika, wohl auch wegen Corona hat es so lange gedauert, bis das tote Tier bei Kellermann eingetroffen ist. Wenn er die Teile für seine Auftragsarbeiten zugeschickt bekommt, sind das meist nur das abgezogene Fell und der ausgekochte Schädel. Die Reste des Tieres werden gleich vor Ort als Nahrung verwertet.

Mit einer Dünnschneidemaschine befreit Kellermann dann zunächst das zur Konservierung in Salz und Ameisensäure eingelegte Fell von der überschüssigen Haut. Nachdem die Hörner vom Schädel des Tieres gesägt wurden, setzt er sie auf seine passende Antilopenplastik. An ihr zeigt er, wie das Ausstopfen eines Tieres funktioniert.

Kellermann hat für jedes Tier, das er präpariert, mehrere dieser Korpusse. "Eigene Formen, eigene Handschrift", betont er. Wenn er dann Fell und Schädel geliefert bekommt, kann er schauen, welche seiner vorgefertigten Polyester-Vorlagen die passendste ist. Auch diese Formen stellt der im Museum ausgebildete Kunststofftechniker selbst her.

Denn bevor Kellermann mit dem Modellieren und Aufziehen des Fells beginnen kann, muss zunächst die Plastik produziert werden. Er könnte zwar auf Produkte "von der Stange" zurückgreifen, aber der Perfektionist verlässt sich lieber auf seine eigene Kunst: "Ich bin kein Ausstopfer, der ’nen Fuchs zusammenwickelt."

Mit dem Präparieren hat er vor mehr als 50 Jahren angefangen, als er eine Ausbildung am Institut für Zoologie der Uni Heidelberg begann. Gejagt hat er sowieso schon immer, war mit seinem Opa als kleiner Junge angeln, seit er laufen konnte, ging’s mit dem Vater auf die Pirsch. Jetzt ist er einer der Jagdpächter in Weiler. "Mich hat die Natur immer interessiert", sagt Kellermann.

Ein Eingeborener in Neuguinea mit einem Steinbeil. Foto: Kurt Kellermann

Durch das Hobby kam er auch an seinen Job bei der Universität und zur Reise in die Urwälder Neuguineas. Bei einer zweiten Expedition zum selben Stamm wären Kellermann und seine Frau Uschi sogar fast getötet worden. Der Abenteurer erzählt: Nach seiner ersten Expedition seien indonesische Ölsucher ins Gebiet am Brazza-Fluss vorgedrungen. "Da gab’s Krach." Drei der Indonesier wurden von dem Stamm getötet, weshalb die Regierung Militär in den Dschungel schickte – "Die haben Leute erschossen", berichtet Kellermann. Diese Auseinandersetzungen hätten die Asmat "verdorben", glaubt er.

Deshalb gibt es zehn Jahre später Schwierigkeiten. Als Kellermann mit einer zweiten Expedition zu den Brazza-Dörfern zurückkehrt, merkt er gleich, dass es "eine mulmige Sache dort" ist. Zudem herrscht Krieg zwischen den verschiedenen Stämmen. Da sich im Brazza schon verschiedene Stämme nicht untereinander verstehen, hat Kellermann eine "Dolmetscherbrücke" aufgebaut, um sich mit den Einheimischen unterhalten zu können. Dabei übersetzen jeweils Dolmetscher, die den Nachbarstamm verstehen, an einen weiteren Übersetzer, der dann die Nachricht an Kellermann weitergibt. Sein großes Glück ist, dass die Dolmetscher, die ihn in das Dorf begleiten, doch ein bisschen von dem Dialekt verstehen, den der Stamm dort spricht – sie belauschen ein Gespräch, dass der Stamm plane, Kellermanns Sachen, Ausrüstung, Messer, Waffen, zu stehlen und ihn und seine Frau nachts totzuschlagen. Kaum haben die Dolmetscher Kellermann gewarnt, machen sie sich auch schon mit dem Einbaum aus dem Staub – nur Kurt und Uschi Kellermann sowie ein anderer Dolmetscher bleiben zurück.

Als es dunkel wird, tun die drei so, als ob sie noch Sachen von ihrem Boot holen würden und können dann mit der Strömung davontreiben. "Fünf Meter große Krokodile" lauern trotzdem im Fluss. "Meine Frau hat alles tapfer mitgemacht", blickt Kellermann zurück. Er zeigt das Foto eines Stammesmitglieds, das mit leerem Blick in die Ferne starrt. "Dem haben sie Frau und Kinder geklaut", beschreibt Kellermann die Situation während des Kriegs zwischen den Stämmen. "Das sind Aufnahmen", murmelt er fast zu sich selbst.

Dann widmet er sich wieder seiner Arbeit im im Atelier. Auf "hochwertige Zutaten" komme es an, sagt Kellermann. Dauerelastische Klebstoffe, zum Beispiel. Oder den Zwei-Komponenten-Schaum, den er in seine Formen hineinbläst. Der besteht aus Isocyamat und Polyol und wird auch in der Industrie verwendet. Ein Treibmittel schäumt die Masse auf, sodass sie die Form des Antilopenkopfes annimmt. Ist der Schaum ausgehärtet, werden die Schalen der Kunststoffform abgenommen. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit des Präparators.

Mit einem Messer schabt eine freie Mitarbeiterin die Plastik des Antilopenkopfes zurecht. Später wird Kellermann fehlende Muskeln mit Ton darauf nachmodellieren, um die Gesichtszüge des Tieres nachzubilden. "Was wir hier machen, ist oberste Spitze", sagt er stolz. Wie er das Tier lebendig erscheinen lässt? "Das ist Erfahrung", sagt er knapp. "Sie brauchen da ein künstlerisches Talent." Seine Plastiken produziert er für Museen, Schulen, Jäger oder Naturschutzverbände. 70 Prozent sind Aufträge von Großwildjägern aus dem Ausland. Für den ehemaligen Manager von Boris Becker und Milliardär, Ion Tiriac, der "eine riesige Jagdgalerie" besitzt, hat Kellermann ein halbes Nilpferd präpariert, das gerade aus dem Wasser steigt. "Ich hab eigentlich schon alles gemacht", sagt er beiläufig. Nur einen ganzen Elefanten hat er bislang noch nicht bearbeitet.

Denn gejagt hat Kellermann auf der ganzen Welt. Den Braunbären in seinem Büro hat er aus Kamtschatka, dort war er in den 1990er-Jahren. Kellermann war auf der ersten Jagdexpedition auf der russischen Halbinsel dabei, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen war. Zuvor durfte dort überhaupt nicht gejagt werden. Auf den Fotos, die Kellermann hervorgekramt hat, sieht man die Expeditionsbasis, verschneite Berggipfel, sowjetische Transporthubschrauber, die Kellermann und seine Jagdkollegen in die Wildnis beförderten. Für die Bären, die dort erlegt wurden, hat Kellermann acht Formen für die Bärenplastiken produziert. Kritik von Tierschützern hat er noch nicht bekommen: "Alles, was bei mir eintrifft, ist zehnmal durchgecheckt, was den Artenschutz angeht."

Die Antilopenplastik ist derweil so weit vorbereitet, dass das Fell darüber gezogen werden kann. Für die Antilope hat Kellermann vier Tage gebraucht. Wie viel sie den Jäger kostet, will er nicht sagen, es wird aber ein vierstelliger Betrag sein. "Viel zu billig", sagt er und lacht. Mit kleinen, grellorangefarbenen Nadeln drapiert Kellermann das Fell an den einzelnen Stellen. Präzisionsarbeit. Jetzt entscheidet sich, ob die Antilope lebendig aussieht. Es kommt aufs Gesicht an, darauf, wie die Haut übergezogen wird. "Da muss ich nochmal nachmodellieren", merkt er an. Und auch der Blick des Tieres, für Kellermann das wichtigste, gefällt ihm noch nicht. "Man erreicht eine gewisse Perfektion", sagt der Präparator. "Aber wer sagt, er ist perfekt, der ist schon raus", betont er. Aber er weiß eben auch, was er kann: "Es gibt kaum noch Präparatoren, die alles so können wie ich." Noch ein paar Handgriffe, abschließende Korrekturen am Sitz des Glasauges. Hat er seine "oberste Natürlichkeit" auch dieses Mal erreicht? Kurt Kellermann ist zufrieden.

