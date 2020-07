Von Alexander Wenisch

Heidelberg. Fotografieren ist ja zum Glück ein Hobby, dem man gut unter Corona-Bedingungen nachgehen kann. Trotzdem hat die Seuche auch den Wettbewerb "Blende" für Hobby-Fotografen im Griff – die Neueinstellung des Online-Tools verzögerte sich. Doch jetzt ist alles startklar und die RNZ veranstaltet auch in diesem Jahr den regionalen Blende-Wettbewerb.

Neu in diesem Jahr:

> Der Zeitrahmen, in dem die Bilder gemacht wurden, ist verlängert. Der Einsendeschluss ist der 3. Oktober 2020.

> Auch nehmen nun alle eingereichten Fotos (nicht nur die regionalen Sieger) am Bundeswettbewerb der "Blende" teil. Damit steigt für jeden, der mitmacht, die Chance auf einen der 180 Preise im Gesamtwert von 48.000 Euro.

Die ersten Preise werden wieder hochwertige Kamera-Ausrüstungen und -zubehör sein. Die besten regionalen und überregionalen Fotos werden zudem in Ausstellungen in Heidelberg und Frankfurt präsentiert.

Das sind die unsere Themen 2020:

Beim Thema Street Art kommt es darauf an, auch das Flair der Umgebung mit einzufangen. Unser Foto zeigt ein Mural des Künstlers Kobra in New York City.

Street Art: Farbe an Brücken, Häuserfassaden, Wänden ist längst nicht mehr ärgerliche Schmiererei von rebellischen Jugendlichen. Sprayer wie Banksy, Herakut oder Vhils haben aus Graffiti längst eine eigene Kunstform gemacht: Street Art. Auch in der Rhein-Neckar-Region ist die Straßenkunst präsent – vor allem dank des Festivals MetropolInk. Man muss nur manchmal etwas suchen.

Und darum geht es bei dem Thema: Die eigene Stadt mit neuen Augen entdecken. Allerdings spielt hier der Bildausschnitt eine wichtige Rolle. Achten Sie auf den gewählten Filter und die Lichtverhältnisse, damit wichtige Details oder kräftige Farben nicht verloren gehen. Manchmal gewinnt das Kunstwerk durch den Straßenzug an Gewicht. Drücken Sie nicht direkt auf den Auslöser, sondern erkunden Sie die Umgebung, testen Sie unterschiedliche Blickwinkel. Uns geht es nicht um Aufnahmen eines tollen Graffiti, sondern um dessen Gesamtwirkung im Stadtbild.

Die Freude an den kleinen Dingen: Der Duft einer Blume kann Glücksgefühle auslösen. Wichtig ist beim Thema „Lebensfreude“, das vom Bild viel (positive) Energie ausgeht.

Lebensfreude: Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, die Freude am Leben nicht zu verlieren. Viele haben in der Corona-Zeit gelernt oder entdeckt, dass der ausgebremste Alltag auch seine schönen Seiten hat. Es sind dann die kleinen Dingen des Lebens, aus denen man Energie schöpfen kann. Der Duft einer Blume kann ebenso Glücksgefühle auslösen wie einen Hang herunterzurennen. Was für Sie Lebensfreude ausstrahlt, das ist natürlich sehr subjektiv. Bei der Bewertung achten wir darauf, welche Energie von einem Bild ausgeht.

Elemente: Feuer, Wasser, Erde, Luft – damit ist der Rahmen dieses Themas bereits gesteckt. Aber die Ausarbeitung gibt schier unendliche Möglichkeiten, da wird es dann aufs Detail und den ungewöhnlichen, spannenden Blickwinkel ankommen. Wer möchte, kann die Elemente einzeln inszenieren oder aber alle vier Elemente in einer Collage zusammenstellen – die dann aber auch die vorgegebene Gesamtgröße von 20 auf 30 Zentimetern einhalten muss.

Stilmittel: Erlaubt sind künstlerische Manipulationen der Fotos, also zum Beispiel überzeichnete Farben, Collagen, Tableaus. Erlaubt ist natürlich auch Schwarz-Weiß-Fotografie. Bei Handy-Fotos bitte auf hohe Auflösung achten.

Inspiration: In der folgenden Galerie haben wir Beispielfotos zu den drei Themen zusammengestellt, von denen man sich inspirieren lassen kann.

Beispielbilder Blende 2020





















So macht man mit

Teilnehmen dürfen alle Fotoamateure, das heißt, jeder, der nicht professionell mit Fotografie seinen Lebensunterhalt verdient. Wer Fotos aus seinem Archiv einreicht: Der Zeitraum, in dem das Bild gemacht wurde, wurde erweitert. Für die "Blende 2020" gilt: Das Aufnahmedatum muss nach dem 1. Januar 2017 liegen. Aber natürlich kann man auch ganz aktuell auf Motivsuche gehen. Die kompletten Teilnahmebedingungen haben wir hier hinterlegt.

Einsendeschluss ist der 3. Oktober 2020

Fotos einreichen:

Jeder Teilnehmer kann zu jedem Thema maximal drei Fotos einreichen. Und klar: Man muss selbst Urheber des Fotos sein, darf also keine fremden Bilder einreichen.

Wer der RNZ-Jury Abzüge (Format 20x30 cm) zur Bewertung vorlegen möchte, sollte diese per Post schicken an:

Rhein-Neckar-Zeitung

Neugasse 2

Magazin zum Wochenende

69117 Heidelberg

Bitte daran denken, auf der Rückseite der Fotos den eigenen Namen und die Adresse zu vermerken – gut leserlich!

Darüber hinaus muss jeder Teilnehmer seine Fotos digital einreichen (300 dpi; max 8 MB). Dies ist für die Teilnahme am Bundeswettbewerb unerlässlich.

Man kann seine Aufnahmen natürlich auch nur online einreichen.

Achtung: Für die Teilnahme am Regionalwettbewerb der RNZ ist es zwingend, die Fotos über das Online-Tool der Blende-Seite zu verwenden.

Kontakt in die Redaktion: blende@rnz.de

Hier geht es zur Anmeldung: https://www.prophoto-online.de/blende-fotowettbewerb.html

Die Teilnahmebedingungen: https://www.rnz.de/blende2020-bedingungen