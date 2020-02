Sonntagmorgen auf der Plaza Italia in Santiago de Chile, die von vielen heute „Plaza Dignidad“ (Platz der Würde) genannt wird: Ein vermummter Einzelkämpfer entwickelt viel Rauch mit einem Feuerlöscher und versucht, die über den sonst verkehrsreichen Platz fahrenden Busse aufzuhalten. Er spricht mit den Busfahrern und lässt sie dann weiter ihren Job machen. Polizei ist nicht in Sicht, und somit ist die Aktion letztlich relativ harmlos. Anders sieht das regelmäßig am Freitag aus, wenn Tausende Demonstranten ihren Unmut auch gewalttätig äußern und die Staatsmacht mit Wasserwerfern und Tränengas aufmarschiert. Fotos (2): Matthias Roth

Von Matthias Roth

In Chile läuft vieles anders, gerade in diesen Tagen. Als der Heidelberger Intendant Holger Schultze im letzten Herbst davon sprach, "Die Zauberflöte" in Koproduktion mit einem Theaterfestival in Chile herauszubringen, wusste keiner – auch er selbst nicht – ob das "Santiago a Mil"-Festival überhaupt wird stattfinden können: Am 18. Oktober eskalierten die anfänglichen Schüler-Demonstrationen um erhöhte Fahrkartenpreise und entwickelten sich rasch zum nationalen Protest gegen Präsident Sebastián Piñera. Die Polizei antwortet mit Gummigeschossen, Wasserwerfern und Tränengas. Ein Gesetz aus der Zeit der Pinochet-Diktatur wurde reaktiviert und verschärfte die Situation. Es gab über 500 teils schwer Verletzte, als Gummigeschosse gezielt auf die Köpfe von Personen gefeuert wurden – und 29 Tote.

Hintergrund Das Festival ¡Adelante!

Drei Jahre lange hat das Theater Heidelberg an einer Koproduktion mit den chilenischen Festival "Santiago a Mil" gearbeitet, vor etwa eineinhalb Jahren wurde die Idee konkret. Ein Stück entstand, an dem Autoren und Künstler aus sechs Ländern beteiligt sind: "La Flauta Mágica", das beim aktuellen "Santiago a Mil" gerade seine Uraufführung hatte. An diesem Wochenende wird es zur Eröffnung von ¡Adelante! in Heidelberg gezeigt. "Der Aufwand für eine solche Produktion ist ungeheuer, gerade in Südamerika", sagte der Heidelberger Intendant Holger Schultze in Santiago de Chile. "Umso mehr können wir stolz sein, dass alles geklappt hat und das Stück so gut aufgenommen wurde." "La Flauta Mágica" nimmt Motive aus der "Zauberflöte" von Schikaneder und Mozart auf, ist aber ein eigenständiger Theatertext mit südamerikanischer Musik (siehe Feuilleton). Das Stück wird insgesamt fünf Mal in Heidelberg zu sehen sein. Außerdem sind während ¡Adelante! (bis 8. Februar) zwei weitere Stücke aus Chile sowie Produktionen aus Mexiko, Venezuela, Ecuador, Bolivien, Argentinien, Brasilien, Kuba und Uruguay sowie ein spanischer Beitrag in Heidelberg zu Gast.

Heute fordern die Protestierenden die Abdankung des Präsidenten, vor allem aber eine neue Verfassung. Die Lage ist angespannt und entzündet sich stets freitags neu um die verkehrsreiche Plaza Italia herum, an der mehrere Denkmäler besetzt und eine U-Bahn-Station geschlossen wurden. Die Demonstrationen, die zahlenmäßig in den Sommermonaten Dezember und Januar zurückgegangen sind, ziehen die Avenida Libertador Bernardo O’Higgins entlang bis zum Crown Plaza Hotel und zum Kulturzentrum GAM (benannt nach der ersten Nobelpreisträgerin Chiles, Gabriela Mistral): Im Crown Plaza sollten Künstler des Festivals "Santiago a Mil" untergebracht werden, im GAM fanden jetzt zahlreiche Veranstaltungen statt. Man war also beim Besuch des Festivals unversehens mittendrin in der politischen Auseinandersetzung und wurde am Freitag auch Teil der Krawalle: Das Tränengas der Polizei reizte auch noch in hunderten Metern Entfernung Augen, Nase und Mund.

Carmen Romero, seit 27 Jahren resolute Leiterin des größten südamerikanischen Theatertreffens, dachte nie daran, das Festival zu canceln. Im Gegenteil: "Die Menschen brauchen Plattformen, um sich zu informieren und ihre Gedanken auszutauschen, gerade in Tagen des – auch gewalttätigen – Umbruchs", erklärte sie im Gespräch mit Journalisten. Da sich die Theaterfreunde aber nachts in bestimmten Gegenden der Riesenmetropole nicht auf die Straße trauen, verlegte sie viele Veranstaltungen in den Tag: Jetzt gehen die Besucher mittags, am Nachmittag und frühen Abend, wenn es noch heiß ist, in die Vorstellungen und, weil die Atmosphäre im Zentrum auch dann gereizt sein kann, häufig in die Außenbezirke der Metropole. Viele Auftritte finden im Freien statt bei freiem Eintritt. Das Theater wird so zum Teil des gesellschaftlichen Prozesses, und auch die Produktionen reagierten schnell auf die aktuelle politische Situation.

Kaum eine Aufführung, in der nicht explizit auf die Demonstranten, die Polizeigewalt oder die Staatsführung eingegangen wird. Verschiedene Zeichen haben sich dafür durchgesetzt: Das Abdecken eines Auges mit der flachen Hand signalisiert die Gefahr, von Gummigeschossen getroffen zu werden. Die Verhüllung des Kopfes warnt vor dem Reizgas, das versprüht wird, und von dem es heißt, seine Anwendung verstoße gegen die Menschenrechte. Auch Gesichter von Getöteten werden gezeigt: Sie sind von den vielen Wandzeitungen und Graffiti her bekannt, die die ganze Innenstadt zieren. Kürzel wie "ACAB" (All Cops Are Bastards; auch als Zahlencode 1312 – für die Buchstabennummer im Alphabet – zu sehen) sind jedem geläufig und tauchen als T-Shirt selbst beim Empfang des Deutschen Botschafters in dessen Residenz auf.

Auf den Straßen gibt es Souvenir-Artikel wie Mundschutz, Halstuch und anderes zu kaufen – fast eine Art Demo-Tourismus, über den sich auch der Heidelberger Intendant Holger Schultze lustig machte, als er mit Mundschutz keck für unsere Kamera posierte. Doch die Lage im Land ist nicht zum Lachen. Auch im 100 Kilometer entfernten Küstenort Valparaíso sprechen die Häuserwände eine deutliche Sprache.

Und die Unruhen beschränken sich nicht auf Chile: Im links regierten Venezuela ist die Situation seit Jahren katastrophal, der rechte Regierungschef in Brasilien setzt schärfste Gesetze gegen Andersdenkende durch und schickt Verhaftungskommandos durch sein Land. Bei den Wahlen im März wird auch in Chile ein Rechtsruck erwartet. Proteste gibt es auch in Bolivien. Ein Kontinent in Aufruhr.

Wenn die Ferien vorüber sind, weiß niemand, wie sich die Situation in Santiago zuspitzen wird. Viele vermuten, dass auch das Militär eingesetzt werden könnte – wie 1973 bei der Bombardierung des Präsidentenpalastes. Ein Trauma für ältere Chilenen, das nun gerade wieder hochkommt. Die Theaterproduktionen greifen diese Problematiken auf, und die Gegenwart spiegelt sich direkt auf der Bühne. Auch im Stück "Flauta Mágica".