Von Steffen Rüth

Badeb-Baden. "The Bridge" ist im allerbesten Sinn ein klassisches Sting-Album. Die Melodien funkeln, die Worte sind klug gewählt. Von stillen, akustischen Nummern wie dem Titelsong oder dem etwas an "Fields Of Gold" erinnernden "For Her Love" bis zu temporeichen Stücken wie "Loving You" reicht die große stilistische Bandbreite der Platte. Steffen Rüth sprach mit dem gerade 70 gewordenen Engländer bei dessen Besuch in Baden-Baden über das neue Album, Optimismus, die Kunst des Pfeifens und Religion.

Sting, die letzten Jahre waren nicht ohne. Was hat das alles mit Deinem Optimismus gemacht?

Sting: Nichts (lacht).

Gar nichts?

Nein, selbstverständlich habe ich meinen Optimismus nicht verloren. Die Zeiten sind nicht leicht und unproblematisch, natürlich sind sie das nicht. Aber waren sie das denn irgendwann in der Geschichte schon mal? Ich kann mich nicht erinnern.

Die Welt steht allerdings unbestreitbar vor Herausforderungen. Klimawandel und Naturkatastrophen, politischer Extremismus und vieles mehr stellt uns vor Probleme.

Ich streite das alles auch gar nicht ab oder will es kleinreden. Wir werden uns am Riemen reißen müssen. Und trotzdem lasse ich mir meine Zuversicht nicht nehmen. Nur, wenn wir zuversichtlich sind, haben wir überhaupt eine Chance zu überleben. Und ja, ich bin nicht naiv, und es fällt mir nicht immer leicht, meinen Optimismus zu bewahren. Ich denke, mein Optimismus ist durchzogen von Realismus. Aber Pessimismus ist eine selbsterfüllende Sache. Wenn du glaubst, alles geht den Bach runter, dann wird es das auch tun. Insofern ist es die bessere Strategie, optimistisch zu sein.

Diese zupackende Herangehensweise ans Leben wird auch auf "The Bridge" deutlich. Im fröhlichen "If It’s Love" singst Du darüber, gleich morgens schon mit Schwung aus dem Bett zu hüpfen.

Das ist tatsächlich eine Angewohnheit von mir. Ich krieche nicht aus den Federn, sondern ich springe. Anschließend mache ich mir als erstes einen kräftigen Kaffee. Ich mag das Gefühl, am Morgen aufzuwachen und den Tag vor mir zu haben. Bei dem Song muss ich immer an meinen Vater denken, der Milchmann war. Er brachte dir also jeden Morgen die Milch – und dabei pfiff er immer ein Liedchen. Pfeifen ist ebenfalls sehr therapeutisch. Ich habe schon Fensterputzer erlebt, die meine Songs pfeifen, während sie bei uns am Haus ihrer Arbeit nachgingen.

Auch in "If It’s Love" wird also gepfiffen.

Ja. Das bin ich selbst, der da pfeift. Die Liebe zum Pfeifen habe ich von meinem Vater geerbt.

Du warst ja auch oft mit dabei, wenn er die Milch ausgefahren hat.

Das stimmt. Mein Vater war ein eher grüblerischer Mensch, kein besonders gelöster oder unbeschwerter Zeitgenosse. Aber er hat es geliebt zu pfeifen.

Pfeifen ist für Dich also nicht zwingend mit positiver Stimmung verbunden?

Nein. Du kannst auch im tiefen Wald mitten in der Nacht pfeifen, weil du Angst hast. Du kannst auch zwischen den Gräbern pfeifen, weil du weißt, dass du eines Tages auch dort liegen wirst.

Du singst "If it’s love, there is no cure" – ist die Liebe unheilbar?

Natürlich. Im Guten wie im Bösen. Alle Arten der Liebe, von der absoluten, heiligen Leidenschaft bis hin zum uferlosen Trübsal, habe ich an unterschiedlichen Punkten meines Lebens selbst erfahren. Ich weiß, wovon ich hier singe.

Ist die Liebe das beste Thema, das einem Popsong passieren kann?

Davon bin ich überzeugt. Nur ganz schlichte Geschichten wie "Ich liebe dich, du liebst mich" reizen mich nicht. Viel aufregender wird es doch bei "Ich liebe dich, du liebst jemand anderen". Das Leben kann einen geschlossenen Liebeskreislauf vertragen. Ein gutes Lied hingegen braucht das Mehrdimensionale.

Gratuliert auch mal der Queen musikalisch zum Geburtstag: Sting 2018 in London mit Shaggy in der Royal Albert Hall beim Konzert zum 92. Geburtstag der britischen Königin Elizabeth II. Foto: Andrew Parsons/dpa

Wie lange bist Du inzwischen mit Deiner Frau Trudie Styler zusammen?

Seit 40 Jahren. Und ich bin unendlich froh und demütig, dass sie mit mir zusammen ist. Neben meiner Gitarre ist Trudie mein größter Schatz.

Wirklich neben oder hinter der Gitarre?

Ich möchte hier keine Rangfolge aufstellen (lacht).

Müsst Ihr Euch Mühe geben, die Liebe jung zu halten?

Zum Glück nicht. Wir stellen immer wieder voller Erleichterung fest, dass wir uns in den ganzen Jahren nicht auseinanderentwickelt haben, sondern wirklich gemeinsam wachsen. Eine Beziehung ist nie leicht. Streit lässt sich nicht vermeiden. Entscheidend ist, dass du dich wieder verträgst.

Für einen bekennenden Agnostiker, also einen Menschen, der nicht an Gott glaubt, hast Du die neuen Lieder mit einer beträchtlichen Menge von religiösen Bezügen und Referenzen angereichert. Womit hängt das zusammen?

Ich beschäftige mich durchaus intensiv mit den Fragen des Glaubens, selbst wenn ich mich persönlich keiner Religion zugehörig fühle. Ich stamme aus einem relativ frommen Elternhaus. Die Bibel hat mich fasziniert, seitdem ich zurückdenken kann. Die Sprache steckt voller Bilder und Metaphern, sie hat seit jeher meine Fantasie angeregt. Das heißt nicht, dass ich an die Dinge glaube, die dort stehen, aber allein die Geschichten faszinieren mich. Also beziehe ich mich ständig auf die Bibel, ohne religiös zu sein.

Der Titelsong überrascht mit politischen Untertönen. Du scheinst in "The Bridge" die Menschen zu kritisieren, die eher an sogenannte alternative Fakten glauben als an Tatsachen. Ist für Dich selbst immer klar, was gut und böse, was wahr und gelogen ist?

Sting: Nein. Ich bin, wie du schon bemerkt hast, Agnostiker. Als solcher weiß ich, dass ich nichts weiß. Ich denke, sich absolut sicher über was auch immer zu sein, ist eine gefährliche Haltung, sei es politisch oder spirituell. Menschen, die sich unsicher sind, die keine endgültigen Gewissheiten mit sich herumtragen, sind anpassungsfähiger und flexibler. Und damit besser geeignet zu wachsen. Menschen, die sich ihrer Sache zu sicher sind, bleiben stehen. Und Stehenbleiben ist nicht so mein Ding (lacht). Ich bin lieber in Bewegung.

Hat Dir Dein 70. Geburtstag, den Du mit einem Konzert an der Athener Akropolis gefeiert hast, eigentlich viel bedeutet?

Ich mag mein Alter. Ich mochte es immer, wie alt ich auch jeweils war. Ich sitze doch jetzt nicht hier und sage: Ach, Mensch, mit 40, das waren Zeiten. Wir alle werden älter und haben das Privileg, uns dem Leben stellen zu dürfen. Ich sehe das entspannt. Und ich merke auch noch nicht so viel. Ich bin gesund und achte darauf, mich jeden Tag zu bewegen.

Du siehst sehr drahtig aus. Halten die Märsche mit dem Hund Dich fit?

Der Hund rennt definitiv mehr durch die Gegend als ich. An seiner Art herumzutoben beteilige ich mich nicht. Wenn es um Sport gehe, schwöre ich aufs Schwimmen. Das mache ich, sofern es geht, jeden Tag. Schwimmen ist lieb zu deinen Gelenken und einfach sehr gesund für den ganzen Körper. Ansonsten praktiziere ich seit vielen Jahren Yoga.

Wie stark hat einen rastlosen Menschen wie Dich eigentlich Corona ausgebremst?

Wie uns alle, denke ich. Ich war glücklich, dass ich meine Familie hatte und glücklich, dass ich weiter Musik machen konnte. Keine Frage, die Zeit war auch eine Prüfung. Jeden Morgen im selben Zimmer aufzuwachen, da muss man sich erst dran gewöhnen. Und selbstverständlich waren meine Probleme absolute Luxussorgen, verglichen mit den Nöten so vieler anderer, weniger privilegierter Menschen. Aber ich sehe auch hier das Positive: Ich hatte ausgiebig die Gelegenheit, mit meinem Hund spazieren zu gehen. Und ich hatte die Chance, meine Frau noch besser kennenzulernen. Freunde habe ich meist über das Internet kontaktiert, das ging ja auch. Die Technologie ist schon eine nützliche Sache.

Hast Du die gesamte Corona-Zeit an einem Ort verbracht?

Wir sind ein wenig herumgereist, New York, England, Toskana, Bahamas, aber nicht annähernd so viel wie üblich. Körperlich bin ich gesund geblieben, aber für die Psyche war die Zeit eine Herausforderung. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, jeden Tag im Studio zu arbeiten, damit ich nicht verrückt werde. So entstand dann "The Bridge".

Welcher Song war der erste, den Du für das Album geschrieben hast?

Das war "Captain Bateman". Ich saß im Studio und überlegte, worüber ich schreiben könnte, und griff zu einem dicken Buch mit alten, englischen Folksongs. Aus Zufall fand ich darin einen Song namens "Lord Bateman", 21 Strophen lang. Der Song ist bereits sehr alt, aus dem 12. Jahrhundert, und er ist angesiedelt im Norden Englands, dem Teil der Welt, aus dem ich stamme. Er handelt von einem Lord und einem Betrug, mich hat die Geschichte gefesselt, und dann habe ich das Ganze etwas eingedampft auf sieben oder acht Strophen, "Captain Bateman" genannt und die Musik neu geschrieben. Ich fand es nett, mit etwas Uraltem zu beginnen und es aufzufrischen. Das zeigt uns: Gute Musik kennt kein Alter.

Die neuen Lieder handeln vom Leben, vom Tod, von schweren wie von leichten Gedanken. Was ist "The Bridge" für Dich persönlich?

Eine Songsammlung über die Menschlichkeit. Wenn wir unseren Willen zur Empathie stärken, dann wird es uns am Ende auch gelingen, heil auf der Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft zu schreiten. Und wir werden uns auf diesem Weg mit Lust, Neugier und Freude der Gegenwart hingeben.