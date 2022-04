Von Olaf Neumann

Barnesville. Elisha Gray aus Barnesville/Ohio würde heute als der Erfinder des Telefons in den Geschichtsbüchern stehen – wenn Alexander Graham Bell nicht gewesen wäre. Denn der Schotte ging mit derselben Idee eine Stunde vor dem Amerikaner zum Patentamt. Einen Mann mit geringerem Selbstbewusstsein hätte das wahrscheinlich in seinen Grundfesten erschüttert, aber Gray forschte einfach weiter – und kreierte den Musik-Synthesizer. An seinen "Musical Telegraph" bzw. "Washbasin Receiver" war ein telefonartiger Lautsprecher mit einer dünnen, biegsamen Membran aus einem alten Waschbecken angeschlossen. Gray tourte mit dem Gerät sogar durch England. Es gelang ihm, "bekannte Melodien durch Telegraphendraht" über eine Strecke von rund 250 Kilometern zu übertragen. Musik übers Telefon zu hören – das war tatsächlich schon vor 147 Jahren möglich. Am 27. Juli 1875 meldete Elisha Gray seine bahnbrechende Erfindung in den USA zum Patent an.

Dem Amerikaner Thaddeus Cahill (1867-1934) gelang es mit seinem Instrument erstmals, Klänge aus elektrisch erzeugten Wellen zu synthetisieren. Foto: Wikipedia

Zwei Jahrzehnte später sollte Thaddeus Cahill diese Innovation entscheidend weiterentwickeln. Schon in jungen Jahren verbesserte der am 18. Juni 1867 in Iowa/USA geborene Tüftler Mechanismen für Schreibmaschinen und Stenographen, von denen er einen "Synthesizer" nannte. Zudem modifizierte er die Trakturen für Klaviere und Orgeln. 1895 reichte Cahill ein erstes Patent für einen neuartigen Apparat ein, der elektrische Signale in Klang umwandeln konnte. Die futuristische Maschine nannte er "Elektrischer Telegraph für die Übertragung von Musiktönen" oder Telharmonium bzw. Dynamophon.

Das Patent wurde vom Patentamt zunächst abgelehnt, weil der "Plan Prinzipien und Praktiken enthielt, die in anderen patentierten Vorrichtungen zu finden waren". Cahill, ein ausgebildeter Jurist, besserte nach und erreichte schließlich, dass sein "Art of and Apparatus for generating and distributing Music electronically" am 6. April 1897 unter der Patent-Nr. 580035 anerkannt wurde.

In seiner Vorstellung sollte das Gerät alle herkömmlichen Instrumente an Qualität übertreffen, es sollte elektrisch sein, leicht zu bedienen und für alle erschwinglich. Ein bahnbrechender Musikapparat, der erste, der Klänge aus elektrisch erzeugten Wellen synthetisierte. Denn als "Synthesizing" bezeichnete Cahill die revolutionäre Methodik. Seine Vision waren Musikübertragungen über das Telefonnetz für ein großes Publikum in Hotels, Theatern, Restaurants, Privathäusern, Parks und Piers, finanziert durch Gebühren. Auf dem Programm alles, was damals beim Publikum angesagt war: Tanzmusik, Ragtime, Klassik, geistliche Musik – und zwar rund um die Uhr wie moderne Streaming-Dienste.

Den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, gelang ihm jedoch nur zum Teil. Allein die Entwicklung des drei Meter hohen und vier Meter breiten Prototyps kostete sagenhafte 200.000 Dollar (heute etwa fünf Millionen Euro). Sie wurden Cahill von Investoren zur Verfügung gestellt. Die in Washington gebaute Maschine schien einem Science-Fiction-Roman von Jules Verne entsprungen und begeisterte viele Prominente, weil sie wie ein ganzes Orchester klang. Kritiker schwärmten vom glockenklaren Ton der Blechbläser. "Das Schlimme an diesen schönen, neuartigen Dingen ist, dass sie so sehr mit den eigenen Vorbereitungen kollidieren", schrieb Bestsellerautor Mark Twain. "Jedes Mal, wenn ich ein neues Wunder wie dieses sehe oder höre, muss ich meinen Tod sofort aufschieben. Ich könnte unmöglich die Welt verlassen, bevor ich das nicht wieder und wieder gehört habe."

Spielbar wurde das bizarre Monstrum über einen Tisch, auf dem mehrere Klaviaturen montiert waren. Mindestens zwei Telharmonisten bedienten über eine Konsole Hunderte von Tasten, Schiebern, Schaltern und Knöpfen. Der sieben Tonnen schwere Klotz gilt heute als das erste elektronische bzw. elektromechanische Musikinstrument der Welt. Er konnte jeden Klang fehlerfrei reproduzieren, heißt es. Das Problem war nur: Die Sache wurde immer größer.

Das Telharmonium bestand aus schweren dampfgetriebenen Zahnradgeneratoren in Metallschächten. Die Tonhöhe ergab sich aus der Anzahl der Zähne eines Rades in Kombination mit der Drehzahl. Ein für Laien unübersichtliches System von geschickt zusammengemischten Schaltern und Transformatoren. Befeuert durch mehrere tausend Volt, sorgten die Tongeneratoren für enormen Schalldruck. Damit sollte die Leistung für die Lautsprecher – Hörmuscheln in Kombination mit Trichtern – am anderen Ende der Leitung erzeugt werden. Verstärker gab es damals noch nicht. Das funktionierte sogar über eine Strecke von einigen Kilometern in New York City, wo das Waldorf-Astoria und das Hotel Astor am Times Square zu den Telharmonium-Abonnenten zählten.

Der ehrgeizige Thaddeus Cahill rief 1902 mit zwei Geschäftspartnern die New England Electric Music Company ins Leben. Er führte das Telharmonium 1906 in Holyoke/Massachusetts erstmals öffentlich vor und konstruierte bis 1911 exakt drei solcher Musikmaschinen. Die größte kostete 300.000 Dollar (heute rund 7,5 Millionen Euro), war 18 Meter lang, wog 200 Tonnen und stand auf massiven Stahlträgern. Diese enormen Ausmaße hielten den Exzentriker nicht davon ab, mit dem auf 30 Güterwaggons verteilten Telharmonium durch die USA zu touren. Cahill gab spektakuläre Konzerte auf der Weltausstellung von 1906 und täglich vier Vorstellungen in der "Telharmonic Hall" am Broadway in New York. Dort verkabelte der Erfinder nicht nur seine Apparate, sondern auch Lampen, Pflanzen und Zuhörer. Aus Vasen, Palmen und Möbeln schien Musik zu kommen. Unterhalb der Dielen belegte der gigantische Synthesizer das gesamte Kellergewölbe.

Die Ideen des geschäftstüchtigen Cahill wurden immer größenwahnsinniger: Man könnte die Oberleitungsdrähte der New Yorker Straßenbahn mit Musik beschallen. Die "Telharmonie" könnte gegen Langeweile am Arbeitsplatz eingesetzt werden, eine "elektrische Schlafmusik" zu Hause eingeschaltet werden, um nervöse Störungen zu heilen.

Letztlich haben die Musikmaschinen trotz ihres Volumens nicht überlebt, weil sie das Telefonnetz überlasteten und ihr Signal sich auf umliegende Kabel übertrug. Auch kamen ihnen die deutlich leichtere Wurlitzer Orgel, das Grammophon und das Radio in die Quere. Heute existieren nicht einmal mehr Tonaufnahmen vom Telharmonium. Thaddeus Cahill selbst starb am 12. April 1934, verarmt und vergessen in Manhattan.