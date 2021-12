Von Christian Satorius und Alex Wenisch

Das Jahresende ist eine schöne Gelegenheit, ein wenig innezuhalten und zu schauen, was war und was kommt. Wie die Zeit vergeht, kann man sehr schön an den Alltagsgegenständen sehen, die heimlich, still und leise aus unserem Leben verschwinden, während andere, neue hinzukommen. Einige der alten Dinge vermissen wir, andere nicht.

Ein Blitzwürfel. Foto: Getty

Der Blitzwürfel: Wer früher beim Fotografieren Licht ins Dunkel bringen wollte, konnte ab Mitte der 60er-Jahre einen Blitzwürfel verwenden. Der sorgte für eine grelle und punktuelle Ausleuchtung und ruinierte so mit schöner Regelmäßigkeit praktisch jedes Bild. Hatte man einmal geblitzt, dann musste der Würfel weitergedreht werden, um die nächste der insgesamt vier Blitzbirnen im Inneren in Position zu bringen. Bei den ganz billigen Kameras geschah das per Hand und konnte zu erstaunlich schmerzhaften Verbrennungen führen, da das Magnesium, das in den Blitzbirnen abbrannte und den Raum illuminierte, den Würfel richtig heiß werden ließ. Da war die Motivation für die Nachtfotografie schnell dahin. Fazit: Den Blitzwürfel vermisst wirklich niemand!

Früher Alltag, um "ungestört" von der Familien zu telefonieren: eine Telefonzelle. Foto: Getty

Die Telefonzelle: Bevor es Handys gab, für die man einen Kleinkredit aufnehmen muss, und Mobilfunkverträge, die es erlauben, Mitmenschen per Flatrate in Bus und Bahn an den kleinen und großen persönlichen Dramen teilhaben zu lassen – vor diesen Segnungen des Mobil-Zeitalters gab es die Telefonzelle. Die standen überall in der Gegend herum. Dort konnte man für ein paar Zehnpfennigstücke telefonieren oder sich auch einfach nur im Regen kurz unterstellen, was sogar völlig gratis war, wenn man denn diesen ganz speziellen Geruch in der gelben Zelle lange ertrug. Die Telefone wiederum entschieden nach dem Zufallsprinzip, welche Münzen sie annahmen und welche sie nicht akzeptierten. So kam es einem zumindest oft vor, denn meist rutschte die allerletzte Münze immer wieder durch, sodass das Gespräch abrupt beendet wurde. Indem man das Geldstück am Metall des Automaten wetzte, hoffte man, die Misere verbessern zu können, was manchmal sogar half. Oder hatte man bei mehrmaligem Einwurf einfach nur die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite? Fazit: Wer es vermisst, kann ja auch heute noch mit seinem Handy an übel riechenden Orten telefonieren, in Unterführungen zum Beispiel.

Galt einst als exotisches Gericht, ist heute fast vergessen: der Toast Hawaii. Foto: Getty

Toast Hawaii: In den 50er bis 80er-Jahren war der Toast Hawaii allgegenwärtig, in der Küche, auf Partys und sogar in den Kochshows im Fernsehen. Das war eine Zeit, in der Ananas so exotisch war wie die ferne Inselgruppe. Das hat sich inzwischen geändert und es soll sogar junge Menschen geben, die noch nie etwas von der kulinarischen Leckerei gehört haben. Kann das denn wirklich sein? Einfach eine Scheibe Kochschinken auf eine Scheibe Toastbrot, eine Scheibe Ananas (aus der Dose!) drauf und eine Scheibe Käse drüber (Exoten legen auch noch eine Sauerkirsche oben auf!). Alles kurz überbacken und fertig ist der Gourmet-Schmaus für den kleinen Geldbeutel. Das geht schnell und schmeckt eigentlich gar nicht mal so gut. Fazit: Sag’ mir, was du isst, und ich sage dir, wie alt du bist!

Die Taschenuhr: Es gab einmal eine Zeit, da trug man seine Uhr nicht am Arm, sondern in der Tasche mit sich herum. Darum auch diese kleine fünfte Hosentasche rechts vorne an der Jeans. Aber damit das gute Stück da nicht heraus fiel, wurde es mit einer Uhrenkette an der Kleidung befestigt, was praktisch war und auch noch sehr stilvoll aussah. Überraschenderweise ist sie aber nicht deshalb vom Markt verschwunden, weil sie keine Musik abspielte, den Blutsauerstoffgehalt nicht messen konnte oder gar ein GPS vermissen ließ. Nein, es gab einen ganz anderen Haken, der dazu führte, dass Anfang des 20. Jahrhunderts immer mehr Menschen zur Armbanduhr griffen: Wer wissen wollte, wie spät es war, musste die Uhr aus der Tasche friemeln, was nicht ganz einfach war, wenn man gerade keine Hand frei hatte. Tja, und heute: Wer will schon eine Uhr, die bloß die Zeit anzeigt? Fazit: Aber die schicke Kette ist bei Hillbillys und Steampunks immer en vogue.

Die Badekappe:Kürzlich beim Urlaub in Italien gesehen: die Badekappe! Totgesagte leben tatsächlich länger, denn eigentlich wähnte man das leicht muffig riechende Gummiding als ausgestorben. Was war das doch immer für ein Gezerre, Gestopfe und Geziepe. Anschließend sah man aus wie ..., na ja, lassen wir das. Hübsch anzuschauen war das jedenfalls nicht. Schlimmer wurde es eigentlich nur noch, wenn man die Badekappe wieder abgenommen hat. Die Frisur war auf jeden Fall hin. Eigentlich hätte das Gummi die Haarpracht ja vor größerer Unbill schützen sollen und das gelang in Hinsicht auf das nasse Element sogar ganz gut. Zog man die Kappe nach dem Schwimmen ab, erinnerte die Dauerwelle darunter nicht mehr wirklich an die Freuden des letzten Friseurbesuchs. Badekappen waren früher oft Pflicht, um zu verhindern, dass Haare die Wasserfilter der Schwimmbäder verstopften. Als die ersten Exemplare aus Stoff auftauchten, gab es am Beckenrand zwar zahlreiche Ahs und Ohs, so richtig chic waren aber auch die nicht. Schön also, dass der Fortschritt auch vor Wasserfiltern nicht Halt gemacht hat und Badekappen heute überflüssig geworden sind. Außer anscheinend in Italien. Fazit: Pack die Badehose ein – aber bitte nicht die Kappe!

Ein Kaugummiautomat. Foto: Getty

Der Kaugummiautomat: Kaugummiautomaten hingen früher gefühlt an jeder zweiten Häuserecke. Das Schöne an ihnen war, dass man für nur zehn Pfennige entweder eine steinharte Kaugummikugel bekam, die manchmal sogar noch ein wenig klebrig war, oder mit ein bisschen Glück sogar ein völlig überteuertes Plastikspielzeug, wie etwa einen Ring, der nicht passte. Als Kind stand man dann stundenlang davor, träumte von dem Ring, und steckte einen nicht unerheblichen Teil des Taschengeldes in den Automaten. Unterm Strich kamen dabei aber eigentlich nur ein paar schlechte Zähne heraus. Fazit: Trotzdem: Der Automat ist Kult, denn beim Drehen steigt so schön die Spannung.

Der leuchtende Stopfpilz: Wer früher ein Loch im Strumpf hatte und dieses gerne wieder stopfen wollte, musste das nicht unbedingt am helllichten Tage tun, denn schließlich gab es ja leuchtende Stopfpilze! Die sahen aus wie ganz normale Stopfpilze aus Holz, nur eben, dass der Griff aus schwarzem Bakelit bestand, einem frühen Kunststoff, und der Schirm des Pilzes aus weißem Bakelit. Steckte man nun den Pilz in den Socken und das Netzkabel in die Steckdose, dann begann der weiße Schirm des Pilzes hell zu leuchten und das Loch im Strumpf erstrahlte in seiner ganzen Schönheit. Das war nicht nur nett anzusehen, sondern auch überaus praktisch, denn so konnte man die Strümpfe auch im Schummerlicht vor dem Fernseher oder sogar ganz im Dunkeln stopfen. Mehr sparen geht nicht. Dennoch sind die Stopfpilze heute aus der Mode gekommen und die leuchtenden Exemplare sieht man praktisch gar nicht mehr. Schade eigentlich, denn Strümpfe mit Löchern gibt es ja heutzutage auch noch. Fazit: Socken stopfen, der neue Do-It-Yourself-Trend?