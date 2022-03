Von Alex Wenisch

Münster. Ein arbeitsloser Metzger in Unterhose, ein bananenfressender Hund und Professor Boerne im Hawaii-Hemd und mit Veilchen: An Kuriositäten mangelt es dem neuen Münster-Tatort gewiss nicht. Das Ermittlerduo (und die Zuschauer) müssen beim Fall "Propheteus" so einiges zusammen durchstehen.

Was ist passiert? Es begann alles mit einem gewöhnlichen Mord. Ein Mitglied einer Bowling-Gruppe wird tot in seiner Wohnung gefunden. Silke Haller (ChrisTine Urspruch) erkennt in dem Toten ihren Jugendschwarm Markus Rosponi. "Es war ’ne völlig normale Mordermittlung", sagt Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und fügt hinzu: "Anfänglich". Dann wird im Rückblick erzählt, was passiert ist oder passiert sein könnte (und warum um Himmels Willen Boerne ein Hawaii-Hemd trägt).

Worum geht es wirklich? Um Lügen, Geheimnisse, Verschwörungen und Außerirdische. Also ein Mix, der nur in Münster zu einem Tatort werden kann.

Wie schlagen sich die Kommissare?Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), sonst Garant für Rationalität, Verfechter der reinen Wissenschaft, gerät in die Fänge der Verschwörungserzähler. K.O.-geschlagen liegt er in der ersten Szene auf einer Kegelbahn. Später sieht man ihn in einem Video, wie er den Verdächtigen anbietet, Details der aktuellen Polizei-Ermittlungen zu verraten. Was ist nur mit ihm los? Hat das alles mit dem geheimnisvollen Chip zu tun, den die Ermittler beim Toten Rosponi fanden und den sich Boerne unter die Haut gesetzt hat? Weswegen er nun mit Alufolie um den Oberarm herumläuft. Der Professor wirkt ganz schön verrückt. Was auch optisch super umgesetzt ist (Regie: Sven Halfar), mit einer weitwinkligen Kamera, die Boerne in ein "schiefes Licht" rückt. – Hinzu kommen zwei Damen des Verfassungsschutzes, die den Ermittlern auf die Finger schauen. Sind diese beiden Beatles-Klone der Beweis dafür, dass Außerirdische längst unter uns Menschen leben? Ist die Polizei nur der Handlanger einer extraterrestrischen Macht? Und welche "neuen Erkenntnisse" bietet Verschwörungs-Papst Erich von Däniken? Ein bisschen Akte-X im Münsterland.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Fans des Münster-Tatorts sind absurde Szenen ja gewohnt, werden im 20. Jubiläumsjahr aber noch einmal herausgefordert. Auf einer an den Querdenker-Messenger-Dienst Telegram angelehnten Plattform mit dem passenden Namen "Bla" versammelt ein selbst ernannter Prophet seine Ufo-Jünger. Dann geht es um Reptilien-Menschen, Weltherrschaft und Nanotechnologie. So hält der Tatort unserer Gegenwart, in der sich anscheinend jeder via Social Media seine eigene Wirklichkeit bastelt, den Spiegel vor. (Drehbuch: Astrid Ströher). Und wie im echten Leben weiß man auch im Film nicht: Was ist Wahrheit, was ist Lüge – und wer will damit nur Geld machen? Leicht überzeichnet, aber darum gerade großartig.

Was sind die Schwächen? Ein starkes Stück ist es schon, wie hier versucht wird, den Hessen eine kolllektiwe Reschtschreibschwäsche in die Schule zu schieben. Klischee-Alarm!

Und sonst noch? Gute Nachricht: Vaddern (Claus D. Clausnitzer) ist wieder der Alte. Dass er nun an Außerirdische glaubt ... es wird nicht ganz deutlich, ob das eine Nachwirkung seines Gehirntumors ist, an dem er im letzten Münsteraner Fall litt.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? "Die Niederungen deutscher Polizeiarbeit sind meist nicht sonderlich glamourös." (Frank Thiel)

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Auf alle Fälle. Ein überirdischer Spaß!