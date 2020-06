Weinheim. Mit einem Garten sind viele Menschen eng verbunden. Das Gärtnern ist ein ursprüngliches Bedürfnis des Menschen, das sich in der einen oder anderen Form durchzusetzen weiß. Der Garten ist ein Ort des Rückzugs und der Sehnsucht, er bietet Erholung, liefert Nahrung, erfreut die Sinne durch Schönheit. Wer selbst sät, nimmt unmittelbar teil am Kreislauf von Werden und Vergehen in der Natur. Erste Erfahrungen können auch Kinder schon mit einem Kressebeet auf der Fensterbank machen.

Der Trend zum Garten in der postmodernen Gesellschaft wächst, mit vielen Facetten. Studenten bauen auf dem Balkon Tomaten und Kräuter an, Ziergärten am eigenen Haus werden um Salat- und Gemüsepflanzungen erweitert. Guerilla-Gärtner bepflanzen ungenutzte Flächen und Verkehrsinseln in Metropolen – überall wird in den Städten das Grün und das "Urban Gardening" neu entdeckt. Die Corona-Pandemie hat diese Lust auf Garten verstärkt. Glücklich konnte sich schätzen, wer die langen Wochen des Lockdown im eigenen Garten verbringen konnte. Aber man frönte dort nicht vorrangig dem Müßiggang, es wurde vor allem viel gearbeitet. Die Gartencenter waren überfüllt und in den Staudengärtnereien waren viele Pflanzen schnell ausverkauft.

Und auch die Kleingärtner, deren Verband den "Tag des Gartens", der am Sonntag gefeiert wird, vor gut 35 Jahren ins Leben rief, erleben im Moment einen Boom. In den Großstädten hat sich die Zahl der Bewerber um einen Schrebergarten verdoppelt bis vervierfacht. Das spießige Gartenzwerg-Image haben die Kleingärtner in weiten Teilen überwunden. Auch dabei hilft das Virus: Bier- und Grillfeste über alle Zäune hinweg finden im Moment nicht statt. Außerdem übergibt die ältere Generation der Laubenpieper ihre Gärten nach Jahrzehnten der Hege und Pflege an Jüngere. Oft sind es Familien, die sich und ihren Kindern ermöglichen wollen, Urbedürfnisse zu befriedigen: In der Erde buddeln, den Boden spüren, säen, pflanzen, ernten. Auch der archaische Topos vom Paradies, vom Garten Eden, dürfte bei jeder Gartenarbeit eine Rolle spielen: Die unstillbare Sehnsucht nach dem Land, in dem Milch und Honig fließen.

So gesehen ist der Garten so alt wie die Menschheit. In der christlichen Mythologie war der Garten Eden der erste Wohnsitz des aus Erde geschaffenen Menschen, aus dem er alsbald vertrieben wurde. Fortan mussten die Menschen ihr Leben viele tausend Jahre lang als umherziehende Jäger und Sammler verbringen. Die ersten Gärten dürften vor rund zehntausend Jahren entstanden sein, als der Mensch sesshafter Ackerbauer wurde. Auch sprachlich hat der Garten seine Wurzeln bei den Altvorderen. "Ghortos" bedeutet "das Eingefasste, das Umzäunte". Auf dem offenen Feld wurde Getreide angebaut, direkt am Haus wurde ein Bereich mit einem geflochtenen Zaun umfasst, damit Wildtiere nicht an die gepflanzten Apfelbäume, das Gemüse und die Heilkräuter gelangen konnten. Im Unterschied zu Feld, Wald und Wiese waren Haus und Garten bei den alten Germanen Privateigentum.

Mit den Römern kamen vor 2000 Jahren Blumen, neue Kräuter sowie Obst- und Nussbäume in die Gärten. Vor allem in den Klöstern entstand im Mittelalter viel Wissen um die Pflanzen und die Technik des Gartenbaus, das auch an die Bauern weitergegeben wurde. Sie bekamen auch Samen und Ableger von Heilpflanzen, die noch heute in manchem Bauerngarten zu finden sind.

Erst nach und nach zogen Blumen alleine wegen ihrer Schönheit in die Gärten ein. Seinen Durchbruch erlebte der Blumengarten erst nach dem Fall von Konstantinopel in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Mit der Aufnahme wirtschaftlicher Beziehungen zum Abendland kamen auch die vielfarbigen und großblumigen Zwiebelgewächse des Orients nach Mitteleuropa: Tulpen, Kaiserkrone, Hyazinthen, Jonquillen und weiße Narzissen eroberten die Gärten.

Die künstlerische Gestaltung von Gärten ist im Orient, in Rom und in China und Japan viele tausend Jahre alt. In Europa entstanden von Garten- und Landschaftsarchitekten angelegte Gärten rund um die Schlösser des Adels und die Villen des höheren Bürgertums in der Renaissance, zuerst in Italien. Angestrebt wurde eine Harmonie zwischen Natur, Kunst und Architektur. Der bekannteste Renaissance-Garten in Deutschland war der Hortus Palatinus des Heidelberger Schlosses.

Es folgten die formal strengen französischen Gärten des Barock. Ein Beispiel für einen prunkvollen Barockgarten ist der Schwetzinger Schlosspark. Im Kontrast zum Barockgarten französischer Prägung, der die Natur in geometrisch exakte Formen zwang, entstand im 18. Jahrhundert der englische Landschaftsgarten nach dem Vorbild chinesischer Gärten, die als Abbild einer idealen Landschaft angelegt wurden. Das Fürstenlager in Bensheim und der Schlosspark in Weinheim wurden im englischen Landschaftsstil gestaltet.

Gärten sind eine Kulturleistung. Der Mensch greift steuernd in die Natur ein. Eines der wichtigsten aktuellen Konzepte ist das "New Wave Planting", die neue Staudenbewegung, die sich von der strukturellen Ästhetik der Wildnis inspirieren lässt. Der Niederländer Piet Oudolf ist einer ihrer Meister.

Eine andere Herangehensweise haben die Gestalter, die eine künstlerische und architektonische Formensprache auf Landschaften und Gärten übertragen. Das sind oft moderne Interpretationen idealer Landschaften, wie sie in Japan und China seit Jahrtausenden angelegt werden.

Vorbild für dieses naturalistische Beet im Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim ist die nordamerikanische Prärie. Von dort stammt der im Vordergrund dominierende Bleiche Scheinsonnenhut (Echinacea pallida). Foto: tv​

Zu den wichtigsten Vertretern der naturalistischen Gartengestaltung zählt der Gärtner und Landschaftsarchitekt Cassian Schmidt, Leiter des Schau- und Sichtungsgartens Hermannshof in Weinheim. In diesem vor über 200 Jahren angelegten Park verwirklicht er seit gut 20 Jahren seine von der Natur inspirierten Ideen. Die natürlichen Lebensgemeinschaften von Stauden, Gräsern, Sträuchern und Bäumen sind das Vorbild für die nach Lebensbereichen angelegten Beete – aber sie werden nicht kopiert. Dynamik wird zugelassen – die Beete können sich von Jahr zu Jahr verändern. Der Gärtner greift nur ein, wenn es notwendig wird.

Cassian Schmidt kennt viele Lebensbereiche von zahlreichen Reisen – in die Felsheiden am Mittelmeer, die Prärien Nordamerikas, die Steppen Kleinasiens und die Monsunwälder Ostasiens. Er hat viele Pflanzen von seinen Reisen mitgebracht, die nun im Hermannshof wachsen. Nicht wenige gibt es außerhalb ihrer natürlichen Verbreitungsgebiete nur dort. Pflanzenfreunde aus aller Welt holen sich im Hermannshof Anregungen für den eigenen Garten. Und sie können dort seltene Pflanzen kaufen.

Der Klimawandel rückt auch das lange vernachlässigte städtische Grün in den Fokus. Der Hermannshof zählt zu den führenden Institutionen bei der Entwicklung neuer Konzepte unter Verwendung von Stauden und Gräsern.

Das dynamische Prinzip empfiehlt sich auch für den privaten naturnahen Staudengarten: Man sollte die Pflanzen fördern, die sich im Garten wohlfühlen. Nur wenn sie zu dominant werden, sollte man eingreifen. Neue Arten kann man immer ausprobieren – die Gemeinschaft im Garten wird entscheiden, ob der Neuling willkommen ist.

Die zunehmende Verödung der Landschaft durch Versiegelung, durch Monokulturen und Pestizide in der Landwirtschaft hat zu einem dramatischen Rückgang der Zahl der Vögel und Insekten geführt. Hier erfährt der naturnahe private Garten eine immens wichtige Bedeutung als Biotop für diese Tiere. Und wie schön ist das Zwitschern der Amseln in den Sträuchern und das Summen der Bienen in den blühenden Stauden!

In diesem Zusammenhang sei ein Wort zu den Schotterwüsten in den Vorgärten, den Gärten des Grauens, erlaubt: Ein Gärtner kann da oft nicht mehr helfen, nur ein Psychotherapeut könnte Schlimmeres verhindern.