Von Felix Hüll

Sandhausen. Diese braunen Augen haben schon tief in die Vergangenheit geblickt: Günther Wieland ist Archäologe beim Landesamt für Denkmalpflege. Gerade schweift sein Blick über eine grüne Wiese bei Sandhausen.

Mit dem Geophysiker Harald von der Osten-Woldenburg und der Regionalbetreuerin Inga Kretschmer wirft er für das Landesamt für Denkmalschutz quasi einen Röntgenblick durch die Grasnarbe. Wieland will wissen, wie Sandhausens römische Vergangenheit aussah. Aus teils 25 Jahre alten Luftaufnahmen kennt man schon die Spur eines Gebäudegrundrisses im Bereich dieser Wiese. Vermutet wird dort ein römisches Landgut, eine "villa rustica".

Geophysiker Harald von der Osten-Woldenburg sammelt Messdaten für eine „geophysikalische Prospektion“. Foto: Hüll

2021 wird nun der Blick durch Raum und Zeit geworfen, ohne die Mauerreste gleich ans Tageslicht zu befördern. Denn Ausgraben heißt immer auch Zerstören von etwas, das sich Jahrhunderte oder Jahrtausende dort unberührt befand. Deswegen wenden die Denkmalschutz-Archäologen hier die Methode "Geophysikalische Prospektion" an. Klingt kompliziert, ist es aber nicht.

Archäologen stehen heute viel feinere Instrumente zur Verfügung als noch beispielsweise Troja-Spürnase Heinrich Schliemann. Der musste sich ganz handfest mit Spaten durchs Erdreich buddeln, bis er endlich den Schatz des Priamos fand. Schwer zu sagen, was dabei alles verloren ging, was heute weitere Erkenntnisse ermöglicht hätte.

In der Archäologie zählen nicht allein Gold und Silber als Wertsachen. Vieles kann Informationen über die Vergangenheit enthalten: Stoffreste, Samen oder Pollen. Schon Umrisse oder Anordnung von Gebäudeüberresten können Geschichte(n) zu erzählen.

Hintergrund Geomagnetische Prospektion: Ein Gerät misst nahe der Erdoberfläche magnetische Unregelmäßigkeiten. Sie entstehen, wenn sich im Erdboden etwas befindet, das ursprünglich dort nicht war. Mauerreste etwa ergeben Abbilder von Gebäudegrundrissen, wie etwa in Sandhausen bei der villa rustica. Ziel ist, herauszufinden, wo genau etwas ist und ob aufgrund des [+] Lesen Sie mehr Geomagnetische Prospektion: Ein Gerät misst nahe der Erdoberfläche magnetische Unregelmäßigkeiten. Sie entstehen, wenn sich im Erdboden etwas befindet, das ursprünglich dort nicht war. Mauerreste etwa ergeben Abbilder von Gebäudegrundrissen, wie etwa in Sandhausen bei der villa rustica. Ziel ist, herauszufinden, wo genau etwas ist und ob aufgrund des Abbilds eine Ausgrabung aussichtsreich sein könnte. Geoelektrische Prospektion: Bei der Geoelektrik entsteht das Bild aus der Aufnahme wechselnder Werte oberflächennaher elektrischer Widerstände bzw. Leitfähigkeiten. Diese Methode kam etwa bei einer keltischen Mahlsteine-Herstellungsstätte auf dem Kirchberg bei Dossenheim zum Einsatz. Bodenradar: Es erfasst, wie ausgesandte hochfrequente elektromagnetische Wellen zurückkehren. Es bildet verschiedene Schichten im Untergrund ab und wird gern in städtischen Untersuchungsarealen eingesetzt. Durch die voneinander abweichenden Werte entsteht das Bild. Lidar: "Light imaging, detection and ranging" ist Abstandmessen mittels Laserlichtstrahlen. Deren Aufzeichnung liefert ein dreidimensionales Geländemodell. So lassen sich selbst durch dicht stehende Bäume im Wald Spuren von Bauwerken finden und genau verorten. Der Computer rechnet die Vegetation einfach weg. Historische Überbleibsel werden sichtbar. (fhs)

Gibt es bereits Vergleichbares anderswo? Ähnelt ein Grundriss einem solchen Fund oder unterscheidet er sich? Für eine Laboruntersuchung muss ein Fund tatsächlich erst vorsichtig ausgegraben worden sein – zum Handwerkszeug der Archäologen gehören da neben dem groben Spaten seither Pinsel, Spachtel und Millimeterpapier. Bei einer "Geophysikalischen Prospektion" dagegen muss sich niemand mehr die Hände schmutzig machen, um Geheimnissen der Vergangenheit auf die Spur zu kommen. So einen Blick in die Unterwelt werfen Archäologen vor allem auf dreierlei Weise: mit der Geomagnetik, der Geoelektrik und mit dem Bodenradar. Dabei machen sie sich die physikalischen Eigenschaften des Erdreichs und der Steine, Holzreste oder anderer Dinge unter der Grasnarbe zu Nutze.

Aus den Daten des Messgeräte fertigt der Computer ein Bild, das mit exakten Geländekarten zusammengefügt wird. Bei der Sandhausener villa rustica-Suche haben sich die Forscher für die Geomagnetik entschieden. "Sie hilft uns bei der Einschätzung, was noch im Erdreich verborgen liegt," erklärt Archäologe Wieland und folgt mit seinem Blick einem blau gekleideten Mann. Es ist der Geophysiker von der Osten. Er trägt ein schwarzes Gestell über die Grasfläche.

Man hört regelmäßiges Piepsen. Das kommt von vier Stäben und einem iPad-ähnlichen Kästchen. Das alles hängt an von der Ostens Montur: "Das eingebaute Metronom hilft mir, mit konstanter Geschwindigkeit die Profile abzugehen." Der Gleichschritt beugt dem Verzerren von Messergebnissen vor – damit am Ende auch möglichst aussagekräftige Bilder herauskommen.

Von der Osten: "Irgendwann hat ein Mensch das natürliche Bodengefüge verändert, beispielsweise Löcher oder Gräben gegraben, Mauern oder Feuerstellen errichtet." Diese Veränderungen erzeugten messbare Unregelmäßigkeiten zur Umgebung. Hochsensible Sonden, die "Stäbe", zeichnen das bodennahe Magnetfeld der Erde auf.

Die gesuchten Abweichungen sind meist sehr schwach. Im Schnitt erreichen sie nur etwa 0,01 Prozent der sonst dort feststellbaren Erdmagnetfeldstärke. Dieser kleine aber feine Abstand reicht – am Ende seiner Wanderungen in dem 40 auf 40 Meter abgesteckten Areal erhält von der Osten ein "Magnetogramm". Das ist eine zweidimensionale Ansicht der im Boden verborgenen Formen.

Das Ergebnis ist jedoch nicht immer eindeutig. Verschiedene Körper in unterschiedlicher Tiefe, Magnetisierung und Lage können fast gleiche Unregelmäßigkeiten erzeugen. Das trübt diesen "Röntgenblick" ohne Röntgengerät unter die Grasnarbe. Weitere Untersuchungen werden dann erforderlich.

Auch sonst macht es das Verfahren den Forschern nicht einfach. Schon vor dem Einsatz muss vieles zusammenpassen: Je nachdem, wie hoch Gras oder Getreide auf dem Feld schon stehen, klappt die Methode gerade noch oder sie kann schon nicht mehr angewandt werden. Meist bleibt nur ein kleines Zeitfenster.

Und genau dann müssen die Archäologen auch Zeit für diesen Einsatz haben und dürfen nicht durch andere Aufträge gebunden sein. Je mehr Anzeichen schon vorliegen, desto genauer lässt sich das Messareal eingrenzen. Das war in Sandhausen der Fall.

Das zweite Verfahren, die geoelektrische Kartierung, wendeten Archäologen etwa in Dossenheim an bei der Suche nach einer keltischen Mahlsteinproduktion auf dem Kirchberg. Sonden erzeugten ein künstliches elektrisches Feld im Untergrund, das wieder abgegriffen wird. Es entsteht ein "Resistogramm". Die Ansicht der Funde beruht darauf, wie unterschiedlich der Strom in einer bestimmten Tiefe geleitet wird.

Dieses Magnetogramm veranschaulicht die Wehranlagen und Innenbauten des Römer-Limeskastells in Rainau-Buch/Ostalbkreis. Grafik: Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart

Eine wesentlich höhere Auflösung von Messdaten bietet hingegen die "elektromagnetische Reflexionsmethode", besser bekannt als Bodenradar – die dritte Methode. In den Untergrund geschickte elektromagnetische Pulse werden von dort befindlichen Materialien zurückgeworfen, an anderen Stellen dringen sie weiter ins Erdreich. Auch von tiefer liegenden Bodenveränderungen kommt noch was zurück. So entsteht ein Bild, das illustriert, in welcher Tiefe sich Überreste befinden und sogar, in welchem Erhaltungszustand sie sind.

Bei einem Bauwerk aus keltischer Zeit im Neckar-Odenwald-Kreis bei Hardheim-Gerichtstetten, einer sogenannten Viereckschanze, kam wieder ein ganz anderes Verfahren zum Einsatz: ein Prospektion-Blick war dort nicht möglich. Im "Zimmerwald" verhinderten Bäume das Abgehen. Also fällten die Archäologen die Bäume – virtuell.

Lidar nennt sich das Scanverfahren: Per Flugzeug werden Laserstrahlen auf das in Frage kommende Waldstück geschickt. Pflanzen und Gebäude werfen die Strahlen unterschiedlich zurück. Auch so lässt sich per Computer ein dreidimensionales Geländemodell errechnen. Die Wälle der Viereckschanze in Hardheim-Gerichtstetten sind so deutlich zu erkennen.

Angesichts der Vielzahl der historischen Fundplätze aus Vorzeit, Antike und Mittelalter in Baden-Württemberg müssen die Denkmalschützer von Amts wegen auswählen, worauf sie sich konzentrieren – und was sie der Nachwelt überlassen wollen. Untersuchungen wie in Sandhausen oder Hardheim-Gerichtstetten helfen dabei, wenn auch in Sandhausen die Ansichten letztlich mehr Fragen aufwarfen als beantwortet wurden. Geophysiker von der Osten: "Eine genaue Datierung bringt erst die Grabung heraus."