Eine Schallplatte ist viel mehr als eine schwarze Scheibe. Nämlich: Tonträger, Kultobjekt, Sammlerstück, Wertanlage, Kulturgut, Kunstwerk und Zeitdokument. Die Tragweite seiner Erfindung ist noch nicht zu erahnen, als Thomas Alva Edison am 18. Juli 1877 geradezu weltverändernde Erkenntnisse in sein Tagebuch schreibt: "Habe soeben mit einer Membran experimentiert, an der eine Nadel befestigt ist. Die Nadelspitze ließ ich gegen sich schnell fortbewegendes Paraffinpapier drücken. Die Schwingungen der Sprache wurden deutlich eingegraben, und ich habe keinen Zweifel, dass ich in der Lage sein werde, die menschliche Stimme aufzuzeichnen und im gewünschten Augenblick automatisch und perfekt wiederzugeben."

1878 ist es so weit: Edison wird zuerst in Frankreich und später auch in Deutschland ein Patent für seine Sprechmaschine erteilt. Sein Gerät begründete indirekt einige bis heute bestehende Musikkonzerne. Dieser Phonograph genannte Klangschreiber kann tatsächlich erstmals Töne aufzeichnen und wiedergeben. Er setzt sich zusammen aus einer mit dünn gehämmertem Zinn (Stanniol) überzogenen Walze, einer Nadel sowie je einer Schalldose für die Aufnahme und die Wiedergabe. In der Mitte der Membranoberfläche ist ein senkrechter Stift angebracht. Mit dieser per Handkurbel betriebenen Maschine kann Edison die Schallwellen, die die Membran vibrieren lassen, mechanisch in Stanniol gravieren. Seine erste Aufzeichnung ist das Kinderlied "Mary had a little Lamb". Da die Walzen umständlich zu handhaben sind, blechern klingen und sich nur bis zu fünf Mal abspielen lassen, ist an eine kommerzielle Verwertung vorerst noch nicht zu denken.

Das ändert sich mit dem "Edison Record - Brown Wax Zylinder", der ab 1895 eine Spieldauer von rund zwei Minuten hat. Bereits 1908 lässt Edison unter der Bezeichnung "Amberol Record" Wachswalzen mit einer Spieldauer von vier Minuten herstellen. Ab 1912 bestehen die Walzen aus Zelluloid. Doch 1929 wird die Produktion eingestellt.

Schuld daran ist Emil Berliner. Der in Hannover geborene Deutsch-Amerikaner hat das von ihm erfundene Kohle-Mikrophon für 50.000 Dollar an die Bell Telephone Company verkauft. Mit dieser Sicherheit im Rücken entwickelt er 1887 Edisons Phonographen weiter. Nun ritzt eine Stahlnadel die mechanischen Schwingungen mit der musikalischen Information in eine mit gehärtetem Ruß überzogene Platte aus Glas ein. Von diesem Positiv lassen sich beliebig viele Zink-Negative abziehen. Die Scheiben mit einem Durchmesser von 28 Zentimetern sind deutlich praktischer und kostengünstiger als eine Walze. Das vorerst perfekte Tonträgermedium für das von Berliner zeitgleich erfundene Grammophon, dem mechanischen Vorläufer des Plattenspielers. Auf Berliner geht auch der Begriff "Schallplatte" zurück. Die ersten regulären Scheiben werden "Berliner’s Gramophone" oder "Berliner-Platten" genannt.

Emil Berliner hat eine Vision: Er will mit der Schallplatte den Unterhaltungsmarkt erobern. Am 16. Mai 1888 stellt er einen ersten funktionsfähigen Prototypen aus Zelluloid in Philadelphia vor. Ab 1896 verwendet er als Plattenmaterial eine strapazierfähigere Pressmasse aus dem Naturkunststoff Schellack. Sie kann bis zu 80 Rillen fassen. Nach Eröffnung von Schallplattenproduktionsstätten in England und Amerika gründet Emil Berliner gemeinsam mit seinen Brüdern Joseph und Jacob 1898 die Deutsche Grammophon Gesellschaft (DGG) in Hannover - die erste Schallplattenfabrik. Im ersten Jahr verkauft er an wohlhabende Grammophonbesitzer über 700.000 Schellacks. Heute ist die DGG das älteste Tonträgerunternehmen der Welt. Aus ihr geht 1972 die PolyGram hervor, die 1998 wiederum in der Universal Music Group aufgeht. Sie hat den weltweit größten Anteil am Musikmarkt.

Berliners Erfindungen sind technische Sensationen, zunächst werden sie aber als Luxusspielzeuge abgetan. Erst als im Mai 1904 der italienische Opernsänger Enrico Caruso bei Berliner eine technisch ausgereifte Schallplatte mit dem Label-Aufdruck "His Master’s Voice" herausbringt, erweist sich die überragende Bedeutung des neuen Mediums für die Musikkultur. Carusos "Vesti La Giubba" aus der Oper "Pagliacci" wird zum ersten Millionenseller in der Geschichte der Musikindustrie. In den kommenden zehn Jahren gründen sich allein in Deutschland 500 Plattenfirmen.

1926 bringt Edison als eine seiner letzten Erfindungen einen Vorläufer der heutigen Vinyl-LP auf den Markt: Die "Long Playing Diamond Disc". Im Dezember 1931 erfindet schließlich der britische Elektroingenieur Alan Dower Blumlein das bis heute benutzte Verfahren für die Aufnahme und Wiedergabe von zwei Kanälen in einer Rille. Weil Vinylscheiben im Gegensatz zum empfindlichen Schellack nahezu unzerbrechlich sind, bringen die US-Streitkräfte im Zuge des Zweiten Weltkriegs sogenannte "Victory Discs" heraus - "Scheiben für den Sieg" mit patriotischen Lieder und Wortbeiträge von Stars wie Frank Sinatra, Glenn Miller oder Gene Krupa. Sie werden den im Ausland kämpfenden GIs als Tornister-Ausgaben zur moralischen Stärkung in die Schützengräben geschickt.

Am 21. Juni 1948 präsentiert Columbia Records die erste rauschreduzierte Langspielplatte (LP) aus Polyvinylchlorid (PVC) mit einer Drehzahl von 33 Umdrehungen pro Minute, bis zu 260 Rillen und einem kleinen Mittelloch. Ohne Klangverlust ist jetzt eine Spielzeit von bis zu 23 Minuten pro Seite möglich. Die moderne LP ist geboren und kommt in buchartiger Verpackung daher: Das "Album" verdrängt die bisherigen Schellack-Pressungen.

Entwickelt wurde die "Long Playing Microgroove" (lang spielende Rille) von dem ungarisch-amerikanischen Ingenieur Peter Carl Goldmark. Für seine bahnbrechenden Erfindungen wird er in die Investors Hall Of Fame aufgenommen. Viele vorangegangenen Aufnahmen werden nun auf Vinyl wiederveröffentlicht, und die von RCA 1948 eingeführte 7’’-Single leitet das Zeitalter des Rock’n’Roll ein. Ab Mitte der 50er Jahre setzen sich erschwingliche Plattenspieler durch.

In seinem 1924 erschienenen Roman "Der Zauberberg" beschreibt Thomas Mann im Kapitel "Fülle des Wohllauts", wie der Protagonist Hans Castorp mit einem Grammophon allein gelassen wird. In der morbiden Stimmung des Sanatoriums "Berghof" lauscht er andächtig klassischen Opern wie "Carmen", "Aida" und Schuberts "Am Brunnen vor dem Tore". Mann war in vielerlei Hinsicht ein Visionär und ahnte: Die elektrische Wiedergabe von Tönen ist die vielleicht größte kulturelle Revolution in der Geschichte der Menschheit. Daran ändert auch die digitale Verbreitung von Musik nichts. Das Raspeln, Knistern und Rumpeln, das beim mechanischen Abtasten einer LP entsteht, hat trotz cleaner digitaler Soundfiles bis heute nichts von seiner Faszination verloren.