Von Jan Draeger

Schon eigenartig, mit einem Herrn Wortmann über Worte zu sprechen. Für das Interview mit Sönke Wortmann passt es aber: Sowohl in seinem neuen Film als auch in seinem ersten Roman ringen die Protagonisten um die Macht der Worte. In "Contra", der gerade in den Kinos läuft, kanzelt ein Uni-Professor eine Studentin mit rassistischen Äußerungen ab und muss sie später für einen Debattierwettbewerb coachen. In seinem Roman "Es gilt das gesprochene Wort" erzählt Wortmann flott und sarkastisch eine Geschichte aus dem politischen Betrieb. Ein eloquenter Redenschreiber, eine sprachlose Frau und ein frustrierter Diplomat stehen im Mittelpunkt. Unser Mitarbeiter Jan Draeger sprach mit Sönke Wortmann über die Schwierigkeit, die richtigen Worte zu finden, wie er dem Hang zum Duzen begegnet und warum "ja" sein Lieblingswort ist.

Würden Sie sich selbst als wortgewandt bezeichnen?

Ich bin so mittel wortgewandt. Was auch ein bisschen mit der Tagesform zusammen hängt.

Können Sie sich an eine Situation in Ihrem Leben erinnern, in der Ihnen die Worte fehlten?

In meinem früheren Leben war ich sehr schüchtern. Ähnlich wie die Figur Maria in meinem Roman. Sie hat eine Angststörung, selektiver Mutismus nennt sich das. Soweit ist das bei mir nicht gekommen.

Wie haben Sie Ihre Schüchternheit in den Griff gekriegt?

Indem ich mich ihr gestellt habe. Als Student habe ich abendliche Veranstaltungen moderiert, um zu lernen, vor ein paar hundert Leute auf der Bühne zu stehen und was zu sagen. Ich habe das ganz gut hingekriegt.

Ein Schriftsteller ringt nicht selten um Worte. Ging es Ihnen auch so?

Ja. Ich fand das ganz schön mühsam. Ich habe versucht, diszipliniert zu sein, mich jeden Tag um neun Uhr an den Schreibtisch zu setzen. Es fällt einem ja nicht immer was ein. Und manchmal ist man dann nicht zufrieden mit dem, was einem einfällt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Als ich dann aber das Buch beendet hatte, war es ein tolles Glücksgefühl. Das kannte ich bisher so noch nicht.

Haben Sie Angst vor den Kritiken?

Nee, Angst habe ich grundsätzlich nie. Ich bin überrascht, wie positiv das Buch aufgenommen wird. Ich habe mehr Gegenwind erwartet, so nach dem Motto: Jetzt muss der auch noch einen Roman schreiben! Jeder zweite Schauspieler macht das schon und jetzt auch noch der Regisseur.

Sind Sie auf das Buch ähnlich stolz wie auf einen Film?

Auf den Roman bin ich ein bisschen stolzer. Ich habe auch die erste Rate vom Verlag auf ein Extrakonto gelegt, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass ich es nicht hinkriege. Um so schöner, dass ich jetzt das Geld behalten darf. Ich hätte es sonst zurückgezahlt.

Szenenfoto aus „Contra“ mit Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq. Foto: dpa/Constantin

Ihr Roman "Es gilt das gesprochene Worte" spielt im politischen Betrieb. Diplomaten, Politiker, Redenschreiber kommen vor. Dort wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Was hat Sie an diesem Umfeld gereizt?

Politiker müssen schon aufpassen. Die Zündschnur ist bei den Leuten, die zuhören und das bewerten, sehr kurz. Was mich gereizt hat? Ich bin ein paar Mal in Kulturdelegationen mitgefahren, habe einen Minister, einen Kanzler und einen Bundespräsidenten begleitet. So habe ich das Milieu kennengelernt und bin darüber sozusagen ins Thema gekommen. Politik hat mich schon immer interessiert. Und Diplomatie ist ein Aspekt der Politik, den ich ganz wichtig finde. Das gilt genauso fürs Private, denn auch da braucht man oft Diplomatie. Das war der Ansatzpunkt: Diplomatie als Konfliktlösung. Mit Hilfe der Worte.

Wenn es um große Worte geht, sind amerikanische Politiker immer ganz vorne. In Ihrem Roman zitieren Sie Obamas Antrittsrede in Chicago 2008. Der jetzige Präsident Joe Biden holte sich bei seiner Inauguration wortreiche Unterstützung von der Dichterin Amanda Gorman. Wir Deutsche sind in dieser Beziehung eher zurückhaltend – zu zurückhaltend mit großen Worten?

Ich finde es gut, dass die Deutschen da zurückhaltender sind. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass es bei uns mehr um die Sache geht. Wenn ich mir einen Wahlkampf zwischen Donald Trump und Joe Biden angucke und dagegen sehe, wie gesittet unsere drei Kanzlerkandidat*innen hier damit umgegangen sind, bin ich schon sehr froh, in Deutschland zu leben.

Protagonist in Ihrem Roman ist der Redenschreiber Franz-Josef Klenke, er präpariert den deutschen Außenminister mit den richtigen Worten. Wann sagten Sie sich: So einen will ich beschreiben?

Der Außenminister selbst wäre mir zu eindeutig, zu plakativ gewesen. Ich fand jemanden aus der zweiten Reihe erzählenswerter und so bin ich auf den Redenschreiber gekommen. Dann fiel mir zu ihm die Figur von Maria ein, die Frau mit der Angststörung. Also, ein Mann des Wortes lebt mit einer Frau zusammen, die nicht sprechen kann. Das fand ich eine schöne Situation. Und dann gibt es noch einen Antagonisten, den Diplomaten Cornelius von Schröder an der deutschen Botschaft in Marokko. Aus dieser Dreierkonstellation hat sich der Rest ergeben.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Sönke Wortmann Geboren am 25. August 1959 in Marl. Werdegang: Fast hätte er sein berufliches Leben als Fußballprofi begonnen. 1980 kickt er bei der SpVgg Erkenschwick und erzielt ein Tor beim 3:0 Sieg, der [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Sönke Wortmann Geboren am 25. August 1959 in Marl. Werdegang: Fast hätte er sein berufliches Leben als Fußballprofi begonnen. 1980 kickt er bei der SpVgg Erkenschwick und erzielt ein Tor beim 3:0 Sieg, der dem Verein den Aufstieg in die Zweite Bundesliga beschert. Wortmann entschließt sich dann aber, lieber in Münster Soziologie zu studieren. 1983 geht er nach München an die Hochschule für Fernsehen und Film, belegt das Fach Regie. Erfahrungen macht er auch als Austauschstudent in London am Royal College of Art. Von 1991 an dreht er Filme, die zum großen Teil Millionen Menschen in die Kinos locken, wie "Kleine Haie", "Der bewegte Mann", "Das Wunder von Bern", "Deutschland. Ein Sommermärchen". Auszeichnungen: Wortmann bekommt zahlreiche Preise, hier eine Auswahl: Bambi (1994) und Deutscher Filmpreis in den Kategorien Bester Film und Beste Regie (1995) für "Der bewegte Mann", Bayerischer Filmpreis (2003) für "Das Wunder von Bern", Adolf Grimme Preis (2007) für "Deutschland. Ein Sommermärchen", Askania Award (2010). Aktuell: Im Kino läuft derzeit Wortmanns Culture-Clash-Komödie "Contra". Gerade erschienen ist sein Roman: "Es gilt das gesprochene Wort" (Ullstein). Privat: Sönke Wortmann ist mit der Schauspielerin Cecilia Kunz verheiratet. Das Paar lebt mit ihren drei Kindern in Düsseldorf.

[-] Weniger anzeigen

Wobei Maria Ihnen am nächsten ist …

Ich kann die Maria sehr gut verstehen. Aber in allen Figuren, die vorkommen, ist ein bisschen was von mir drinnen. Oder es sind Menschen, die ich kenne, die sich aber selber nicht erkennen würden.

Was hat denn der Redenschreiber Franz-Josef Klenke von Ihnen?

Ich habe auch in London studiert und kein Geld gehabt. Ich musste mich den ganzen Abend an einem Bier festhalten. Auch ich habe mir damals die Debatten im britischen Unterhaus angeguckt. Ich hoffe, dass ich auch von dem englischen Humor was abbekommen habe. Das sind Kleinigkeiten, die sich aber im Laufe eines Romans addieren und zu einem Bild führen.

Haben Sie sich beim Schreiben selber neu kennengelernt?

Glaube ich nicht. Ich bin jetzt über 50, in dem Alter kennt man sich schon einigermaßen.

Wir leben in einer Zeit, in der mehr darauf geachtet wird, wie man etwas sagt. Bestimmte Worte soll man nicht mehr benutzen. Wie empfinden Sie das?

Ich habe bisher keine Form von Rassismus oder Ausgrenzung erfahren. Deswegen finde ich das subjektiv etwas übertrieben. Aber aus Respekt vor anderen würde ich sagen: "Dann machen wir es halt so."

Weisen Ihre Kinder Sie manchmal zurecht: "Papa, das sagt man nicht"?

Nein. Offenbar verhalte ich mich doch ganz modern. Gendern aber fällt mir ein bisschen schwer. Ich musste mich daran gewöhnen. Was ich übertrieben finde, ist, im Nachhinein Romane zu zensieren. Bei Astrid Lindgren soll der Begriff Negerkönig nicht mehr vorkommen. Das hat aber mit Kunstfreiheit zu tun. Lindgrens Bücher wurden in einer Zeit geschrieben, in der man solche Begriffe benutzte. Heute würde es die Autorin wahrscheinlich anders formulieren. Man könnte doch bei Neuauflagen einfach darauf hinweisen, dass man das heute anders sagen würde.

Erinnern Sie sich an Worte Ihrer Eltern, die sie Ihnen mit ins Leben gegeben haben?

Nein, ich hatte kein so ein enges Verhältnis zu meinen Eltern. Vielleicht liegt es daran.

Nun haben wir schon so viel über Worte gesprochen und Sie heißen auch noch Wortmann. Wo kommt der Name her?

Ehrlich gesagt, habe ich da noch nie nachgeforscht. Der Name muss ja von einem Menschen stammen, der mit Worten zu tun hatte – einem Sprecher oder Schreiber.

Gab es so jemanden in Ihrer Familie?

Eigentlich nicht. Wir sind eine Arbeiterfamilie. Aus dem Bergbau. Die Leute dort hatten eher wenig Worte.

Haben Sie ein Lieblingswort?

Mein deutsches Lieblingswort heißt: ja. Weil es so kurz und so positiv besetzt ist. Und meistens eine richtige Antwort ist.

Ich mag die Szene in Ihrem Roman, in der der Redenschreiber Klenke bei Starbucks einen Cappuccino ordert. Dort soll man ja immer seinen Vornamen nennen, der dann auf den Becher geschrieben und ausgerufen wird. Wie stehen Sie zu dem Hang, dass man heute oft gleich geduzt wird?

Es kommt auf die Situation an. Meistens verabredet man sich ja zum Du. Aber am Telefon ist es schon vorgekommen, dass ein junger Praktikant oder eine junge Praktikantin mir einen beruflichen Vorschlag unterbreitet und mich dabei geduzt hat. Dann habe ich konsequent zurückgesiezt, bis ihm oder ihr das auffiel. Auf ein bisschen Etikette lege ich schon Wert. Wenn man sich im Straßenverkehr in die Haare kriegt, duzt man sich ja auch. Man wird auch "du Arschloch" genannt und nicht "Sie Arschloch". Da frage ich gern mal zurück: "Seit wann duzen wir uns denn?"

Der Schriftsteller Rudyard Kipling sagt: "Worte sind die mächtigste Droge, welche die Menschheit benutzt."

Ja, in bestimmten Formen kann man das auch als Droge wahrnehmen. Aber es gibt schönere Sprüche zum Thema Sprache und Worte.

Sie zitieren in Ihrem Roman Konfuzius mit dem Satz: "Die ganze Kunst der Sprache besteht darin, verstanden zu werden."

Ja, weil es so herrlich einfach ist …

Verstehen Sie immer das, was Politiker sagen?

Es kommt auf das Thema an. Wenn es um Wirtschaft geht, habe ich nicht so viel Ahnung.

In Talk-Runden können sich Politiker nicht an einem Rede-Manuskript festhalten. Kommen die Ihnen dann offener vor?

Es ist schon ein bisschen ehrlicher geworden, indem man sagt: "Wir haben die Wahl verloren." Bis es aber dazu kommt, sind sie immer noch im Wahlkampfmodus. Da versuchen sie, Wahlergebnisse im Sinne der eigenen Partei, noch so lange es geht, schön zu reden.

In Ihrem Film "Contra", der gerade in den Kinos läuft, spielt Christoph Maria Herbst einen Professor, der eine Studentin rassistisch beleidigt. Haben Sie Herbst für die Rolle ausgewählt, weil er schon als "Stromberg" so wunderbar beleidigende Worte fand?

Wir haben ihn ausgewählt, weil er ein großartiger Schauspieler ist. Ich habe von "Stromberg" nur den Kinofilm gesehen, aber da kannte ich Christoph schon lange. Es ist natürlich eine Rolle, die ihn sehr geprägt hat. Es gab bei den Dreharbeiten zu "Contra" so eine Art "Stromberg-Polizei". Die hat dann gesagt: "Vorsicht, Stromberg-Alarm!" und dann haben wir sein Spiel ein bisschen geändert. Weil unser Film was ganz anderes ist. "Stromberg" ist eine Komödie und "Contra" eher ein Drama. Christoph war auch sehr froh, dass er mal aus seiner Komödien-Schublade herauskommen durfte.

Mit welchen Worten haben Sie ihn für die Rolle überzeugt?

Nicht mit Worten, das Drehbuch hat ihn überzeugt. Wenn man Schauspieler überreden muss, dann läuft was falsch.

"Contra" ist eine Adaption des französischen Films "Die brillante Mademoiselle Neïla", der 2018 bei uns lief. Wieso haben Sie sich nach "Der Vorname" bereits zum zweiten Mal entschieden, einen französischen Filmstoff neu aufzulegen?

Das ist reiner Zufall. Es hat beide Mal denselben Grund: die Originalfilme kennt in Deutschland kaum jemand. Beide Filme finde ich aber sehr wichtig, gerade für Deutschland.

Haben Sie, als Sie Ihren Roman schrieben, bereits eine mögliche Verfilmung im Kopf gehabt?

Ich habe nicht eine Sekunde an eine Verfilmung gedacht. Ich wollte mich ganz bewusst, nur an einem Roman versuchen, dabei schon an eine Verfilmung zu denken, ist der falsche Ansatz. Und auch jetzt, wo das Buch fertig ist, denke ich darüber nicht nach. Ich wäre aber sehr neugierig, was andere aus diesem Roman machen würden.

Es gibt schon einen Film mit dem Titel.

Leider. Ein deutscher Film, der vor zwei Jahren herauskam. Also, wenn es zu einer Verfilmung kommen würde, müsste man sich einen anderen Titel aussuchen.

Sie haben Filme gedreht, ein Buch veröffentlicht – was kommt nun als nächstes Projekt – eine Ausstellung mit Bildern?

Auf keinen Fall. Und ich werde auch kein Musikinstrument lernen und eine Band gründen! Ich fühle mich mit Kinofilmen sehr wohl. Und ob ich noch mal einen zweiten Roman versuche, weiß ich noch nicht. Wenn das Buch ein Ladenhüter wird, muss ich davon ausgehen, dass die Menschen nicht daran interessiert sind, was ich schreibe. Wenn es anders kommt – mal gucken, vielleicht fallen mir noch ein paar Worte ein.