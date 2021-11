Von Christian Satorius

"Über Rosen lässt sich dichten. In die Äpfel muss man beißen", reimte sich Johann Wolfgang von Goethe einst zusammen. Damals stand dem Dichterfürsten allerdings auch noch eine sehr viel größere Auswahl an Apfelsorten zur Verfügung als uns heute. Noch im 19. Jahrhundert kannte man weltweit mindestens 20.000 verschiedene Apfelsorten, allein in Preußen waren es gegen Ende des 19. Jahrhunderts fast 2500 unterschiedliche. Heute sind davon deutschlandweit knapp 2000 Sorten übrig geblieben.

Theoretisch zumindest, denn der europäische Markt wird von nur einigen wenigen Sorten beherrscht: Golden Delicious, Gala und Red Delicious. Im Supermarkt kommen meist nur noch Elstar, Braeburn, Granny Smith dazu – das war’s dann auch schon mit der Geschmacksvielfalt.

Das Erdbeeraroma des Weißen Winterkalvills sucht man heute ebenso vergebens, wie die Rosennote des nach Veilchen duftenden Geflammten Cousinots. Die alten Sorten erfüllen die modernen EU-Normen nicht; ihr konventioneller Anbau lohnt sich nicht mehr für die Obstbauern. Dabei wünschen sich viele Verbraucher die geschmackliche Vielfalt der alten Sorten zurück. Doch ganz so einfach ist das nicht: Seit dem 19. Jahrhundert hat sich viel geändert in der Landwirtschaft.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwanden immer mehr Streuobstwiesen, auf denen die alten Sorten in über zwei Metern Höhe in Ruhe reifen konnten. Heute herrschen die ertragreicheren Plantagen vor. Nicht alle alten Apfelsorten waren nämlich so robust wie der Braune Matapfel und so lagerfähig wie der Rote Eiser, sondern brauchten aufwendige Pflegemaßnahmen wie der Kaiser Wilhelm oder der Goldparmäne, im 16. Jahrhundert einer der beliebtesten Tafeläpfel. Die heutigen Plantagenarten sind in dieser Beziehung pflegeleichter und eignen sich für die maschinelle Sortierung. Die geschmackliche Vielfalt geht jedoch verloren.

Und so sind es vor allem Naturschützer, die den Anbau alter Obstsorten auf traditionellen Streuobstwiesen wieder fördern – etwa den für Allergiker geeigneten Boskoop, der sich auch als Bratapfel sehr gut eignet. Inwieweit das von Erfolg gekrönt ist, entscheidet nicht zuletzt der Verbraucher. Jeder kann dazu beitragen, die alte Geschmacksvielfalt zurück auf den Tisch zu bringen, indem er sie im Handel nachfragt oder im eigenen Garten anbaut. Der hohe Vitamingehalt eines Berlepschs mit 25 mg Vitamin C pro 100 Gramm Frucht oder der außergewöhnliche Geschmack eines Geheimrats Dr. Oldenburg müssen also nicht der Vergangenheit angehören.