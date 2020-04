Von Ute Teubner

Banane plus Mascarpone – wie Gurken auf die Augen sei das. Wellness und Entspannung also, das Gefühl, dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun. Dabei klingt das Ganze richtig lecker. So sahnig, süß und cremig ... Doch das, wovon Anne Merz da spricht, nein, worin sie schwelgt, ist, nun ja, Seife. Richtig: So ein Waschstück halt. Aber eben nicht irgendeines.

Hintergrund Ob einfache Rezepturen mit Ölen aus dem Supermarkt oder luxuriöse Seifenstücke mit exotischen Fetten, ob Milch- oder Salzseife, einfarbig oder farbenfroh, gemustert oder edel dekoriert – die Welt der Seifen ist vor allem bunt und vielfältig. Wer deren Herstellung selbst ausprobieren möchte, sollte sich Anne Merz’ (noch unter ihrem Mädchennamen Anne Schaaf erschienenen) DIY-Leitfaden zur [+] Lesen Sie mehr Ob einfache Rezepturen mit Ölen aus dem Supermarkt oder luxuriöse Seifenstücke mit exotischen Fetten, ob Milch- oder Salzseife, einfarbig oder farbenfroh, gemustert oder edel dekoriert – die Welt der Seifen ist vor allem bunt und vielfältig. Wer deren Herstellung selbst ausprobieren möchte, sollte sich Anne Merz’ (noch unter ihrem Mädchennamen Anne Schaaf erschienenen) DIY-Leitfaden zur Hand nehmen, der zur eigenen Seife im Stil der "Wolkenseifen" führen soll. Neben den Grundlagen für die Herstellung pflegender Naturseife gibt es viele Tipps und Tricks sowie jede Menge Anleitungen für besondere Seifen. Anne Schaaf, Seifenwerkstatt. Pflegende Naturseife aus der eigenen Küche – mit erprobten Rezepten, Frechverlag (Topp-Reihe), 22 Euro.

"Es geht um die Pflegeeigenschaften, den speziellen Duft und um die Feuchtigkeitszufuhr", erklärt Merz. Die Inhaberin von "Wolkenseifen" muss es wissen: Sie hat rund 300 verschiedene Hand- und Körperseifen im Sortiment ihres Heidelberger Ladengeschäftes und Online-Shops. Pflegende Naturseifen aus der Manufaktur, viele bio und vegan. "Alles, was ich wirklich immer selbst haben wollte", sagt sie.

Das, was vor rund 20 Jahren mit einem Hobby – dem Seifesieden – und kreativen Versuchen in der heimischen Küche von Anne Merz begann, ist längst ein echtes Unternehmen: 2008 gegründet, beschäftigt "Wolkenseifen" mittlerweile 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – wobei die Seifenstücke und anderen hauseigenen Körperpflegeprodukte immer noch in der Neckargemünder Manufaktur in Handarbeit gefertigt werden.

Die Branche boomt. Und das nicht erst seit Corona. Lange galt Seife als altmodisch. Das ausgewaschene, fahlgrüne Stück mit Rissen in Omas Seifenschale vor Augen, wendeten sich viele Zeitgenossen lieber der scheinbar makellosen Flüssigseife aus dem Plastikspender zu. Doch seit einigen Jahren (und nicht zuletzt im Zuge des neuen Fridays-for-Future-Bewusstseins) wandelt sich das Image der guten alten Seife gewaltig – denn sie schont Umwelt und Geldbeutel.

"Festseife aus plastikfreier Produktion, made in Germany" – laut Jan Heipcke wünschen sich heutzutage genau das sehr viele Kunden. Die 1840 gegründete Heidelberger Firma Klar, Deutschlands älteste Seifenmanufaktur, trägt dieser Nachfrage Rechnung. Geschäftsführer Heipcke berichtet von der Umstellung aller Produkte auf palmölfreie Inhaltsstoffe. Davon, dass "unsere Seifen" zu großen Teilen "per Hand produziert" werden. Und von den traditionellen, neu aufgelegten Rezepturen, etwa Lindenblüte/Rhabarber anno 1904.

Seifen erleben eine Renaissance", bestätigt Marktforscherin Elfriede Dambacher, die auf Naturkosmetik spezialisiert ist. Vor allem, wer umweltbewusst und möglichst verpackungsarm konsumieren will, kauft echte Seife. Die komme ohne Plastikverpackung aus, belaste die Gewässer weniger und sei zudem viel ergiebiger als ein Flüssigprodukt, betont Dambacher. Und auch Anne Merz weiß: "Ein Stück Seife hält ungefähr so lange wie drei Flaschen Duschgel oder Shampoo."

Gut zu wissen in Krisenzeiten. Klar also, dass Covid-19 nicht nur zu einer regelrechten Nachfrageexplosion bei Desinfektionsmitteln und Klopapier, sondern auch bei Seife geführt hat. Mitte März war die Nachfrage nach Seife mehr als vier mal so hoch wie im Durchschnitt der vorangegangenen sechs Monate, meldet das Statistische Bundesamt. "Wolkenseifen"-Chefin Merz nickt: "In den ersten drei Monaten dieses Jahres hatten wir einen gewaltigen Ansturm und teilweise schon Probleme, Nachschub zu bekommen." Der Absatz gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres habe sich speziell bei Handseifen verdreifacht.

Obwohl, wie Anne Merz einräumt, viele Menschen wohl immer noch dächten, ein Stück Seife sei "irgendwie unhygienisch". Weit gefehlt: Zwar mache jede Seife prinzipiell sauber, wie Merz einräumt. Flüssigseife liege jedoch in einem niedrigeren pH-Wert-Bereich und enthalte Tenside, weshalb denn auch die immer basische Stückseife besser antibakteriell und virusabtötend wirke und die Hände weniger austrockne. Dies treffe insbesondere auf die im traditionellen Kaltrührverfahren hergestellten, handgesiedeten Naturseifen zu, die der Haut Fettüberschuss zuführten und nur selten im üblichen Drogeriemarkt zu finden seien.

Fakten, die sich allmählich herumsprechen. Zwar hat die Corona-Krise dazu geführt, dass Anne Merz – wie fast alle Ladenbesitzer – ihr Geschäft vor zwei Wochen auf unbestimmte Zeit schließen musste und derzeit lediglich auf den Online-Versand setzen kann. Aber immerhin: "Die Leute beschäftigen sich jetzt auch mal mit anderen Themen, unter anderem eben mit Seife." Dabei stoßen einige auch auf die Haarseife – aktuell und schon seit längerem der absolute Trend. Plastik- und Müllvermeidung und ganz generell das Credo "Back to nature" stünden auch hier im Fokus der Kundschaft. "Allerdings", lässt Anne Merz durchblicken, "sind solche Seifen nicht für jedes Haar geeignet." Und etwas zeitaufwendiger seien sie auch: Schließlich muss nach jeder Haarwäsche noch eine saure Spülung erfolgen.

Übrigens: Besagter antibakterieller und "begrenzt viruzider Effekt" von Seife, den Anne Merz gerne ins Spiel bringt, bleibt natürlich wirkungslos, solange man sich nicht richtig die Hände wäscht. Regelmäßiges Händewaschen schützt vor Infektion und senkt das Corona-Ansteckungsrisiko deutlich, wenn: die Hände unter fließendem, lauwarmem Wasser angefeuchtet und gründlich eingeseift werden, auch zwischen den Fingern und am Handgelenk – etwa 20 Sekunden reiben, anschließend die Seife gründlich abspülen und die Hände abtrocknen. "Nur mal kurz waschen bringt wenig", signalisiert Merz.

Auch Jan Heipcke unterstreicht: "Gründliches Händewaschen mit Seife war noch nie so wichtig wie jetzt. Es unterstützt die Beseitigung von Viren." Der Klar-Geschäftsführer bedauert, dass in einigen Supermärkten die Seifen bereits ausverkauft seien und beklagt gleichzeitig "das Geschäft, das mit der Angst der Menschen gemacht wird", um die Umsätze zu steigern. Sein Unternehmen sehe sich daher in der Pflicht, zu helfen: Klar hat kurzerhand seine normale Produktion gestoppt, die Maschinen umgestellt und begonnen, Zehntausende Handseifen im 50-Gramm-Format zu produzieren – die Kernseife wird verschenkt, die Empfänger zahlen lediglich den Versand (www.ichwillseife.de).