Von Olaf Neumann

Am 29. März werden ABBA 50: Die Schweden gehören zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten. Seit ihrem Comeback-Album "Voyage" und der Ankündigung der Avatar-Show in London sind sie wieder in aller Munde. Pünktlich zum Jubiläum auf Tour ist die offizielle Tributeshow ABBAmania – mit dem Glitzer und Glamour des Originals. Mit ABBAs legendärem Kostümdesigner Owe Sandström sprach Olaf Neumann.

Herr Sandström, im März 1972 nahmen ABBA als Gruppe ihre erste Single "People Need Love" auf. Ab wann waren Sie ihr Kostümdesigner?

Owe Sandström: Ab 1973. In dem Jahr traten sie mit "Ring Ring" erfolglos bei der schwedischen Vorentscheidung des Eurovision Song Contest an. Meine Kostüme sind in dem Filmclip zu dem Lied zu sehen. Das war noch vor ABBA. Zu der Zeit waren Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad und Agneta Fältskog nur vier Freunde, die zusammen sangen und tanzten. Niemand von uns hätte sich vorstellen können, dass sie so erfolgreich werden würden. Völlig verrückt! Das ist eigentlich heute noch unglaublich.

Wollten Sie für ABBA von Anfang an Kleidung entwerfen, die etwas speziell Schwedisches hatte?

Nein, nein, nein. Ich bin auch Professor der Wissenschaft. Ich habe von 1963 bis 1970 an der Universität Pflanzenkunde, Chemie und Meeresbiologie studiert. Ich unterrichte seitdem junge Menschen, die Veterinäre werden wollen und arbeite mit Wildtieren. Zu den ABBA-Kostümen habe ich mich unter anderem durch die Natur und den Zirkus mit seinen fantastischen Outfits, Epauletten und Kristallen inspirieren lassen. Bis zu meinem 22. Lebensjahr war ich in Spanien auf Flamenco-Schulen, weil ich eigentlich Tänzer werden wollte. Ich war fasziniert vom Flamenco-Rhythmus und -Look.

Sie sind erst dank ABBA Vollzeit-Modedesigner geworden?

Vollzeit-Designer? Immer wenn ABBA und all die anderen schwedischen Künstler auf Tour gehen wollten, bin ich früh aufgestanden und habe in meinem Mode-Studio neue Entwürfe gemacht. Anschließend bin ich in die Schule gegangen, um bis 16, 17 Uhr zu unterrichten. Dann habe ich mich mit meinem Schneider und den anderen Mitarbeitern getroffen. Nachdem sie gegangen waren, war ich bis nach Mitternacht mit Befestigen, Ordnen und Besorgen des Materials beschäftigt.

Wie erinnern Sie sich an die erste ABBA-Show Ihres Lebens?

Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber ich stand da mit offenen Mund und dachte: Mein Gott, habe ich dieses verrückte Zeug wirklich alles selber entworfen? Ich wusste in dem Moment nicht, ob ich mich freuen oder schämen sollte! (lacht) ABBA waren zu der Zeit in Schweden nicht besonders beliebt.

Und dann gewannen ABBA mit "Waterloo" und einem sehr effektvoll inszenierten Auftritt 1974 den Grand Prix in Brighton. Was dachten Sie?

Dass die Kostüme für "Waterloo" ausnahmsweise nicht von mir stammten, weil ich zu der Zeit im Ausland war, um neue Stoffe für ABBA einzukaufen. Aber ich habe alle anderen Kleider für sie entworfen. Deshalb bat ich eine gute Freundin, für Anni-Frid und Co. hippieske Klamotten zu schneidern. Als sie den Contest gewonnen hatten, riefen sie mich an: "Owe, du musst nach Hause kommen, weil wir ein Video produzieren müssen! ABBA made in Sweden für den Export. Es darf nicht zu sexy sein und auf keinen Fall folkloristisch." So kam es zu der blauen und gelben Katze. Das sind nämlich die schwedischen Nationalfarben.

Würden Sie sagen, dass Ihre Outfits einen Teil des Erfolgs ausmachten?

Ja. Ein britischer Journalist sagte: "ABBA, das ist zuerst die Musik. Die Texte. Und dann die Looks".

Hatten die Songs von ABBA später Einfluss auf Ihre Entwürfe?

Auf jeden Fall. Als sie 1976 "Money, Money, Money" machten, rief mich Produzent Stig Anderson an: "Du musst Kostüme entwerfen, die uns daran erinnern, wann Geld wichtig war oder ist". Da sagte ich: "Du bist verrückt, Geld ist immer wichtig!" Ich habe mich dann von den Roaring Thirties in den Vereinigten Staaten mit all den Gangstern, den Schießereien, dem Charleston, den reichen und armen Leuten zu komplett schwarz-weißen Kostümen inspirieren lassen.

Sie haben für ABBA auch schrille Tierkostüme entworfen. Ihre Idee?

Ja. Eines davon war ein rötliches Fuchs-Kleid. Es hatte dieselbe Farbe wie Anni-Frids Haar. Sie schaute auch ein bisschen aus wie ein Füchslein. Und die blonde, sehr nordische Agnetha bekam von mir einen weißen Pelz verpasst. So elegant, so niedlich! In Björn sah ich einen großen Kranich, der am Ufer eines Sees steht. Benny war für mich ein Adler, der seine Flügel über dem Piano ausbreitet. Während er spielt, hat er alles im Blick. Meine Inspiration habe ich ihnen immer haarklein erklärt.

Wie haben ABBA in den 1970ern ihre Erfolge gefeiert? Wie damals üblich mit Champagner und Kokain?

Nein, nein, nein! Natürlich haben wir gut gegessen und getrunken, aber es gab bei ABBA weder Exzesse noch Skandale. Nie und nimmer! Ich bin mit ihnen aber nie auf Tour gewesen, weil ich zuhause alle Hände voll zu tun hatte.

Lösten Ihre Kostüme nach "Waterloo" eine Modewelle aus?

Ja, überall. Man sah sie auf Bildern oder auf T-Shirts. Für ABBA habe ich ungefähr 100 Kostüme entworfen, auch für deren Chor und Orchester. Einige sogar doppelt. Gelegentlich habe ich auch Kleidung für mich selbst gemacht, die ich dann auf verrückten Parties trug. Da wurde viel zu Discomusik getanzt. Und es gab ungewöhnliche Performances.

Was war Ihr Alleinstellungsmerkmal als ABBAs Kostümdesigner?

Die Kombination von Verspieltheit, Eleganz und Unerwartetem. Ich wollte grenzenlose Kostüme entwerfen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Zirkus, Narretei und Glamrock – auf eine schöne Art und Weise präsentiert.

Was ist die Botschaft von ABBA?

Glück! Genieße dein Leben und sei freundlich, solange du kannst. Hör dir die Musik an. Geh rein, tanz raus. Und genieße die Outfits! Natürlich kannst du auch ein bisschen Traurigkeit empfinden, aber so ist das Leben.

ZUR PERSON

Karl Owe Sandström (geboren 1944) ist Modedesigner, Zoologe, Flamenco-Tänzer, Gastronom, TV-Moderator, Dozent und Florist. Er unterrichtet am Spånga-Gymnasium in Stockholm und hat die International Horse Show in Globen mitentwickelt. Sandström betreibt einen Privatzoo mit 1200 Tieren und führt auf zoologischen Touren durch Afrika und über die Galapagos-Inseln.