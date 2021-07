Von Daniel Schottmüller

Schriesheim. Das eine Mädchen gehört dem äthiopischen Stamm der Dassanech, das andere der nordvietnamesischen Volksgruppe der Roten Dao an. Die junge Massai-Frau wiederum hat Norbert Becke in Tansania getroffen. Warum der Fotograf ausgerechnet diese drei Bilder als Serie nebeneinander platziert hat? Klar, die abgebildeten Damen tragen alle traditionelle Tracht. "Sie haben aber noch mehr gemeinsam", verrät der Mann mit dem Kurzhaarschnitt vergnügt. Tatsächlich.

Bei genauem Hinschauen wird deutlich: Die drei haben ihre historisch anmutenden Gewänder jeweils um ein entscheidendes Detail erweitert: Das Dassanech-Mädchen hat sich eine Kronkorken-Kette um die Stirn gelegt, die Frau einen Kugelschreiber in ihren Kopfschmuck integriert und die kleine Vietnamesin umarmt wie selbstverständlich eine Limo-Flasche.

... Norbert Becke in Papua-Neuguinea. Foto: Peter Dorn

Becke möchte Menschen authentisch darstellen, so wie er ihnen begegnet. Maske, Kunstlicht oder Retusche kommen für ihn nicht infrage. Das merkt man den Porträts, die der 60-Jährige für seine neue Ausstellung ausgewählt hat, an. Die 40 Fotografien haben etwas Unmittelbares. Fast meint man, die Menschen, denen er in den vergangenen 12 Jahren auf vier verschiedenen Erdteilen begegnet ist, stünden mit einem im Raum.

Wer sich einen eigenen Eindruck von Beckes fotografischer Weltreise machen möchte, ist eingeladen, sich "Faces and Places" im Schriesheimer Industriegebiet anzuschauen. Zugegeben, eine ungewöhnliche Location für einen gefragten Fotografen. Schließlich hat Becke im Rahmen der Leipziger Messe bereits eine Soloausstellung auf 1000 Quadratmetern gestaltet. 2019 sahen sich 30.000 Menschen seine Schau "Face to Face" im Stuttgarter Theaterhaus an. Im kommenden Jahr wird er bei einer Open-Air-Ausstellung in der HafenCity Hamburg erneut Porträts präsentieren. Dass der in Neckargemünd lebende Becke seine Fotokunst vorher noch einmal in der Heimat zeigt, ist, wie so vieles dieser Tage, eine Begleiterscheinung der Pandemie.

Die Schwarz-Weiß-Porträts hat der Fotograf in Äthiopien, Papua-Neuguinea und Tansania aufgenommen. Fotos: Norbert Becke

"Normalerweise sitzen in diesen Büros zehn Mitarbeiter", berichtet der großgewachsene Mann und blickt sich unwillkürlich um: Seit Corona sei es sehr still geworden in den Räumen der Werbeagentur, die er in Schriesheim leitet. Während einer Geschäftsphase, die Becke als "sehr, sehr schwierig" beschreibt, haben Kurzarbeit und Homeoffice dafür gesorgt, dass der Chef meist alleine im ersten Stock des OFG-Gebäudes in der Carl-Benz-Straße 4 anzutreffen ist. Schließlich entschloss sich Becke, die Räumlichkeiten – zumindest kurzfristig – einer neuen Bestimmung zuzuführen: In den vergangenen Tagen hat er sie in einen Showroom verwandelt.

Faces and Places" zeigt Gesichter und Orte, denen er und seine Frau während ihrer zahlreichen Fernreisen begegnet sind. Wo es dem Fotografen anfangs Tiere angetan hatten – unter anderem hat Becke die Berggorillas der Virunga-Vulkane Ruandas fotografisch festgehalten – merkte er in den vergangenen Jahren mehr und mehr, dass es der Kontakt zu Menschen ist, der ihn am meisten fasziniert. Begegnungen wie das Treffen mit der verschleierten Frau auf dem "Platz der Gehenkten" in Marrakesch. "Als ich höflich fragte, lehnte sie zunächst ab, fotografiert zu werden", erzählt er. "Eine Stunde später aber, als ihre Familie gegangen war, kam sie noch mal auf mich zu. Sie hatte sich umentschieden und fragte mich, ob ich ihr das Bild später per E-Mail schicken könne." Es entstand eine Aufnahme, die gerade aufgrund ihrer Intimität berührt.

Becke schreckt aber auch nicht davor zurück, sich in einen Strom aus Tausenden von Pilgern zu mischen. So wie bei seiner Nepalreise 2017, als er sich fest vorgenommen hatte, die Sadhus – hinduistische Mönche, die sich einem asketischen Leben verschrieben haben – fotografisch zu begleiten. Bei Feierlichkeiten zu Ehren des Gottes Shiva ließ sich Becke in Kathmandu von der Menge mitreißen. Gemeinsam mit einigen Gläubigen überquerte er sogar eine Zaunbarriere, um die Rituale und Leichenverbrennungen hautnah mit zu erleben. "Eigentlich bin ich ein zurückhaltender Mensch, aber in solchen Situationen legt sich bei mir ein Schalter um", meint der Fotograf verschmitzt. Wichtig ist ihm trotzdem, nie in die Privatsphäre anderer einzudringen. "Jedes meiner Porträts ist autorisiert", betont er.

Die Schwarz-Weiß-Porträts hat der Fotograf in Äthiopien, Papua-Neuguinea und Tansania aufgenommen. Fotos: Norbert Becke



Die Kommunikation läuft dabei häufig über Zeichensprache ab. "Das klappt gut, viele Menschen lassen sich gerne ablichten." Aber natürlich hat Becke es nicht mit professionellen Models zu tun. "Nach zwei, drei Bildern verkrampfen die meisten", so seine Beobachtung. Was er dann tut? "Ich sage den Menschen, wie schön sie sind. Das ist auch keine Floskel, ich meine das wirklich so."

Wie viel Freude eine solche Fotosession beiden Seiten bereiten kann, beweist das eingangs erwähnte Bild der jungen Frau vom Stamm der Massai. Sie bricht offensichtlich in Gelächter aus, als Becke den Auslöser betätigt. Der Grund: Der Fotograf hatte sich im wahrsten Sinne des Wortes vor ihr auf die Knie geschmissen, damit der bewölkte Himmel im Hintergrund möglichst gut zur Geltung kommt. Wie die Mehrzahl der 40 Fotografien ist auch dieses Bild in stilvolles Schwarz-Weiß getaucht. "Das rückt die Augen in den Fokus", erklärt Becke. "Selbst meine farbigen Bilder sind nicht bunt. Meist steht eine Farbe – oft ist es Rot – im Vordergrund."

Nicht nur in Ästhetikfragen, auch bei der Planung seiner Reisen überlässt der 60-Jährige wenig dem Zufall. Im Internet recherchiert er im Voraus lohnenswerte Ziele und tauscht sich mit anderen Reisefotografen aus. So erhielt er auch den Tipp, die zurückgezogen im Dschungel Ecuadors lebenden Waorani zu besuchen. Zwei Tage sei er in einem Einbaum unterwegs gewesen, bis er das Stammesgebiet erreichte.

Die Schwarz-Weiß-Porträts hat der Fotograf in Äthiopien, Papua-Neuguinea und Tansania aufgenommen. Fotos: Norbert Becke



Bei solchen Schilderungen könnten Erinnerungen an die alten europäischen Kolonialherren wach werden, die sich mit Tropenhut, Stiefeln und Machete in den Urwald aufmachten, um besonders exotische "Eingeborene" aufzuspüren. Norbert Becke nimmt seine Rolle genau gegensätzlich wahr. Ihm gehe es nicht darum, Menschen vorzuführen. "Die Waorani leben zum Beispiel in einem Gebiet, das aufgrund von Erdölabbau immer weiter schrumpft", berichtet er. Dem Fotografen ist es ein Anliegen, mit seinen Bildern zu zeigen, dass das Leben und die Kultur dieses Stammes mehr Aufmerksamkeit verdient haben. So seien die Waorani ihm gegenüber auch sehr offen gewesen – dankbar dafür, dass man auf ihre Notsituation aufmerksam macht.

Auch mit seiner Ausstellung in Schriesheim möchte Norbert Becke ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es sich lohnt, die Welt und ihre unterschiedlichen Bewohner kennenzulernen. Wirklich gefährlich sei es auf seinen zahlreichen Reisen übrigens nie geworden, versichert er. Im Gegenteil habe er von dem Kontakt mit anderen Menschen sehr profitiert. "Wir können viel voneinander lernen", zeigt er sich überzeugt. Gerade im Lockdown, einer Zeit, in der er beruflich an Grenzen stieß, habe er sich an die wertvollen Eindrücke seiner Reisen zurückerinnert. "Ganz besonders daran, dass man auch mit weniger zufrieden sein kann."

Info: "Faces and Places" wird am Sonntag, 18. Juli, zwischen 11 und 17 Uhr im OFG-Gebäude eröffnet. Danach ist die Ausstellung montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Anmeldungen per Mail (nb@norbertbecke.com) sind erforderlich. Mehr Infos zu Norbert Becke und seinen Bildern unter: https://norbertbecke.com/