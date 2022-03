Von Olaf Neumann

"Die einzigen Menschen, die mich interessieren, sind die Verrückten, die verrückt leben, verrückt reden und alles auf einmal wollen, die nie gähnen oder Phrasen dreschen, sondern wie römische Lichter die ganze Nacht brennen, brennen, brennen." Diesen subversiven Satz sagt der Beatnik-Autor Jack Kerouac in der Ära des Kalten Krieges. Zu der Zeit riskieren in Amerika linke Künstler, von Senator McCarthy und seinem antikommunistischen Ausschuss ins Gefängnis gesteckt zu werden. Es sind die 50er-Jahre und die Rassentrennung ist in den USA immer noch allgegenwärtig.

Die Fifties stehen aber auch für die Kultur des Aufbegehrens. Der Drang nach Freiheit und die Rebellion gegen die bürgerliche Moral bringen revolutionäre Schriften wie Kerouacs "On The Road" hervor – und sorgen gleichzeitig für den Urknall einer neuen musikalischen Bewegung, den Rock’n’Roll. Eine explosive Mischung aus Blues, Swing, Country und Erotik.

Als der farbige US-Sänger Jackie Brenston (damals 21) und der farbige Pianist Ike Turner (19) am 5. März 1951 die Memphis Recording Service und späteren Sun Studios des weißen Produzenten Sam Phillips (28) betreten, ahnen sie natürlich nicht, dass sie Musikgeschichte schreiben werden. "Rocket 88", den Song, den sie aufnehmen, ist ein elektrisierender, urwüchsiger 12-Takt-Blues und wird 1991 in der Rock And Roll Hall Of Fame als erster wahrer Rock’n’Roll-Song der Musikgeschichte gewürdigt. Und tatsächlich hat er alles, was den Musikstil einmal auszeichnen soll: ein sexuell suggestiver Text, eine raue, wilde Spielweise. So prickelnd hat schwarze Musik noch nie geklungen.

Die lauten, übersteuerten und verzerrten E-Gitarrenklänge gehen auf einen defekten Röhrenverstärker zurück. Später wird aus dieser Transistorverzerrung eine ganze Musikrichtung, die mal Garage Rock, mal Psychedelic Rock genannt wird. "(I Can’t Get No) Satisfaction", der größte Hit der Rolling Stones, ist das bekannteste Beispiel für den so genannten Fuzz-Effekt, den auch Jimi Hendrix exzessiv nutzte. 1956 kopiert schließlich Little Richards Ike Turners Piano-Intro zu "Rocket 88" für seinen Hit "Good Golly, Miss Molly".

Der King und der Vater des Rock’n’Roll: Elvis Presley (r) besucht in Uniform seinen Kollegen Bill Haley in der Garderobe vor dem Auftaktkonzert zu seiner Tournee in Frankfurt am Main. Foto: dpa

Am 9. Juni 1951 erobert "Rocket 88" die R&B-Records-Charts. Doch auf der Hit-Single mit der laufenden Nr. 1458 verschweigt das in Chicago sitzende Label Chess Records die Mitwirkung von Bandleader Ike Turner und dessen Rhythm Kings (siehe Aufmacher-Collage). Auf dem Cover werden stattdessen der Sänger und Saxofonist Jackie Brenston und die Gruppe "Delta Cats" genannt. Das und der große Erfolg des Titels bei einer weißen Hörerschaft führen zu einem Zerwürfnis der beteiligten Musiker. Turner, der tatsächliche Komponist, soll an der Platte nur 40 Dollar verdient haben. Sie führt nicht weniger als den Themenkomplex Autos, Sex und Alkohol in die Popularmusik ein. Insbesondere der Cadillac soll schon bald eine immense Bedeutung für die US-amerikanische Jugendkultur bekommen.

Der Erfolg von "Rocket 88" half Phillips, im Februar 1952 Sun Records zu gründen. Ursprünglich wollte er keine Plattenfirma ins Leben rufen, aber er fühlt sich gezwungen, weil Labels wie Chess entweder nach Memphis kommen, um Aufnahmen zu machen, oder seine Künstler wie Elvis Presley, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins und Johnny Cash woanders unterbringen.

Am 21. März 1952, also vor genau 70 Jahren, steigt schließlich das erste Rock’n’Roll-Konzert der Geschichte, der Moondog Coronation Ball. Es wird von DJ Alan Freed und dem lokalen Veranstalter Lew Platt in der Cleveland Arena organisiert. Paul Williams and his Hucklebuckers treten auf, Tiny Grimes and the Rocking Highlanders, The Dominoes, Varetta Dillard und Danny Cobb. Die örtliche Polizei ist in Sorge, dass von den Teenagern in Ekstase ein Aufstand ausgehen könnte.

Ebenfalls 1952 schreiben der 59-jährige Max C. Freedman und der 32-jährige James E. Myers den Titel "Rock Around the Clock" – ein Rock’n’Roll-Song im 12-Takt-Blues-Format, der zwei Jahre später in der Interpretation von Bill Haley ein Welthit werden soll. Haley – ausgerechnet ein leicht übergewichtiger, fünffacher Familienvater aus Michigan ist der erste Weiße, der diesen vulgären, rebellischen und lärmenden Musikstil im Mainstream definiert. Äußerlich ist er alles andere als Elternschreck, Jugendidol oder Krawallmacher. Tatsächlich ist Haley aber der erste, der schweren Blues-Themen die Stromlinienförmigkeit der Countrymusik verpasst. Das gemeinsam mit seiner Band, den Comets, eingespielte "Rock Around The Clock" ist das erste Rockalbum, das in die US-Charts gelangt. Dort klettert es im Frühjahr 1956 bis auf Platz zwölf. Die gleichnamige Single erschien bereits im Mai 1954 und ist die erste Rock’n’Roll-Nummer an der Spitze der Billboard-Pop-Charts. Im Zuge seines massiven Erfolgs wird Haley von den Medien als "Vater des Rock’n’Roll" tituliert. Die Ära der Rockmusik beginnt über Nacht und attackiert die Dominanz von Jazz- und Pop-Croonern wie Frank Sinatra oder Bing Crosby.

Zum größten Star dieser neuen Bewegung wird allerdings ein 19-jähriger Lkw-Fahrer aus Tupelo/Mississippi: Elvis Presley. Im Frühjahr 1954 macht er in Memphis/Tennessee die Bekanntschaft des bereits erwähnten Sam Phillips. Der Besitzer des winzigen Sun Records Studios ist auf der Suche nach einem weißen Countrysänger mit Rhythm’n‘Blues-Stimme. Im Sommer 1954 kommt Presley in den Sun Studios erstmals mit dem Gitarristen Scotty Moore (damals 22) und dem Bassisten Bill Black (18) zusammen. Phillips ist von den sentimentalen Liedern des jungen Sängers zuerst wenig beeindruckt. Als dieser in einer Pause am Mikrofon herumalbert und spontan die Blues-Nummer "That’s All Right (Mama)" von Arthur Crudup singt, steigen Black und Moore nacheinander mit ein. In dem Moment entdeckt Phillips in Elvis‘ Stimme das gewisse Etwas: eine geheimnisvolle erotische Anziehungskraft.

Sam Phillips kommt es vor allem aufs Gefühl, nicht auf die technische Perfektion an, und so sucht er stets nach der perfekten unperfekten Aufnahme. Phillips ist ein Innovator, indem er beim Abmischen Elvis‘ Stimme zurücknimmt zugunsten der Instrumente, was damals unüblich ist.

Alan Freed hat das erste Rock’n’Roll-Konzert der Musikgeschichte veranstaltet. Foto: dpa

1956 wechselt Elvis schließlich zum nationalen RCA-Label. Seinen neuen Produzenten gelingt es jedoch nie, den charakteristischen Sun-Records-Sound zu imitieren. Seine Debütsingle beim neuen Label ist "Heartbreak Hotel". Sie entwickelt sich mit zwei Millionen verkauften Exemplaren zum größten Hit 1956.

Am 23. März 1956 erscheint das Album "Elvis Presley". Für sein LP-Debüt greift der inzwischen 21 Jahre alte Sänger auf Rock’n’Roll- und Rockabilly-Songs aus der Sun-Zeit und neuere Titel zurück. Für RCA wird es der erste Millionenseller in seiner Geschichte. Noch im selben Jahr tut er sich mit Johnny Cash (24), Carl Perkins (22) Jerry Lee Lewis (21) zum Million Dollar Quartet zusamen. Die spontane Session gilt als Schlüsselmoment in der Geschichte des Rock’n’Roll.

Seither ist der (weiße) Sänger Elvis Presley unzählige Male kopiert worden. Der (schwarze) Chuck Berry hat das nicht nötig. Seine erste Aufnahme macht er 1954 mit 18 – und noch unter seinem bürgerlichen Namen Charles Berry – in den Premiere Studios im schwarzen Elendsviertel von St. Louis/Missouri. Erst zwei Jahre später nimmt er als Chuck Berry "Roll Over Beethoven" auf. Die Single verkauft sich millionenfach und hält später als einer von 50 historisch bedeutsamen Titeln Einzug in die Forschungsbibliothek des US-Kongresses. Berrys Manager will ihn zum schwarzen Elvis aufbauen, aber der Musiker macht lieber sein eigenes Ding. Mit harten, lauten und ungeschliffenen Gitarrensongs: Mit "Rock’n’Roll Music", "Johnny B. Goode" oder "Sweet Little Sixteen" vollzieht er den nahtlosen Übergang vom Rhythm’n‘Blues zum provozierenden Rock’n’Roll. Seine direkten, neuartigen Lieder sind Schlachtrufe mit Anheizerpotential.

Doch im rassistischen Amerika der 50er Jahre ist ein eigenwilliger schwarzer Jugendheld wie Chuck Berry nicht gefragt. Seine Songs werden gerade wegen ihrer unverwechselbaren Gitarrenriffs später zwar von den Beatles und den Stones aufgenommen, aber er selbst wird immer wieder von windigen Geschäftsleuten betrogen. Das macht ihn mit der Zeit zu einem übellaunigen, misstrauischen Zeitgenossen. Nichtsdestotrotz gilt der 2017 verstorbene Musiker heute als der wahre Gott des Rock’n’Roll, als einer, der für die Rockmusik vermutlich mehr getan hat als jeder andere.

Einer der wenigen farbigen Sänger, die in der ersten Liga der Rock’n’Roll-Künstler mitspielen dürfen, ist Little Richard. 1955 bricht der 23-Jährige wie ein Tornado über die Musikwelt herein. Der Sänger und Pianist aus Macon/Georgia ist anders als seine Zeitgenossen, bekennt sich offen zu seiner Homosexualität und tritt ungemein exzentrisch auf. Ondulierte, schwarze Tolle, grelles Make-up, glamouröser Spiegelscherbenanzug – als besessener Zeremonienmeister macht Little Richard eine gute Figur. Ein rebellischer und kantiger Geist, dessen selbstzerstörerische Konzerte Orgien gleichen. Seine lauten und aggressiven Songs wie "Tutti Frutti oder "Long Tall Sally" werden Dekaden später noch von vielen Rock- und Hardrock-Musikern gecovert.

Innerhalb von zwei Jahren bringt Little Richard sagenhafte 30 Millionen Platten an den Mann. Beschließt aber Ende 1957 mit dem "bösen Rock’n’Roll" radikal zu brechen und wird christlicher Prediger und Bibelverkäufer – bis zu seinem Comeback Anfang der 60er.

Rock’n’Roll-Pioniere wie Little Richard-Entdecker Art Rupe (104), Sänger Jerry Lee Lewis (86) oder Gitarrist James Burton (82), der mit seinem "Hot-Tele-Sound" die Musik Elvis Presleys und Ricky Nelsons prägte, sind mittlerweile deutlich ruhiger. Aber eines ist sicher: Auch ohne sie gäbe es heute keine Rockmusik.