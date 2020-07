Von Ute Teubner

Sommer, Sonne, gelockerte Corona-Regeln: Was könnte schöner sein, als endlich mal wieder gemeinsam mit Freunden zu grillen? Ein saftiges Steak, ein knackiges Würstchen ... aber halt, da war doch noch was ... Ja, vielleicht sollte man den Mund derzeit tatsächlich nicht zu voll nehmen: Schließlich offenbaren sich nach den bundesweiten Corona-Masseninfektionen in Schlachthöfen abermals skandalöse Zustände in der Fleischindustrie. Mangelnde Hygiene, unhaltbare Arbeitsbedingungen – nicht, dass man gerne die beleidigte Leberwurst spielen würde, aber das kann einem echt nicht Wurscht sein. Ein Schnitzel für 3,99 Euro? Wer will das noch?

Hintergrund Fleisch-Tipps Nachdem deutsche Schlachtbetriebe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erneut in die Schlagzeilen geraten sind, fragen sich jetzt viele Verbraucher, ob sie sich mit Fleisch und Fleischprodukten infizieren können. Die Verbraucherzentrale stuft das Risiko als gering ein, derzeit lägen keine Anzeichen für eine Übertragung durch [+] Lesen Sie mehr Fleisch-Tipps Nachdem deutsche Schlachtbetriebe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erneut in die Schlagzeilen geraten sind, fragen sich jetzt viele Verbraucher, ob sie sich mit Fleisch und Fleischprodukten infizieren können. Die Verbraucherzentrale stuft das Risiko als gering ein, derzeit lägen keine Anzeichen für eine Übertragung durch Lebensmittel vor. Dennoch gibt es einige Tipps zum richtigen Umgang mit Fleisch. Herkunft: Wer wissen möchte, in welchem Schlachthof zerlegt, verarbeitet und verpackt wurde, kann dies mithilfe des ovalen Identitätskennzeichens auf der Verpackung herausfinden. DE steht zum Beispiel für Deutschland, NW für Nordrhein-Westfalen. Mit der fünfstelligen Zulassungsnummer kann man den Betrieb über eine Datenbank ermitteln. Keine Kennzeichnungspflicht besteht bei verarbeiteten Fleischerzeugnissen wie Tortellini mit Schinkenfüllung oder bei lose angebotenem Fleisch (Ausnahme: Rindfleisch) in der Metzgerei oder an der Supermarkttheke. Hier sollte man direkt nachfragen. Qualität: Frisches Fleisch erkennt man an Geruch, Oberfläche, Färbung und Marmorierung. Mit dem Kauf von Biofleisch und Fleisch aus tiergerechter Haltung setzen Verbraucher auf Qualität – und gleichzeitig ein Zeichen für bessere Lebensbedingungen von Nutztieren. Lagerung: Der beste Platz für Fleisch im Kühlschrank ist die Glasplatte über dem Gemüsefach. Unverpacktes Fleisch, beim Metzger gekauft, sollte spätestens am Folgetag zubereitet werden. Wer es erst später zubereiten möchte, sollte das Fleisch besser zwischenzeitlich einfrieren oder verpackte Ware kaufen. Zubereitung: Rohes Fleisch sollte erst kurz vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank genommen werden. Besondere Vorsicht im Umgang mit rohem Geflügel: Das ist besonders häufig mit krankheitserregenden Bakterien belastet und leicht verderblich. Falls die Hände mit rohem Fleisch in Berührung gekommen sind, sollten sie gründlich gewaschen und abgetrocknet werden, bevor etwas anderes angefasst wird. Reste von rohem Fleisch, die ungekühlt auf dem Tisch standen, sollten noch am selben Abend durchgegart werden. So können sie noch zwei bis drei Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden.

In der Tat scheinen auch hierzulande immer mehr Verbraucher den Braten zu riechen: "Derzeit haben wir vermehrt Anfragen von besorgten Leuten, die nicht nur allgemein wegen Covid-19 verunsichert sind, sondern ganz konkret wegen Tönnies", sagt Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. "Welches Fleisch kann ich noch unbedenklich essen?" Und: "Sollte ich überhaupt noch abgepacktes Fleisch im Supermarkt kaufen?" Dies seien die am häufigsten gestellten Fragen. Die Verbraucherschützerin rät: Wer sich mehr Einblick wünscht, könne sich nach landwirtschaftlichen Direktvermarktern vor Ort oder Metzgereien, die selber schlachten, umschauen. Auch vegane und vegetarische Ersatzprodukte könnten eine Alternative sein. Sich über Lebensmittel mit dem Coronavirus zu infizieren, sei laut Bewertung des Bundesinstituts für Risikobewertung jedoch "unwahrscheinlich", betont Holzäpfel.

Der Vorsitzende des Bundesverbands der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (vzbv) Klaus Müller, rät klar zu einer Reduzierung des Fleischkonsums, auch als Konsequenz aus dem Fall Tönnies. "Alle Ärzte sagen uns, es ist wesentlich gesünder für uns selber, wenn man hier ein bisschen Maß hält." Ganz nebenbei bedeute der Status quo der Fleischproduktion "ein riesiges Problem für den Klimaschutz".

Es geht hier also im Wortsinn um eine Frage der Haltung. Und auch, wenn die Deutschen immer noch viel zu oft den günstigen Preisen erliegen – die Sensibilität für die dunklen Seiten der Fleischproduktion wächst. "Wie hat sich Ihr Fleisch- und Wurstkonsum seit der Corona-Pandemie verändert?", fragten die Wissenschaftler der Arbeitsgemeinschaft "Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte" an der Universität Göttingen im Rahmen einer im April und Mitte Juni durchgeführten Online-Studie. Fast 22 Prozent der insgesamt 650 Teilnehmer sagten, ihr Konsum habe sich "etwas oder deutlich reduziert", so Dr. Gesa Busch. "Leider wissen wir aus früheren Befragungen, dass Skandale meist nur kurzfristige Auswirkungen haben", räumt die Agrarökonomin ein. "Sobald sie wieder abgeflacht sind, geht es für die große Mehrheit zum Ausgangsniveau zurück."

Doch die Tendenz ist da: Die Deutschen essen in den letzten Jahren generell immer weniger Fleisch, wie der "Ernährungsreport 2020" bilanziert. Aus der aktuellen, repräsentativen Forsa-Studie zu den Ernährungsgewohnheiten der Deutschen geht hervor, dass der Fleischkonsum im Land weiterhin leicht abnimmt: Nur noch 26 Prozent der Befragten essen täglich Fleisch oder Wurst – 2015 war dies noch bei 34 Prozent der Fall. Und, oh Wunder: Laut Bundesagrarministerium, das die Befragung in Auftrag gegeben hatte, verzichten sogar insbesondere immer mehr Männer auf ihre tägliche Portion Fleisch. Bei ihnen sank der Anteil von 39 Prozent (2019) auf nun 32 Prozent. Immer häufiger landeten auch Fleischersatzprodukte in den Einkaufskörben der Bürger. Knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) hat schon einmal oder öfter vegetarische oder vegane Alternativen zu tierischen Produkten gekauft. Der Anteil von Vegetariern in Deutschland bleibt dabei dennoch mit fünf Prozent unverändert, ebenso der von Veganern (ein Prozent). Als Flexitarier – sprich Fleischesser, die gelegentlich bewusst auf Fleisch verzichten – bezeichnen sich 55 Prozent.

Ja, die Entwicklung weg vom Billigfleisch sei mittlerweile sichtbar, betont Agrarexpertin Christine Chemnitz. Die Referentin für internationale Agrarpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung ist mitverantwortlich für den sogenannten "Fleischatlas" und beobachtet seit Jahren ein verändertes Verbraucherverhalten: "Die Leute wollen immer mehr wissen, was auf ihren Teller kommt." Erst recht seit dem Corona-Ausbruch bei Tönnies und den letzten Schlachthof-Skandalen.

Seit Jahren pendelt der Fleischkonsum in Deutschland ziemlich stabil um die 60 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Wie der „Fleischatlas“ von 2018 zeigt, fiel der durchschnittliche Jahresverzehr dann 2016 erstmals unter die 60-Kilo-Marke. Laut „Agribusiness-Report“ sank er 2017 weiter auf durchschnittlich 59,7 Kilogramm, im vergangenen Jahr lag der Wert schließlich bei 59,5 Kilogramm. Der nächste „Fleischatlas“ kommt 2021 heraus; 2019 und 2020 erschien die Heftreihe, die globale Zusammenhänge der industrialisierten Produktion von Fleisch und des Fleischkonsums darstellt, nicht. Grafik: Fleischatlas 2018 AMI/RNZ-Repro​

Doch wie soll das gehen angesichts von viel zu vielen freiwilligen Tierwohl-Siegeln und zu wenig Transparenz bei der Fleisch-Kennzeichnung? Ebenso wie vzbv-Verbandschef Klaus Müller und die Verbraucherorganisation Foodwatch fordert auch Christine Chemnitz ein staatliches, verpflichtendes Tierwohl-Label zur Kennzeichnung von im Handel angebotenem Fleisch, und zwar mit gesetzlich klar festgelegten Sanktionen. Sabine Holzäpfel von der baden-württembergischen Verbraucherzentrale bemängelt ebenfalls: "Tierwohl kann nicht nur Vertrauenssache sein." Der Gesetzgeber müsse hier ganz klar mehr in die Pflicht genommen werden.

Um schon jetzt etwas aktiv gegen die Missstände in der Fleischindustrie zu unternehmen, könnte man besseres und weniger Fleisch verzehren, meint Agrarexpertin Chemnitz. "Früher haben unsere Großeltern den Sonntagsbraten gegessen, inzwischen essen viele von uns dreimal am Tag Fleisch." Im Schnitt sind es hierzulande 60 Kilogramm pro Jahr und Kopf – was ungefähr 200 Steaks entspricht, die, auf einem Teller gestapelt, bis an die Decke reichen. Bricht man die Zahl auf eine Woche herunter, so kommt man auf knapp 1,2 Kilo Fleisch, also: zwei Steaks, zwei große Packungen Wurst, zwei Portionen Fleischsalat, eine Portion Geschnetzeltes und ein Hähnchenbrustfilet zum Beispiel.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt jedoch: Wer Fleisch isst, sollte nicht mehr als 300 bis 600 Gramm wöchentlich verzehren. "Diese Empfehlungen sind das Konzentrat aus Tausenden Studien zum Thema und entsprechen damit dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand", erklärt Tilman Kühn, Leiter einer Arbeitsgruppe Ernährungsepidemiologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Übermäßiger Fleischkonsum begünstige nachweislich die Entstehung von Herz-Kreislauf-Krankheiten und Diabetes sowie von Krebserkrankungen – insbesondere Darmkrebs. Vom Standpunkt einer gesunden Ernährung betrachtet, sollte idealerweise gar kein industriell verarbeitetes Fleisch und nur in geringen Mengen rotes Fleisch konsumiert werden. Kühn: "Wer vollwertig vegetarisch isst, dessen Körper fehlt nichts. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge ist eine vegetarische Ernährung sogar sehr gesund."