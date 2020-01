Von André Wesche

Berlin. Als es galt, die Rolle des jungen Udo Lindenberg in einer groß angelegten Filmbiografie "Mach Dein Ding" zu besetzen, gaben sich diverse Bewerber die Klinke in die Hand. Die Wahl fiel auf den Ernst-Busch-Absolventen Jan Bülow, der sich mit einer exzellenten Vorstellung bedankt.

Der 23-Jährige hat am Schauspielhaus Zürich und der Schaubühne Berlin mit namhaften Regisseuren gearbeitet und war in Kinofilmen wie "Abgeschnitten" oder "Radio Heimat" sowie in der Netflix-Serie "Dogs of Berlin" zu erleben. Wir sprachen mit Jan Bülow über Udo Lindenberg, die "gute alte Zeit" und Panikattacken vor Auftritten.

Herr Bülow, wie fühlt es sich an, von Udo Lindenberg "Geschenk der Götter" genannt zu werden?

(lacht) Ich weiß nicht recht. Es war alles ein bisschen skurril. Ich habe Udo einfach so kennengelernt und wir mochten uns. Gleich am ersten Tag hat er mir einen Bildband von einer Tour geschenkt. Ich habe ihn darum gebeten, mir etwas reinzuschreiben. Das hat er auch gemacht: "Stellvertreterlizenz auf Erden". Als ich die Rolle bekommen habe, habe ich mich auch in seine Musik verliebt. Ich bin zum Fan geworden und höre auch über die Arbeit hinaus noch ein Album oder einen Song. Udo macht mir immer Komplimente. Irgendwie sind wir inzwischen zu dicken Freunden geworden, sodass ich sie auch annehmen kann. Über dieses schöne Verhältnis freue ich mich sehr.

Name: Jan Bülow

Geboren am 21. Juni 1996 in München

Ausbildung: Bülow absolvierte seine Schauspielausbildung von 2015 bis 2019 an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin.

Vor dem Abschluss seiner Ausbildung wurde er vom Schauspielhaus Zürich engagiert und war dort für die Spielzeit 2018/2019 festes Ensemblemitglied. Seine erste Rolle dort war die Titelrolle in Hamlet von William Shakespeare, inszeniert von Intendantin Barbara Frey.

Filmkarriere: Seine erste Filmrolle spielte er 2012 in Barbara Otts Kurzfilm "Sunny". In den folgenden Jahren sah man ihn in Nebenrollen mehrerer Kino- und Fernsehproduktionen. So etwa als Freund einer der beiden Protagonistinnen in dem viel gelobten Sozialdrama "Wanja" (2015), in Stefan Schallers Jugend- und Coming-Out-Geschichte "Aus der Haut" (2015, TV) und in Matthias Schweighöfers Erfolgskomödie "Der Nanny" (2015). Außerdem spielte er 2017 und 2018 mit in der Netflix-Serie Dogs of Berlin von Christian Alvart.

Wie haben Sie die Rolle ergattert?

Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ein Kommilitone von der Schauspielschule sprach mich darauf an, dass man momentan Udo Lindenberg castet. Natürlich habe ich meinen Agenten gefragt, ob er mich da irgendwie ins Gespräch bringen kann. Er meinte, dass es schwierig wird, weil man quasi die halbe Welt dafür castet. Man sollte einen Song einsingen und ein Video davon machen. Ich habe also meinen Onkel nach einem guten Song von Udo gefragt und er empfahl sofort "Andrea Doria" als Klassiker.

Ein Kumpel hat Klavier gespielt und ich habe den Song aufgenommen, ohne mir große Gedanken zu machen. Aber plötzlich war ich im Gespräch. Es gab mehrere Casting-Runden und es kristallisierte sich heraus, dass ich es werde. Man musste das aber koordinieren, denn gleichzeitig bekam ich eine Hauptrolle am Züricher Schauspielhaus angeboten, nämlich "Hamlet". Am Ende konnte ich beides machen, was ein Traum ist.

Konnten Sie bereits Schlagzeug spielen oder haben Sie auf eine typische Casting-Notlüge zurückgegriffen?

Weder noch. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde mein Rhythmusgefühl kontrolliert. Es war wohl ganz in Ordnung, aber Schlagzeug hatte ich noch nie gespielt. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich mir die Basics in anderthalb Monaten angeeignet habe. Ich habe jeden Tag selbstständig gelernt und hatte auch Unterricht. Das Schlagzeug ist im Film ein undankbares Instrument, wenn man nur so tut, als würde man es beherrschen. Es ist so physisch und muss möglichst lässig aussehen. Da habe ich mir ganz schön Druck gemacht. Wenn man nur kurze Ausschnitte sieht, konnte ich den ganzen Song spielen; bei technisch anspruchsvolleren Dingen wurde ich in der Nahaufnahme auch mal gedoubelt.

Wie schafft man sich Udo drauf?

Das ist gar nicht so spektakulär. Man fängt konventionell an, liest etwas und unterhält sich mit den Produzenten und der Regisseurin. Ich habe hier und da mal reingeschnuppert. Mit dem Udo der 80er und 90er habe ich mich bewusst nicht so viel auseinandergesetzt, weil der Film ja in einer anderen Zeit spielt. Und ich habe mich viel mit Udos Kindheit beschäftigt. Für den Gesang wiederum konnte ich mit Coaches zusammenarbeiten. Am wichtigsten war es für mich, Udo vorher zu treffen.

Und wie war das dann?

Ich habe im Moment des Treffens zum ersten Mal verstanden, wie dieser Mensch überhaupt tickt, und glaubte ein bisschen zu verstehen, warum er so eigen ist wie er ist. Und dann habe ich es einfach gemacht. Manchmal muss man einfach alles wieder vergessen, um diese Reise antreten zu können. Ich hatte oft große Angst, nicht genug getan zu haben. Aber letztendlich hat es ganz gut funktioniert.

Ist Udo Ihrer Generation noch vertraut?

Zumindest weiß jeder, wer das ist, glaube ich. Aber die genauen Hintergründe, warum er macht, was er macht, und was das für eine Zeit war, in die er hineingeboren wurde, wird den meisten wohl nicht gegenwärtig sein. Mir selbst war es so halb bewusst. Durch meinen Vater kannte ich Sachen von Udo. Aber erst mit der Recherche zum Film bin ich mit seiner Diskografie vertraut geworden. Was in diesem Leben alles passiert ist, weiß meine Generation nicht mehr so zwingend. Ich bin ein Nachwendekind und die Thematik wäre viel präsenter, wenn ich diese Zeit noch mitbekommen hätte. Wir verbinden keine zeitgenössischen Erinnerungen mit Udo-Songs.

Haben Sie eine Sehnsucht nach dieser Zeit, als Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll wirklich gelebt wurde, ohne Handy, ohne Internet, ohne selbstauferlegte Zwänge?

Ja, total. Ich glaube, dass jede Zeit ihren Reiz hat. Damals waren die Musikrichtungen noch wie eine Religion. Man war Popper oder Rocker oder Punk, aber nicht alles. Man war entweder das eine oder das andere und hat sich für seine Musik noch richtig auf die Fresse gehauen. Wie im Film wurden Häuser einfach mal besetzt und eine WG aufgemacht, in der alles drunter und drüber ging. Klar, ich denke schon, dass das eine sehr lebenswerte Zeit war. Eine tolle Zeit, um jung zu sein. Man konnte, wie es unser Titel sagt, "sein Ding machen". Wenn man es denn wollte. Ich würde einiges dafür geben, mal in diese Zeit einzutauchen. Ob ich wirklich ganz tauschen wollte, weiß ich nicht. Dazu müsste ich das Andere erst mal erfahren. Aber nach dem, was man so hört, muss es schon eine geile Nummer gewesen sein.

Im Film hat Udo beim ersten großen Auftritt eine Panikattacke. Kennen Sie auch Versagensängste?

Na klar. Ich bin ja Theaterschauspieler und Lampenfieber ist mir vertraut. Aber ich empfinde das als etwas ganz Schönes, das man auch an die Hand nehmen kann. Dieser Moment, in dem man aufgeregt ist, macht ja auch Freude. Man kann ihm nicht entfliehen. Und dann steht man da und es zittern die Beine. Und dann spielt man plötzlich. Vor Theaterpremieren bin ich wahnsinnig aufgeregt. Trotzdem liebe ich es, sie zu spielen. Dieser Grad an Aufregung, die einen überkommt, ist ein tolles Gefühl und einer der Gründe, warum ich diesen Beruf so gerne mag. Es ist wahnsinnig anstrengend, weil man schon den ganzen Tag vor Angst Magenschmerzen hat. Andererseits ist es der Grund, warum man das macht. Fluch und Segen eben, wie so eine Art Lebensdroge.

Sind Sie schon einmal – so wie der Film-Udo – auf der Bühne gestürzt?

Nee. Aber beim "Hamlet" in Zürich gab es eine Fechtszene. Dabei gab es öfter kritische Szenen, so knapp am Kopf vorbei. Davon stirbt man nicht gleich, aber es können blöde Sachen passieren. Bei Frank Castorf hatte ich eine Szene mit Alexander Scheer, bei der wir immer ausgerutscht sind, weil der Boden so glitschig war. Da ist man manchmal hingeknallt, während man sich mit irgendwelchen Regenschirmen geprügelt hat. Aber wir haben immer aufgepasst, dass wir uns nicht wehtun.

Eigentlich sollte Udo die Familientradition fortführen und Klempner werden. Hat Ihre Familie Ihre Pläne immer unterstützt oder sollten Sie auch erst etwas "Anständiges" lernen?

Mein Vater hat nie ganz verstanden, warum ich Theaterschauspieler werden möchte, weil er selbst nie ins Theater gegangen ist und etwas "Anständiges" macht. Trotzdem hat er meine Pläne immer unterstützt. Meine Mutter sowieso. Meine Oma hatte noch immer Zweifel. Aber zumindest in der Momentaufnahme kann ich beweisen, dass ich da schon ganz richtig aufgehoben bin. So richtig dagegen war nie jemand. Man musste sich immer mal wieder einen neckischen Spruch gefallen lassen. Mittlerweile reist sogar mein Vater zu Vorstellungen nach Zürich an und ist auch ganz stolz, glaube ich.

Ist "Mach Dein Ding!" auch Ihr Motto?

Sicherlich. Auch in der Schauspielerei sollte man sein Ding machen, aber man sollte auch auf andere Leute hören. Natürlich denkt man darüber nach, was der Regisseur oder jemand anderes einem sagt. Aber es ist nie ganz schlau, Dinge genauso zu machen, wie andere es einem sagen. Man muss immer das eigene Ding mit ‘reinbringen. Zu Udo haben auch alle gesagt, dass es vollkommener Schwachsinn ist, was er vorhat. Und er hat es trotzdem probiert. Er hat einfach so lange weiter gemacht, bis die Leute es gut gefunden haben. Wenn man komplett hörig wird und nur noch andere fragt, um dann zu machen, was einem gesagt wird, dann kommt man damit nicht weit. Es ist wohl so eine Mischung.