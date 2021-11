Von Olaf Neumann

Mr. Wainwright, Sie haben mit dem Streichorchester Amsterdam Sinfonietta ein Live-Album aufgenommen. Was finden Sie in der sinfonischen Musik, was sie in der Popmusik nicht finden?

Rufus Wainwright: Ich bin schon immer ein großer Opernfan gewesen. Für jeden, der mit Musik zu tun hat, ist es interessant, die Gründe zu untersuchen, warum einige Stücke Hunderte von Jahren überdauert haben und andere nicht. Ich bin kein Bilderstürmer, ich möchte die Ikonen verehren und die Traditionen fortführen. Das ist meine Art, als Künstler zu arbeiten.

Wie schaffen Sie es, nicht kitschig zu klingen, wenn Sie mit Streichern bzw. einem Orchester arbeiten?

Man muss halt den Unterschied kennen zwischen einem kitschig und einem nicht kitschig klingenden Orchester. Ein Orchester klingt ja nicht per se süßlich. Man muss einfach wissen, was man tut. (lacht)

Die Orchesterplatte besteht aus Aufnahmen von fünf Konzerten. In Los Angeles wurde sie von Grammy-Preisträger Ryan Freeland gemischt. Worauf hat er beim Mix Wert gelegt?

Wissen Sie, ich habe keine Ahnung. Das Abmischen ist für mich eines der großen Geheimnisse des musikalischen Könnens. Es gibt brillante Mixer, gute Mixer und auch schlechte. Man weiß es, wenn man es hört. Bei Ryan wussten wir es sofort, und es gibt kein Zurück mehr. Das ist wie Magie.

Was fasziniert Sie an dem Song "I’m Going In" von der kanadischen Sängerin Lhasa del Sela?

Sie war eine erstaunliche Künstlerin, die ich damals in Montreal kannte. Sie starb ein paar Jahre vor meiner Mutter an Krebs. Wir wohnten nur ein paar Straßen voneinander entfernt. Meine Mutter hat nie wirklich über Krebs gesprochen. Lhasa hat über ihre Krankheit Songs wie "I’m Going In" geschrieben. Als meine Mutter im Sterben lag, fand ich in Lhasas Songs Trost und bekam ein Gefühl dafür, wie sich meine kranke Mutter wahrscheinlich fühlte. In dieser Zeit schrieb ich Lhasa, und sie antwortete mir mit einer wunderschönen E-Mail. Eine Woche später war sie tot.

Und welches war Ihr bisher schwerster Kampf?

Wahrscheinlich der Tod meiner Mutter. Aber auch Aids war ein großes Thema in meinem Leben. Als Zehnjähriger dachte ich, ich werde eines Tages an Aids sterben. Die Achtziger-Jahre waren keine gute Zeit für Schwule.

Hintergrund Rufus Wainwright geboren am 22. Juli 1973 in Rhinebeck/New York als Sohn des Musikerehepaars Loudon Wainwright III und Kate McGarrigle. 1998 lobt der Rolling Stone sein Debüt als das beste Album des Jahres. 2004 ist er im Erfolgsfilm "The Aviator" zu sehen. 2007 spielt er in Berlin mit dem Produzenten Neil Tennant (Pet Shop Boys) die Platte "Release the Stars" [+] Lesen Sie mehr Rufus Wainwright geboren am 22. Juli 1973 in Rhinebeck/New York als Sohn des Musikerehepaars Loudon Wainwright III und Kate McGarrigle. 1998 lobt der Rolling Stone sein Debüt als das beste Album des Jahres. 2004 ist er im Erfolgsfilm "The Aviator" zu sehen. 2007 spielt er in Berlin mit dem Produzenten Neil Tennant (Pet Shop Boys) die Platte "Release the Stars" ein. Das Album "Out Of The Game" schaffte es 2014 auf Platz 22 der deutschen Charts. Rufus Wainwright lebt mit seinem Ehemann Jörn Weisbrodt in Los Angeles. Das Paar hat ein Kind, Viva Katherine Wainwright Cohen. Es wurde von Leonard Cohens Tochter Katherine ausgetragen.

[-] Weniger anzeigen

Auf der Platte singen Sie auch einen 35 Jahre alten Song Ihres Vaters Loudon, "Out Of This World". Warum haben Sie sich ausgerechnet für diesen Titel entschieden, der sich ebenfalls mit dem Tod beschäftigt?

Mein Vater hat schon immer über den Tod geschrieben. Ich bin jetzt sehr daran interessiert, die Arbeit meines Vaters zu begutachten. Bei meiner Mutter habe ich das leider versäumt, als sie noch lebte. Ich hätte ihr gerne noch viele Fragen gestellt. Jetzt singe ich gerne die Lieder meines Vaters, weil er noch lebt und ich Dinge aus erster Hand erfahren kann.

"Out of this world” schrieb Ihr Vater 1985. Ist die Welt von heute besser oder schlechter als die von damals?

Wenn Sie schwul sind, ist sie definitiv besser. Wenn Sie ein heterosexueller weißer Mann sind, war die Welt 1985 wahrscheinlich besser. (lacht)

Glauben Sie, dass wir gerade das letzte Aufbäumen der weißen heterosexuellen Männer erleben?

Ja. Es ist vielleicht ihr letzter Kampf, aber auch unserer. Wenn sie gewinnen, sterben wir alle, weil die Erde dann zerstört ist. Es geht wirklich hauptsächlich um die Umwelt. Es geht darum, den Planeten vor einem ökologischen Desaster zu bewahren. Die Trump-Leute glauben nicht, was hier passiert. Das ist der große Kampf.

Was glauben Sie, wie wird die Erde aussehen, wenn Ihre Tochter alt und grau ist?

Das wird knifflig. Not macht erfinderisch. Es wird nicht einfach sein, aber faszinierend. Ich bin von Natur aus optimistisch. Ich mache mir nicht so sehr Sorgen um die Menschheit, sondern um verletzliche Kreaturen wie Schmetterlinge oder Delfine.

Ist Wut eine Energie, die Sie künstlerisch genutzt haben?

Definitiv. Vor kurzem habe ich ein Lied über Hass geschrieben. Hass kann ein Kuss sein, den wir alle fühlen müssen. (lacht) Er führt zu einem Erwachen. Hoffentlich wachen wir dann in einem schönen Traum auf und nicht in einem Albtraum.

Was noch macht Sie wütend?

Hauptsächlich die Umweltzerstörung und die Partei der Republikaner. Ich ärgere mich teilweise auch über die Cancel Culture, die Menschen keine zweite Chance geben will, sich zu rehabilitieren. Aus Wut wird Vergebung. Hoffentlich.

Hat Kunst heute noch die Macht, Dinge zu verändern?

Immer. Kunst und Musik sind treibende Kräfte, wenn es darum geht, die Welt zu bewegen. Die Galaxie wird von der Musik beherrscht. In der Kunst und in der Musik liegt eine eindeutige Macht. Aber sie wird sehr unterschätzt. Und sie wird notwendig sein, uns als Spezies zu retten.

In den 1970er- und 1980er-Jahren gab es eine ungewöhnlich vielfältige und subversive Musikszene. Heutzutage scheint es so, als ob wir diese Vielfalt nicht mehr haben. Finden Sie, dass wir musikalisch ärmer werden?

Ich kann nur sagen, dass es für jeden Künstler wichtig ist, sich musikalisch so viel wie möglich herauszufordern. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer der Fall ist. Einer der Gründe, warum ich Opern schreibe, mit der Amsterdam Sinfonietta singe und noch mehr am Theater spielen werde, ist, dass ich mich selbst herausfordern will.