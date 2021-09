​Die „schicksalskundige Burg“ über Heidelberg war Inspirationsquelle für viele Künstler – wie Johann Wolfgang von Goethe (l.), der zwischen 1775 und 1815 mehrmals in der Stadt war, oder Friedrich Hölderlin (u.), der der Perle am Neckar ein weltberühmtes Gedicht widmete. Foto: Philipp Rothe

Von Heribert Vogt

Heidelberg. Würden Sie einen Romantiker zum Bundeskanzler wählen? Wohl kaum. Denn mit der Romantik verbindet man zwar Emotionalität und Fantasie, jedoch auch Irrationalität bis hin zu monströser Weltfremdheit. Dagegen sind in der modernen Politik vor allem Vernunft und Verlässlichkeit gefragt. Aber das kann doch nicht alles sein: So steht der weite Kosmos der Romantik immer wieder über der vordergründigen Realität, gewissermaßen als Himmel der Möglichkeiten und Sehnsüchte – mit Orten, an denen man eigentlich lieber wäre als in den Zwängen des Alltags.

Wenn eine Frau und ein Mann diesen Ballast einmal abwerfen und sich Gefühle pur sagen wollen, dann ist oft ein "romantisches" Abendessen, etwa ein Candle-Light-Dinner, die erste Wahl. Im traulichen Schein der Kerzen soll sich das scheue Reh der Zuneigung hervorwagen. Denn in der gegenwärtig hell ausgeleuchteten Lebenswelt – etwa auch in der Kontaktflut der Sozialen Medien – zieht sich dieses Wesen zumeist an verborgene Zufluchtsorte zurück. Aber die Romantik kann auch heute noch reiche, emotional aufgeladene Welten eröffnen.

Gerade im Hinblick auf die schwierige Liebe bietet auch Hollywood oft romantisches Flair. Etwa in der Komödie "Pretty Woman" (1990) finden eine Prostituierte (Julia Roberts) und ein Geschäftsmann (Richard Gere) ein Happy End. In dem Untergangsdrama "Titanic" von 1997 hingegen haben die Liebenden (Kate Winslet und Leonardo DiCaprio) keine Chance auf gemeinsames Glück. Dennoch bewahrt der Mythos ihre Liebe für immer.

Grundsätzlich ist die Romantik das reine Kontrastprogramm zur faktischen Welt. Im Gegensatz zur strengen Vernunft der Aufklärung rückte sie seit dem späten 18. Jahrhundert Gefühle, Leidenschaft, Sehnsucht und Individualität in den Mittelpunkt. Zu ihren Motiven zählen die Nachtseiten des Lebens, das Traumhafte und Unbewusste, das Rätselhafte und Religiöse, die Grenzüberschreitung und der Drang zur Unendlichkeit, zudem das Bizarre und Übersinnliche. In der Schauerromantik sind Wahnsinn, Todessehnsucht und Horror anzutreffen. So schrieb die englische Schriftstellerin Mary Shelley mit ihrem Roman "Frankenstein" (1818) ein berühmtes Werk der romantisch-phantastischen Literatur.

So facettenreich die Romantik inhaltlich erscheint, so vielgliedrig tritt sie vor Augen. Sie war eine internationale Geistesbewegung, die fast ganz Europa und selbst die Vereinigten Staaten erreichte. Berühmte Autoren sind Lord Byron, Madame de Staël oder James Fenimore Cooper. In der deutschen Literaturgeschichte unterscheidet man die Frühromantik (bis 1804), die Hochromantik (bis 1815) und die Spätromantik (bis 1835). Aber die Romantik fand ihren Niederschlag auch in der Malerei oder in der Musik.

Insgesamt zeigt sich die Romantik als äußerst diffuses Phänomen, das sich dem raschen Zugriff entzieht. Und hier liegt eine große kulturgeschichtliche Aufgabe des frisch eröffneten Deutschen Romantik-Museums in Frankfurt, das im Nachbargebäude des Goethe-Hauses am Großen Hirschgraben untergebracht ist. Es soll mehr Licht bringen in diese so flüchtig wie verworren erscheinende Schlüsselepoche. Wie offen hier viele Fragen sind, zeigt sich auch beim Großdichter Goethe, der in Deutschland als Exponent der Klassik gilt, auf internationaler Ebene jedoch als Hauptvertreter der Romantik angesehen wird.

Im neuen Frankfurter Museum soll auch Heidelberg eine wichtige Rolle spielen, wie Direktorin Anne Bohnenkamp-Renken bereits im Vorfeld hervorgehoben hat: "Heidelberg ist ein Ort, der romantischer gar nicht sein könnte, ein Höhepunkt der Romantik." Und Friedrich Hölderlin sprach diesen zauberischen Ort in seinem Gedicht "Heidelberg" so an: "Du, der Vaterlandsstädte / Ländlichschönste, so viel ich sah". Darin ist auch vom Schloss als einer "gigantischen, schicksalskundigen Burg" die Rede, die alte Zeiten bezeugt.

Schriftsteller wie Künstler waren begeistert von der malerischen Ruine des Schlosses, das durch Kriege und Blitzeinschläge weitgehend zerstört war. Bei ihrer Suche nach einer verlorenen Welt wandten sie sich der Natur, Märchen, Mythen wie auch geschichtsträchtigen Bauten zu. So wurde vor allem das Schloss zu einem Inbegriff der Romantik. Goethe zeichnete seine geborstenen, von Efeu überwachsenen Mauern, William Turner malte es in flirrendem Flair.

Wie ein dunkler Diamant

Besonders Goethes orientalisch inspirierter Gedichtzyklus "West-östlicher Divan" verbindet dann Schloss und Stadt mit der Weltliteratur. Darin spielt die Beziehung des Dichters zu Marianne von Willemer 1815 am Neckar eine wichtige Rolle. Seither gehört auch die Liebe zur romantischen Gefühlswelt im durch seine Studierenden immer jungen Heidelberg. Und dieser Mythos zieht bis heute Menschen aus aller Welt an, die immer noch berührt sind beim Blick vom Schloss über die ideale Lage der Stadt im Tal und in die weite Rheinebene.

Im Ganzen zielt die Romantik auf ein entgrenztes Leben. In dem zerstörten Heidelberger Schloss erblickten ihre Vertreter eine Spiegelung des damals politisch zersplitterten Deutschlands, und deshalb sehnten sie sich zurück nach dem vermeintlich besseren Mittelalter. Neben dem emotionalen Ausweichen vor der rauen Wirklichkeit geht damit aber möglicherweise eine ausgeprägte Weltflucht einher, die auch in reaktionäres Denken und Nationalismus münden kann.

Ja, die Romantik erscheint als ein dunkel funkelnder Diamant. Je nachdem, wie man ihn dreht und wendet, scheinen in ihm finstere Abgründe und strahlende Glücksversprechen auf. Gleichwohl gilt es, diesen kulturellen Schatz auch für die heutige deutsche wie europäische Identität fruchtbar zu machen. Während der Corona-Pandemie haben bereits viele Menschen die romantischen Bezirke des Wanderns und des Naturerlebens in der Waldeinsamkeit neu entdeckt. Auch darüber hinaus hält die Romantik eine Vielzahl von Strategien für ein Leben in schwierigen Zeiten bereit.

HINTERGRUND: Die Heidelberger Romantik

Die Initialzündung der Heidelberger Romantik erfolgte in der Literatur. Sie begann im August 1804, als Clemens Brentano in die Neckarstadt zog. Und sie erreichte ihren Endpunkt im November 1808, als Achim von Arnim hier Abschied nahm. Das wichtigste Projekt der beiden ist die gemeinsame Liedersammlung "Des Knaben Wunderhorn", die in drei Bänden während der Jahre 1805/06 bis 1808 erschien. Auch die Dichter Friedrich Hölderlin und Joseph von Eichendorff waren in Heidelberg zugegen. Weitere Werke der Romantik beschäftigten sich mit altdeutscher Literatur oder hatten satirische Absichten.

Daran beteiligt war auch Joseph Görres, der ab Herbst 1806 an der Universität Heidelberg lehrte. Mit ihm und dem klassischen Philologen Friedrich Creuzer waren Arnim und Brentano befreundet. Creuzer hatte eine tragische Liebesbeziehung mit der Dichterin Karoline von Günderrode, welche die Schriftstellerin Christa Wolf 1979 in ihrem viel beachteten Buch "Kein Ort. Nirgends" thematisiert hat. Enge Verbindungen gab es außerdem zu Johann Georg Zimmer, dessen lokaler Verlag Mohr & Zimmer zahlreiche Schriften der Romantiker veröffentlichte.

Zum Gegenpol dieses Kreises entwickelte sich im Laufe der Zeit immer stärker der Dichter und Philologe Johann Heinrich Voß mit seinen Anhängern.

Im Jahr 1808 dann endete die Heidelberger Romantik in heftigen literarischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagern, die sich an "Des Knaben Wunderhorn" und den unterschiedlichen Lebensgefühlen entzündeten.

Diese literarische Phase stellt einen Sammlungsschwerpunkt der Unibibliothek Heidelberg dar. Zum 200-Jahr-Jubiläum der Romantik zeigte sie 2006 die Ausstellung "Ein Knab auf schnellem Roß", in der die Geschichte der Heidelberger Romantik und ihre literaturhistorische Bedeutung mit über hundert Exponaten präsentiert wurden. Besonders bedeutsam waren Brentanos und Arnims handschriftlichen Materialien zu ihrem "Wunderhorn". Dieses Material war 1929 aus dem Besitz der Familie von Arnim angekauft worden.

Neben der Literatur ist Heidelberg auch für die Bildende Kunst ein zentraler Ausgangsort der deutschen Romantik. Die Künstler Carl Philipp Fohr, Ernst Fries und Carl Rottmann nahmen hier Einfluss auf die Kunstgeschichte. Das Kurpfälzische Museum besitzt eine einzigartige Sammlung von Werken dieser Meister. Die stimmungsvolle Umgebung und die geistige Regsamkeit durch die damals neu begründete Universität schufen ein kreatives Klima, in dem die Malerei gedeihen konnte. Die Symbiose aus Stadt, Schloss, Neckar und Landschaft wurde zur Inspirationsquelle von Künstlern in ganz Europa. Durch die druckgraphische Vervielfältigung fanden Ansichten Heidelbergs weite Verbreitung und führten zu Weltruhm.