Von Uli Fricker

In ihrem Roman "Dunkelblum" blickt Eva Menasse auf ein düsteres Kapitel österreichischer Geschichte. Die gebürtige Wienerin lebt in Berlin, sie hat sich endgültig in die erste Reihe deutschsprachiger Literaten geschrieben. Im RNZ-Interview wirft die 51-Jährige einen ungewöhnlichen Blick auf ihre Heimat.

Frau Menasse, Sie sind gebürtige Wienerin, wohnen aber schon viele Jahre in Berlin. Was steckt dahinter?

Mich hat die Arbeit damals nach Berlin verschlagen. Schon als junge Journalistin wollte ich unbedingt ins größere Land. 1999 hat es geklappt, als mich die FAZ in die zukünftige Hauptstadt schickte.

Wien und Berlin – wie würden Sie die Unterschiede beschreiben?

Als Österreicherin war ich in Berlin erst einmal aufgeschmissen. Der Berliner Humor war mir anfangs total fremd, ich verstand ihn gar nicht. Der waschechte Berliner ist rüpelhaft, und nur, wenn man zurückrüpelt, wird man ernstgenommen. Der Österreicher dagegen pflegt sein Höflichkeitsgehabe. Das wirkt oft parfümiert, weil er gerne um eine Sache herumredet. Erst durch das Beobachten anderer Zugereister kam ich in Berlin langsam zurecht. Grobes muss man mit Grobem beantworten, nur so kommt man durch. Inzwischen lebe ich sehr gerne dort. Und das Ruppige gefällt mir.

Können Sie das vielleicht an einem Beispiel zeigen?

Als ich in Berlin einmal aus meiner Wohnung trat, kam von oben ein Klaviertransport. Der vordere der beiden Männer schrie "Zur Seite, Frau!" In Wien könnte der Mann einen Flügel auf der Schulter haben, es wäre noch immer ein: "Gestatten Gnädigste, wenn Sie die Güte hätten ...". Das ist der Unterschied. Der Preuße ist geradeaus-hart, der Wiener höflich-umwunden. Beides hat Vor- und Nachteile.

Was viele Deutsche nicht verstehen, ist die Politik im Nachbarland, als Sebastian Kurz an der Spitze stand.

Die Österreicher leiden immer noch an historischen Minderwertigkeitskomplexen. Ich versuche das hier so zu erklären: "Stellt euch vor, es ist Krieg, und danach seid ihr nur noch Hessen." Genau das ist mit der ehemaligen k.u.k.-Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg passiert – sie wurde zur Miniatur. Solche Traumata und Demütigungen wirken lange fort. Viele Bürger neigen zu einem beleidigten Gehabe. Das gilt übrigens auch für Polen und Ungarn. Dass viele dann den Maulhelden nachlaufen, ist ein Phänomen, das wir in Österreich schon länger beobachten, nicht erst seit Sebastian Kurz.

In Sachen Literatur muss sich Österreich nicht verstecken. Das gibt es eine schöpferische Tradition großer Dichter und Autoren.

In Österreich wird man von Kindesbeinen an angehalten, kreativ zu sprechen und nicht in Formeln – wie das in Deutschland gewünscht und üblich ist. In Wien ist es fast ein Gesellschaftsspiel, dass man die Worte abklopft auf ihre Bedeutung, dass man Redensarten auseinandernimmt und neu zusammensetzt. In meiner Familie war das extrem. Der Sprachwitz in Österreich ist größer.

Vor einem Jahr legten Sie ihren Roman "Dunkelblum" vor. Er wurde von den Kritikern begeistert besprochen, geht in die sechste Auflage. Sie haben sich damit in die erste Reihe der Schriftstellerinnen geschrieben. Ahnten Sie, dass Sie mit einem Roman einen literarischen Wurf landen?

Nein. Zumal das Buch wegen der vielen Figuren ja nicht ganz leicht zu lesen ist. Aber es war ein glückliches Schreiben. Die Kapitel fügten sich geschmeidig aneinander. Am Ende ging der Plot auf wie beim Legen einer Patience. Dass es von den Lesern so gut aufgenommen wird, freut mich natürlich sehr.

Die Materie ist anspruchsvoll: In der erfundenen Stadt Dunkelblum wird lange nach dem Ende des Weltkriegs eine Massenerschießung aufgedeckt. Wie kamen Sie auf dieses Thema?

Eines der Vorbilder für Dunkelblum ist der Ort Rechnitz im Burgenland, wo ein solches Massaker an Zwangsarbeitern stattgefunden hat, und zwar in den letzten Tagen des Dritten Reiches. Die Toten wurden bis heute nicht gefunden, das ist in Österreich recht bekannt. Rechnitz ist aber kein Einzelfall. Mehr als 120 solcher Verbrechen zählen die Historiker allein im diesem Gebiet. Dort sollte ein gigantisches Bollwerk gegen die Rote Armee entstehen, der Südostwall. Deshalb waren so viele Zwangsarbeiter dort. Als mir das klar wurde, hat es mich gepackt: Das Exemplarische dieses Massenmordes, so etwas gab es überall in den letzten Wochen des Krieges. Man sucht sich den Stoff nicht aus, sondern der Stoff sucht sich den Autor.

Könnte ihr Roman auch in einem der deutschen Länder des Reichs spielen?

Ja. Überall, wo Zwangsarbeiter schufteten, gab es solche Massaker. Historiker sprechen von Endphase-Verbrechen. Es war der letzte Gewaltexzess der Nazis.

Sie lassen Ihre Figuren oft Dialekt sprechen. Dafür wurden Sie auch kritisiert, einige Experten halten den Dialekt im Roman für überholt oder künstlich. Was hat Sie bewogen, Ihre Figuren so sprechen zu lassen?

Darauf habe ich eigentlich keine gute Antwort. Solche Entscheidungen trifft man intuitiv. Wie von selbst begannen meine Protagonisten österreichisch zu sprechen. Ich fing mit dem Schreiben an und es schien mir so stimmig.

Dialekt klingt heimelig.

Natürlich. Im Nachhinein sehe ich, dass diese Sprechweise eine gewisse Fallhöhe schafft. Dialekt hört sich gemütlich an, nach Buschenschank und dörflicher Atmosphäre. Dieselben ländlichen Sprecher beteiligen sich an Verbrechen. Da prallen dann Gemütlichkeit und Brutalität aufeinander. Im Nachhinein finde ich, dass diese Dialektfiguren passen.

Eines klingt überraschend: Sie schreiben intuitiv? Aus der Augenblicksentscheidung heraus?

Ich glaube, literarisches Schreiben bedeutet, dass man seinen Analyseapparat teilweise abschalten muss. Man sucht auch nach einer ästhetisch stimmigen Form, so wie Menschen, die früher am Lagerfeuer saßen und erzählten. Das hat mehr mit Scheherezade zu tun als mit Ratio und Analyse.