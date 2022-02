Von Steffen Rüth

Bloß keine doofen Fragen, nicht zu seinen Haaren und schon gar nicht zu Guns n’Roses. Slash, der Meister an der Gitarre, hat sein neues Album mit den Conspirators eingespielt. Fürs Zoom-Interview bleibt der Bildschirm aus. Doch der 56-Jährige ist gut drauf und nimmt sich 20 Minuten Zeit.

Slash, ich soll dich nichts Doofes fragen, aber ist der Albumtitel "4" nicht etwas schlicht?

Slash: Ich wollte absichtlich keinen cleveren Titel und auf jegliche Anspielung zur momentan eher beschissenen Gesamtsituation verzichten. Die vergangenen Jahre sollten nicht auch noch mit einem Titel gewürdigt werden. Außerdem ist "4" ja wirklich unser viertes Album.

"The River Is Rising" ist aber unverhohlene Warnung vor schlimmen gesellschaftlichen Zuständen.

Das kommt auf den Menschen an, würde ich sagen. Wir hatten in den vergangenen Jahren politisch sehr aufgewühlte Zeiten. Die Unversöhnlichkeit und die Radikalität, mit der manche Leute in meinem Heimatland USA, aber auch in meinem Geburtsland Großbritannien aufeinander losgehen, haben mich schockiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass Menschen jemals zu meinen Lebzeiten so böse aufeinander waren. In den Vereinigten Staaten war das zuletzt vielleicht beim Sezessionskrieg der Fall. Dann noch Corona. 2020 ist das mieseste Jahr überhaupt gewesen.

Würde das fulminant fetzige "4" ohne Trump, ohne Sturm aufs Capitol, ohne Corona anders klingen?

Das ist für mich schwer zu beurteilen. Nur drei der Songs sind letztes Jahr entstanden, der Rest existierte schon vor der Pandemie. Im Großen und Ganzen wollten wir den Saft und die Kraft rüberbringen, die entstehen, wenn fünf motivierte Jungs zusammen in einer Rock’n’Roll-Band Musik machen.

Das ist euch gründlich gelungen. Bist du zufrieden?

Das Ding ist, und ich erzähle dir jetzt wirklich keinen Quatsch, dass ich mir unser Album kein einziges Mal mehr angehört habe, seit wir die Arbeit daran im vergangenen April abgeschlossen haben. Das letzte, an das ich mich erinnere: Die Platte ist echt laut (lacht). Wir haben alles live aufgenommen. Daher kommt diese Direktheit, diese Wucht.

Wo hast du diese "November Rain"-artige Monsterballade "Fall Back To Earth" geschrieben, die am Schluss zu hören ist?

Oh, das war auf Safari in Ostafrika. Voll kitschig: Eines Abends saß ich auf der Terrasse, blickte in den Sternenhimmel, griff mir die Gitarre und hatte nach wenigen Minuten diese Melodie.

Wie lange ist das her?

Das war 2019. Ich liebe es, rauszugehen in den Busch, dort mehr oder weniger unter den Sternen zu schlafen und eine Woche mit den Tieren abzuhängen. Das begeistert mich total, und irgendwann eines Abends fiel mir dann das Intro für diesen Song ein. Wir wussten alle sofort, dass hier das Potenzial für ein wirklich episches Stück Musik drinsteckt.

Du bist seit 35 Jahren dabei. Wie geht es dem Rock’n’Roll?

War schon mal besser, könnte aber auch schlechter sein. Wir müssen diese Kunstform ein bisschen pflegen, sonst verschwindet sie womöglich, wenn wir, die Musiker meiner Generation, irgendwann nicht mehr aktiv sind. Trotzdem tue ich mich schwer mit der Vorstellung, die Rockmusik könnte eines Tages aussterben. Ich meine, warum sollte sie? Es wird immer Kids geben, die lieben, was auch wir schon unser ganzes Leben lang lieben. Auch wenn sie vielleicht nicht mehr so zahlreich sein werden. Aber was mich wirklich ärgert, ist etwas anderes.

Was?

Das Knisternde, der Sex-Appeal der Rockmusik leiden. Schuld ist die Computertechnik. Das führt dazu, dass du dir aus Faulheit nicht mehr so viele Gedanken machst, weil du deine ganzen Aufnahmen mit ein paar Klicks korrigieren kannst. Im Dance- und Pop-Bereich wird schon ewig so gearbeitet, im Rock zunehmend auch. Wir wollten diesen Trend brechen.

Gab es diese Faulheit, wie du es nennst, nicht auch schon in den Neunzigern?

Gott, das ist richtig. Als wir damals loslegten, waren eine ganze Menge Schaumschläger unterwegs. Und später, nach 2000 etwa, galt es beinahe schon als Kuriosum, wenn sich eine Band noch wirklich im selben Raum aufhielt, während sie ein Album aufnahm. Für mich sind diese Methoden nichts.

Die Conspirators gibt es seit elf Jahren. Was ist das Besondere an eurem Verhältnis?

Dass es so entspannt ist. Die Chemie ist einfach stimmig, sowohl musikalisch als auch menschlich. Was übrigens gleich wichtig ist. Als Band verbringst du normalerweise sehr, sehr viel Zeit zusammen. Du solltest dich also besser einigermaßen sympathisch finden.

Du sprichst aus Erfahrung. Bei Velvet Revolver gab es immer wieder Knies mit Scott Weiland. Über die Kämpfe bei Guns n’Roses könnten wir locker den ganzen Abend reden, wenn deine Plattenfirma nicht darum gebeten hätte, das Thema auszusparen.

Ich war in einigen Bands, in denen wir eher gegeneinander als miteinander gespielt und gearbeitet haben. Aber auf Guns n’Roses kann ich, aus heutiger Sicht betrachtet, nichts kommen lassen. Wir wären nicht immer noch zusammen, wenn es menschlich nicht passen würde.

Axl Rose und du, ihr habt früher manche nicht ganz so nette Worte übereinander gesagt und eine Wiedervereinigung nach deinem Ausstieg 1996 für unrealistisch erklärt, wenn nicht gar ausgeschlossen. Seid ihr älter, reifer, milder geworden?

In den Neunzigern ist uns das Gemeinschaftsgefühl abhandengekommen, das ist wahr. Gestern noch eine Club-Band auf dem Sunset Strip von L.A., plötzlich sind wir das größte Ding des Planeten. Das musst du erstmal verarbeiten. Doch seit wir 2016 wieder angefangen haben, zusammen aufzutreten, ziehen wir das Ding wirklich gemeinsam durch. Du würdest es nicht aushalten, mit Mitte 50 dreistündige Stadionshows zu spielen, wenn du dich in Wirklichkeit nicht riechen kannst.

Der Plan ist, dass du im Sommer mit Guns n’Roses zu uns kommst und die Konzerte nachholst, die ursprünglich schon 2020 hätten stattfinden sollen. Bleibt es dabei?

An uns wird das gewiss nicht scheitern. Wir sind am Start und freuen uns. Aber auch mit den Conspirators möchte ich unbedingt nach Europa, wahrscheinlich Anfang 2023.