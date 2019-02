Von Diana Deutsch

Heidelberg. Der Februar ist der Monat des Ahnens. Hier ein Hauch, dort ein Zwitschern. Alles noch scheu, zag. Das schärft die Sinne. Der ideale Moment für abstrakte Kunst. Heidelberg ist die einzige Stadt der Welt, in der drei Kirchen Künstlerfenster von Johannes Schreiter besitzen: Heiliggeist, die Peterskirche und die Kapelle in der Plöck. Der achte RNZ-Kirchenspaziergang streift durch die Altstadt auf den Spuren des wichtigsten sakralen Glaskünstlers der Gegenwart.

Die Heiliggeistkirche ist der steingewordene Ostermorgen. An sonnigen Vormittagen geht von ihrem Chor ein Sog aus. Da will man hin. Sich einhüllen in Licht. Das Leuchten wird verstärkt durch den Kontrast zum schmalen, dunklen Langhaus. Eine eigenartige Architektur. Sie erklärt sich aus der Geschichte. Heiliggeist war einst das Zuhause der ersten deutschen Universität, 1386 gegründet. Auf den breiten Emporen im Schiff stand die Bibliotheca Palatina, die größte Bibliothek der Welt. Im Dreißigjährigen Krieg wurden die Handschriften geraubt und in den Vatikan gebracht. Mit dem Verlust der Palatina beginnt das Abenteuer Avantgarde.

Heidelberg im Jahr 1981. Eine Stadt in Aufregung. Der 600. Gründungstag der Uni rückte näher, etwas Tolles musste her. Der Blick fiel auf die notverglasten Fenster der Heiliggeistkirche. Was, wenn man einen modernen Fensterzyklus in Auftrag gäbe? Johannes Schreiter, ein Avantgardist aus Langen bei Frankfurt, sorgte gerade für Aufsehen in der sakralen Szene.

Die Idee, die Schreiter für Heiliggeist entwickelt hatte, war so naheliegend wie sensationell: Er wollte der Kirche die Bibliotheca Palatina zurückgeben. In Form von Glasfenstern. Die zwölf Fenster im Chor sollten sich mit der Theologie beschäftigen. Das Schiff gehörte den Errungenschaften der Natur- und Geisteswissenschaften. In all ihrer Ambivalenz, vor blutrotem Hintergrund.

1984 wurde das "Physik-Fenster" eingebaut. Es ist nicht ohne. "Einerseits erinnert das Fenster an die Entwicklung der Atomphysik, zugleich aber auch daran, dass deren Höhepunkt der Abwurf der Atombombe auf Hiroshima war", erklärte Schreiter. Das alles sei "absolut modern, kompromisslos gegenwärtig", fand die FAZ. Der Heidelberger Kirchengemeinderat fand das nicht. Er lehnte den Zyklus ab. Stille, Fassungslosigkeit.

Johannes Schreiter stammt aus dem Erzgebirge. 1930 geboren, floh er 1949 in den Westen. Nach dem Kunststudium begeisterte sich der junge Wilde für das Informell und erfand "Brandcollagen" aus verkohltem Papier. Sie machten ihn berühmt. 1963 erhielt er einen Ruf an die Hochschule für Malerei nach Frankfurt, wo er "Freie Malerei und Graphik" lehrte.

Beim Verlassen der Heiliggeistkirche passieren wir das Haus zum Ritter. Es ist das einzige Renaissancegebäude, das den Brand von 1693 überlebt hat. Weil aus Stein gebaut. "Soli Deo Gloria" steht am Giebel zu lesen. Bach hat seine Werke so signiert, Schreiter tut es auch. Seit 1995.

Am Uniplatz verlief im Mittelalter die Stadtmauer mit Wassergraben. Wovon noch die Adresse der Alten Universität kündet: Grabengasse 1. Hier erhielt Schreiter 2005 die Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät. Weil der Künstler der sakralen Glasmalerei "Anerkennung und Würde zurückgegeben hat." Eine späte Wiedergutmachung, zwanzig Jahre "danach". Noch im selben Jahr bat die Uni ihren Ehrendoktor, Fenster für die Peterskirche zu entwerfen. Wieder stand ein Jubiläum an: 2011 feierte man 625 Jahre Ruperto-Carola. Schreiter sagte zu.

Die Peterskirche ist die älteste Kirche der Altstadt. Sie stand schon, bevor die Stadt gegründet wurde. Den Stadtbrand hat nur der gotische Chor überlebt, das Langhaus ist neugotisch. Seit 1896 fungiert das evangelische Gotteshaus als Universitätskirche. 2005 erhielt der Innenraum ein modernes, elegantes Ambiente. Der Schreiter-Zyklus machte die Peterskirche 2012 zum Gesamtkunstwerk.

Wir starten in der Unikapelle. Hier liegt das Gedenkbuch, das an die jüdischen Professoren erinnert, die von der NS-Diktatur vertrieben wurden. Damit ist das Grundthema vorgegeben. Schreiter beginnt leise: "Begegnung". Man sieht U-förmige Klammern. 19 Paare, übereinander geschichtet. Die U-Zeichen symbolisieren Menschen. Zeitlebens strecken sie ihre Hände aus nach einem Gegenüber. Wenn zwei dieser Klammern sich verbinden, entsteht ein Kreuz. Das funktioniert nicht immer. Zwei Klammern im Begegnungs-Fenster bleiben allein. Ein Paar wendet sich von einander ab.

Graue Klammern dominieren das Westfenster. Gespenstisch marschieren sie in Reih und Glied, während schwarze Klammern Jagd machen auf hilflose weiße. "Verfolgung". Wie Peitschenhiebe zucken Bleiruten durchs Fenster. Sie zerstören, verletzen. "Unberechenbare Störenfriede", nennt Schreiter die Ruten, die in jedem Fenster auftauchen. Als Zeichen für die Zerrissenheit des Menschen.

Doch die Verfolger haben nicht das letzte Wort. Das hat "Die Auferstehung". Wie ein Vulkanausbruch reißt das göttliche Weiß das Grab entzwei und strebt als Stichflamme gen Himmel. Mehr Ostern geht nicht. Die Fenster in der Peterskirche haben eine andere Ausstrahlung als die Entwürfe für Heiliggeist. Sie sind friedlicher, wärmer, goldener. Heidelberg, eine Stadt des Südens.

1983 übernahm Schreiter eine Gastprofessur in Neuseeland. Ein unbekanntes Virus befiehl ihn, er konnte nicht mehr arbeiten, nicht mehr sprechen. Todesängste, fünf Jahre lang. Dann begann Schreiter zu beten. "Aus der Rückkehr zum Glauben an Jesus Christus ergab sich für mich ein sofortiger Angstverlust. Eine Veränderung, wie ich sie in diesem Ausmaß nie für möglich gehalten hätte."

Das Magnifikat-Fenster in der Kapelle der Peterskirche. Foto: dd​

Auf der Nordseite der Peterskirche liegt die Gebetskapelle. Sie ist ein Ort des "Zur-Ruhe-Kommens unserer gejagten Seelen" (Schreiter). Als breite weiße Fahne senkt sich der Friede Gottes sanft herab. Daneben Pfingsten. Gottes Geist strömt nicht als Flammenzunge zur Erde sondern als kraftvoller Pfeil. Allerdings gehen die Menschen nicht sorglich um mit dem Geist. Auf der Erde lodern nur noch winzige rote Flämmchen im Alltagsgrau.

Das Tauffenster. Wir sehen ein Grab. Graue Klammern verschmelzen mit dem Dunkel, Bleiruten züngeln wie Schlangen. Dann kommt das Blau. Glasklar umspült das Wasser der Taufe das Grab. Es verwandelt die graue Gestalt in göttliches Weiß und trägt sie hinauf zum Himmel. So mächtig ist die Taufe.

Manchmal zur Mittagszeit, wenn die Sonne auf das große Südfenster fällt, scheint die Atmosphäre magisch aufgeladen. Beim Nähertreten registriert man Pfeile im Strahlen. Sie zielen auf ein Quadrat in reinem Weiß: "Das himmlische Jerusalem", Schreiters Vision vom Paradies. Doch das irdische Pendant der heiligen Stadt ist bedroht, weshalb Schreiter wieder zu seinen frühen Brandcollagen zurückkehrt ist. "Johannes Schreiter ist der einzige Künstler, der innerhalb des Dialogs zwischen Kirche und Kunst an den hohen Ansprüchen festhält, die in früheren Jahrhunderten selbstverständlich waren", schreibt die FAZ.

Kaum war der Zyklus in der Peterskirche vollendet, kam eine erstaunliche Meldung: Auch die Evangelische Kapelle in der Plöck 47 erhält vier Schreiter-Fenster. Die letzte Station unseres Spaziergangs durch die Avantgarde.

Die Kapelle liegt im Innenhof des Frommel-Heims. Sie ist die Diakoniekirche der Stadtmission. 1875 schlossen sich Bürger zusammen, um nach Wicherns Vorbild eine Kirche der Nächstenliebe zu bauen. Die Kapelle ist ein Zuhause für Wohnungslose und Flüchtlinge, für Einsame und Süchtige. Seit 2011 strahlt die Kapelle in puristischem Weiß. Der Altar ist aus dem Stamm einer uralten Eiche geschnitzt und voll von Brüchen. Wie die Besucher dieser Kirche.

Die vier Schreiterfenster in der Kapelle sind erdiger, kritischer als die Werke in der Peterskirche. Das Weiß der Vollkommenheit Gottes bildet einen schmerzhaften Kontrast zu den braunen Felsblöcken der menschlichen Allmachtsfantasie. Doch Gott ist langmütig. Der goldene Lichtstrahl des Paradieses und die rote Lebensader des Heiligen Geistes brechen die irdenen Gefängnisse Stück für Stück auseinander. Zaghaftes Grün keimt auf. Frisches Leben. Neue Hoffnung.

Gegenüber begegnen wir einer mächtigen grauen Gestalt. Sie fällt. Bleiruten zucken wie Blitze um sie herum. Am Rand des Fensters leuchten die Worte des Magnifikat auf: "Gott stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen."

Mit der Atombombe von Hiroschima begann unser Schreiterspaziergang. Mit dem Turmbau von Babel endet er. Menschliche Hybris hier wie da. Wir sehen hohe, düstere Türme, die völlig isoliert vom goldenen Gnadenstrom gen Himmel streben. Ein Selbstmordkommando. Was hilft? "Nur das Beten", sagt der 88-jährige Johannes Schreiter. Gebete haben unendlich viel Kraft. Sie zertrümmern jeden Stein.