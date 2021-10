Von Mariam Schaghaghi

Als Tochter von zwei Hollywood-Größen – Janet Leigh und Tony Curtis – wollte Jamie Lee Curtis mit der Schauspielerei gar nichts zu tun haben. Bis ihr mit 19 die Hauptrolle in John Carpenters Gruselschocker "Halloween – Die Nacht des Grauens" angeboten wurde. Der machte die Debütantin zur Sensation. 43 Jahre später muss sich die mittlerweile 62-Jährige noch immer gegen den Mörder mit der Maske wehren, in "Halloween Kills" (Start: 21. Oktober). Unsere Mitarbeiterin Mariam Schaghaghi traf Curtis per Zoom.

Jamie Lee, Sie waren 19, als Sie zum ersten Mal in "Halloween" dem Horror begegneten. Das ist 43 Jahre her. Wie erklären Sie sich die ewige Faszination, die diese Filme weltweit aufs Publikum ausüben? Warum ist Laurie eine generationsübergreifende Heldin?

Ich bin überzeugt, dass es funktioniert, weil es ganz schlicht um Gut und Böse geht. Ich glaube, dass dieses Spiel mit Gut und Böse die Grundbegriffe des Geschichtenerzählens bedient, eine Art archaische Mythologie: Eine junge Babysitterin in einer Kleinstadt im Mittleren Westen – das ist der Inbegriff einer freundlichen Normalität. Die erlebt dann die Kollision mit diesem menschenähnlichen bösen Wesen. Das ist ein fundamentaler, klassischer Kampf. Oder wie die Kids von heute sagen würden: "Es ist ’OG’, original Gangster."

Sie waren noch ein Teenager, als Sie das erste Mal vor der Kamera standen. Sind Sie nach über 40 Jahren noch immer verliebt in Ihren Beruf? Oder ist der verklärte Blick längst passé?

Tolle Frage. Noch mit 18 auf dem College hätte ich mir nicht vorstellen können, Schauspielerin zu werden. Aber zwischen Weihnachten und Januar änderte sich alles. Ich bekam durch Zufall meinen ersten Schauspieljob. Am ersten Tag auf einem Filmset habe ich mich in den Beruf verliebt, und seitdem freue ich mich jeden Tag, wenn ich am Set stehe und drehen kann.

Keine Ermüdung oder Ernüchterung?

Jedes Projekt ist eine neue Erfahrung. Es ist noch immer ein fantastisches Gefühl, wenn ich vor dem Studio einen Parkplatz mit meinem Namen drauf sehe. Jedes Mal, wenn ich über einen Roten Teppich laufe oder Interviews gebe, spüre ich dieses Kribbeln, das ich so liebe. Ich bin wahnsinnig dankbar und sehr demütig, dass ich dieses Leben leben darf, denn von solch einer Karriere hätte ich nie zu träumen gewagt! Weder bin ich intellektuelle Filmexpertin noch habe ich mit Filmgeschichte irgendwas am Hut. Ich liebe es einfach, vor der Kamera zu stehen und meine Szenen zu spielen. Ehrlich gesagt finde ich heute alles noch großartiger als mit 19.

Hintergrund Biografie Name: Jamie Lee Curtis, Baroness Haden-Guest Geboren am 22. November 1958 in Los Angeles. Familie: Curtis ist Tochter der Schauspieler Tony Curtis und Janet Leigh. [+] Lesen Sie mehr Biografie Name: Jamie Lee Curtis, Baroness Haden-Guest Geboren am 22. November 1958 in Los Angeles. Familie: Curtis ist Tochter der Schauspieler Tony Curtis und Janet Leigh. Karriere: Ihre erste Filmrolle hatte sie im ersten Teil der Halloween-Reihe von John Carpenter; dort spielte sie die Hauptrolle der ‚Laurie Strode‘ und wurde anschließend als Scream-Queen weltberühmt. Denn in zahlreichen Horrorfilmen der späten 70er und frühen 80er Jahre ist sie als verfolgte Heldin zu sehen, die schrille Schreckensschreie ausstößt. Sie spielte aber auch an der Seite von John Travolta, Arnold Schwarzenegger, Donald Sutherland oder Billy Bob Thornton. Auszeichnungen: Zwei Golden Globes ("Alles außer Liebe" 1990 und "True Lies" 1995), einen Stern in Hollywood und den Goldenen Löwen der Filmfestspiele von Venedig 2021 für ihr Lebenswerk. Erfinderin:Curtis hatte (1987 bis 2007) ein Patent für eine Wegwerfwindel mit eingebauter Tasche (für benutzte Feuchttücher). Sie verweigerte die Vermarktung, bis Firmen anfangen würden, biologisch abbaubare Windeln zu verkaufen. Privat: Seit 1984 ist sie mit dem Schauspieler Christopher Guest (5. Baron Haden-Guest) verheiratet. Sie haben zwei Kinder adoptiert. Seit dem Tod ihres Schwiegervaters 1996 trägt Curtis den Höflichkeitstitel Lady Haden-Guest. Zudem ist sie Patentante des Schauspielers Jake Gyllenhaal.

[-] Weniger anzeigen

In "Halloween Kills" muss Laurie Strode nun ihre Tochter und Enkelin vor dem Killer Michael Myers beschützen. Besitzen Sie auch persönlich einen Beschützerinstinkt?

Ich habe zwei Kinder, und als Mutter ist man die erste Lehrerin seiner Kids. Ich habe meinen Kindern schon früh beigebracht, die Wahrheit zu sagen, Integrität zu haben, zu seinem Wort zu stehen, jedes Wort mit Bedacht zu wählen und für etwas einzustehen. Wenn meine Kinder danach leben, brauchen sie nicht noch mehr Schutz von mir.

Träume mit Serienkillern, so war mal zu lesen, können drauf hindeuten, dass man seinen eigenen Erfolg sabotiert. Haben Sie schon mal von Michael Myers geträumt?

Nein, noch nie, und offensichtlich ist das mit der Selbstsabotage bei mir kein Problem. Ich darf mit 62 noch so erfolgreich Filme machen! Für mich ist Michael Myers kein Monster, sondern ein Partner, dem ich viele erfolgreiche Jahre zu verdanken habe. Ich bin froh, dass ich ihn im echten Leben an meiner Seite habe und nicht in meinen Träumen. (lacht)

Warum ist Michael Myers so ein Albtraum-Verursacher?

Ich glaube, dass dieser Maskenmann einem Angst einjagt, denn er ist ein Mensch, aber völlig unmenschlich. Man kann ihn weder verstehen noch durchschauen. Er spricht nicht, bewegt sich langsam, zeigt keine Emotionen – aber er ist kein Roboter. Niemand weiß, warum er tötet, und keiner kann ihn aufhalten. Ich weiß nicht, was sich in der Psyche von Regisseur John Carpenter und Drehbuchautorin Debra Hill versteckt, das ihnen ermöglichte, diese Horrorfigur einst zu erfinden. Aber sie sprechen damit Ängste an, die in jedem schlummern.

Allein die Maske löst doch sofort Gänsehaut aus.

Dazu gibt es eine irre Hintergrundgeschichte: Am Set 1978 kam jemand spontan drauf, dass dieser Horrortyp eine Latexmaske trägt. Also wurde jemand losgeschickt. Im Kostümladen gab es aber nur eine billige "Star Trek"-Maske von William Shatner als Captain Kirk! Also wurde die schnell weiß übersprüht und die Haare wurden entfernt. Fertig. Aber der Grusel wirkt bis heute.

Haben Sie 1978 geahnt, dass dieser Film ein Phänomen wird, das Sie so lange begleitet?

Nein, null. Ich hatte ja kaum Erfahrung im Filmgeschäft. Auch der Rest der Crew war jung und voller Tatendrang, wir hatten wenig Zeit und noch weniger Geld. Lassen Sie es mich drastisch sagen: Wir hatten alle keine Ahnung, was wir da eigentlich machen. Alles andere wäre eine Lüge. Wir waren aber voller Leidenschaft und wollten der Welt beweisen, was wir drauf haben. Wir dachten, dass der Film unsere Eintrittskarte sein wird, um an große Projekte zu kommen. Dass er selbst ein Welterfolg und Klassiker wird, hat niemand gedacht.

Was war für Sie das Schönste beim aktuellen Halloween-Projekt?

Wieder in diesem Truck zu sitzen, mit meinen Mädels, um vier Uhr morgens, in einer eiskalten Nacht. Wenn man dann auch noch mit nassem, klebrigem, kaltem Kunst-Blut besudelt ist, hat das etwas Verbindendes! Keiner von uns wohnt in der Nähe der anderen. Jeder arbeitet und macht sein Ding. Aber dann waren wir da wieder, hinten im Truck, und es fühlte sich trotz Kälte und Klebrigkeit gar nicht nach Unglück an, sondern wir waren heiter-beschwingt.

Sie galten als "Scream Queen", und Laurie Strode als Kämpferin mit einer sanften Seite. Was macht die Rolle nach all den Jahren noch interessant für Sie?

Ihre Menschlichkeit. Laurie hat Dinge erlebt, die sie zu einem ganz besonderen Menschen gemacht haben. Wir alle kennen Traumata, haben Verluste erlebt, Konflikte ausgetragen und haben auch Momente großer Freude erlebt. Das Leben gibt uns Lektionen, damit wir daran wachsen. Am Anfang ist Laurie nur eine junge, einsame Frau, die davon träumt, die große Liebe zu finden. Sie wird erst zur Kämpferin, weil sie ihren Mut, ihre Stärke und ihre Intelligenz unter Beweis stellen muss. Und sie hat keinen Psychologen, um alles zu verarbeiten!

Sie habe viel Empathie für Ihre Figur.

Ich kenne sie auch sehr genau: Sie wurde vom Universum ziemlich unsanft herumgewirbelt, ohne Hilfe und ohne Halt. Sie hat ein Kind bekommen, ohne je zu erfahren, wie es ist, geliebt zu werden. Und sie hat sich entschieden, alleine zu leben, weil sie wusste, dass sie eine Gefahr für andere sein würde, weil Michael Myers zurückkommen würde, um sie zu holen. Das ganze Leben dieses schüchternen Mädchens hat sich immer nur darum gedreht, zu überleben.

Sie erzählen, wie Laurie sich im Laufe ihres Lebens weiterentwickelt hat. Aber wie haben Sie sich selbst im Laufe der Jahre verändert?

Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ein ganz anderer Mensch bin. Ich würde sogar sagen, dass ich mich mit 62 Jahren deutlich von der 60-jährigen Jamie unterscheide. Ich war ein anderer Mensch mit 50, mit 40, erst recht mit 20 Jahren. Genau so wie Laurie musste auch ich im Leben meinen Weg finden. Und ich bin sehr froh, jetzt an diesem Punkt angekommen zu sein.

Vor wenigen Wochen wurden Sie auf dem Filmfestival Venedig mit einem Goldenen Löwen für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Welche Bedeutung hat so eine Trophäe für Sie?

Der Preis war eine riesige Überraschung, ich hätte nie damit gerechnet, dass mir so eine Ehre zuteil wird! In Amerika sind Horrorfilme nicht sehr angesehen, nicht umsonst nennt man sie dort "B-Movies". Sie gehörten nicht zur ersten Klasse. Damit war ich auch immer nur die Königin der zweitklassigen Horrorfilme. Zu wissen, dass meine Arbeit in Venedig auf ganz andere Weise geschätzt wird, hat mich tief berührt.

Feiern Sie noch Halloween oder haben Sie davon fürs Leben genug?

Natürlich wurde bei uns Halloween immer gefeiert, schon wegen meiner zwei Kinder! Ich kenne keine Mutter, die in ihrem Leben so viele verschiedene Kostüme gebastelt hat wie ich. Ich wurde ein Ass an der Nähmaschine! Mein Sohn liebte obskure Figuren aus Computerspielen, ich musste ihm immer passende Kostüme zu seinen Games schneidern.

Und nach der "Süßes oder Saures"-Tour schauten sie zusammen Ihre Horror-Streifen an?

Das wäre ziemlich schräg. Meine Kinder sind meine Kinder, und ich bin für sie nur ihre Mom. Wir saßen nie andächtig um den Fernseher rum und schauen uns meine alten Filme an! Ihnen ist es egal, dass ich ab und an in Filmen mitspiele. Sie dürfen auch um Himmels Willen etwas Besseres zu tun haben als sich mit meinem Job zu beschäftigen!