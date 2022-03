Von Jan Draeger

München. In der Schweiz erreicht man ihn gerade am Handy. Dort hat er sich in die Berge auf 1200 Meter Höhe zurückgezogen. Zwei Monate will Edgar Selge hier arbeiten und hin und wieder Ski fahren. Der Schauspieler ist mittlerweile auch ein erfolgreicher Schriftsteller. Seit Wochen steht er mit seinem autobiografisch verwobenen Roman "Hast du uns endlich gefunden" in der Bestsellerliste. Nun kommt er auch mit einem neuen Film ins Fernsehen. Darin spielt er den ehemaligen DDR-Staatschef Erich Honecker.

Herr Selge, wo waren Sie in der Nacht, als die Mauer fiel?

Ich habe vor dem Fernseher in München gesessen.

Und was haben Sie gedacht?

Dass wir jetzt umziehen sollten. Nach Leipzig, Dresden oder mindestens Ost-Berlin. Ich habe das auch mit meiner Frau besprochen. Unsere Kinder, die zu diesem Zeitpunkt neun und sechs waren, haben allerdings gesagt: "Das könnt ihr gerne machen. Aber wir bleiben hier."

Sie selbst wollten mitten rein ins Geschehen?

Selge als Erich Honecker und Barbara Schnitzler als Margot im ZDF-Film „Honecker und der Pastor“. Foto: ZDF/Conny Klein

Sofort. Der Zusammenschluss dieser beiden deutschen Staaten war etwas, das keiner von uns erwartet hatte. Ich habe noch mitbekommen, wie Martin Walser 1988 das Recht auf Wiedervereinigung herausgestellt hat und dafür von vielen Linken angegriffen und als Nationalist tituliert wurde.

Nun spielen Sie mehr als 30 Jahre später in dem Film "Honecker und der Pastor" das ehemalige DDR-Staatsoberhaupt. In dem Augenblick, als Honecker alle seine Ämter verloren hatte und auf der Flucht vor den Bewohnern seines früheren Landes war. Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet?

Ich habe mir oft das Interview angeschaut, das er 1991 in Moskau der ARD gegeben hat. Honecker ist ein Kontrollfreak gewesen. Er war nicht gewohnt, mit unabhängigen Medien umzugehen und drohte mehrmals, das Gespräch abzubrechen.

Was war am auffälligsten?

Seine Verletztheit. Er war getroffen vom Verrat Gorbatschows an der sozialistischen Idee, durfte es aber nicht aussprechen, weil er in Moskau zu Gast war und Dankbarkeit zeigen musste. Keine leichte Aufgabe für ihn.

Regie in Ihrem Film führte Jan Josef Liefers. Warum hat er ausgerechnet Sie, jemand mit einer westdeutschen Biografie, für die Rolle des ostdeutschen Staatsoberhaupts gewollt?

Das ist Absicht gewesen. Viele Menschen in der DDR, auch Schauspieler, haben unter der Diktatur gelitten. Jan Josef Liefers wollte jemanden für diese Figur, der ein bisschen Abstand hat. Ich sehe Honeckers Biografie von außen: Der Sohn eines Bergmannes aus dem Saarland, der sehr früh in die Partei eintritt, Funktionär wird, dann elf Jahre lang bei den Nazis im Knast sitzt und diese ganze Zeit in Lebensgefahr ist. Sein größter politischer Triumph war, dass er als Staatsoberhaupt die DDR zu einem vollständigen, anerkannten Mitglied der Uno gemacht hat.

Dann kommt es 1989 zu seinem Fall und zum Fall der Mauer. Und das einstige kommunistische Staatsoberhaupt findet mit seiner Frau ausgerechnet bei einer Pfarrersfamilie Unterschlupf …

Ein Sturz, den Shakespeare erfunden haben könnte. Es ist der Sturz eines Monarchen bis an den Punkt, an dem er nicht mehr weiß, wo er abends schlafen soll und Angst haben muss, dass Menschen ihn lynchen wollen. Weil ihn niemand mehr beschützt. Und das alles trifft ihn von heute auf morgen nach einer schweren Nierenoperation.

Pfarrer Holmer, der Honecker 1990 für mehr als zwei Monate bei sich zu Hause aufgenommen hatte, ist mittlerweile 93 Jahre alt. Haben Sie ihn getroffen?

Ich nicht, aber Liefers hat ihn besucht. Viele von Holmers Kindern waren bei dem Dreh anwesend. Interessanterweise sind die alle Pfarrer geworden, obwohl keiner von ihnen in der DDR studieren durfte.

Zu den eher komischen Bildern des Films gehört, wie Sie in der Rolle des ehemaligen DDR-Staatschefs den Saft einer frisch ausgepressten Zitrone in sich hineinschlürfen.

Das ist wohl wirklich so gewesen und passt zu Honeckers asketischer Wirkung. Jan Josef Liefers hat das so gedreht, dass man es nicht vergisst. Mit einem Top-Shot, einem Schuss von oben.

Für den normalen DDR-Bürger waren Zitronen nur schwer zu bekommen. Sie galten als Mangelware.

Als ich dieses Schnapsglas mit Zitronensaft runtergeschüttet habe, war mein erster Gedanke: Mensch, so einen bitteren Saft musste der schlucken, damit er an seine Vitamine kommt. In dem Moment habe ich gar nicht daran gedacht, dass die Speisekammern in Wandlitz, wo er als DDR-Staatsoberhaupt lebte, mit Südfrüchten voll waren.

Was viele Menschen überraschte, als sie nach der Maueröffnung die Fernsehbilder aus Wandlitz sahen.

Das Schauspielerpaar Edgar Selge und Franziska Walser, Tochter des Schriftstellers Martin Walser. Foto: dpa

Ich arbeitete zu der Zeit mit dem Theaterregisseur Thomas Langhoff, der ja auch DDR-Nationalpreisträger war. Er sagte zu mir: "Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir diesem Regime nicht so lange die Stange gehalten." Er empfand es als einen Verrat.

Hat sich Ihr Bild von Honecker durch die Rolle verändert?

Je mehr Details man von einem Menschen weiß, desto mehr ändert sich das Bild von ihm. Honecker musste wegen Korruptionsvorwürfen gehen, und es mag auch Korruptionsvorgänge in seinem Leben gegeben haben. Aber reich ist er nicht geworden. Im Gegensatz zu anderen kommunistischen Staatsoberhäuptern wie Ceausescu, der ganze Paläste für sich hat bauen lassen. Ich glaube, Honecker war als Staatsoberhaupt ein Aktenfresser, aber auch ein sehr einsamer Mensch, der an die Vorteile der Diktatur des Proletariats aufrichtig geglaubt hat. Er hat seine Familie geliebt, seine Tochter, seine Enkelkinder. Mich hat das Honecker-Paar im Nachhinein beeindruckt. In der Art und Weise wie Margot Honecker zu ihrem Mann hielt.

Hatten Sie Mitleid mit ihnen?

Mitleid ist mir ein zu kleines, zu bürgerliches Wort dafür. Hier geht es um ein Ereignis, bei dem ja vor allem die anderen sich nicht mit Ruhm bekleckerten. Kohl, Gorbatschow, Modrow tun plötzlich so, als sei Honecker der letzte Dreck und sie selber hätten nichts dazu getan, dass dieses DDR-Regime so lange bestanden hat.

Es gibt eine Parallele zwischen dem Film und Ihrem stark autobiografischen Roman "Hast du uns endlich gefunden". In beiden wird das Geschehen aus der Sicht eines Jungen beschrieben. In Ihrem Buch aus der Sicht Edgars, im Film aus der von Kornelius, einem der Söhne Pfarrer Holmers. Ging Ihnen beim Drehen manchmal der Gedanke durch den Kopf, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie in der DDR aufgewachsen wären?

Nein. Aber ich empfinde meine Herkunftsfamilie auch als eine Art Diktatur, die Ideale geltend machte wie Liebe und Moral, ohne nach ihrer Glaubwürdigkeit zu fragen. Freiheit muss sich jeder selbst erwerben, egal, wo er aufwächst.

In den vergangenen Jahren sind viele Bücher von Schauspielern erschienen. Von Matthias Brandt, Uwe Preuss, Christian Berkel und anderen. Jetzt haben auch Sie Ihr erstes veröffentlicht. Was drängte Sie an den Schreibtisch?

Meine nicht verarbeitete Kindheit. Die Konstellation im Jahr 1960 mit Eltern, die begeisterte Nationalsozialisten gewesen waren und diese Ideen nicht so schnell ablegen konnten. Und das im Umkreis einer Jugendstrafanstalt, in der Menschen moralisch erzogen werden sollen. Von Menschen, die eigentlich erst mal in ihren eigenen Leben hätten aufräumen müssen. Gleichzeitig ist aber unübersehbar Liebe vorhanden zwischen meinen Eltern und uns Kindern. Gegenseitige Liebe. Was gar nicht so leicht zu schildern ist, weil man Nazis normalerweise nicht liebt, jedenfalls wenn man als Erwachsener über sie schreibt. Also musste es ein Kind sein, das die ganze Geschichte erzählt. Und so entstand eine Gemengelage, wo ich merkte, dass ich nicht nur meine individuelle Erinnerung erzähle, sondern tief ins kollektive Gedächtnis eingreife. An den Reaktionen auf mein Buch merke ich, dass ich vielen Menschen aus der Seele spreche. Diese Nachkriegsgeschichte ist offensichtlich so noch nicht erzählt worden.

Was gibt Ihnen das Schreiben?

Das Schreiben ist, solange es funktioniert, eine enorm zentrierende Tätigkeit. Das hat mir richtig gut getan. Es ist so, wie wenn man auf der Bühne steht und das Spielen wirklich glückt – was selten passiert. Ich habe an dem Buch fünf Jahre gearbeitet. Als ich nach zweieinhalb Jahren den Erzählton des Zwölfjährigen gefunden hatte, gab es nichts Schöneres als morgens um sechs oder noch früher am Tisch zu sitzen und zu schreiben. Das war eine sehr erfüllende Zeit.

Profitiert der Schriftsteller von dem Schauspieler Edgar Selge?

Unbedingt. Es hat eine gewisse Folgerichtigkeit, dass ich als Schauspieler und nicht als Schreibender angefangen habe.

Warum?

Der Beruf eines Schauspielers oder einer Schauspielerin bringt es mit sich, dass man lernen muss, Kritik zu ertragen. Jeder Arbeitsschritt auf der Bühne oder vor der Kamera ist mit Korrekturen verbunden, die von außen kommen. So nähert man sich seiner Rolle durch Korrektur und Bestätigung. Das ist nicht leicht, denn Spontanität und Authentizität sollen ja nicht verloren gehen. Und so wird Kritikfähigkeit zur Grundausstattung dieses Berufs. Über Jahrzehnte musste ich das lernen, um irgendwann auch als Erzähler das hinschreiben zu können, woran ich wirklich glaube. Und nicht den Schriftsteller zu spielen.

Hatten Sie Lampenfieber, als das Buch herauskam?

Nicht besonders.

Was hat Ihr Schwiegervater Martin Walser zu dem Buch gesagt?

Mein Schwiegervater ist inzwischen so alt, dass er sich nur noch auf seine eigenen Sachen konzentrieren kann. Er bringt immer noch jedes Jahr ein neues Buch heraus. Das kostet ihn unendliche Kraft mit seinen 94 Jahren. Er weiß, dass ich dieses Buch geschrieben habe, dass es ein Erfolg ist, und er freut sich darüber. Aber er verschiebt die Lektüre immer wieder, weil er sagt, er müsse erst dieses Buch und dann noch ein weiteres Buch zu Ende schreiben …

In Ihrem Buch schildern Sie, wie Sie als Kind in verschiedene Rollen geschlüpft sind, als General, als Lehrer. Wann war in Ihrem Leben der Punkt, an dem Sie sich sagten: Ich will Schauspieler werden?

Ich war 23, studierte Germanistik und Philosophie. Von meiner inneren Stimmung her hatte ich eine eher schlechte Phase. Einmal bin ich am Bücherregal vorbeigestrichen und habe wahllos einen Band herausgezogen. Zufällig war es ein Shakespeare-Band, den ich aufschlug und ich war in einer Szene gelandet, wo der König Richard II. im Kerker mit seinem Schicksal hadert. Anfang fünfter Akt, er hält da einen Monolog. Den habe ich halblaut gelesen.

Können Sie sich erinnern, was Sie genau lasen?

Ja. Die ersten Zeilen heißen: "Ich habe nachgedacht, wie ich den Kerker, in dem ich lebe, mit der Welt vergleichen kann. Und weil die Welt bevölkert ist und hier ist keine Seele als ich, so kann ich’s nicht. Doch hämmere ich’s noch raus. Mein Hirn soll meines Geistes Weibchen sein, mein Geist der Vater und diese zwei erzeugen dann ein Geschlecht stets brütender Gedanken und die bevölkern diese kleine Welt an Launen wie die Menschen dieser Welt." Als ich das gelesen hatte, und noch ein paar Zeilen weiter, ging es mir plötzlich gut. Es war, als ob diese Shakespeare-Figur sagt: "Die Probleme, die du privat hast, die kennen wir alle." Ich hatte den Eindruck, dass diese ganzen Theater-Figuren seit Shakespeare wie eine große Karawane durchs Universum ziehen und mich auffordern: "Du, dahinten ist noch ein Kamel frei, da kannst du dich draufsetzen. Komm doch einfach mit und reihe dich ein."

Standen Sie als Richard II. mal auf der Bühne?

Komischerweise nie. Obwohl alle Regisseure, denen ich diesen Monolog vorgesprochen und die mich dann engagiert hatten, versprachen: Diese Rolle machen wir irgendwann.

In Ihrem Buch steht die schwierige Beziehung, die der junge Edgar zu seinem Vater hat, im Mittelpunkt. Hat Ihr Vater Sie als Schauspieler erlebt?

Bei meiner ersten Premiere hat er mich in Berlin auf der Bühne gesehen. In der Reihe vor ihm saßen seine großen Idole Bernhard Minetti und Marianne Hoppe. Das hat ihn unglaublich glücklich gemacht.

BIOGRAFIE

Name: Edgar Selge

Geboren am 27. März 1948 in Brilon

Elternhaus und literarisches Debüt: Sein Vater, der Jurist Edgar Selge (er trägt den gleichen Vornamen wie der Sohn), war am Ende des Zweiten Weltkriegs mit seiner Frau Signe aus Ostpreußen nach Westfalen geflohen. Nach beruflichen Stationen in Hamm und Werl leitete er die Justizvollzugsanstalt für Jugendliche in Herford. Von dem Leben dort, in einem protestantisch-strengen Elternhaus unweit der Strafanstalt, erzählt sein Sohn in "Hast du uns endlich gefunden" (Rowohlt, 304 Seiten, 24 Euro). Das Buch wurde in diesem Jahr mit dem Literaturpreis der Stadt Fulda ausgezeichnet.

Werdegang: Beeinflusst vom musikalischen Elternhaus – sein Vater war leidenschaftlicher Pianist und gab neben seiner Tätigkeit als Anstaltsleiter zahlreiche Konzerte – beginnt Edgar Selge ein Klavierstudium in Detmold und Wien. Doch seine Berufung erkennt er im Schauspiel. 1974 wird er an der renommierten Münchener Otto-Falckenberg-Schule angenommen. In den folgenden Jahren ist er auf der Bühne, im Fernsehen und in Kino-Produktionen zu sehen. Zwischen 1998 und 2009 spielt er den "Polizeiruf 110"-Kommissar Jürgen Tauber, eine Rolle, die ihm große Popularität und Anerkennung bringt. 2016 wird er für seine Rolle in dem Theaterstück "Unterwerfung" als "Schauspieler des Jahres" ausgezeichnet. Diese Aufführung wurde auch verfilmt.

Aktuell: "Honecker und der Pastor" ist vom 14. März an in der ZDF-Mediathek abrufbar. Am Freitag, 18. März, läuft der Film auf Arte und am Montag, 21. März, im ZDF (jeweils 20.15 Uhr). Neben Selge sind Hans-Uwe Bauer, Steffi Kühnert und Barbara Schnitzler zu sehen. Regie führte Jan Josef Liefers.

Privat: Edgar Selge ist mit der Schauspielerin Franziska Walser verheiratet. Sie sind Eltern eines Sohnes und einer Tochter. Selge und Walser sind aktive Mitglieder von "Basta", einer Kampagne gegen die Diskriminierung psychisch Kranker.