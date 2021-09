Von Jan Draeger

Seine erste Bühne war das Fußballstadion. Carlo Ljubek kickte in der Jugend-Bundesliga. Ein hochtalentierter Mittelfeldspieler. Heute zählt der 45-jährige zu den beeindruckendsten Schauspielern hierzulande, im Theater – aber auch in Film und Fernsehen. Am 20. September ist Ljubek in dem ZDF-Drama "Auf dünnem Eis" zu sehen. Mit unserem Mitarbeiter Jan Draeger sprach er darüber, wie er seinen Weg vom Fußballer zum Schauspieler fand.

Herr Ljubek, in Ihrem Schauspieler-Profil steht Basketball – gut, Fechten – gut und Fußball – gut. Dabei standen Sie in den 90er-Jahren vor dem Sprung, Profifußballer zu werden …

Ich habe für 1860 München und Starnberg in der Jugend-Bundesliga gespielt. Ich war sicherlich mit Talent gesegnet, aber leider zu verletzungsanfällig. Als Teenager fing es an, dass meine Bänder nicht mehr so wollten.

Wer waren Ihre Vorbilder?

Zinédine Zidane, Diego Maradona und Lothar Matthäus.

Auf welcher Position spielten Sie?

Im defensiven Mittelfeld.

Wie ernst war es mit dem Fußball?

Wie viele Jungs träumte ich von Fußball als Beruf. Fünf Mal die Woche bin ich zum Training gegangen, und wenn kein Training war, habe ich allein geübt. Und dann am Wochenende die Spiele – man nimmt einiges in Kauf für so einen Traum. Wenn andere in meinem Alter feiern waren, habe ich mir das verkniffen. Dabei hatte ich schon Lust, mal eine Nacht mit Freunden außerhalb des Sports zu verbringen.

Konrad (Carlo Ljubek) hat mit seinem Hund in Iras Tiefgarage einen Platz für die Nacht gefunden. Foto: Thomas Pritschet/ Stephanie Kulbach/ ZDF

Wie sind Sie damit klargekommen, dass es wegen der Verletzungen nicht zur Profikarriere reichte?

Sich das einzugestehen, hat eine Weile gedauert. Sport hat für mich eine große Bedeutung. Gerade alles, was mit dem Ball zu tun hat. Ich habe einfach einen Spieltrieb in mir. Heute kann ich den am Theater und bei Film und Fernsehen ausleben.

Ihre Eltern waren als Gastarbeiter aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Nach dem Realschulabschluss machten Sie erst mal eine Lehre zum Industriekaufmann. Wurde das von Ihnen zu Hause erwartet?

Glücklicherweise haben mir meine Eltern keine Steine in den Weg gelegt. Aber ich finde es sehr schwer, sich im Alter von 15 oder 16 Jahren zu entscheiden, was man werden möchte. Ich habe mir relativ naiv gesagt, ich mache jetzt einfach mal das, was andere in meiner Klasse machen. Ohne zu wissen, was das eigentlich genau ist. Ich habe eine Bewerbung geschrieben, mich vorgestellt und wurde angenommen. Das war in München. Mein Vater lebt seit der Trennung meiner Eltern dort.

War Ihr Vater für Ihre Entwicklung prägender als Ihre Mutter?

Beide haben einen großen Anteil an meiner Entwicklung. Nach München bin ich gegangen, weil ich auch Zeit mit meinem Vater verbringen wollte. Das war dann eine Zeit, in der ich als junger Mann zwangsläufig viel selbstständiger wurde, weil mein Vater auf dem Bau gearbeitet hat und oft auf Montage unterwegs war.

Und mit Schauspielerei hatten Sie bis dahin überhaupt nichts am Hut?

Als Kind habe ich einmal "Schneeweißchen und Rosenrot" gesehen, und ich weiß noch, dass mich das Theater damals wahnsinnig beeindruckt hat. Aber im Laufe der Jahre hatte ich das wieder vergessen. Es muss aber in einer unterbewussten Schublade geblieben sein. Nach der Lehre habe ich dann in Köln mein Abitur nachgeholt. Mit meiner Klasse bin ich einmal zu einer Aufführung nach Bochum gefahren. Dort am Schauspielhaus wurde "Der Sturm", inszeniert von Jürgen Kruse, gegeben. Damit kam die Schauspielgeschichte wieder zurück in mein Leben.

Und Sie sagten sich, was die auf der Bühne können, kann ich auch?

Es gibt noch eine andere Version: Ich hatte damals eine Freundin, und deren Schwester hatte einen Freund, der auf einer Schauspielschule war. Von dem wurde in den höchsten Tönen geschwärmt. Er spielte auch schon in Filmen mit. Da habe ich mir gedacht, was der kann, kann ich auch. Hinzu kam, dass ich mir mit 20 Jahren eingestehen musste, dass ich kein Fußballprofi mehr werde. Ich brauchte einen Ersatz, der mich forderte. Ich lernte dann eine freie Gruppe von Theaterleuten kennen, die an einer Aufführung in einer Schulaula arbeiteten. Ihr Hauptdarsteller war ausgefallen. Sie fragten mich, und ich habe einfach ja gesagt.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Carlo Ljubek Geboren: am 21. Mai 1976 in Bocholt. Theater, Film und Fernsehen: Während seiner Schauspiel-Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule hatte Ljubek bereits erste Auftritte an den Münchner [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Carlo Ljubek Geboren: am 21. Mai 1976 in Bocholt. Theater, Film und Fernsehen: Während seiner Schauspiel-Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule hatte Ljubek bereits erste Auftritte an den Münchner Kammerspielen. Nach seinem Abschluss bekam er 2002 ein Gastengagement am Staatstheater Wiesbaden. 2007 wechselte er, mit einem festen Vertrag ausgestattet, an das Schauspielhaus Köln. Seit 2013 ist er Teil des Ensembles des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg. Ljubek ist auch in zahlreichen Film- und Fernsehrollen zu sehen. Einmal unternahm er dabei sogar 2004 wieder einen kleinen Ausflug in die Fußball-Welt, mit der Komödie "Männer wie wir". Vor allem in den letzten Jahren machte Ljubek auf sich aufmerksam, etwa 2017 an der Seite von Jella Haase mit dem Fernsehfilm "Das Leben danach", der das Unglück auf der Loveparade 2010 thematisiert. Auch sein Einsatz als Kommissar in der Schwarzwald-"Tatort" -Episode "Damian" brachte ihm positive Kritiken. Aktuell: "Auf dünnem Eis" am 20. September um 20.15 Uhr im ZDF (kl. Foto). Preise: 2017 erhielt er den Theaterpreis Hamburg für seine Darstellung des Dorfrichters Adam in "Der zerbrochene Krug". Privat: Carlo Ljubek wohnt mit seiner Lebensgefährtin, der Schauspielerin Maja Schöne ("Dark"), und ihrer gemeinsamen Tochter in Hamburg.

[-] Weniger anzeigen

War es Leidenschaft, ähnlich wie beim Fußball?

Zumindest hatte ich eine Ahnung, dass es Leidenschaft werden könnte. Aber ich hatte ja wenig Erfahrung. Ich bin nicht mit großer Literatur aufgewachsen. Meine Eltern haben die deutsche Sprache nicht von Anfang an beherrscht. Sie waren beide voll berufstätig und versuchten, in einer fremden Welt Fuß zu fassen. Kulturell gefördert war ich also nicht. So musste ich mir das selbst erarbeiten. Was ich aber gemerkt habe, war, dass da etwas in mir sich in Bewegung setzt, wenn ich spiele.

Nach dem Abschluss an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München hatten Sie Engagements in Wiesbaden, Köln und Berlin. Heute gehören Sie zum Ensemble des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg. Was ist härter – das Training bei einer Fußballmannschaft oder die Proben zu einem Theaterstück?

Beides kann wahnsinnig hart sein. Wie beim Konditionstraining im Fußball denkt man auch in Theaterproben: Wir schaffen’s nie. Es zehrt an einem, man quält sich und kämpft und kämpft – aber erlösend ist es dann doch, wenn man endlich gegen den Ball tritt oder vor Publikum steht.

Hat der Schauspieler Carlo Ljubek etwas von dem Fußballer Carlo Ljubek gelernt?

Was ich sicher gelernt habe, ist Teamfähigkeit. Ich bin nie jemand gewesen, der seine Kollegen angeschnauzt hat. Eher ärgere ich mich darüber, wenn sie zu egoistisch sind. Und das ist etwas, was beim Fußball nicht anders als im Theater ist. Auch dort kann man den Focus nicht nur auf sich selbst legen und nicht mit der Gruppe sein. Ich versuche, jemanden, der ausschert, wieder mit ins Boot zurückzuholen. Auch beim Fußball war ich nie sauer, wenn einer den Ball 20 Meter über das Tor drosch. Ich finde es richtiger, den Mitspieler zu motivieren.

Nun sind Sie in dem ZDF-Filmdrama "Auf dünnem Eis" zu sehen. Sie spielen Markus Konrad, einen Obdachlosen. Hat diese Rolle Ihren Blick für Menschen, die auf der Straße leben, verändert?

Grundsätzlich begegne ich Menschen mit Respekt. Das ist ein Leitthema bei mir. So bin ich auch aufgewachsen. Obdachlosen Menschen sollte man genauso mit Respekt begegnen wie allen anderen auch. Sicher gibt es Menschen, die unfreiwillig in solch einer Situation gelandet sind und keinen Weg herausfinden. Deshalb finde ich, wir als Gesellschaft müssen ihnen alle möglichen Hilfen zur Verfügung stellen, wenn sie die wollen.

In dem Film nimmt eine alleinerziehende Mutter den Obdachlosen bei sich auf. Würden Sie das auch tun?

Ich würde das nicht ausschließen. Ich war einmal als Jugendlicher mit meinem Vater an einem sehr kalten Tag in München unterwegs. Er hat dann Menschen, die auf der Straße lebten, zu uns nach Hause eingeladen und wir haben mit ihnen gegessen. Mein Vater ist selbst in einfachen Verhältnissen aufgewachsen.

Wer gibt Ihnen Halt, wenn Sie in Schwierigkeiten geraten?

Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich eine Familie habe, die mir Halt gibt.

Was würden Sie tun, wenn auf einmal Aufträge ausbleiben sollten, das Geld knapp wird?

Ich war noch nie in der Situation, dass ich dieses Gefühl beschreiben könnte. Der Konjunktiv hilft ja nur den Mathematikern. Am Ende muss man sich dem Leben stellen – um in Rilkes Worten zu denken – als dem Element, dem wir entsprechen.

Aber das Gefühl, wie der Filmtitel suggeriert, "auf dünnem Eis" zu leben …

… das haben wir alle. Aber ich weiß nicht, ob ich das auf eine wirtschaftliche Ebene beziehen könnte. Ich bin nicht sorglos, aber ich bin jetzt seit vielen Jahren in diesem Beruf und habe keine große Angst vor wirtschaftlichen Problemen. Wir sind ja hier in einem Sozialstaat aufgefangen, der mich eine Zeit lang durchbringen würde. Sicher müsste ich mir dann überlegen, was anderes als Schauspielerei zu machen. Handwerkliche Arbeit zum Beispiel. Ich habe als Jugendlicher bei meinem Vater immer wieder auf dem Bau ausgeholfen, ich denke, dort könnte ich auch heute noch arbeiten. Ich glaube, dass ich mir dazu nicht zu schade wäre. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in meiner Familie mit dem Glauben groß geworden bin, dass es immer einen Ausweg gibt.

Wie haben Sie sich auf die Rolle des Obdachlosen Markus Konrad vorbereitet?

Ich halte nichts davon, mich auf die Straße zu setzen und zu gucken, wie fühlt sich das an. Und ich hatte eine Hemmschwelle, mit Obdachlosen in Kontakt zu treten, sie zu fragen, wie sie da hineingeraten sind. Ich habe stattdessen viel über Obdachlosigkeit gelesen. Außerdem habe ich mit Leuten von der Caritas und der Bahnhofsmission geredet. Aber in erster Linie habe ich mich, ganz konkret auf die Rolle bezogen, gefragt: Was führt dazu, dass man sich aus einem System verabschiedet, in dem man Sicherheit oder Halt finden kann?

Das können ja manchmal Überforderungen sein …

Es können schon Kleinigkeiten sein, wie: Ich schaffe es nicht mehr, die Post aufzumachen. Ich will nicht mehr, dass mir Behörden schreiben, dass mir überhaupt Dinge zugetragen werden. Dinge, von denen man sich erdrückt fühlt, und die man dann lieber von sich wegschiebt. Mir fällt das alte Beispiel mit einer Videokassette ein, die man nicht rechtzeitig zurückgebracht hatte. Man dachte: Oh Gott, ich muss das ja noch machen. Dann versteckte man sie lieber erst mal, damit man sie nicht mehr sehen musste. Diese Peinlichkeit, sie so spät zurückzubringen, war unangenehm. Irgendwann später zahlte man dann einen Haufen Geld Strafe. Also, was überfordert einen Menschen wann? Das ist die Fragestellung.

Momentan drehen Sie gerade mit der Regisseurin Caroline Link eine Serie. Dort spielen Sie einen Kindertherapeuten. Auch eine Rolle, die viele Fragen aufwirft …

Das ist eine sehr interessante, verantwortungsvolle Arbeit. Ich habe einen Therapeuten in München kennengelernt, mit dem ich mich lange auseinandergesetzt habe, wie man diese Rolle angeht. Es ist eine wirklich komplexe Arbeit, weil man sie sich nicht in Form einer Biografie mit bestimmten Schicksalsschlägen aufbauen kann. Stattdessen sitzt man vor Kindern und verhält sich als Spiegel dieser Kinder. Das ist eine große Herausforderung.

Sind Sie ein guter Beobachter?

Ich bin ein sensibler Mensch, der, glaube ich, Schwingungen sehr schnell wahrnimmt. Und ich genieße es, bei Spaziergängen morgens mit meinem Hund Pauli Menschen zu begegnen. Mit einem Hund ist das ganz leicht. Man kommt sofort ins Gespräch und verpflichtet sich zu nichts.

Zum Schluss noch eine Frage zum Fußball. Wer wird Deutscher Meister?

Mein Wunsch wäre Gladbach, meine Lieblingsmannschaft. Aber das glaube ich nicht so ganz. Ich bin mal diplomatisch: Ich fände es gut, wenn es nicht immer Bayern wird.

Pelé hat einmal gesagt: "Ich denke immer, dass ich Schauspieler geworden wäre, wenn ich kein Fußballspieler gewesen wäre."

Ach danke, Pelé. So ist es bei mir: Ich bin kein Fußballer geworden, dafür Schauspieler. Oder man könnte sagen: Wäre ich kein Schauspieler geworden, wäre ich Fußballer gewesen. Aber das stimmt nicht. Leider.