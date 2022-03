Von Jan Draeger

Der Nerd wurde unterschätzt — und hat dann allen den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Seine Geschichte ist die eines Außenseiters, der wie Bill Gates zum Weltstar des digitalen Zeitalters wird. Die Kulturhistorikerin Annekathrin Kohout hat ihm ein amüsant-geistreiches Buch gewidmet. Mit unserem Autor Jan Draeger sprach sie über Silicon-Valley-Chic, Rache, Größenwahn und die Frage: Wie lange wird es den Nerd überhaupt noch geben?

Frau Kohout, warum haben Sie ein Buch über Nerds geschrieben?

Seit einigen Jahren bezeichnen sich zunehmend Menschen in meinem Umfeld als Nerds. Viele von ihnen kommen nicht aus dem technik-affinen, sondern aus dem kreativen Bereich. Was mich interessiert hat, ist: Warum will man sich auf einmal mit einer Figur identifizieren, die man lange Zeit als sehr unsympathisch und unattraktiv empfand?

Haben Sie selber nerdige Seiten?

Auf jeden Fall. Ich entspreche aber nicht dem Stereotyp. Weder was die Technikaffinität betrifft, noch optisch.

Wie sieht denn der klassische Nerd aus?

Der trägt Hornbrille, ein Holzfällerhemd und Hochwasserhosen. Er stolpert überall drüber, wirkt auf andere zerstreut, obwohl er eigentlich wahnsinnig konzentriert ist. Er hat was Autistisches, so einen Tunnelblick. Aber was ich in meinem Buch zu zeigen versuche, ist, dass die Figur schillernd ist und sich in unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt hat. Wer sich heute als Nerd bezeichnet, will damit sagen, dass er eine überdurchschnittliche Leidenschaft oder sogar Begabung für ein bestimmtes Thema aufbringt.

Sie schreiben, dass es Fashion-Nerds, Food-Nerds, Sport-Nerds, sogar Disney-Nerds gibt. Als was für einen Nerd würden Sie sich denn bezeichnen?

Das ändert sich. Ich bin ein Beauty-Nerd, definitiv ein Serien-Nerd, zur Zeit bin ich auch ein K-Drama-Nerd, also ein Nerd von koreanischen Dramen.

Sie schreiben, "inzwischen sind wir alle irgendwie zu Nerds geworden"…

Das ist spitz formuliert. Spätestens seit den Achtzigerjahren wurde der Nerd zu einer Figur, die sehr stark mit der frühen Computertechnologie assoziiert wurde. Stellte man ihn positiv dar, wollte man damit ein positives Bild unseres Umgangs mit der Technik zeichnen. Und wenn man ihn negativ darstellte — was meistens der Fall war — wollte man die ganzen Ängste, die man mit diesen neuen Technologien verbindet, zum Ausdruck bringen. Gerade das optische Erscheinungsbild des Nerds — dass er ungepflegt ist — sollte suggerieren, dass Menschen, die sich sehr viel mit dem Computer beschäftigen, das soziale Leben vernachlässigen.

Aber diese Technik-Skepsis ist heute nicht mehr so stark?

Ja, deshalb wird der Nerd mittlerweile auch positiver dargestellt. Er konnte sogar eine Vorbild-Rolle einnehmen — für den produktiven Umgang mit Technik.

Sie haben sich in Ihrem Buch besonders mit der Rolle des Nerds im Film befasst. Dazu passt die gerade auf Netflix laufende amerikanische Komödie "Don’t Look Up". Dort droht ein Komet, die Erde zu zerstören — und es gibt den guten und den bösen Nerd. Der eine will die Welt nur retten, der andere aber den Kometen erstmal ausbeuten …

Der Nerd hat immer böse, düstere aber auch positive Seiten. Bei "Don’t Look Up" geht es zunächst um den Umgang mit einer Naturkatastrophe, aber im zweiten Schritt um die Rolle der Wissenschaft in unserer Gesellschaft. Der Nerd steht ja in Tradition zu Figuren wie etwa dem Typ des verrückten Professors. In "Don’t Look Up" hat der Wissenschaftler etwas sehr Nerdiges. Deshalb geht es einerseits um die Frage: Können wir diesem Wissenschaftler aus seinem Elfenbeinturm vertrauen? Andererseits zeigt sich, was für eine Macht Wissenschaftler ausüben können, weil sie das eigentliche Wissen haben.

Warum haben Sie die Darstellung von Nerds im Film zum Vorbild für Ihr Buch genommen?

Weil der Nerd eine Figur ist, die vor allem in Filmen und Serien entstanden ist und dort kultiviert wurde. Ihr Aufkommen fällt mit der Entstehung des Teenager-Films zusammen.

Dort muss der Nerd im Gegensatz zum sportlichen Typ immer gegen seine Lächerlichkeit und Unbeliebtheit ankämpfen. Aber letztlich wird er doch von allen unterschätzt. Liegt darin seine Stärke?

Man nennt das die Rache des Nerds. Dieses Motiv verbindet die Film-Figur mit den realen Computer-Pionieren. Im Teenager-Alter ist er noch der Außenseiter, aber nach der Highschool und dem Studium wird er derjenige sein, der finanziell und gesellschaftlich erfolgreich ist.

Und an wem rächt er sich?

An seinen früheren Peinigern. Das waren im Film aber teils auch in der gesellschaftlichen Realität Figuren wie der Sportler, der im Gegensatz zum Nerd für das Körperliche, für das Sexuelle, für den Erfolg bei Frauen stand. Der Sportler war immer der Beliebtere. Nach der Schulzeit nimmt der Nerd Rache. Sein beruflicher Erfolg und seine intellektuelle Stärke gleichen die Defizite aus. Am Ende geht er als Sieger hervor.

Der Nerd bestimmt heute auch unser Modeverhalten. In manchen Büros wird Hoodie statt Anzug getragen. Macht der Silicon-Valley-Chic den Nerd zum Trendsetter?

Es ist ja oft so, dass sich die Modeindustrie bestimmte Ästhetiken aneignet, sie umcodiert und entsprechend chic macht. Beim Nerd ging das in den 90ern los. Große Modelabels wie Gucci oder Balenciaga griffen den sogenannten Nerd-Chic auf.

Dabei steht der Nerd doch für eine gewisse Vernachlässigung der Kleidung…

Nachlässigkeit ist auch ein wichtiges Motiv im Nerd-Look. Ähnlich wie das, was man Used-Look nennt: Sachen, die so ein bisschen retro, veraltet aussehen. Wenn wir uns optisch als Nerds inszenieren, zeigen wir uns als Menschen, die in einer Computer-Kultur aufgewachsen sind. Als besonders technikaffin. Egal, ob man das jetzt wirklich ist oder nicht — wenn man diesen Look anlegt, kann man das modisch zum Ausdruck bringen.

Ist der Nerd der Intellektuelle des digitalen Zeitalters?

Eine meiner Thesen ist, dass der Nerd viele Ähnlichkeiten zum Genie aus dem 18. und 19. Jahrhundert aufweist. Dieser wurde schon in seiner Kindheit extrem mystifiziert. Er galt als eine Art Auserwählter, sei visionärer als alle anderen gewesen. Dieser Geniegeist lebt im Nerd weiter. Aber nicht in der Hochkultur, sondern der Pop- und digitalen Kultur. Der Nerd ist das Genie des digitalen Bildungsbürgertums.

War Goethe so eine Art früher Nerd?

Was Goethe für das klassische Bildungsbürgertum war, ist heute Bill Gates für das digitale Bildungsbürgertum.

In der Serie "How To Sell Drugs Online (Fast)" machen zwei Jugendliche im Internet einen schwunghaften Drogenhandel auf. "Nerd today, Boss tomorrow" heißt ihr Motto. Wieviel Wahrheit steckt in diesen vier Worten?

Eine hochinteressante Serie. Dieses "Nerd today, Boss tomorrow" knüpft ja eigentlich an das Motiv der Rache des Nerds an. Die Hauptfigur hat sich das als Slogan über sein Bett gehängt. Seine Motivation ist also von vorne herein, Boss zu werden. Deswegen ist es cool, Nerd zu sein — weil sich damit Erfolg verbindet. Spannend fand ich, dass die Hauptfigur sich in der Serie als kulturpessimistischer Nerd offenbart, der die sozialen Medien schlecht findet und überhaupt bedauert, dass es niemanden mehr gibt, der was Neues macht.

Vor einigen Jahren rieten Bill und Melinda Gates in einer Rede vor einem Abschlussjahrgang der Stanford Universität, dass man nicht nur einen Platz an der Spitze einnehmen, sondern unbedingt auch die Welt verändern solle. Sind Nerds Größenwahnsinnige?

Es gibt einen speziellen Typus, den ich den Silicon-Valley-Nerd nenne. Da ist dieses Motiv des Größenwahns sehr wichtig. Die früheren Nerds wollten einfach nur ihr Ding in der Garage machen und wurden danach zufällig zu Millionären, die die Welt mit ihrer Technologie verändern. Der Silicon-Valley-Nerd heute ist aber einer, der schon weiß, wie’s geht, und auch danach handelt.

Wo ist da eigentlich die Nerdin?

Seit Jahren wird kritisiert, dass der Nerd vor allem männlich gedacht wird. Es gibt sprachlich Versuche, das zu ändern, indem man Nerdette oder weiblicher Nerd sagt. Das ist aber nicht mehr als eine Variation. Man kann relativ genau nachweisen, dass seit der Entstehung und der Popularisierung des Nerds immer weniger Frauen in der IT-Branche arbeiten. Dabei war Informatik ursprünglich ein Beruf, der vor allem von Frauen ausgeübt worden ist.

In der Pro7-Datingshow "Beauty & The Nerd" treffen nerdige männliche Einzelgänger auf eloquente Schönheiten. Ist das noch zeitgemäß?

Das ist sehr antiquiert. Interessanterweise gibt es Variationen von dieser Reality-Show überall auf der Welt. Meiner Ansicht nach setzen sich da veraltete Geschlechtertraditionen fort.

Was bewegt der Nerd heute in unserer Gesellschaft?

Ich glaube, dass der Nerd an Kontur verliert. Wir brauchen ihn nicht mehr so sehr. Wir haben mittlerweile eine selbstverständlichere Verbindung zur Computer-Technik. Heute steht der Nerd deshalb eher für eine spezialisierte Wissenskultur, die auch in sozialen Medien, auf YouTube oder Instagram vorherrscht. Aber man merkt auch, dass sich andere Figuren an seine Stelle setzen. Meistens allerdings solche, die wir negativ bewerten. Wie zum Beispiel die Incels: Das sind Männer in den USA, die einen extremen Frauenhass haben. Sie charakterisieren sich aber selbst als Nerds.

Sie schreiben den Nerd ab. In Ihrem Buch heißt es: "Dem Nerd droht auf lange Sicht das Verschwinden"…

Das ist zugespitzt. Aber es gab in den letzten zehn Jahren sehr viel Kritik am Nerd. Ich mache das zum Beispiel an der Serie "The Big Bang Theory" deutlich. Die Figur des Nerds ist sehr stark mit der Serie verbunden. Lange Zeit war es in Ordnung, dass da rassistische und sexistische Witze vorkommen. Mittlerweile kann und möchte ein Großteil der Gesellschaft darüber aber nicht mehr lachen. Und man fragt sich, ob der Nerd für uns noch attraktiv sein kann, wenn er patriarchale Strukturen transportiert, die wir eigentlich gar nicht mehr haben wollen. Der Nerd ist eine überholte Figur.

Verspüren Sie Wehmut?

Ja, ich bin mit Nerds aufgewachsen. Figuren wie aus "The Big Bang Theory" haben mich geprägt. Da gibt es schon den Wunsch, dass das unangetastet bleibt. Am liebsten will ich den Nerd in die Vitrine stellen und nicht in die Mülltonne knallen. Gleichzeitig bin ich aber neugierig, welche Sozialfiguren neu entstehen werden. Und — welche Debatten werden wir dann mit diesen Figuren erleben?

BIOGRAFIE

Name: Annekathrin Kohout

Geboren 1989 in Gera.

Werdegang: Sie studierte Germanistik in Dresden, Kunstwissenschaft und Medientheorie in Karlsruhe und Fotografie in Leipzig. Als Redakteurin arbeitet sie heute für die Zeitschrift "Pop. Kultur & Kritik" und ist Mitherausgeberin der Buchreihe "Digitale Bildkulturen". Außerdem ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Germanistik an der Universität Siegen.

Aktuell: "Nerds. Eine Popkulturgeschichte." C.H.Beck, 271 Seiten, 16,95 Euro.

Privat: Kohout lebt in Leipzig.