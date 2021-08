Leipzig. Warum in die Ferne schweifen? Warum statt auf die Balearen, nach Bali oder Bhutan nicht mal nach Bielefeld reisen? Die Journalistin Pia Volk entdeckte während der eineinhalb Jahre langen Recherche für ihr Buch "Deutschlands schrägste Orte" unser Land neu. Wer will, kann mit diesem "Fremdenführer für Einheimische" in der Tasche ungewöhnliche Ziele ansteuern. Unseren Mitarbeiter Jan Draeger nahm Pia Volk auf eine imaginäre Reise zu einigen Orten mit, von denen sie in ihrem Buch erzählt. Wie zu einer komplett unterkellerten Stadt, Steingräbern auf einem Nato-Truppenübungsplatz, einem Freizeitpark neben einem Kernkraftwerk – und ja, auch nach Bielefeld.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Pia Volk Geboren 1978 im Umland von Frankfurt am Main. Werdegang: Volk studiert Geografie und Ethnologie in Heidelberg und Australien. In Leipzig belegt sie außerdem ein Journalistik-Studium. Seit 2011 [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Pia Volk Geboren 1978 im Umland von Frankfurt am Main. Werdegang: Volk studiert Geografie und Ethnologie in Heidelberg und Australien. In Leipzig belegt sie außerdem ein Journalistik-Studium. Seit 2011 arbeitet sie als freie Journalistin, schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Barbara und Das Magazin. 2014 erscheint ihr Buch "Mama, sind wir bald da?", in dem sie von den Reisen mit ihrem Sohn erzählt. Aktuell: "Deutschlands schrägste Orte. Ein Fremdenführer für Einheimische", mit Illustrationen von Lukas Wossagk (C.H. Beck, 256 Seiten, 20 Euro). Privat: Pia Volk lebt mit ihrem Sohn in Leipzig.

Frau Volk, in der Signatur Ihrer Mail steht als Adresse "Leipzig + der Rest der Welt" – was bedeutet das?

Leipzig ist meine Homebase. Aber vor Corona war ich jeden Monat irgendwo anders.

Und sind Sie mittlerweile wieder unterwegs?

Ja. Ende dieser Woche fahre ich nach Island.

"Flughäfen waren mein zweites Zuhause", schreiben Sie in Ihrem Buch. Was zieht Sie in die Welt?

Ich bin neugierig, mache gerne neue Erfahrungen. Und die macht man einfacher, wenn man irgendwo hinfährt, wo man noch nie war.

Aber jetzt zog es Sie nicht in die Ferne, sondern vor Ihre Haustür. Für Ihr neues Buch "Deutschlands schrägste Orte" sind Sie eineinhalb Jahre durch Deutschland gereist …

In meinem Verlag sind schon ähnliche Bücher erschienen: über die seltsamsten Orte der Welt oder die seltsamsten Orte der Antike. Jetzt wollte man solch ein Buch für Deutschland haben und suchte nach einem Autor, der explizit Geografie-Kenntnisse hat. Als man mich fragte, dachte ich sofort: Seltsame Orte hast du schon auf der ganzen Welt gesehen – warum nicht auch mal in Deutschland danach suchen?

Die Journalistin Pia Volk. Foto: Jacobia Dahm

Wie kamen Sie auf diese "schrägen Orte"?

Ich habe jeder Menge Leute von dem Projekt erzählt und vielen Menschen sind sofort ein oder zwei Orte eingefallen. Zusätzlich habe ich noch unglaublich viele Mails geschrieben. Es war eine eher ungewöhnliche und ungeordnete Recherche, die aber sehr viel Spaß gemacht hat.

Heute möchte ich mit Ihnen für unsere Leser eine imaginäre Reise vom Süden in den Norden Deutschlands machen. Dazu suchen wir elf "schräge" Orte aus Ihrem Buch auf. Wie viele Kilometer werden wir ungefähr unterwegs sein?

Rund tausend Kilometer, schätze ich.

Unsere Reise beginnt in Büsingen, einem Dorf mit 1500 Einwohnern. Warum starten wir ausgerechnet hier?

Büsingen ist eine Enklave. Sie ist eigentlich von der Schweiz umgeben, gehört aber zu Deutschland. Es gibt dort ganz viele Grenzen wie: Eigentumsgrenze, Gemeindegrenze, Landkreisgrenze, Deutschlandgrenze und EU-Grenze. Die Ursache dafür liegt weit zurück, in der Zeit der Reformation. Büsingen gehörte damals zum katholischen Österreich. Es wurde aber verwaltet vom nur wenige Kilometer entfernten reformierten Stadtstaat Schaffhausen. Als von dort ein reformierter Pfarrer nach Büsingen geschickt wurde, kam es zum Streit. Und der führte schließlich dazu, dass das Dorf nie Teil der Schweiz geworden ist.

Wie fühlen sich die Bewohner von Büsingen in dieser Situation heute?

Sie haben sich an die Sonderposition gewöhnt. Ich kann nicht beurteilen, ob sie sich als Deutsche oder Schweizer fühlen. Ihr Akzent klingt für mein Ohr eher schweizerisch. Viele arbeiten auch in der Schweiz, das ist einfach um die Ecke.

Reisen wir weiter! Jetzt in eine Gegend zwischen Schwäbischer und Fränkischer Alb, ins Nördlinger Ries. Wenn man Ihren Beschreibungen trauen kann, sind dort schon amerikanische Astronauten gelandet …

Die Astronauten der Apollo-14-Mission haben 1970 hier trainiert, bevor sie sich auf den Weg zum Mond machten. Der Nördlinger Ries ist nämlich durch einen Meteoriten-Einschlag entstanden. Früher wusste man nicht, ob die Krater auf dem Mond durch Meteoriten oder durch Vulkane entstanden sind. Das kann man aber anhand der unterschiedlichen Struktur von Gesteinen erkennen – und wie Meteoritengestein aussieht, haben die Astronauten damals im Ries gelernt.

Kann man heute dort noch Astronauten treffen?

Ich weiß nicht, wann die letzten da waren. Aber es kommen immer mal wieder welche. Mittlerweile sind mehrere Meteoriten-Krater bekannt, aber die meisten sind einfach unzugänglich, weil sie beispielsweise mitten in der Wüste liegen. Der Nördlinger Ries dagegen ist gut erreichbar.

Wie sind Sie durch Deutschland gereist?

Meistens mit dem Zug. Als Corona anfing, habe ich öfter einen Mietwagen genommen. Ich bin übrigens nicht zu allen Orten auf einmal gefahren, also nicht acht Wochen kreuz und quer durch Deutschland unterwegs gewesen. Stattdessen habe ich mir immer mal wieder eine Region ausgesucht und mir dort einige Orte angeschaut.

Vom Nördlinger Ries kommen wir nach Oppenheim in Hessen. Eine unscheinbare Stadt, schreiben Sie, aber im Untergrund ist dort viel los.

Der Ort ist komplett unterkellert. Oppenheim war früher eine Handelsstadt und die Kaufleute brauchten diese Keller als Lagerfläche. Es sind 650 Keller, die – Oppenheim liegt am Hang – auf 15 Stockwerken übereinander gestapelt sind. Zusammen haben sie eine Gesamtlänge von 40 Kilometern. Die meisten Keller sind in Privatbesitz. Aber einen halben Kilometer, der unter dem Rathaus und dem Marktplatz liegt, kann man besichtigen. Mich hat das gleich an Mittelalter- und Schatzsuche-Geschichten erinnert.

Auf geht’s 50 Kilometer weiter nach Norden – und wir erreichen Frankfurt am Main. Dort umgibt uns auf einmal mediterranes Flair. Wie kommt es dazu?

Frankfurt hatte früher keinen Hauptbahnhof, sondern zwei Bahnhöfe. Um diese beiden Bahnhöfe miteinander zu verbinden, wurde eine Main-Insel aufgeschüttet. Dort wurden nicht nur Gleise verlegt, sondern auch ein Park mit tropischen Pflanzen angelegt. Die Frankfurter nannten diesen Ort "das Nizza", weil früher die High Society ihre Sommerfrische in Nizza verbrachte. Heute wachsen in dem Park Bananenstauden, und es gibt Bäume mit Kiwis und Kakis. Man hat nämlich festgestellt, dass auf dieser Insel ein ganz besonderes Mikroklima herrscht. Es ist dort ein bisschen wärmer als im Rest von Frankfurt, weil zum Beispiel durch die Kaimauer Wärme zurückreflektiert wird. Die Bäume mit den Kiwis und Kakis bleiben deshalb auch im Winter draußen.

Als nächsten Stopp haben Sie für uns ein ehemaliges Kernkraftwerk ausgesucht ...

Das Kernkraftwerk Kalkar ist ja nie ans Netzt gegangen, es ist ein Millioneninvestitionsgrab. Heute ist dort ein Freizeitpark. Aus dem Kühlturm fährt ein Kettenkarussell raus. Auf mich wirkte das vollkommen surreal. Man sollte es sich auf jeden Fall anschauen.

Wir reisen nun nach Osten, nach Bielefeld. Sie beschreiben es als wenig einladend: "Bielefeld ist so durchschnittlich, dass es unter dem Radar läuft." Was sollen wir dort?

Um sich mal zu fragen, warum es manche Städte schaffen, dass sie zu Tourismusstädten ausgebaut werden, und andere nicht, aber die Lebensqualität dort extrem hoch ist. Nur weiß man das eben nicht. In Bielefeld gibt es Arbeit, bezahlbaren Wohnraum – aber eben keine Attraktionen. Und vielleicht ist das auch nicht so schlecht.

Es wurde mal behauptet, dass es Bielefeld gar nicht gibt ...

Das war eine Theorie, die sich über das Internet verbreitet hat. Die Stadt Bielefeld hat das für eine Marketing-Kampagne mit viel Charme benutzt. Es hieß: Wenn es jemanden gibt, der ihnen beweist, dass es Bielefeld nicht gibt, kriegt er eine Million Euro. Bielefeld gibt es aber, die Stadt ist einfach nur superdurchschnittlich. Mich erinnert das an Menschen, die durchschnittlich sind, aber trotzdem ein super Leben führen. Sie fallen einfach nicht weiter auf – im Vergleich zu Glamour-Paaren, die sich die ganze Zeit anpicken. Da kann man sich fragen: Welches Leben will man lieber führen?

Aber wir fahren nur nach Bielefeld, weil da nichts los ist?

Mein Buch ist ja kein klassischer Reiseführer mit Anleitungen, wo vielleicht der nächste Parkplatz ist, sondern es vereint eine Sammlung von Orten, bei der jeder für sich ungewöhnlich ist. Und ich finde es eben ungewöhnlich, auch mal so was richtig Durchschnittliches wie Bielefeld zu sehen. Mit meinem Buch will ich Anregungen geben, darüber nachzudenken, was einen Ort besonders macht, was einen daran interessiert und was das dann vielleicht mit dem eigenen Leben zu tun hat.

Ihre nächste Anregung führt uns auf einen Truppenübungsplatz der Nato in der Lüneburger Heide. Wie kommen wir da überhaupt rein?

Man muss an der Pforte bei dem wachhabenden Offizier nur seinen Personalausweis zeigen. Dann kann man passieren. Vorausgesetzt, es finden gerade keine Schießübungen statt – das kann man aber vorher über das Internet erfahren. Unser Ziel auf diesem Truppenübungsplatz sind 5000 Jahre alte mystische Steingräber, von denen niemand weiß, wie sie gebaut wurden. Der Weg zu ihnen führt durch eine wunderschöne Heidelandschaft. Dass man als Ziviler mal auf so einen Truppenübungsplatz kommt, passiert nicht oft. Ich fand das spannend.

Nun führen Sie uns an einen Ort in Brandenburg, von dem Sie schreiben, dass dort nie die Sonne untergeht: Tropical Islands.

Tropical Islands befindet sich in einer Halle, die 360 Meter lang, 210 Meter breit und 107 Meter hoch ist. Sie wurde in den 90er-Jahren errichtet, um dort Luftfrachtschiffe zu bauen. Die Firma ist allerdings pleite gegangen, und nur die Halle übrig geblieben. Dann kaufte sie ein malaysischer Investor und beschloss, dort ein Tropenparadies einzurichten. Etwas, dass in Malaysia vor der Tür ist, in Deutschland aber nicht. Man kann dort in Zelten oder Hütten übernachten. Sie haben Hütten aus unterschiedlichen tropischen Regionen der Erde nachgebaut. Es ist ein bisschen, als ob man in ein All-Inclusive-Hotel fährt, nur dass man die Landschaft gleich dazu bekommt. Man spart sich zwar den Flug ins Ausland, klimafreundlich ist der Besuch trotzdem nicht: Die Klimaanlagen verbrauchen unheimlich viel Energie. Zumindest kann man sich nachts noch Cocktails an der Strandbar holen und am nächsten Tag wieder durch Berlin schlendern, unserem nächsten Ziel.

Dort schlagen Sie als Sehenswürdigkeit einen steinernen Klotz vor, der sich Schwerbelastungskörper nennt. Was verbirgt sich denn dahinter?

Unter Hitler sollte Berlin ja zu "Germania" ausgebaut werden, mit vielen Prunkbauten und einem Triumphbogen. Zuvor musste man aber testen, ob der Boden überhaupt die Belastung von diesen unglaublich schweren Gebäuden aushalten kann. Deshalb gibt es diesen Schwerbelastungskörper. Messinstrumente sollten anzeigen, wie sehr der Klotz in den Boden einsinken würde und wie man demnach die Gebäude hätte errichten müssen. Oder ob man es hätte bleiben lassen müssen. Viel später erst, nachdem Deutschland den Krieg verloren hatte, hat man die Messergebnisse ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass der Boden das sowieso nicht hätte tragen können. Der Schwerbelastungskörper zeigt die ganze Absurdität von Hitlers "Germania"-Träumen.

Wir reisen nun nach Mecklenburg-Vorpommern. Unser Ziel ist das Dorf Mestlin. Warum stoppen wir hier?

Dieses Dorf wurde in der DDR umgebaut. Die Idee war, ein Musterdorf entstehen zu lassen, das das Beste aus Stadt und Land vereint. Das Kulturleben der Stadt, aber die Ruhe und die Lebensqualität vom Land. Deshalb hat man in Mestlin in der Dorfmitte ein großes Kulturhaus gebaut. Da gab es Theateraufführungen, eine Bibliothek und ein Kino. Sonst steht ja in Dörfern eine Kirche im Zentrum. In Mestlin findet man sie aber irgendwo am Ortsrand, zentral steht hier heute noch das Kulturhaus.

Wie sieht es jetzt mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall dort aus?

Beeindruckend, weil es noch diese nüchterne, monumentale sozialistische Architektur hat. Nach der Maueröffnung haben dubiose Investoren in dem Haus eine Disco eröffnet, die sich aber nicht lange hielt. Jetzt wird es von einem Kulturverein verwaltet, der dort Ausstellungen macht und Kunstkurse gibt.

Als letzte Station haben Sie die Insel Trischen, die zu Schleswig-Holstein gehört, ausgewählt. Ein Ort, den wir gar nicht betreten dürfen.

Reisen hat ja total viel mit Sehnsuchtsvorstellungen zu tun. Man malt sich aus, wie es dort sein könnte, hat ganz bestimmte Erwartungen – und die können auch enttäuscht werden. Vielleicht sollte man von manchen Orten einfach nur träumen, weil sie in der Vorstellung schöner sind als in der Realität. Die Vogelinsel Trischen ist ein Ort, auf den ich alle meine Sehnsucht projizieren kann. Auf der Insel darf sich nämlich nur ein Mensch aufhalten, das ist der Vogelwart. Einmal in der Woche kommt ein Schiff, das ihm die Post und Lebensmittel bringt.

Unsere Reise ist zu Ende, aber Sie haben noch viel mehr Orte in Deutschland für Ihr Buch aufgesucht. Welche Erkenntnisse haben Sie mitgenommen?

Man kann auch zu Hause noch staunen und neugierig sein.