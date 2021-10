Von Robin Daniel Frommer

Brands Hatch. Flower-Power, sprudelnde Werbegelder, knapp bekleidete Grid-Girls: Zu keiner Zeit wurde der Motorrennsport radikaler und experimentierfreudiger umgekrempelt, als Ende der 60er- und Anfang der 70er-Jahre. Das Altherren-Image der frühen Jahre ist passé. Die Piloten der kraftstrotzenden Rennwagen sind umjubelte Stars, denn Nerven kitzelnde Autorennen locken nicht nur scharenweise Zuschauer an die Asphaltpisten, sie finden plötzlich auch im Fernsehen statt. Tabak-, Spirituosen und Uhrenindustrie sind die mächtigsten Sponsoren: Eine gewaltige Spirale aus Geld und Macht kommt in Fahrt.

Ausnahmslos alle Sicherheitsstandards zum Schutz der Rennfahrer hinken dieser stürmischen Entwicklung jedoch hinterher. Filme und Schwarz-Weiß-Fotos zeigen: Zuschauer stehen oft so dicht an den damaligen Strecken, wie man es heute allenfalls noch von den ansteigenden Bergetappen des Radklassikers "Tour de France" kennt. Vor 50 Jahren liegen auf den holprigen Pisten des Motorsports oft Äste und Abfälle. Es gibt kaum Leitplanken, geschweige denn Auslaufzonen.

Genau in dieser Übergangsphase wird der Motorsport in besonders rascher Folge von tödlichen Unfällen überschattet. In den sechs Jahren zwischen 1967 und 1972 ist der Blutzoll des Rennsports so hoch wie nie – nicht weniger als zwölf renommierte Fahrer kommen um: Jim Clark verunglückt in Hockenheim tödlich, Ludovico Scarfiotti beim Roßfeld-Bergrennen nahe Berchtesgaden, Mike Spence in Indianapolis, Lucien Bianchi beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans, Bruce McLaren bei einer Testfahrt auf dem südenglischen Goodwood Circuit, Pedro Rodríguez auf dem Norisring und Joakim Bonnier in Le Mans.

Besonders tragisch: Jochen Rindt stirbt 1970 in Monza an Verletzungen, die er sich vor allem deshalb zuzog, weil er seinen Sicherheitsgurt aus Furcht vor den damals häufigen Feuerunfällen, so vermuten seinerzeit Motorsport-Experten, nicht korrekt geschlossen habe. Tatsächlich in brennenden Cockpits kommen kurz vor und nach Rindt die Fahrer Lorenzo Bandini (1968, Monaco), Jo Schlesser (1968, Rouen), Piers Courage (1970, Zandvoort) und Jo Siffert (1971, Brands Hatch) um.

Jo Siffert. Foto: www.josiffert21.ch

Spätestens mit Blick auf die von Williams’ De Tomaso-, Honda- und Porsche-Ingenieuren eingesetzten Magnesium-Chassis, drängt sich heute der Eindruck auf, dass man den Tod der Fahrer zumindest zeitweilig billigend in Kauf genommen hat: Magnesium-Legierungen sind zwar deutlich leichter als Aluminium, sie entzünden sich aber bereits bei relativ niedrigen Temperaturen und befeuern Brände, die wie Wunderkerzen kaum mehr zu löschen sind. Die Flammen am De Tomaso von Piers Courage können herbeigeeilte Feuerwehrleute erst ersticken, als sie das Wrack vollständig unter Sand begraben, ohne Piers Courage zuvor aus den Trümmern zu bergen. Aber gesprochen wird über die Angst vor Unfällen dennoch nicht. Oder viel zu wenig. Die Rennen gleichen weiterhin Versuchsfahrten, die Fahrer sind bei den automobiler Turnieren Ritter ohne Rüstung.

Der Rennsonntag in Brands Hatch, am 24. Oktober 1971, wird zum Inferno: Um 14.18 Uhr kommt Jo Sifferts Bolide, ein BRM P160, schlingernd von der Piste bei Hawthorn Bend ab und überschlägt sich. Der Monoposto kracht mit voller Wucht zurück auf den Boden. Der Tank ist aufgerissenen, die Räder zeigen nach oben, Sifferts Rennwagen explodiert und brennt völlig aus. Jo Siffert ist mit gebrochenem Bein im Wrack eingeklemmt und vermutlich bewusstlos. Er hat keine Chance und erstickt. Beißender schwarzer Qualm nimmt die Sicht. Die Ursachen von Jo Sifferts tödlichem Unfall können nie aufgeklärt werden: Manche Augenzeugen vermuten ein Getriebeproblem, andere einen schleichenden Reifenschaden. Später wird von einem Mechaniker auch ein Bruch der Hinterradaufhängung in Betracht gezogen.

Bei Sifferts Beerdigung, fünf Tage später, säumen mehr als 50.000 Zuschauer den Weg des beeindruckenden Trauer-Korsos in seiner Heimatstadt Fribourg. Solche Menschenmassen hat man in der Schweiz bei einem Begräbnis noch nie gesehen. Das Fernsehen überträgt die Trauerfeier – und Siffert wird postum zum Schweizer Sportler des Jahres erklärt. Noch heute pilgern ansehnliche Fähnlein seiner ausdauerndsten Fans alljährlich an seinem Todestag, um 14.18 Uhr, zu seinem Grab auf Fribourgs gepflegtem Friedhof St.-Léonhard.

Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb Jo Siffert so vielen Menschen in lebhafter Erinnerung geblieben ist: Er kommt aus einfachsten Verhältnissen, hat schon als Zwölfjähriger Lumpen und Alteisen gesammelt und verfolgt sein Ziel, sich als Rennfahrer zu etablieren, zunächst ausschließlich aus eigener Kraft. Siffert ist Privatfahrer, spart sich jedes Rennen vom Mund ab.

1960 kann er vom Motorrad- zum Automobilrennsport wechseln. Er kauft sich einen gebrauchten Stanguellini-Rennwagen, wenig später einen Anhänger und einen Wagen mit Kupplung. Er startet so oft er kann; teils bei mehreren Rennen an einem Wochenende. Siffert fällt schon zu Beginn seiner Rennfahrerkarriere als ungestümer Fahrer auf, schaltet hoch, ohne zu kuppeln, um letzte Zeitkrümel zu sparen, und er bremst oft als letzter. "Als Anfänger kann man nicht anständig beginnen", meint er dazu lapidar. Und er erwartet einfach, dass die Technik seinen Fahrstil aushält. Das Rennfahren ist damals Schwerstarbeit. Vorne im Wagen sind Öltank und Wasserkühler untergebracht, ohne nennenswerte Isolierung – die heiße Luft vom Kühler bekommen die Fahrer direkt an die Füße: im Cockpit herrschen gut und gerne 70, 80 Grad Celsius. Reifen müssen in Sifferts Rennteam zwei bis drei Rennen halten – undenkbar im heutigen Rennzirkus.

Und schon 1961 wird Siffert punktgleich mit dem Südafrikaner Tony Maggs Europameister in der Formel-Junior. Sifferts Rennmechaniker Jean-Pierre Oberson erinnert sich an die ersten Fahrten zu den italienischen Rennstrecken: "Wir führen nachts und badeten tagsüber. Es war weit, es gab keine Autobahn. Restaurants konnten wir uns kaum leisten. Wir lebten von Milch und Cornflakes. Geld gaben wir nur für Reifen aus. Nur das Rennbenzin gab es umsonst." Jo Siffert ist schlicht gezwungen, sich zu verausgaben, er überstrapazierte seine Mechaniker und seine Motoren gleichermaßen. Sein aus Lindau am Bodensee stammender Chefmechaniker, der "Cosworth-Guru" Heini Mader, fügt rückblickend hinzu: "Wir waren Amateure."

... die Pisten sind teilweise für die Rennen kaum vorbereitet. Jo Siffert, im Rennwagen mit der Nr.12, war ein Abenteurer. Foto: Archiv Porsche AG

Die Formel war wie eine Familie. Nicht einmal Jim Clark war ein Star. Das waren Techniker, die Rennen fahren wollten. Selbst Graham Hill war damals nicht reich. Er war Mechaniker. Doch Siffert war der ärmste Fahrer von allen. Tatsächlich muss der Schweizer zu dieser Zeit jeden Franken, den er in den Rennsport stecken will, zuvor mit eigener Hände Arbeit verdienen. Er wird Autohändler – und seine Zähigkeit führt zu weiteren Erfolgen: Siffert wird 1962 Formel Eins-Vertragsfahrer der Scuderia Filipinetti aus Genf. Am 25. April 1963 feiert er einen viel beachteten Hattrick, also Pole, Sieg und schnellste Rennrunde, beim "Gran Premio di Siracusa" auf Sizilien. 1968 gewinnt Siffert im englischen Brands Hatch – der Swissair-Flieger in Heathrow wartet geduldig auf den Fahrer, der noch zerzaust und verschwitzt, im Renn-Overall, an Bord hetzt – und in Fribourg wird nach diesem Husarenritt eine Woche lang gefeiert.

Siffert ist endlich im Rennzirkus seiner Zeit zu Hause, er ist per Du mit den Großen, Reichen und Mächtigen. Und er will gewinnen. Er tritt an gegen die ganz Großen des Rennsports – beinahe hätte er es geschafft. 1968 startet er bei circa 40 Rennen: Er fährt Langstreckenrennen für Porsche, Formel Zwei für BMW und Formel Eins für das Walker-Lotus-Team.

Noch ein Popularitätsschub: Steve McQueen lehnt 1970 die Hauptfigur seines Films über das 24-Stunden-Rennen von Le Mans deutlich an Erscheinung und Coolness Jo Sifferts an. Als der Film am 9. Oktober 1971 in die Kinos kommt, hat Siffert nur noch ganze 13 Tage zu leben. Zuvor hat der Schweizer Ausnahmefahrer für Porsche zahlreiche Rennen gewonnen – Targa Florio, Daytona, Nürburgring, Sebring, Spa, Zeltweg – aber nie LeMans. In Le Mans bleibt diesen Coup auf Jo Sifferts unerledigten To Do-Liste. Er stirbt bei einem völlig bedeutungslosen Formel Eins-Rennen zu Ehren von Jackie Stewart, nach Abschluss der Weltmeisterschaft, und wird zum Mythos.