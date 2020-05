Von Klaus Welzel

Jeder Diskurs hat seine Zeit – und er ist oftmals auch nur in dieser verständlich. Der Mannheimer Germanist und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch widmet seine neueste Publikation den Paradoxien, also Widersprüchen, in Philosophie, Theologie, aber auch in der schnöden Gegenwartspolitik. Er entführt seine Leser in Gedankengebäude, die bei dann genauerer Analyse wunderbar kunstvoll in sich zusammenfallen. Schließlich ist das die Paradedisziplin des emeritierten Professors: Gewohnte Denkstrukturen aufzubrechen.

Hinterfragt der Autor im Vorwort noch listig den tieferen Sinn der Pegida-Demonstrationen in Dresden, bei denen "rechtsradikale Fanatiker" im Grunde vor ihresgleichen, nämlich "rechtsradikalen Fundamentalisten, religiösen Fanatikern, Antisemiten, Rassisten, Antidemokraten, Reaktionären, Theokraten und Frauenverächtern", also Islamisten, warnen, so schwenkt er bald um auf Luther und seine Zeit – das zentrale Thema dieses Kompendiums.

Typisch Hörisch: Schnell ein paar verbale Hiebe gegen die Reaktionäre (wobei es schon sehr mutig ist, unter Alt- und Neonazis Theokraten auszumachen), schon eilt der Autor zum Ober-Herätiker Luther, den er in dieser Funktion als Nachfolger Sokrates’ und Jesus’ sieht. Alleine darauf muss man erst einmal kommen.

Basis dieses ersten von acht Kapiteln ist Hörischs Festvortrag im Lutherjahr, den er am 26. April 2018 in der Alten Aula der Heidelberger Universität hielt: "Luthers Heidelberger Disputation. Die Kraft des Sekundären". Letztere besteht darin, so der gebürtige Schleswig-Holsteiner, dass Wiedergänger (Luther war nach dieser Deutung der zweite Reformator nach Jan Hus) die wirklich Erfolgreichen sind, kann aber auch als düstere Pointe für die Gescheiterten gelesen werden. Schließlich landete der Tscheche Hus 45-jährig nach dem Konstanzer Konzil auf dem Scheiterhaufen, während Luther, wenn auch krank, als erfolgreicher Religionserneuerer 62-jährig im Herbergsbett sein Ende fand.

Wiedergängig war auch Luthers Auftritt in Heidelberg im Mai 1518, dem der Wittenberger Disput samt Thesenanschlag ein Jahr zuvor vorausging. Am Neckar sezierte Luther nun Hörisch zufolge das widersprüchliche Gottesbild, eben die Paradoxie eines allmächtigen Gottes, der aber (beim Menschen) an seine Grenzen gerät. Der einen Sohn in einem grausamen Folterritual opfert, obwohl oder weil er die Menschen liebt.

Dann die Trinität, also Dreieinigkeit des Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in einer "Person" – für Hörisch ebenso "irritierend", wie die Verehrung einer jungfräulichen Mutter oder die "Gleichaltrigkeit" von Vater und Sohn ("Von Ewigkeit zu Ewigkeit"). Glaubt es oder lasst es, entgegnet der theologische Laie, Widersprüche hinnehmend. Doch so einfach will es der Autor seinen Lesern nicht machen.

Schließlich ist ein Weltphilosoph, der seinen Nachnamen Luder in Luther wandelte, weil "der schon damals mit den Assoziationen versehen war, die dem ’Luder’ heute mitgegeben sind", in diesem Kontext weniger ein Gläubiger als der "erste Erfolgsautor der Neuzeit". Typisch Hörisch – ebenfalls einer, der seine Werke mit Erfolg unter die Leute bringt. Schade fast, dass der Citoyen kein Wiedergänger, sondern ein Original ist – wer weiß, zu welchen Höhen es den Exegeten mit so hohem Unterhaltungswert ansonsten geführt hätte?

Sein theologisch-intellektueller Diskurs analysiert im Folgenden die Medien nach Gutenberg, begibt sich auf die Spuren Albert Schweitzers, um abschließend in einem sehr kurzen, aber ebenso prägnanten Kapitel festzustellen: "Alles schreibt, keiner liest." Wer das Buch weglegt, kann sich eigentlich genau das nicht vorstellen. Wie gewohnt ist der Parforceritt durch die allumfassende Welt des Jochen Hörisch vor allem ein großer Lesespaß.

Foto: zg

Jochen Hörisch

"Kann ein allmächtiger Gott sterben?"

der blaue reiter - Verlag für Philosophie

160 Seiten

17,90 Euro