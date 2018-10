Spaß am Lesen: Junge Leute treffen sich in einem Literaturcafé und diskutieren über ihre Lektüre​. Fotos: Thinkstock/Helmut Pfeifer

Von Petra Nikolic

Walldorf. Rudolph wäre niemals nach Russland zurückgekehrt. Das war nicht mehr sein Leben", sagt die junge Frau mit den dunklen Locken entschieden. "Da irrst du dich gewaltig. Er hatte große Sehnsucht nach seiner Heimat. Hier, ich kann es dir an einer Textstelle beweisen, die ich mir markiert habe", entgegnet ein älterer Mann und fängt an, hastig in einem Buch zu blättern, in dem mehrere farbige Post-Its stecken. Während er in seinem Buch noch nach der richtigen Textstelle sucht, die sein Argument untermauern soll, nippt die junge Frau an ihrem Glas mit Prosecco.

Jetzt schaltet sich noch eine ältere Dame in die Diskussion ein: "Also ich habe das Buch nach dem ersten Kapitel erst mal wieder weggelegt. Ich konnte nicht verstehen, warum er sich in diese Richtung entwickelt hat und viele Schilderungen haben mich abgeschreckt." Derjenige, über den an diesem stürmischen Herbsttag in der kleinen Buchhandlung so heftig gestritten wird, ist zugegen: Rudolph Nurejew.

"Der Tänzer", der Lebensroman des Genies Rudolph Nurejew, der 1961 die UdSSR verließ und im Westen als Tänzer internationalen Ruhm errang, steht an diesem Abend im Mittelpunkt des Literaturkreises, der sich hier inmitten von deckenhohen Bücherregalen einmal im Monat trifft, um ein Buch zu besprechen. Der Autor und Journalist Colum McCann hat diese Geschichte von Aufstieg, Triumph und Verfall Rudolph Nurejews aus der unterschiedlichen Perspektive von Verwandten, Weggefährten, Gönnern und Liebhabern erzählt.

Während draußen in den dunklen Straßen der Wind immer stürmischer wird, glätten sich die Wogen in dem Lesekreis wieder. Die zwölf Männer und Frauen, die in einem Kreis um einem Tisch zusammensitzen, greifen zu Knabbereien und Getränken, während die Buchhändlerin sie mit weiteren Informationen über den Autor und die Hintergründe der Entstehung seines Romans füttert.

Der Lesekreis ist immer gut besucht. Wie Jean Paul einst sagte: "Bücher lesen heißt, wandern gehen in ferne Welten aus den Stuben, über die Sterne" - so begeben sich die Lesekreis-Mitglieder mit jedem neuen Buch auf eine Reise in eine andere ferne Welt. Beim Austausch über diese Entdeckungsreisen und die dabei gezogenen Schlüsse, entwickelt sich immer ein kontroverser und spannender Abend. Der Ablauf ist immer der gleiche.

Die Buchhändlerin sucht jeden Monat ein Buch heraus, das dann gemeinsam besprochen wird. Zuvor vermittelt sie noch Wissen zu dem Buch, gibt Informationen zur Biografie des Verfassers, damit erkennbar ist, ob es in dem Werk Anknüpfungspunkte zum Leben des Autors gibt. Nicht alle beteiligen sich gleichermaßen an der Diskussion, einige hören nur zu, nicken manchmal. Es sind ganz unterschiedliche Gründe, die sie in dem Kreis zusammengeführt hat.

Die einen suchen Anschluss zu anderen Bücherliebhabern, die anderen eine Gegenwelt zu ihrem technisierten Berufsalltag, andere wiederum kommen gerade aus beruflichen Interesse, wie Lehrer oder Germanisten. Und dann gibt es noch diejenigen, die aus idealistischen Gründen kommen, die überzeugt sind, dass es wichtig ist, Menschen vom Bildschirm loszureißen und über Literatur wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen.

Literaturkreise erleben im Moment eine Renaissance. Fast ein Anachronismus - möchte man meinen. In einer digitalisierten Welt, in der Kommunikation schneller, komprimierter und auch oberflächlicher ist, sitzen Menschen mehrere Stunden zusammen, um über fiktionale Welten, Romanfiguren und Erzählperspektiven ausgiebig zu diskutieren. Literaturkreise gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert, damals hießen sie Literatursalons und fanden meist im privaten Kreis statt. Vor allem wohlhabende und gebildete Frauen, oft adeliger Herkunft, waren Gastgeberinnen und wurden in dieser Eigenschaft Salonnière genannt.

Heute gibt es viele Orte, an denen sich literaturbegeistere Menschen treffen: öffentliche Bibliotheken, Buchhandlungen, Gemeindehäuser, Schulen, Antiquariate oder auch private Räume. Haben sich erst einmal Sympathien und Bekanntschaften in einer Leserunde aufgebaut, so endet der Leseabend in der Regel nicht mit der Buchbesprechung, sondern die Teilnehmer bleiben gerne noch etwas länger zusammen, um bei einem Glas Wein oder einer Tasse Tee über Themen zu diskutieren, die sich aus der gemeinsamen Lektüre entwickelt haben.

Auch in der Rhein-Neckar-Region gibt es etliche Literaturkreise, wie viele lässt sich schwer beziffern, da die meisten entweder unter sich bleiben wollen oder schon genügend Mitglieder haben. Bei mehr als 20 Teilnehmern wird es schwierig, eine Diskussion zu steuern. In Heidelberg und Mannheim gibt es deutsch- und englischsprachige sowie thematische Literaturkreise, einige verabreden sich über verschiedene Internet-Plattformen wie Meetup. Auch die Volkshochschulen bieten Literaturkreise an.

Renate Büchner, die ehemalige Leiterin der Stadtbücherei in Walldorf.

Zu den ältesten Literaturkreisen in der Rhein-Neckar-Region gehört sicher der von Renate Büchner in Walldorf. Die ehemalige Leiterin der Walldorfer Stadtbücherei gründete ihren Literaturkreis bereits in den 80er Jahren. Sie wollte eine Plattform schaffen, in der sich Menschen über Bücher intensiv austauschen können. "Lesen ist meist auch ein emotionaler Prozess. Ich finde, dass der Leser mit seinen Gefühlen nicht allein bleiben, sondern die Möglichkeit bekommen sollte, mit anderen darüber zu sprechen", erklärt sie ihre Intention.

Dabei habe sie die Erfahrung gemacht, dass Bücher auch in das Leben und den Alltag der Leser hineinwirken. "Jeder zieht für sich eigene Schlüsse aus der Geschichte und kann sie mit in seine Wirklichkeit nehmen", berichtet sie.

Renate Büchner ist auch davon überzeugt, dass sich Lesekreise positiv auf den sozialen Umgang der Menschen miteinander auswirken. Jeder Leser entwickle eine individuelle Haltung zu dem Buch, die sich oft erheblich von der Sicht anderer Leser unterscheide. Gerade in Gruppen, in denen die Teilnehmer aus unterschiedlichen Generationen stammen und verschiedene Wertesysteme mitbringen.

"Wir haben in unseren Gesprächen gelernt, nicht vorschnell zu urteilen, sondern erst einmal die Meinung aller anzuhören, die vielleicht neue Perspektiven eröffnet und das eigene Urteil revidieren lässt", erzählt sie. Aus diesem Grund sieht sie gerade in Zeiten, in den sehr schnell über fremde Menschen geurteilt wird, ein Weg zu mehr Offenheit für andere Meinungen und Lebenseinstellungen.

"Manchmal wollten Teilnehmer bereits nach der ersten Kapitel das Buch wieder weglegen, weil ihnen die Welt zu fremd war, der Literaturkreis hat sie dann zum Weiterlesen überredet, was auch gut war", so Renate Büchner. In der Leserunde habe man mit der Zeit auch gelernt, gründlich mit Literatur umzugehen, zwischen den Zeilen ganz genau zu lesen, damit man alle Aspekte erfassen könne. Auch das habe für das Leben geschult.

Obwohl es inzwischen schon spät am Abend ist, wird in der kleinen Buchhandlung noch immer über Rudolph Nurejew diskutiert. Die individuellen Charaktereigenschaften der Mitglieder und die kontroversen Weltanschauungen heizen die Diskussion weiter an. Einig ist man sich mittlerweile, dass dem Leser der Charakter des Protagonisten auch nach der Lektüre fremd und undurchschaubar bleibt.

Auch der Wechsel der verschiedenen Erzählperspektiven kommt im Literaturkreis nicht gut an. Die meisten finden es richtig, dass der Autor die Homosexualität des Balletttänzers nicht verschwiegen hat, sondern dem Thema in dem Buch breiten Raum gegeben hat - wenn auch die Schilderungen an manchen Stellen etwas zu drastisch sind, wie einige meinen. Am Ende nimmt jeder aus dieser Leserunde mehr mit nach Hause, als er mitgebracht hat - dazu gehört auch mehr Weltoffenheit und Toleranz.