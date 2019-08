Von Miriam Schaghaghi

Es war der Film auf dem Festival in Cannes, und könnte nun der Film des Jahres werden: Diese Woche läuft Quentin Tarantinos Neuester an, "Once upon a time in Hollywood". Fünf Jahre hat der Kultregisseur daran geschrieben und mit Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie ein Spitzen-Ensemble auf der Leinwand versammelt. Selbst in den Nebenrollen entdeckt man Hochkaräter wie Al Pacino oder Kurt Russell. Tarantino erzählt die Geschichte des Cowboy-Darstellers Rick alias DiCaprio und seine Freundschaft zu seinem Stuntdouble, einem oberkörperfreien und oscarreifen Brad Pitt, und erinnert an die Morde des Manson-Clans an Roman Polanskis schwangerer Frau Sharon Tate. Bei einem Kurzbesuch in Berlin nahm sich Quentin Tarantino Zeit für ein ausführliches Gespräch.

Quentin, Ihr Film spielt im Hollywood der späten 60er Jahre. Wenn es Zeitmaschinen gäbe, in welche Zeit würden Sie zurückreisen, um Filme zu drehen?

Definitiv in die 70er! Die Ära war mit ihren Schauspielern für den Film einfach grandios. Wenn Sie aber fragen, wann ich am liebsten in Hollywood gelebt hätte, würde ich die frühen 60er wählen, die Zeit von "Dino’s Lodge" auf dem Sunset Boulevard, Dean Martins Club - eine unglaublich coole Zeit.

Geboren am 27. März 1963 in Knox-ville, Tennessee Ausbildung: Brach als 15-Jähriger die High School ab und begann eine Schauspielausbildung. Später jobbte er in einer Videothek und schrieb erste Drehbücher. In Sundance besuchte er einen Regie-Workshop von Robert Redford.

Filmkarriere: Der US-amerikanische Filmemacher und Drehbuchautor verfasste Anfang der 1990er-Jahre das Skript zu "Reservoir Dogs - Wilde Hunde". Der Film wurde auf dem Sundance Film Festival gezeigt. 1993 begann Tarantino mit den Dreharbeiten zu "Pulp Fiction", seinem zweiten Spielfilm, der ein sensationeller Erfolg wurde. Nach "Jackie Brown" (1997) kam das Racheepos "Kill Bill" 2003 und 2004 in zwei Teilen ins Kino. Es folgten "Grindhouse" (2007), "Inglourious Basterds" (2009), "Django Unchained" (2012), "The Hate᠆ful Eight" (2015) und nun "Once upon a time in Hollywood" (2019, nominiert für die Goldene Palme).

Auszeichnungen: Zwei Oscars und Golden Globes, Gewinner der Goldenen Palme der Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Allein "Pulp Fiction" erhielt etliche Preise (etwa die Goldene Palme, den Oscar für das beste Drehbuch und sechs weitere Nominierungen). 2011: "César d’honneur" für das Lebenswerk; 2015: Stern auf dem "Walk of Fame".

Privates: Tarantino ist seit November 2018 mit der israelischen Sängerin Daniella Pick verheiratet.

Sie sind ja in L.A. aufgewachsen. Was sind Ihre frühesten Erinnerungen an die Traumfabrik?

Geprägt hat mich mein erster Besuch im "Grauman’s Chinese Theatre", dem Kino auf dem Hollywood Boulevard 1969. Wir lebten damals im Osten von L.A. und meine Mutter und mein Stiefvater nahmen mich mit, um "Butch Cassidy and the Sundance Kid" mit Paul Newman und Robert Redford anzuschauen. Sie hatten mir so viel davon erzählt, ich konnte es kaum abwarten, dieses legendäre Theater zu sehen.

Von diesem Ausflug profitieren Kinofans wohl bis heute ...

(lacht) Ja, das war unvergesslich. Meine Eltern erzählten mir von den ganzen Hand- und Fußabdrücken der Stars. Ich war ein großer Fan von John Wayne und wollte unbedingt dessen Abdrücke sehen, weil er angeblich so kleine Füße hatte. Natürlich haben sie mir auch vom "Walk of Fame" berichtet, mit den eingelassenen Sternen, und dem Wachsfiguren-Museum ...

Und nun sind Ihre eigenen Abdrücke dort zu sehen?

Ja, seit 2015!

Ihr Film ist überraschend splatterfrei und wirkt wie eine nostalgische Liebeserklärung an das alte Hollywood. Sind Sie - nach der eigenen Hochzeit - etwa zum Romantiker geworden?

Ich bin auch romantisch! Margot Robbie bezeichnet mich gern als großen Softie! Sagen wir so: Sie sehen hier eine andere Seite von mir.

Gab es bei einigen Szenen keine Lachkrämpfe am Set, zum Beispiel, wenn DiCaprio singt und tanzt?

Gott bewahre, ich hätte in der Szene nie gelacht! Ich kann noch immer nicht glauben, dass ich Leo wirklich dazu gebracht habe! Ich hätte diesen grandiosen Moment nie ruiniert - ich verjage ja auch keinen Schmetterling, nur um ihn zu berühren! Das war echt cool, witzig und auch mutig von Leo. Wir beide lachen viel, wir haben den gleichen Humor und längst unsere kleinen Insider-Witze, die nur wir kapieren.

Ist Ihr Film eigentlich tatsächlich ein Tribut an die Traumfabrik?

Ich denke nicht, dass es eine Liebeserklärung an Hollywood ist. Es gibt einige romantische Momente, aber ich habe auch einen zynischen Blick auf die damalige Zeit.

Hat Hollywood seine Unschuld verloren, als Sharon Tate 1969 von Charles Mansons Clan ermordet wurde?

Darüber habe ich viel sinniert. Joan Didion schrieb mal, dass die 60er offiziell mit den Manson-Morden endeten. Ganz so einfach ist es nicht. Während die Hippies von Frieden und Liebe sprachen, wurden in Vietnam Menschen abgeschlachtet. Die Polizeibrutalität geriet außer Kontrolle. Leute wanderten fünf Jahre in den Knast, nur weil sie einen Joint in der Tasche hatten. Rückblickend hat die Hippie-Bewegung viel Aufsehen erregt, aber die Gesellschaft nicht nachhaltig geprägt. Da ist auch viel schiefgegangen.

Mussten Sie für den Film überhaupt recherchieren oder stammt das alles aus der riesigen Cine-Enzyklopädie in Ihrem Kopf?

Ich habe mein ganzes Leben lang Recherche für diesen Film betrieben, weil mich alles interessiert, was mit Hollywood zu tun hat. Allerdings habe ich mich noch mal intensiv mit dem Manson-Clan beschäftigt, mit den Machtstrukturen auf der Spahn-Ranch. Auch über die Beziehung von Sharon Tate und Polanski habe ich viel gelesen und Freunde von Sharon ausgefragt. Für eine lange Redeszene von Charles Manson musste ich mich in seinen Sprachduktus hineinversetzen. Am Ende habe ich das aber wieder rausgeschnitten. Übrigens brauchte ich ein Jahr, um mich durchzuringen, diesen Film zu drehen, und zwar aus diesem Grund: Ich mochte es nicht, dass die irren Gedanken von Manson in meinem Kopf rumgeistern.

Bei der Uraufführung in Cannes sagten Sie, dass Sie Polanski nicht über Ihr Vorhaben in Kenntnis gesetzt hätten. Seine Frau Emmanuelle Seigner protestierte kurz danach, wie man aus der Tragödie ihres Mannes Kapital schlagen könnte. Wie wichtig war dann, dass Sharon Tates Schwester Debra Ihnen ihren Segen gab?

Das bedeutete mir alles! Mir ist egal, was jeder Einzelne, ob Kritiker oder nicht, von diesem Film hält. Aber wenn Debra Tate zufrieden ist, bin ich das auch. Ihre Meinung zählt.

Wie sehen Sie die Zukunft des Kinos?

Die macht mir zum einen etwas Angst, aber gleichzeitig ist es wahnsinnig aufregend, nicht zu wissen, in welche Richtung sich eine ganze Branche entwickeln wird. Eine ähnliche Umbruchphase hat die Filmindustrie der 70er Jahre so spannend gemacht. Hollywood ist immer dann am besten, wenn Hollywood keine Ahnung hat, wie es weitergeht!

Dieser ist Ihr neunter Film - nach zehn soll Schluss sein. Ist das unverändert Ihr Plan?

Der Plan ist weiterhin, die zehn Filme zu drehen. Aber es steht noch nicht fest, was Nummer 10 sein wird. Vielleicht Star Trek. Ich hatte auch eine Idee zu Kill Bill 3 und habe Uma Thurmans Meinung dazu eingeholt - sie war sehr interessiert! Aber vielleicht wird’s was ganz anderes, was noch in mir schlummert. Ich könnte auch so tun, als zähle Star Trek nicht, weil ich natürlich zehn Originale meinte und Star Trek dann unmöglich mitzählt …

Was wollen Sie mit Ihrem Leben anfangen, wenn Sie sich als Filmemacher zur Ruhe setzen? Etwa Rosen züchten und kochen?

Nun, ich bin ja auch Autor. Vielleicht schreibe ich Bücher über Filmgeschichte. Oder Romane. Vielleicht auch Theaterstücke … mal sehen!

Was, wenn ein Fremder dann Ihre Romane verfilmen will?

Dafür müsste ich ihm erst mal die Rechte verkaufen ... (lacht)

In den 60ern wurde offenbar nonstop geraucht. Was ist Ihre schlechteste Eigenschaft?

In der Nase zu bohren ... - das macht bestimmt jeder. Aber kein anderer hat die Eier, das zuzugeben!