Von Ute Teubner

Neulich: Es war nur eine kleine Geste, eigentlich. Diese Hand, die sich mir ganz unerwartet entgegenstreckte. Irgendwie unschuldig – und doch: Unsagbar unerhört! Obszön nahezu. Oder war das etwa nicht eine mir wildfremde Hand? Nackt, entblößt. Unrein vielleicht? Die Besitzerin der Hand schaut mich freundlich an – und da greife ich zu. Reflexartig. Dankbar fast. Wie lange hatte ich schon keine Hand mehr geschüttelt? Dieses traditionelle Ritual, dieser Hauch von Intimität. Diese Geste, die ich als Jugendliche bestenfalls spießig fand, entfaltet jetzt ungeahnte subversive Qualitäten. Die gute alte Höflichkeit: Heute ein Symbol der Anarchie.

Klar: Die Frau ist geimpft. Zweimal. Mindestens. Sonst wäre sie ja auch gar nicht hier, denke ich. Eine öffentliche Veranstaltung. Mit 3G und Maske. Wiedergewonnene Freiheit – das tut gut! Wir lachen zusammen, wir freuen uns – mit und für unsere Kinder, die heute live zeigen dürfen, was sie können. Wir belassen es nicht bei diesem seltsam-angenehmen Händedruck. Nein, wir kommen ins Gespräch. Ganz zufällig im Grunde. Und ohne Zoom-Verabredung. Wir plaudern. So, wie man das früher tat. Über den nächsten Urlaub. Und ob wir nachher, in der Pause, Suppe oder Pasta essen sollen. So was verlernt man nicht. Zum Glück.

Denn immerhin, das sagt der Kommunikationswissenschaftler Joachim Höflich: "Der Mensch ist ein ursoziales Wesen, und über die Sprache stärken wir unsere Verbindung untereinander." Erst das Gespräch als ursprünglichste Form der Kommunikation mache uns zum Menschen – und zum Teil einer Gruppe. Der digitale Informationsaustausch aus dem Home-Office heraus kann da nur eine Krücke sein.

Alte Geste und jahrhundertelang festes Ritual: Der Handschlag ist aktuell nur noch selten zu sehen. Foto: Getty

Eine Befragung des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation ergab klar: Was den Arbeitnehmern in der Pandemie am meisten gefehlt hat und noch fehlt, ist der "informelle Austausch im Team". Der Plausch am Kopierer: Hast du schon gehört ...? Small Talk, der Vertrauen und Verbindlichkeit schafft. Wie die Gespräche an der "Kletskassa", die eine niederländische Supermarktkette eingerichtet hat: "Plauderkassen", an denen es nicht nur darum geht, wie viel die Butter kostet. Hier wird auch mal gefragt, wie es einem so geht. Und vor allem die Älteren wissen das sehr zu schätzen. "Akustisches Kraulen" nennt der britische Evolutionspsychologe Robin Dunbar diese Funktion von Sprache – in Anlehnung an unsere haarigen Vettern, die Primaten, deren gegenseitiges Lausen überwiegend nicht etwa der Hygiene, sondern dem Ausdruck von Verbundenheit geschuldet ist.

Spätestens seit Corona ist deutlichgeworden, wie gut uns eben diese Verbundenheit mit anderen Menschen tut. Auch der Frankfurter Psychologe Ulrich Stangier betont: "Den meisten ist eher klar geworden, wie wichtig der Kontakt und die Beziehung zu anderen Menschen ist." Soziale Isolation sei für den Menschen "ein starker Stressor". Doch was wohl die wenigsten wissen: In welchem Ausmaß diese Beziehungen unsere Gesundheit beeinflussen – sie sind neueren Studien zufolge mindestens genauso wichtig, wie nicht zu rauchen, und noch wichtiger, als Sport zu treiben.

Ja, die Forscher sind sich einig: Wer gut in Gruppen integriert ist, lebt gesünder. "Man hat eine höhere Lebenszufriedenheit, kann besser mit Stress umgehen und hat seltener einen Burn-out", sagt Sozialpädagoge Rolf van Dick von der Uni Frankfurt. Und wer gesünder lebt, der lebt (statistisch) auch länger.

Zusammen mit ihrem Team von der Brigham Young University wertete die US-amerikanische Psychologin Julianne Holt-Lunstad, deren Forschung sich auf die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen sozialer Verbindungen konzentriert, rund 150 Studien mit mehr als 300.000 Menschen aus. Dabei verglich sie die Sterberate von Menschen mit starken sozialen Beziehungen mit der von Personen mit geringen zwischenmenschlichen Kontakten. Das erstaunliche Ergebnis: Die Gruppe mit den intensiveren sozialen Banden hatte im Vergleich zur kontaktärmeren Referenzgruppe eine sage und schreibe eineinhalb mal größere Überlebenschance.

Doch nicht nur das: Auch unsere kognitiven Fähigkeiten beeinflussen sie durchaus günstig, wie Catherine Haslam herausfand. Die Psychologin von der University of Queensland im australischen Brisbane kommt eindeutig zu dem Schluss: Teil von Gruppen zu sein, wirkt sich unter anderem positiv auf unser Gedächtnis aus. Besonders offenbar wird dies bei älteren Menschen – zum Beispiel, wenn ein sozial sehr gut eingebetteter 80-Jähriger mental ähnlich rüstig ist wie ein durchschnittlicher 70-jähriger Zeitgenosse.

Es ist also immens wichtig, sich zugehörig zu fühlen. Das "Wir-Gefühl" stärkt uns, gibt uns Kraft und die Gewissheit: Gemeinsam sind wir stark. Oder um es mit den drei Musketieren zu sagen: Einer für alle, alle für einen. Klar, der Mensch ist ein soziales Wesen. Und er hätte, komplett auf sich alleine gestellt, im Verlauf der Evolution keine Chance gehabt, sich bis zum heutigen Tag erfolgreich durchzuschlagen. Der vereinte Kampf gegen den Säbelzahntiger, die Solidarität im eiskalten Winter – all das schweißt zusammen. Aber auch das gemeinsame Festmahl am Feuer, nachdem man das Rentier erlegt hat.

In diesem Kontext ist es nicht verwunderlich, wenn Psychologe Andreas Mojzisch von der Uni Hildesheim einräumt: "Die schlimmste Strafe für den Menschen ist es noch heute, sich ausgeschlossen zu fühlen." Wer außen vor ist, hat verloren. Der Jugendliche etwa, der gemobbt wird, und zum Schulverweigerer wird. Die Arbeitnehmerin, die ihren Arbeitsplatz verliert, und fortan von Existenzängsten und Depressionen geplagt wird. Wie ein krankes Tier, das von der Herde zurückgelassen wird. Verstoßen.

Wer sich hingegen mit einer sozialen Gruppe identifiziert und in dieser Gruppe integriert ist, erfährt vielfältige Unterstützung und "kollektive Selbstwirksamkeit", wie es in der Psychologie heißt. Nach dem Motto: Zusammen kriegen wir das schon hin. Eine Schlüsselrolle kommt hier offenbar dem "Kuschelhormon" Oxytocin zu, das in Momenten von Vertrautheit verstärkt gebildet wird. Der Botenstoff wirkt doppelt: Er bringt Stress und Angst in sozialen Situationen unter Kontrolle, indem er die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol hemmt und gleichzeitig das Belohnungszentrum stimuliert.

Allerdings, darauf verweisen Andreas Mojzisch und Rolf van Dick auch: Nicht jede Gruppe ist zwangsläufig gut für die eigene Gesundheit. "Wenn in Gruppen gesundheitsfeindliche Normen gelten", so Mojzisch, "dann können sie durchaus gefährlich sein." Beispiel: Wird in meiner Peergroup viel Alkohol getrunken, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich selbst zu oft zu tief ins Glas schaue. Sozialpädagoge van Dick hat deshalb das "Groups 4 Health"-Programm ins Leben gerufen, das zunächst die positiven Effekte sozialer Bindungen verdeutlichen und schließlich zum kritischen Abgleich mit der eigenen Clique führen soll.

Was wir brauchen sind demnach gesunde Netzwerke, dann bleiben wir selbst gesund. Was wir brauchen ist eine Basis für Solidarität, die es ausschließlich in der persönlichen Interaktion und jenseits der Isolation gibt. Nur wer sich herauswagt, ist wieder "in Kontakt mit sich und der Welt", formuliert es der Soziologieprofessor Hartmut Rosa von der Universität Jena.

Die enge Beziehung zu einer einzelnen Person wie etwa dem Partner oder auch den Kindern hat übrigens einen weitaus geringeren positiven Einfluss auf unser langfristiges Wohlbefinden als starke soziale Bande außerhalb der Familie. "Ein Freund bleibt immer Freund, auch wenn die ganze Welt zusammenfällt" – das wussten die "Drei von der Tankstelle" schon vor über 90 Jahren.

Also: Schluss mit "Zoom-Fatigue" und "Cave-Syndrom" – raus aus dem Haus und der inneren Höhle. Einfach mal wieder regelmäßig ins Büro, zum Sport, ins Theater und ins Kino gehen. Unter Menschen. Freunde treffen, alte Bekannte wiedersehen, neue Leute kennenlernen. Staunen über andere, die mir die Hand reichen. Ganz unerwartet.