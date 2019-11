Von Christian Satorius

Canterbury. Springspinnen (Salticidae) sind ganz anders als andere Spinnen: Sie bauen keine Netze, sondern schleichen sich wie eine Raubkatze an ihre Beute heran. Dabei hilft ihnen ihr ausgezeichnetes Sehvermögen, das sie ebenfalls von anderen Spinnen unterscheidet, die eher schlecht als recht sehen können.

Wenn die Salticidae ihr Ziel anspringen, brauchen sie dafür nur wenige Millisekunden. Die komplexen und ausgefeilten Jagdtechniken der Achtbeiner kann man sogar auf heimischem Terrain beobachten, denn Springspinnen gibt es auch bei uns, wie die Zebraspringspinnen (Salticus scenicus), die für den Menschen aber völlig ungefährlich sind.

Die Tricks, die die Tiere dabei anwenden, sind überaus interessant, und so ist es wohl auch kein Wunder, dass sich die Wissenschaft für die etwa ein bis fünfundzwanzig Millimeter großen Achtbeiner interessiert, von denen es weltweit rund 6000 Arten gibt. „Eine bessere Bezeichnung für die Springspinnen wäre wohl ,achtbeinige Katze‘“, meint der Zoologe Duane Harland von der Universität von Canterbury in Christchurch Neuseeland. „Wie eine Katze, und ganz anders als andere Spinnen, spüren Salticidae ihre Beute aktiv auf, beobachten sie, verfolgen und jagen sie und springen sie schließlich an.“

So mannigfaltig ihre Artenanzahl ist, so vielfältig sind auch die Strategien, die die Spinnen anwenden, um an ihre Beute zu gelangen. Einige Arten, wie etwa die Zebraspringspinnen, sind so gut getarnt, dass sie sich ihrer Beute bis auf wenige Zentimeter unbemerkt nähern können. Andere Springspinnen imitieren ihre Beutetiere in ihrer äußerlichen Erscheinung derart perfekt, dass sie sich völlig unbemerkt unter ihnen bewegen können. Die in Asien vorkommende Art Myrmarachne plataleoides beispielsweise ist von den Weberameisen, die sie zum Fressen gern hat, auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden. Lediglich die acht Beine verraten das Spinnentier – denn die Ameisen haben als Insekten ja nur sechs davon. Aber welche Ameise zählt das schon nach?

Foto: Getty

Wieder andere Springspinnen gehen ein noch höheres Risiko ein: Sie legen sich mit anderen Spinnen an, die teilweise sogar deutlich größer sind als sie selbst. Unbemerkt nähern sie sich den Netzen und behalten dabei die anderen Spinnen ständig im Blick, wobei ihnen ihr überlegenes Sehvermögen hilft. Heimlich, still und leise stehlen sie dann die im Netz gefangenen Insekten.

Nähern sich die Netzbesitzerinnen, so kann es ihnen durchaus passieren, dass auch sie auf der Speisekarte landen. Einige Arten wie Portia schultzi gehen sogar noch einen Schritt weiter und rütteln an fremden Netzen, um die Netzeigentümerin anzulocken und erbeuten zu können. Ihr Sehvermögen ermöglicht es den Salticidae, den richtigen Moment für einen präzisen und zielgerichteten Angriffssprung abzupassen.

Zwar haben Springspinnen acht Augen wie andere Spinnen auch, aber dafür unterscheiden sich die beiden Hauptaugen sehr stark von denen anderer Spinnen. Alle Augen zusammengenommen ermöglichen einen Rundumblick von fast 360 Grad. „Die sechs seitlichen Augen dienen vorrangig der Bewegungserkennung“, weiß Spinnenexperte Harland, der mit seinem Wissenschaftlerteam den Sehapparat von Portia schultzi genauer erforscht hat. „Das Paar der mittleren, großen vorwärtsgerichteten Hauptaugen ist für den scharfen Blick verantwortlich.“

Die Forscher haben herausgefunden, dass die gerade einmal fünf bis sieben Millimeter großen Tiere damit auf eine Entfernung von 20 Zentimetern noch Objekte unterscheiden können, die nur 0,12 Millimeter voneinander entfernt sind. Diesen überaus scharfen Blick verdanken sie ihren Adleraugen, die wie ein vergrößerndes Fernglas aufgebaut sind. „Damit sind sie den Facettenaugen aller Insekten überlegen, sogar denen der Libelle Sympetrum striolatum, die die höchste Sehschärfe aller bekannten Insekten aufweist – und zwar um den Faktor zehn“, resümiert Harland seine Forschungsergebnisse.

Für die außergewöhnlichen Augen der Springspinnen interessiert sich die Wissenschaft seit vielen Jahren. So fand der britische Neurologe und Zoologe Michael Land schon 1969 heraus, dass Springspinnen in ihren Hauptaugen über vier Retinas verfügen, die übereinanderliegend angeordnet sind. Nur, was genau diese Retinas registrieren, war lange unbekannt und ist bis heute nicht abschließend geklärt. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass nur auf der hintersten Retina ein scharfes Bild erzeugt wird und die anderen Retinas vorrangig für das Farbensehen zuständig sind, einschließlich der Erkennung von UV-Licht.

Doch was nützt den Spinnentieren das mehrfarbige Sehen? Auch das ist bis heute nicht hinreichend erforscht. Man geht inzwischen davon aus, dass die Farberkennung unter anderem für die Partnerfindung von Wichtigkeit ist und dabei hilft, die männlichen Spinnen deutlich von etwaigen Beutetieren abzugrenzen, denn unter Springspinnen ist Kannibalismus kein Fremdwort. Faszinierend bleibt der Umstand, dass derart komplexe Augen in einem so kleinen Körper von nur einem bis fünfundzwanzig Millimetern Größe Platz haben. Sogar die noch kleineren Jungtiere verfügen schon über hoch entwickelte Augen, und das, obwohl ihre Körper noch kleiner sind als die der ausgewachsenen Springspinnen.

John T. Goté und sein Team von den Unis Pittsburgh und Cincinnati haben im August nachgewiesen, wie dies physiologisch möglich ist: „Jungspinnen haben proportional zur Körpergröße größere Augenlinsen als erwachsene Exemplare.“ Mit anderen Worten profitieren die Jungspinnen hier also von dem sogenannten Kindchenschema, könnte man sagen. „Zudem sind die Photorezeptoren in den benachbarten Augen (Anterior Lateral Eyes) der Hauptaugen in jüngeren Entwicklungsstadien kleiner und enger gepackt als bei den erwachsenen Tieren“, bilanziert Goté.

Springspinnen verfügen neben dem sehr guten Sehvermögen auch über einen Geruchssinn und sogar über ein beachtliches Hörvermögen, wie ein internationales Team von Wissenschaftlern um den Neurobiologen Paul Shamble von der Harvard-Universität in Cambridge herausgefunden hat. In bis zu drei Metern Entfernung gelang es den Tieren der Art Phidippus audax im Laborversuch, Geräusche aus der Luft wahrzunehmen, und das, obwohl sie weder über Ohren, noch über Trommelfelle verfügen.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Springspinnen diese Geräusche mittels spezieller Haare an den Vorderbeinen registrieren können. „Niedrige Frequenzen von 80 Hertz ließen die Tiere auf der Stelle erstarren“, resümiert Shamble. „Dies ist ein Verhalten, das sie vor Feinden schützt.“ Somit gehen die Wissenschaftler davon aus, dass das Hörvermögen vorrangig genau diesem Zwecke dient, nämlich sich für Feinde praktisch unsichtbar zu machen und auf die eigene Tarnung zu vertrauen.

Ein weiterer Teil des Erfolgsgeheimnisses der Salticidae ist ihr außergewöhnlich gutes Springvermögen. Immerhin können die Tiere Sprünge in einer Weite von bis zum 20-Fachen ihrer eigenen Körperlänge bewältigen. Normalerweise wären dazu riesige Muskelpakete notwendig, aber die Springspinnen behelfen sich auch hier mit einem Trick. Indem sie Körperflüssigkeit in die Beine pumpen, können sie durch den enormen hydraulischen Druck, der das angewinkelte Beingelenk in nur wenigen Millisekunden begradigt, weit nach vorne schnellen.

Dabei sichern sich die Spinnen mit einem seidenen Faden beim Springen ab. Zur Zeit rätseln die Forscher noch darüber nach, ob und inwieweit dieser Sicherungsfaden den Sprung zusätzlich stabilisieren könnte. Ein paar Tricks behalten die achtbeinigen „Raubkatzen“ bisher also noch für sich.